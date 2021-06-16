Этот материал обновлен 17.12.2021.

Сергей Тиняков собирается в Беларусь Профиль автора

Улететь в Беларусь можно из десятка российских городов.

Через Минск многие летают в Грузию, с которой Россия прекратила регулярное авиасообщение. Еще Беларусь — одна из немногих стран, куда во время пандемии ходят поезда из России.

Для въезда в Беларусь не нужны виза и загранпаспорт, достаточно ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Расскажу подробнее, как въехать в Беларусь и какие ограничения там действуют.

Какие документы нужны для поездки

Россияне могут въехать в Беларусь без визы по внутреннему или заграничному паспорту. В стране можно находиться до 90 дней.

Если путешественник едет транзитом через Беларусь и при этом находится в стране меньше 24 часов, ему не нужно сдавать ПЦР-тесты или предъявлять дополнительные документы. Остальным гражданам России старше 5 лет для въезда в Беларусь понадобится сертификат о вакцинации или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Послаблений для переболевших нет. /minsk-one-day/ Что посмотреть в Минске за один день

Тест на коронавирус сдают в течение 3 суток до поездки. Россияне предъявляют результат через приложение «Путешествую без COVID-19». Приложение «Путешествую без COVID-19»:

iOS / Android

От тестов освобождают граждан Беларуси, иностранцев с разрешением на временное или постоянное проживание и привитых туристов.

«Аэрофлот» предупреждает пассажиров из России, что отрицательный результат ПЦР-теста нужно загрузить в приложение «Путешествую без COVID-19»

Курс вакцинации необходимо завершить хотя бы за месяц до прибытия в Беларусь. Сертификат действителен 12 месяцев. На границе предъявляют оригинал или копию подтверждающего документа. В нем указывают фамилию, имя, отчество путешественника и дату окончания курса вакцинации. Сертификат принимают только в распечатанном виде на белорусском, русском или английском языках.

Где отдохнуть за рубежом в 2021 году? Укажите свои предпочтения, и мы подберем подходящие вам страны, в которые пускают российских туристов Выбрать

Как добраться до Беларуси

Самолетом. В Минск летают «Аэрофлот», Utair, «Уральские авиалинии», «Белавиа», Nordwind и «Азимут». Прямые рейсы в декабре есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Череповц, Калининграда. Билет на июльдекабрь на одного человека в одну сторону из Москвы стоит от 2439 Р. Из Санкт-Петербурга — от 4513 Р, из Калининграда — от 5996 Р.

Авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Как это повлияет на туристов? Ну и что? 25.05.21

Поездом. Железнодорожное сообщение с республикой открыли 8 февраля 2021 года. Поезда запустили из Москвы и Санкт-Петербурга, а транзитные составы из Калининграда стали делать остановку для посадки и высадки пассажиров в Минске. Попасть из Калининграда в Минск или обратно на поезде россияне и белорусы могут только по шенгенской визе, подробнее об этом я рассказывал в другой статье.

Билет в плацкарту на фирменный поезд № 001Б Москва — Минск в декабре стоит от 3376 Р, в купе — от 6564 Р, в СВ — от 12 886 Р. Время в пути — 9 часов. Поезд № 051Б из Санкт-Петербурга идет 13 часов. Билет в плацкарту стоит от 2799 Р, в купе — от 5594 Р, в СВ — от 11 196 Р.

Из Москвы в Минск ходят «Ласточки». Они курсируют ежедневно с остановками в Смоленске и Вязьме. Билет в экономкласс в декабре обойдется минимум в 2020 Р, в бизнес — от 4031 Р. Дорога занимает 6—7 часов.

Еще из Москвы через день ходит поезд № 003Б в Брест. Билет в плацкарту стоит от 3256 Р, в купе — от 6517 Р. Время в пути — 12 часов.

Билет на автобус из Москвы в Минск в декабре стоит от 1300 Р. Из Санкт-Петербурга билет по акции у перевозчика Lux Express продают за 999 Р. В цену входит 30 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади. Время в пути по обоим маршрутам — 10—14 часов.

Перед покупкой билета на автобус путешественников предупреждают, что проехать по маршруту могут только граждане России и Беларуси. До 4 июня границу надо было переходить пешком, а затем пересаживаться на другой автобус. Сейчас рейсы выполняют без пересадок. Подробности есть на сайте перевозчика

Какие ограничения действуют в Беларуси

22 октября в Беларуси отменили требование носить маски и штрафы для тех, кто не использует средства защиты.