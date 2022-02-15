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Fatima разочарована отдыхом в Египте Профиль автора

Мы полетели в Египет на новогодние праздники — с точки зрения правил въезда это было самое простое направление.

На самом деле мы собирались в Будапешт, но я неожиданно заболела коронавирусом, застряла на изоляции в другом городе, и мы не успели подать документы на визу.

Мы не ждали от отдыха ничего конкретного, просто были очень уставшими и не хотели 10 дней скучать в Москве. Решили, что раз экскурсионный отдых не сложился, то можно и поваляться на пляже — отдохнуть и зарядиться витамином D. В этом отношении ожидания оправдались: зимой в Шарм-эш-Шейхе тепло, но не жарко, дует приятный ветерок. Вода в море прозрачная, пляж отеля тоже был чистым, свободных лежаков всегда хватало. Так что возможность полежать на солнце у нас была, и мы ею пользовались. Но сказать, что отдых удался, я не могу.

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Отель

Мы выбрали пятизвездочный отель, но он не оправдал ожиданий и не соответствовал заявленному статусу. В номерах все было старое. Я сразу обратила внимание, что сотрудники на ресепшен, уборщики и, что хуже всего, повара отеля выглядят неопрятно: одежда в пятнах, помятый вид. За всем этим чувствовалось наплевательское отношение к постояльцам.

Персонал отеля вел себя дружелюбно, на мою просьбу починить балконную дверь, которая не закрывалась, и заменить несвежие полотенца сразу отозвались. Но дверь в итоге все равно осталась сломанной, а полотенца — серыми и в пятнах. Как мне объяснили, отель не новый, а полотенца не могут всегда оставаться белыми.

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Очень мало пляжей с пологим песчаным дном. В нашем отеле пляж представлял собой 30 метров каменистого мелководья, за которыми сразу был риф и 15-метровая глубина. Почти никто из отдыхающих не плавал, я за неделю побарахталась дважды.

Еда

Самое ужасное — это питание. Прошел почти месяц, а меня до сих пор тошнит от одной мысли о той столовой. Даже то, как были нарезаны овощи и фрукты для шведского стола, намекало, что, несмотря на внешнюю приветливость, к гостям отеля относятся как к скоту на ферме: нужно наполнить кормушки кормом, а каким — неважно, все равно съедят.

Готовили из не самых лучших продуктов и очень неумело. Овощи деревянные, фрукты побитые и недозрелые, чай, кофе, овсяные хлопья, сыр — все самое дешевое, даже соки разводили из порошка. Слава богу, хотя бы без отравлений обошлось. В итоге последние два дня я предпочла голодать, держалась на воде и фруктах.

Удивил тамошний суровый all inclusive: мороженое, натуральный сок и алкоголь можно получить только за отдельную плату. Из алкоголя было одно вино. Мы с мужем почти не пьем, но другие постояльцы жаловались, что и его безбожно разбавляют. /faq-egypt/ Египет: что нужно знать перед поездкой

В городские кафе мы сходили всего дважды — нам хватило. Первый раз пошли по рекомендации местного русскоязычного гида в новый рыбный ресторан Fishmart. На свою беду заказали ризотто — боюсь, воспоминания о нем будут преследовать меня еще долго! Это была какая-то рисовая каша с добавлением креветок и колец кальмара. Официант преспокойно унес почти нетронутые тарелки. Только когда другой подошел и для вида спросил, все ли хорошо, я высказала все, что думаю об их поваре. Он поохал, позвал старшего, тот тоже что-то бормотал про особенности итальянской кухни. Счет нам принесли на полную сумму. Возможно, если бы мы заказали жареные морепродукты, на которых, видимо, специализируется заведение, все было бы не так грустно.

Второй раз зашли в кафе на так называемой Soho Square, постарались выбрать заведение с хорошим рейтингом, но опять не повезло. Муж заказал курицу с рисом в азиатском соусе, я — люля-кебаб из баранины. По вкусу блюда были приемлемы, но ждать пришлось минут сорок, на стол их подали уже подостывшими.

Еще забавный момент: в нашем отеле не было стеклянных чашек — только бумажные стаканчики. Сказали, что это мера безопасности из-за коронавируса. Через несколько дней я мечтала попить нормального чая — не из пакетика, а заварного из обычной чашки. В меню этого кафе я увидела The Selection of Tea — чай на выбор. Подумала, наконец-то выпью хорошего чая. Мне принесли чайник, приборы — но тот же пакетик «Липтон»! Выбор оказался очень бедным. Это был один из последних дней в Египте, я была уже на стадии принятия и просто посмеялась. /egypt-trip/ Как мы самостоятельно организовали путешествие в Египет в 2021 году

О счетах в кафе: цены в меню указаны без налога, в чеке сумма была примерно на 20% больше. Для нас это стало сюрпризом. Непонятно, почему не писать сразу финальную цену. При оплате отеля на «Букинге» было то же самое, но потом оказалось, что это касается вообще всего.

Экскурсии

В самом городке практически нечего делать, мало мест, куда можно сходить. Везде не очень чисто, продавцы и таксисты навязчиво предлагают свои услуги и всячески стремятся вас обсчитать. Расслабиться в такой обстановке очень сложно. Есть несколько экскурсий, но, побывав на одной, мы решили с этим сразу завязать.

Ездили на покатушки на квадроциклах среди гор на Синае. Заранее оплатили еще и поездку в Дахаб с посещением так называемой Голубой дыры, каньона и еще чего-то, но после первой экскурсии решили себя пощадить и отказались от продолжения. Покатушки покатушками, никаких особых красот, на мой взгляд. Может, надо было ехать на закате, мы так и договаривались с экскурсоводом, она обещала невероятные «лунные» пейзажи. Но машину за нами почему-то прислала днем. Восток и пунктуальность — вещи трудно сочетаемые, как она потом объяснила.

В перерыве между поездками на квадроциклах нам предлагали особый аттракцион — «чай у бедуинов». Звучит чарующе. На деле привезли во двор, обнесенный шатром, по периметру — половики разной степени заляпанности и сколоченные из досок подобия столиков.

Бедуин присутствует в единственном числе — это женщина, она разносит чуть теплый и очень сладкий чай в пластиковых стаканчиках. Нам он напомнил давно забытый вкус школьной столовой. Рядом со стоянкой бедуинов простирались горы мусора.

Аэропорт

Мой рассказ был бы неполным без описания аэропорта Шарм-эш-Шейха, в котором закончилось наше путешествие. В интернете очень много отзывов: кто-то на протяжении шести часов проходил на посадку, кто-то отведал протухшего салата в бизнес-зале. Мы обошлись тремя часами, а шанса отравиться хоть чем-то у нас не было — просто потому, что все это время мы очень медленно продвигались к выходу.

Трудно описать словами степень бардака, которая там царит. Всех выезжающих досматривали и проверяли у них документы раз пять подряд, если не больше, но делали это настолько бестолково, что возникало подозрение, что это попытка компенсировать качество количеством. Толпы людей в совершенном беспорядке вынуждены переходить от одного нелепого этапа к другому. Процедура финальной предпосадочной проверки уже окончательно напоминала перекличку пьяных торговцев на восточном базаре. Безусловно, колоритно, но повторять не захочется. /vaccination-in-egypt/ Как я вакцинировалась в Египте и получила международный сертификат

На двоих мы потратили в Египте 226 000 Р. На билеты ушло 110 000 Р, мы поменяли с доплатой прямой рейс в Будапешт. Еще 85 000 Р отдали за шесть ночей в отеле и примерно 15 000 Р — на остальные расходы.