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Мы полетели в Египет на новогодние праздники — с точки зрения правил въезда это было самое простое направление.
На самом деле мы собирались в Будапешт, но я неожиданно заболела коронавирусом, застряла на изоляции в другом городе, и мы не успели подать документы на визу.
Мы не ждали от отдыха ничего конкретного, просто были очень уставшими и не хотели 10 дней скучать в Москве. Решили, что раз экскурсионный отдых не сложился, то можно и поваляться на пляже — отдохнуть и зарядиться витамином D. В этом отношении ожидания оправдались: зимой в Шарм-эш-Шейхе тепло, но не жарко, дует приятный ветерок. Вода в море прозрачная, пляж отеля тоже был чистым, свободных лежаков всегда хватало. Так что возможность полежать на солнце у нас была, и мы ею пользовались. Но сказать, что отдых удался, я не могу.
Отель
Мы выбрали пятизвездочный отель, но он не оправдал ожиданий и не соответствовал заявленному статусу. В номерах все было старое. Я сразу обратила внимание, что сотрудники на ресепшен, уборщики и, что хуже всего, повара отеля выглядят неопрятно: одежда в пятнах, помятый вид. За всем этим чувствовалось наплевательское отношение к постояльцам.
Персонал отеля вел себя дружелюбно, на мою просьбу починить балконную дверь, которая не закрывалась, и заменить несвежие полотенца сразу отозвались. Но дверь в итоге все равно осталась сломанной, а полотенца — серыми и в пятнах. Как мне объяснили, отель не новый, а полотенца не могут всегда оставаться белыми.
Очень мало пляжей с пологим песчаным дном. В нашем отеле пляж представлял собой 30 метров каменистого мелководья, за которыми сразу был риф и 15-метровая глубина. Почти никто из отдыхающих не плавал, я за неделю побарахталась дважды.
Еда
Самое ужасное — это питание. Прошел почти месяц, а меня до сих пор тошнит от одной мысли о той столовой. Даже то, как были нарезаны овощи и фрукты для шведского стола, намекало, что, несмотря на внешнюю приветливость, к гостям отеля относятся как к скоту на ферме: нужно наполнить кормушки кормом, а каким — неважно, все равно съедят.
Готовили из не самых лучших продуктов и очень неумело. Овощи деревянные, фрукты побитые и недозрелые, чай, кофе, овсяные хлопья, сыр — все самое дешевое, даже соки разводили из порошка. Слава богу, хотя бы без отравлений обошлось. В итоге последние два дня я предпочла голодать, держалась на воде и фруктах.
Удивил тамошний суровый all inclusive: мороженое, натуральный сок и алкоголь можно получить только за отдельную плату. Из алкоголя было одно вино. Мы с мужем почти не пьем, но другие постояльцы жаловались, что и его безбожно разбавляют.
В городские кафе мы сходили всего дважды — нам хватило. Первый раз пошли по рекомендации местного русскоязычного гида в новый рыбный ресторан Fishmart. На свою беду заказали ризотто — боюсь, воспоминания о нем будут преследовать меня еще долго! Это была какая-то рисовая каша с добавлением креветок и колец кальмара. Официант преспокойно унес почти нетронутые тарелки. Только когда другой подошел и для вида спросил, все ли хорошо, я высказала все, что думаю об их поваре. Он поохал, позвал старшего, тот тоже что-то бормотал про особенности итальянской кухни. Счет нам принесли на полную сумму. Возможно, если бы мы заказали жареные морепродукты, на которых, видимо, специализируется заведение, все было бы не так грустно.
Второй раз зашли в кафе на так называемой Soho Square, постарались выбрать заведение с хорошим рейтингом, но опять не повезло. Муж заказал курицу с рисом в азиатском соусе, я — люля-кебаб из баранины. По вкусу блюда были приемлемы, но ждать пришлось минут сорок, на стол их подали уже подостывшими.
Еще забавный момент: в нашем отеле не было стеклянных чашек — только бумажные стаканчики. Сказали, что это мера безопасности из-за коронавируса. Через несколько дней я мечтала попить нормального чая — не из пакетика, а заварного из обычной чашки. В меню этого кафе я увидела The Selection of Tea — чай на выбор. Подумала, наконец-то выпью хорошего чая. Мне принесли чайник, приборы — но тот же пакетик «Липтон»! Выбор оказался очень бедным. Это был один из последних дней в Египте, я была уже на стадии принятия и просто посмеялась.
О счетах в кафе: цены в меню указаны без налога, в чеке сумма была примерно на 20% больше. Для нас это стало сюрпризом. Непонятно, почему не писать сразу финальную цену. При оплате отеля на «Букинге» было то же самое, но потом оказалось, что это касается вообще всего.
Экскурсии
В самом городке практически нечего делать, мало мест, куда можно сходить. Везде не очень чисто, продавцы и таксисты навязчиво предлагают свои услуги и всячески стремятся вас обсчитать. Расслабиться в такой обстановке очень сложно. Есть несколько экскурсий, но, побывав на одной, мы решили с этим сразу завязать.
Ездили на покатушки на квадроциклах среди гор на Синае. Заранее оплатили еще и поездку в Дахаб с посещением так называемой Голубой дыры, каньона и еще чего-то, но после первой экскурсии решили себя пощадить и отказались от продолжения. Покатушки покатушками, никаких особых красот, на мой взгляд. Может, надо было ехать на закате, мы так и договаривались с экскурсоводом, она обещала невероятные «лунные» пейзажи. Но машину за нами почему-то прислала днем. Восток и пунктуальность — вещи трудно сочетаемые, как она потом объяснила.
В перерыве между поездками на квадроциклах нам предлагали особый аттракцион — «чай у бедуинов». Звучит чарующе. На деле привезли во двор, обнесенный шатром, по периметру — половики разной степени заляпанности и сколоченные из досок подобия столиков.
Бедуин присутствует в единственном числе — это женщина, она разносит чуть теплый и очень сладкий чай в пластиковых стаканчиках. Нам он напомнил давно забытый вкус школьной столовой. Рядом со стоянкой бедуинов простирались горы мусора.
Аэропорт
Мой рассказ был бы неполным без описания аэропорта Шарм-эш-Шейха, в котором закончилось наше путешествие. В интернете очень много отзывов: кто-то на протяжении шести часов проходил на посадку, кто-то отведал протухшего салата в бизнес-зале. Мы обошлись тремя часами, а шанса отравиться хоть чем-то у нас не было — просто потому, что все это время мы очень медленно продвигались к выходу.
Трудно описать словами степень бардака, которая там царит. Всех выезжающих досматривали и проверяли у них документы раз пять подряд, если не больше, но делали это настолько бестолково, что возникало подозрение, что это попытка компенсировать качество количеством. Толпы людей в совершенном беспорядке вынуждены переходить от одного нелепого этапа к другому. Процедура финальной предпосадочной проверки уже окончательно напоминала перекличку пьяных торговцев на восточном базаре. Безусловно, колоритно, но повторять не захочется.
На двоих мы потратили в Египте 226 000 Р. На билеты ушло 110 000 Р, мы поменяли с доплатой прямой рейс в Будапешт. Еще 85 000 Р отдали за шесть ночей в отеле и примерно 15 000 Р — на остальные расходы.
А почему в этой статье на фотографиях 3D принтеры и результаты их работы?
Иван, это было восстание машин. Вернули нужные фото на место, спасибо.
Просто Шарм вам не подходит. Искать там песчаные пляжи чтобы побарахтаться это нонсенс.
Дмитрий,
Песчаные пляжи есть, и даже с хорошим заходом в море, например, Sunny Beach в районе Al-Montazah.
Мы как раз сейчас в Шарме
При правильном выборе отеля, в Шарме отдых просто сказка
Ещё одна из серии мне подешевле, а в номере мы не сидим. 5* и 5* в Египте очень разные, брали бы Риксос или Барон не прогадали бы, а то купили Редженси плазу (примерно уровень) и пишите, плачете. Скупой платит дважды. И перед тем как поехать вы бы хоть прочитали про особенности региона и пляжей в Шарме, там практически везде вход с понтонов и глубина сразу. Выбирайте правильные отели и будет вам счастье.
Наверное все же стоит изучать места, куда ехать до выезда. Побережье Красного моря - это сплошной риф. В этом его и прелесть. Главное здесь - это подводный мир. Нигде в мире я не видел такой концентрации красивых рыбок. Рыбы, скаты, мурены, разнообразные кораллы: невероятно красиво. Из воды можно не вылезать часами. Другое дело, что рыбок много там, где мало купающихся. И поэтому я постоянно езжу в Дахаб - час езды от Шарма. Там атмосфера подушевнее и народу поменьше. Да, кстати, в Дахабе есть Лагуна, с 3-5* отелями и отличным песчаным пляжем. И ещё здесь есть виндсерфинг и кайтинг. В общем место, где каждый найдет себе занятие по душе.
А нам все очень понравилось! Питание было хорошее, вход в море с понтона, но мы знали об этом, читали на сайте. Плавать умеем, нас это не смущало. Очень красивые кораллы, рыбки. В номере, только выбрасывали мусор и меняли 2 раза полотенце за 7 дней отдыха. Но мы не обращали на это внимание. Наслаждались солнцем, морем и фруктами. За 2-х человек заплатили 51 т.р. с прямым вылетом из своего города. Остались очень довольны отдыхом.
Елена, а какой отель подскажите?
Владимир, Шарм Плаза, 5
Владимир, если Вас интересует дайвинг, есть отличный отель с дайвингoм Safir Waterfalls, бывший Хилтон. Если нужен песчаный заход, посмотрите Ибер отель Палас, Сэти Шарм.
Владимир, Шарм Плаза, 5*
Кудрявцева, вы бы еще ценник вашей поездки озвучили, чтобы люди поняли о каком Египте идёт речь.
Тот, кто едет зимой в Шарм Эль Шейх (я был с 01 по 07 января) должен понимать: это солнце, вода +20, воздух +23 днём и +15 вечером. Купалка в большинстве отелей только с пантона, а если на море волны, то Патон закрыт и остаётся только бассейн.
Что сильно не понравилось, так это поведение соотечественников в ресторане: в час открытия толпы людей устремляются к раздаче корма, набирают полные тарелки и оставляют нес'еденным больше половины.
(второй раз в жизни в all inclusive, хотя мне за 60, много путешествую и был во многих странах от Америки до Японии)
Кудрявцева, САМА ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС!!?? 😲🤯
В паршивое время в паршивом месте попался паршивый отель с паршивым персоналом. Бывает.
Alex, Шарм находится в Египте,а Египет это Африка!
В Египте был уже раз 5,всё замечательно, просто надо понимать что там есть разные 5 звездочные отели, есть реальные, а есть нарисованные звезды. Не гонитесь за дешевизной и тогда хорошо отдохнете.) Как пример Sultan gardens в Шарме, замечательный сервис.
Не понял тему: автор выбрала отель с отстойным пляжем и плохой кухней. Как бы дело наверное в первую очередь не в Шарме, а в выборе места? Да и отзывы на топхотелз и букинг никто не отменял. Просто в следующий раз будьте внимательнее.
Шарм прекрасен не песчанными пляжами, а коралловый рифами! И надо правильно выбирать отель.
Мы были в нормальной 4-ке в Шарме в конце новогодних праздников. Смотря кто зачем едет.. Море сказка 24 С, нормальный пляж, с погодой тоже повезло. Номера и многое другое подуставшее конечно. Питание было достойное. На пристающих арабов не заморачивались. Из зимы оказаться в лете на 8 дней ГУД!!
Место отдыха похоже выбирали рандомно тыкая в карту, и не уделив даже 5 минут на изучение информации о стране/месте?
Вам не повезло, вы так устали, что не знали просто куда едете, если ты не драйвер или не любитель травы, в Шарме делать нечего, зато теперь вы знаете, что в арабские страны вам не надо.
P. S не ходите дети в Африку гулять)
Дорогой Т-Ж, а добавьте, пожалуйста, подписи к фотографиям в этой статье, а то совершенно непонятно, кто такой мужик в неприличной маечке, к чему буквы А, и зажигалки и прочие странные штуки.
Нельзя ехать в Ебипет в дешевый отель. Особенно сейчас.
В Египте почти убили туризм за 6 лет без России. Многие отели закрылись, поставщики питания и т.д. обанкротились. Ну и зимой, когда персонал устал от сезона - сервис падает везде. Думаю, что им надо еще 2-3 года, чтобы вылезти из этой ямы, чтобы сервис и качество достигло какого-то приемлемого уровня.
Хотя мы в этом году планируем его посетить...
Alex, спасибо за поправку ! Шарм в Азии а Хургада в Африке !🤩✌
Царь, поэтому отдыхающим в Шарме виза не нужна, а в Хургаде - нужна.
Редакция, а что с фото?..
Также Новый год отмечали в Египте. В Хургаде. Это был самый ужасный отдых. Еда помои. Съедобного очень мало. Была пара восьмой раз в этом отели и сказали что такого не было раньше. Но самое что нас вывело когда 31 декабря нам сказали что праздничного ужина не будет. Дети взяли кастюмы платья и как им было сказать это. Пришлось бегать по магазинам и делать стол самим. А заплатили 500 долларов за новогодний ужин
Не подготовились заранее к отдыху. Вот и результат.
Пустыня и есть пустыня, климат на выживание. Мне тоже не понравилось в Шарме, хотя к отелю претензий нет. Отдыхали в декабре 2021. Даже опресненная вода для кожи кошмар.
При выборе самого дешёвого 5 зв отеля все может быть. В Шарме снорклинг на рифе просто сказка, за песчаным дном туда никто не едет. Хотя есть плавный заход и песок в отеле Movenpick, но видимо дорого для автора...
Builder, по моему во всей бухте Наама такой вход
Простите, вы хоть чуток погуглили,перед тем как ехать в Шарм? Какие цели и ожидания у вас были?Люди очень неплохо отдыхают и в четверках там, если знают куда едут и зачем. Видимо,у вас очень завышенные ожидания были.
Мне одной не ясен сакральный смысл представленных фотографий?
С одной стороны жалко автора, потратить столько денег и получить негативные эмоции и нервную почесуху. С другой, вы не понимали куда и когда едете? Ехать в Египет и возмущаться навязчивым продавцам и таксистам, плохому сервису и чаю Липтон и соку из порошка🤷🏻♀️
Думаю на эмоции от поездки повлияло то, что Вы просто изначально планировали оказаться в цивилизованной Европе с красивой архитектурой, достопримечательностями, кафе и ресторанами, уютными булочными и магазинами. Но что особенно важно - в окружении европейцев. А обстоятельства сложились так, что был Египет с арабами, не всегда приятными соотечественниками, гигантской территорией отеля и не слишком увлекательным миром за его пределами со всеми особенностями "Востока".
По-моему, главное, за чем стоит ехать в Шарм - это за коралловым рифом) … дайвинг попробовать.. а почему отель не озвучили? Думаю, вам просто не повезло, отзывы читали заранее? Ну и 226 тыс, конечно, космос)) наверное после праздников можно было за 50 уложиться на всех и в более приличное заведение.
У меня свекровь на днях вернулась из Хургады, говорит, что приемлимо. Она летала за 30 тысяч на 7 дней. За такую цену, я считаю, можно и на все минусы глаза закрыть, хотя они такие же, как у автора. Минусы, а не глаза.
Но за указанную автором цену за отдых я была бы возмущена. Ни о каком принятии речь бы не шла.
Вы сильны духом, автор.
Сейчас в Шарме.
Температура воздуха ночью 15. Днём 19 (самый холодный день) - 26 градусов. Постоянно дует ветер. Временами холодный и сильный. Когда ветер не сильный вполне можно купаться. Вода - 23 градуса. Квартира на месяц на airbnb 35 тыс. руб. До моря 7 мин ходьбы. Закупаться продуктами можно на местном рынке в Хай Эльнур или супермаркете Кэрифур. Маршрутка по городу 25 рублей. Итого плюсом ещё 500$ на двоих в месяц. Вполне норм переждать российскую зиму.
Почему то забыли про:
Ужасный и дорогой мобильный интернет
Полную антисанитарию "жрален" за пределами отеля
В целом - разруху местных городов и поселений, как будто война вчера была
Невозможность купить алкоголь за пределами отеля (для кого то это важно)
Мы с женой уже дважды летали в Египет на мой день рождения, 09 февраля - в прошлом году в Шарм, в этом в Марса-Алам.
По моему мнению Египет не плох и не хорош - просто не нужно иметь относительно него завышенных ожиданий и стоит понимать куда вы летите.
Для меня - это в первую очередь бюджетный пляжный отдых зимой, короткий перелет и потрясающий подводный мир. Но при недорогом отелей придется смириться с посредственным питанием и раздолбанными номерами.
P.S. Возможно неудовлетворенность автора связана с той чудовищной суммой, в которую ему обошелся отдых, почти 3000$ за неделю - это безумно дорого. Мне каждая из поездок на ту же неделю стоила около 1100$, в Египет выгоднее лететь с пакетным туром.
Для меня Шарм эш Шейх ,можно сказать, родное место: там уже 7 лет живёт моя дочь с мужем. Он - европеец, работает в Египте представителем своей страны. Ездила и туристом, и жила у дочери . Два года не была, но нынче собираюсь опять. Шарм почти весь расположен на скале, поэтому вход в море не песчаный, там почти вдоль всего побережья риф. Есть небольшой залив, на берегу пара отелей, пляжи с песчаным дном, не глубоко. Со стороны Наама-бэй почти все побережье песчаное, но там самые старые отели, курорт начинался оттуда. Нужно было почитать отзывы. Конечно, наших туристов не было 7 лет, отели не заполнялись, вымуштрованная обслуга разъехалась, новых набирают из деревень, они не знают правил. Пройдет время, научатся. Про необязательность: да, египтяне не отличаются пунктуальностью, опоздать на 30-49 минут , а то и забыть совсем - легко. Они не видят в этом ничего особенного. Еда и раньше не была особенно вкусной, но было вполне съедобно и разнообразно. Про экскурсии: если Вы не старые люди, можно было сходить на гору Моисея, подниматься тяжело, но рассвет того стоит. И на обратном пути вид гор великолепный. Можно было морем плыть на морской заповедник РасМухамед, там таааакой риф! Любители ныряют, остальные с маской и ластами плавают вокруг рифа, любуются рифом и рыбками. Вы были в новом рыбном ресторане, нужно было идти в Фарос, там готовят - пальчики оближешь. Можно посидеть в Фардже, там хорошее пиво и очень вкусные маленькие жареные пирожки. Вид на море тоже красивый. Египтяне не пьют, продажа алкоголя запрещена, но кто хочет, можно в течение трёх дней после приезда сходить в дьюти-фри и купить три бутылки импортного алкоголя. Вечером погулять по Наама-бэй, Иль Меркато,сходить на старый рынок, там продают очень хорошие кожаные сумки фирмы Канз, можно поторговаться и получить хорошую скидку. съездить в Сохо, сходить в Генину, там можно поесть очень вкусную пиццу. А вечером можно недалеко от шарма отъехать в сторону пустыни и посмотреть на звезды. Они большие, кажется, очень низко, на черном бархатном небе. Я была потрясена. Мне там никогда не было скучно.
Отзыв получился больше поста. Я просто очень люблю Шарм.
Отдыхали, понравилось
Минусующие, два по географии в школе было?)
Шарм не очень зашёл, я больше люблю Хургаду.
ТЖ, а как (и зачем) вы таскаете комментарии от одной статьи к другой?
Кудрявцева, мандарины))))
Зульфия, ай-яй-яй, а вот и двоечница.
Синайский полуостров - это часть континента Евразия, а не Африка.
И относится он к Азии.
Большое спасибо за статью. И раньше это было свинство, развод, желание содрать в пятидорого и абсолютная неспособность к какой-либо трудовой деятельности или дисциплине. А 6-часовой квест в аэропорту это конечно "прекрасно".