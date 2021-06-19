Четыре круизные компании летом 2021 года запускают маршруты по греческим островам. В них могут отправиться путешественники из России.
Круизы организовывают компании Сelestyal Cruises, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises. Лайнеры отправляются из Афин и Лимасола. Есть программы от трех до восьми ночей. Цены начинаются от 359 $ (25 848 Р) с человека за тур на три ночи.
Другие компании пока не готовы принимать российских туристов. Например, MSC Cruises и Norwegian Cruise Line тоже запускают маршруты по Греции, но россиян на борт не пускают.
Рассказываем, какие справки нужны для круизов, какие маршруты предлагают и сколько они стоят.
Как попасть в Грецию
Для въезда в Грецию нужна шенгенская виза и один из трех документов:
- справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделан в течение 72 часов до въезда в страну;
- документ о том, что пассажир переболел коронавирусом за последние 9 месяцев: справка о выздоровлении или положительный ПЦР-тест, полученный за 2—9 месяцев до прибытия в страну;
- сертификат о вакцинации. Греция признает российскую вакцину «Спутник V».
Еще от путешественников требуют заранее заполнить специальную анкету — Passenger Locator Form. В ней указывают паспортные данные, номер рейса, контактную информацию, результат теста на коронавирус или данные из сертификата о вакцинации.
Какие документы требуют круизные компании
Некоторые круизные компании предъявляют свои требования к путешественникам. Например, в Celebrity Cruises и Royal Caribbean взрослым понадобится сертификат о полной вакцинации. Исключение сделали для пассажиров младше 18 лет. Они должны предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали в течение 72 часов до посадки.
Celestyal Cruises принимает туристов только с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Их делают в течение 72 часов до посадки. Это требование касается даже вакцинированных пассажиров, сообщили Т—Ж в компании «Круизный дом». Туроператоры говорят, что носить маски на лайнерах клиентам не придется, но все пассажиры должны оформить медицинскую страховку.
Правила для туристов могут поменяться. Рекомендуем заранее уточнять их перед поездкой.
Интересно, что туроператоры пока не торопятся продавать путевки на круизы по греческим островам. Например, «Тез-тур» раньше предлагал круизы, но в 2021 году не возобновил продажи.
Маршруты и цены
Компании Сelestyal Cruises, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises предлагают разные круизные маршруты. Приведем несколько примеров.
Сколько стоит круиз на одного человека при двухместном размещении
|Компания
|Количество дней
|Маршрут
|Цена
|Celestyal Cruises
|3
|Афины — Миконос — Милос — Крит — Афины
|359 $ (25 848 Р)
|Royal Caribbean International
|7
|Лимасол — Родос — Миконос — Афины — Санторини — Крит — Лимасол
|576 $ (41 472 Р)
|Celestyal Cruises
|7
|Афины — Патмос — Родос — Санторини — Миконос — Милос — Крит — Афины
|729 $ (52 488 Р)
|Celebrity Cruises
|6
|Афины — Лимасол — Родос — Санторини — Миконос — Афины
|1419 $ (105 006 Р)
|Celebrity Cruises
|7
|Афины — Миконос — Санторини — Лимасол — Родос — Афины
|1589 $ (117 586 Р)
Подскажите, а имея этот пакет документов я сейчас могу просто поехать в Грецию и пожить там не отправляясь в круиз?
Angelina, Греция открыта для туристов из России, можно полететь туда не только в круиз. Понадобится отрицательный результат анализа на коронавирус. Вместо него можно предъявить сертификат о вакцинации или документ о том, что пассажир переболел коронавирусом. Еще перед поездкой туристы заполняют анкету, она на этом сайте https://travel.gov.gr/
Это потрясающе!
По Греческим был забронирован круиз на июнь 21г, но его отменили и все деньги сразу были возвращены.
Были по Средиземному 2 раза. Все понравилось! Цены- смешные! Сервис на высшем уровне.