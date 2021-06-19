Елена Егина хочет в круиз по греческим островам Профиль автора

Четыре круизные компании летом 2021 года запускают маршруты по греческим островам. В них могут отправиться путешественники из России.

Круизы организовывают компании Сelestyal Cruises, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises. Лайнеры отправляются из Афин и Лимасола. Есть программы от трех до восьми ночей. Цены начинаются от 359 $⁣ (25 848 Р) с человека за тур на три ночи.

Другие компании пока не готовы принимать российских туристов. Например, MSC Cruises и Norwegian Cruise Line тоже запускают маршруты по Греции, но россиян на борт не пускают.

Рассказываем, какие справки нужны для круизов, какие маршруты предлагают и сколько они стоят.

Как попасть в Грецию

Для въезда в Грецию нужна шенгенская виза и один из трех документов: справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделан в течение 72 часов до въезда в страну; документ о том, что пассажир переболел коронавирусом за последние 9 месяцев: справка о выздоровлении или положительный ПЦР-тест , полученный за 2—9 месяцев до прибытия в страну; сертификат о вакцинации. Греция признает российскую вакцину «Спутник V».

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Еще от путешественников требуют заранее заполнить специальную анкету — Passenger Locator Form. В ней указывают паспортные данные, номер рейса, контактную информацию, результат теста на коронавирус или данные из сертификата о вакцинации.

Какие документы требуют круизные компании

Некоторые круизные компании предъявляют свои требования к путешественникам. Например, в Celebrity Cruises и Royal Caribbean взрослым понадобится сертификат о полной вакцинации. Исключение сделали для пассажиров младше 18 лет. Они должны предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали в течение 72 часов до посадки.

Celestyal Cruises принимает туристов только с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Их делают в течение 72 часов до посадки. Это требование касается даже вакцинированных пассажиров, сообщили Т⁠—⁠Ж в компании «Круизный дом». Туроператоры говорят, что носить маски на лайнерах клиентам не придется, но все пассажиры должны оформить медицинскую страховку. /cruise-cost/ Сколько стоит поехать в круиз

Правила для туристов могут поменяться. Рекомендуем заранее уточнять их перед поездкой.

Интересно, что туроператоры пока не торопятся продавать путевки на круизы по греческим островам. Например, «Тез-тур» раньше предлагал круизы, но в 2021 году не возобновил продажи.

Маршруты и цены

Компании Сelestyal Cruises, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises предлагают разные круизные маршруты. Приведем несколько примеров.

Сколько стоит круиз на одного человека при двухместном размещении

Компания Количество дней Маршрут Цена Celestyal Cruises 3 Афины — Миконос — Милос — Крит — Афины 359 $⁣ ( 25 848 Р ) Royal Caribbean International 7 Лимасол — Родос — Миконос — Афины — Санторини — Крит — Лимасол 576 $⁣ ( 41 472 Р ) Celestyal Cruises 7 Афины — Патмос — Родос — Санторини — Миконос — Милос — Крит — Афины 729 $⁣ ( 52 488 Р ) Celebrity Cruises 6 Афины — Лимасол — Родос — Санторини — Миконос — Афины 1419 $⁣ ( 105 006 Р ) Celebrity Cruises 7 Афины — Миконос — Санторини — Лимасол — Родос — Афины 1589 $⁣ ( 117 586 Р )