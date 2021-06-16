Этот материал обновлен 17.12.2021.
Улететь в Беларусь можно из десятка российских городов.
Через Минск многие летают в Грузию, с которой Россия прекратила регулярное авиасообщение. Еще Беларусь — одна из немногих стран, куда во время пандемии ходят поезда из России.
Для въезда в Беларусь не нужны виза и загранпаспорт, достаточно ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Расскажу подробнее, как въехать в Беларусь и какие ограничения там действуют.
Какие документы нужны для поездки
Россияне могут въехать в Беларусь без визы по внутреннему или заграничному паспорту. В стране можно находиться до 90 дней.
Если путешественник едет транзитом через Беларусь и при этом находится в стране меньше 24 часов, ему не нужно сдавать ПЦР-тесты или предъявлять дополнительные документы. Остальным гражданам России старше 5 лет для въезда в Беларусь понадобится сертификат о вакцинации или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Послаблений для переболевших нет.
Тест на коронавирус сдают в течение 3 суток до поездки. Россияне предъявляют результат через приложение «Путешествую без COVID-19».
От тестов освобождают граждан Беларуси, иностранцев с разрешением на временное или постоянное проживание и привитых туристов.
Курс вакцинации необходимо завершить хотя бы за месяц до прибытия в Беларусь. Сертификат действителен 12 месяцев. На границе предъявляют оригинал или копию подтверждающего документа. В нем указывают фамилию, имя, отчество путешественника и дату окончания курса вакцинации. Сертификат принимают только в распечатанном виде на белорусском, русском или английском языках.
Как добраться до Беларуси
Самолетом. В Минск летают «Аэрофлот», Utair, «Уральские авиалинии», «Белавиа», Nordwind и «Азимут». Прямые рейсы в декабре есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Череповц, Калининграда. Билет на июльдекабрь на одного человека в одну сторону из Москвы стоит от 2439 Р. Из Санкт-Петербурга — от 4513 Р, из Калининграда — от 5996 Р.
Поездом. Железнодорожное сообщение с республикой открыли 8 февраля 2021 года. Поезда запустили из Москвы и Санкт-Петербурга, а транзитные составы из Калининграда стали делать остановку для посадки и высадки пассажиров в Минске. Попасть из Калининграда в Минск или обратно на поезде россияне и белорусы могут только по шенгенской визе, подробнее об этом я рассказывал в другой статье.
Билет в плацкарту на фирменный поезд № 001Б Москва — Минск в декабре стоит от 3376 Р, в купе — от 6564 Р, в СВ — от 12 886 Р. Время в пути — 9 часов. Поезд № 051Б из Санкт-Петербурга идет 13 часов. Билет в плацкарту стоит от 2799 Р, в купе — от 5594 Р, в СВ — от 11 196 Р.
Из Москвы в Минск ходят «Ласточки». Они курсируют ежедневно с остановками в Смоленске и Вязьме. Билет в экономкласс в декабре обойдется минимум в 2020 Р, в бизнес — от 4031 Р. Дорога занимает 6—7 часов.
Еще из Москвы через день ходит поезд № 003Б в Брест. Билет в плацкарту стоит от 3256 Р, в купе — от 6517 Р. Время в пути — 12 часов.
На машине. Сухопутная граница между странами открыта, но, чтобы выехать из России на машине или автобусе, понадобится уважительная причина. Среди них — лечение в санатории, работа, учеба.
Билет на автобус из Москвы в Минск в декабре стоит от 1300 Р. Из Санкт-Петербурга билет по акции у перевозчика Lux Express продают за 999 Р. В цену входит 30 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади. Время в пути по обоим маршрутам — 10—14 часов.
Какие ограничения действуют в Беларуси
22 октября в Беларуси отменили требование носить маски и штрафы для тех, кто не использует средства защиты.
Других единых ограничений, связанных с коронавирусом, в Беларуси нет. Меры утверждают исполкомы городов и районов республики. Например, в Минске отменили ограничения по количеству человек в музеях и на выставках. При этом в общежитиях запретили проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.
Вроде в красно-белых носках нельзя.
Сергей, можно, но не долго
тьфунатебя, а вы не знаете обязательно ли приглашение если едешь на машине в Белорусию просто так?
хлеб, ¯\_(ツ)_/¯
Очень важно! Не 72 часа, а 3 суток, цитирую официальный сайт Беларуси. Срок действия документа ПЦР исчисляется с даты его выполнения, которая считается первым днем действия ПЦР, до истечения третьих суток. (Если дата выполнения ПЦР 01.12.2020, то с 00.00 04.12.2020 документ ПЦР является не действительным для въезда в Республику Беларусь).
То есть если вы сделаете тест 1.07 в 23:00, а прилетаете 4.07 в 13:00, то вас не пустят на самолёт (хоть 72 часа и не прошло)
Эл, А если есть европейская прививка от короны, нужен тест ПЦР при вьезде в Беларуссию. Назад новепное нет
Эл, спасибо, поправили!
Эл, сейчас на официальном сайте написано уже внесли изменения - теперь ПЦР действителен до истечения не третьих, а четвёртых суток!
Срок действия документа ПЦР исчисляется с даты его выполнения, которая считается первым днем действия ПЦР, до истечения четвёртых суток. (Если дата выполнения ПЦР 01.12.2020, то с 00.00 05.12.2020 документ ПЦР является не действительным для въезда в Республику Беларусь).
https://gpk.gov.by/covid-19/
Эл, какая дата считается выполнением, взятие мазка или выполнение анализа? Анализ делают до 3-х суток
Катапусик, а Вы из какой "нормальной" страны? Или это беларуская ирония?
Катапусик, вы хотите сказать что я не нормальная или я что то не понела. Извениться не хотите
Ещё летает авиакомпания "СКОЛ"
Вячеслав, в сопровождении истребителей? 🤣
Приехала на поезде в Минск из Москвы, у меня с собой был ПЦР тест, но никто его не проверял. Соседи по купе сказали, что проверки бывают выборочно. На прошлой неделе ехала их мама, их вагон весь проверили. В Минске обычная жизнь, в больших ТЦ требуют надеть маску. В театре тоже.
Светлана, скажите где проходят таможенный и пограничный контроль .В поезде, как было раньше Санкт-Петербург- Киев , или по приезду в Беларусь? Таможенники и пограничники российские и белорусские , или только белорусы.? Спасибо.
Светлана, нигде не проходят контроль! Единое таможенное пространство + весь этот бред который тут пишут про проверки тестов, пограничников, которые проверяют.. Какие проверки если беларусских пограничников уже я не знаю сколько лет нет на границе. А Российские пограничники при выезде то же отсутствуют и не имеют права и не требуют тест, так как в отличие от идиотов из Роспотреба понимают, что нет такого закона по которому человек при выезде(да и при въезде) обязан был показывать какой то посторонний документ. Единственный документ для пересечения границы ЭТО ПАСПОРТ..
Беларусь прекрасна при Батьке. Еслибы не он давно бы ушла с молотка при помощи таких вот Катапусиков. Они только и ждут как ее раздербанить.
Валерий, пункт правил №3 — для вас: https://journal.tinkoff.ru/comments-rules/
Одни только клички стоят - Педрик, Катапусик.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,может ли иностранный гражданин имея временный вид на жительство в Белоруссии оформить визу в Россию и въезд?
Если вы едете только в Беларусь из РФ, то белорусы ПЦР не спросят. У них даже на сайте это написано. (Проверено, ЖД)
>Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется. Это касается как наземного участка, так и аэропортов.
https://gpk.gov.by/covid-19/
Россия тоже может забыть спросить ПЦР при въезде поездом из Беларуси (проверено) или если что можно сказать, что есть электронно. Вот здесь женщина поясняет: https://youtu.be/iAVvrsU6KbU
Alexander, выше написали, что проверяют или выборочно
Екатерина, Россия проверяет выборочно (жд - скорее не проверят, чем проверят). Беларусь вообще не проверят.
Ирина, белорусы не спрашивают ПЦР на рос-бел границе. Из России в Беларусь пограничники обоих стран не заходят. Из Беларуси в Россию могут зайти рос погранцы, но они проверяют только паспорта
Ни каких документов не нужно кроме паспорта РФ. Езжай с богом.
Здравствуйте можно ли транзитом через белоруссию с российским паспортом
Ездил поездом 18.07 на 1 день. Москва-Минск-Москва. ПЦР не проверяли ни туда, ни обратно. По какому-то постановлению Беларуси от 14.07 для вакцинированных официально отменили необходимость сдавать ПЦР-тест. Но по факту его не проверяли ни у кого.
Скажите, а каким нормативным актом зафиксировано, что гражданину РФ можно въезжать в РБ на поезде не с ПЦР-тестом на ковид, а в с сертификатом вакцинации? Нигде такого не нашла, поэтому нечем и аргументировать отсутствие теста. Подскажите номер этого документа и от какого числа. Спасибо!
Людмила, постановление Совета министров Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. № 401
Скажите, на сайте РЖД нет никакой информации о том, что сертификата вакцинированного достаточно при въезде в РБ из РФ поездом, а есть только про ПЦР. На их ГЛ отвечают также.
Если у меня есть сертификат вакцинированного, то как я могу быть уверена, что его при пересечении границы будет достаточно, если будет все-таки проверка на таможне? Спасибо.
Inna, да нет там никакой таможни! И погранконтроля нет то же. Единственный документ для пересечения границы это ПАСПОРТ и точка..
Подскажите пож-та если мы семьей поедем на авто в Беларусь, просто к родственникам, то нам достаточно сделать ПЦР тест ти мы может проехать ТАК? Спасибо
"...Остальным гражданам России старше 5 лет для въезда в Беларусь понадобится сертификат о вакцинации И Л И(?) справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус..."
по-моему, вы вводите в заблуждение людей. тест обязателен даже при наличии сертификата о вакцинации.
для проезда на машине есть еще "доступные" основания. уход за больными родственниками (пункт 18 ПП 763-р) и к месту проживания ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (пункт 19 ПП 763-р) .
Юрий, всё-таки если еду в Беларусь и уже прошел месяц после второй прививки, нужно ли делать ПЦР тест, строго говоря мы можем 4 раза столкнуть с пограничниками два раза РФ и Беларусь в одну сторону и два раза в другую. Я так понял Белорусам достаточно прививки при въезде. Из России по логике вроде тоже должны выпустить с прививкой , а вот обратно не до конца понятно, вероятно Белорусы выпустят, а вот Россия примет обратно без ПЦР?
Скажите, если едем на машине: достаточно ПЦР-теста или обязательно прививка? Говорят, что на нашей границе без прививки не пускают в Беларусь
Ответьте пожалуйста, выпустили приложение с кр кодами на ковид «путешествуем без границ» проверяет ли наличие приложение в телефоне? Нужен ли вообще проходить пцр тест раз нигде не проверяют ?
Bbb, узнали ответ на свой вопрос? если да-поделитесь,пжл...
Люди, кто на машине смог проехать в Беларусь из России просто в гости к друзьям? Прошу отзовитесь и расскажите возможно ли это сделать. И если можно, то что для этого нужно?
Спасибо все очень понятно еду за натуральными продуктами колбасой ну и тд и тп росхимия надоела
Здравствуйте
Мне нужно туристическое приглашение в Беларусь для женщины из Сирии.
Нассир
Добрый день. Правильно я понял, что при пересечении границы наземным транспортом в РБ при случаи ограничения выезда за границу по базе фспп не проверяется ?
Добрый день. Хочу попасть к другу в Украину. Хочу ехать через Минск. Скажите, смогу ли я также потом уехать оттуда и какие документы нужны будут с собой?
Проверяют ли россиян по базе ФССП на границе Россия -Белорусь? Откликнитесь кто знает
Родители поехали. Наши пограничники спросили все: паспорта, сертификаты, спросили с какой целью едите ( они ехали к бабуле ), так запросили показать паспорт бабули и свидетельство о рождении моего папы( он ее сын соответственно). И только потом пустили. Так что жестко че то
Катапусик, а вам куда больше по душе??
Подскажите, если забронирован отель в Минске ( не санаторий), есть бронь, оплата, могу я въехать на машине в РБ?
Анастасия, к сожалению, нет. Так как для выезда из России тоже нужны основания. Подробнее об этом мы писали здесь https://journal.tinkoff.ru/news/popitaytes-pokinut-rossiyu/
Чем отличается въезд в Беларусь поездом от такого же въезда на автобусе? Почему поездом можно, а автобусом - нет? При этом автобус летом стоит раза в три дешевле, чем поезд...
Подскажите, есть ли какие то изменения для въезда в Белорусь для не привитых?
Галина, насколько я могу судить изменений нет, необходим ПЦР-тест не старше трех суток. Актуальные правила вы можете уточнить на сайте погранкомитета Белоруссии https://gpk.gov.by/covid-19/