Виктор Радов посчитал отпускные Профиль автора

Когда человек уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель обязан выплатить отпускные. Их рассчитывает бухгалтерия. Но сотруднику тоже полезно знать, откуда берутся все суммы и какое самое выгодное время для отпуска. Это поможет проверить расчеты бухгалтера и понять, какие есть способы получить больше отпускных.

Общая формула расчета

Отпускные считаются не так, как зарплата. Зарплату начисляют за отработанные дни, а отпускные — за календарные, которые умножают на среднедневной заработок.

Отпускные ≠ Зарплата

Рассчитать примерный размер отпускных легко: разделите зарплату на 29,3 — это среднее количество дней в месяце — и умножьте на количество дней отпуска. Например, ваша зарплата — 100 000 рублей, а отпуск — 28 дней. 100 000 / 29,3 × 28 = 95 563 рубля ст. 139 ТК РФ Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922

А вот подсчитать все вплоть до рубля сложнее: надо учесть несколько переменных — точный годовой доход и пропущенные дни.

Общая формула расчета отпускных выглядит так:

Отпускные = Среднедневной заработок × Количество дней отпуска

Вся сложность в том, как рассчитать среднедневной заработок. Ниже расскажу о том, как это сделать, но если не хотите читать, а хотите считать, то вот вам калькулятор:

Вычислить доход за расчетный период

При подсчете дохода учитывают все выплаты за работу — оплату по ставке, переработки, премии за показатели, районный коэффициент. Постановление правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922

Премии включаются не все и не всегда полностью, а только те, которые начислены за расчетный период — 12 месяцев, предшествующие месяцу отпуска. Если вы работаете в компании менее года, учитывают период с первого дня работы. Например, годовую премию за предшествующий отпуску год включат полностью. С квартальными — сложнее. Если квартал полностью попадает в расчетный период, премию учтут полностью. А если расчетный период начинается с середины квартала, учтут премию только за полквартала. Например, премия выплачивается за первый квартал — январь, февраль, март, а расчетный период начинается с февраля. Тогда премию зачтут только за февраль и март.

Отпускные будут выше, если в последние 12 месяцев или уже во время отпуска вам повысили зарплату. Например, в прошлом году вы получали 55 000 Р в месяц, а с января — 60 000 Р. Вы идете в отпуск в июле. Средний заработок посчитают так:

за январь — июнь этого года включат в расчет зарплату по 60 000 Р ;

; за июль — декабрь прошлого года 55 000 Р умножат на коэффициент повышения зарплаты: 60 000 / 55 000 = 1,09. Получится 59 950 Р .

Следовательно, отпускные будут больше.

Если зарплату вам повысили уже во время отпуска — пересчитают и доплатят отпускные с даты повышения зарплаты. Например, вы идете в отпуск с 3 по 30 марта. С 15 марта всем в организации повысили зарплату. Отпускные вам рассчитают и выплатят из среднего заработка, как обычно. После повышения отпускные за период с 15 по 30 марта пересчитают с учетом повышающего коэффициента и доплатят.

Это касается только повышения зарплаты на той же должности. Если вас перевели на другую должность с другой зарплатой, никаких повышающих коэффициентов нет, но заработок посчитают на обеих должностях.

В доход за последние 12 месяцев не включают командировочные, компенсацию проезда, проживания и питания, выплаты по отпускным и больничным, госпособия.

Получается, чем больше официальный доход, тем больше отпускные. У тех, кто получает «зарплату в конверте», отпускные могут рассчитывать только от официальной части дохода.

Рассчитать, сколько дней отработано

При расчете учитывают время фактической работы, выходные, праздники или дни, которые работник взял за свой счет, если их было не больше 14. Дни отпуска без сохранения зарплаты, превысившие этот лимит, в расчет не включаются. Если работника незаконно отстранили от работы или уволили, но потом восстановили, дни вынужденного прогула также входят в стаж работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. ст. 121 ТК РФ

В отработанные дни не входит время, когда вы не работали — как с сохранением зарплаты, так и без оплаты: были в отпуске, в том числе по уходу за ребенком, на больничном, в командировке, получали пособие по беременности и родам или отсутствовали на работе без уважительных причин.

Количество отработанных дней = 29,3 х Количество полных месяцев + Количество дней в месяцах, отработанных не полностью

Коэффициент 29,3 — среднее количество календарных дней в месяце.

Количество дней в месяцах, отработанных не полностью находят так:

(Общее количество дней в месяце — количество неотработанных дней) / Общее количество дней в месяце х 29,3

Николай собирается в отпуск с 1 августа на 28 дней. За последний год он уходил на недельный больничный в апреле и в оплачиваемый отпуск на 28 дней в сентябре.

Николай отработал 10 полных месяцев. Количество полных месяцев: 10 Количество дней в месяцах, отработанных не полностью: сентябрь: (30 − 28) / 30 × 29,3 = 1,95 апрель: (30 − 7) / 30 × 29,3 = 22,46 Количество отработанных дней = 10 месяцев х 29,3 + 1,95 + 22,46 = 317 дней

Рассчитать среднедневной заработок и отпускные

Среднедневной заработок = Доход за расчетный период / Количество отработанных дней За год без учета больничных Николай заработал 1 млн рублей. Среднедневной заработок = 1 000 000 Р / 317 дней = 3155 Р Отпускные = 3155 Р × 28 дней = 88 340 Р

Отпускные, как и другие доходы, облагаются налогом в размере 13%.

Официальные праздники — 1—8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября — не учитываются и не оплачиваются. Например, если сотрудник взял отпуск на 14 дней с 1 июня, 12 июня считать не нужно, а выйти на работу можно 16 числа. ст. 112 ТК РФ

Если случай более сложный, например, человек болел в праздничные дни или во время отпуска, или не знает, как учесть доход, лучше поискать подходящие формулы и калькуляторы в интернете. Или довериться отделу кадров и бухгалтерии.

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Что делать, чтобы отпускные были больше

Отпускные начисляются не так, как зарплата. Зарплата одинакова в любом месяце: за январь и июль сотрудник зарабатывает одну и ту же сумму. Но чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый из них. Поэтому отпуск в такие месяцы брать невыгодно.

Если хотите, чтобы отпускные были больше, следуйте главному правилу: уходите в отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Например, в 2023 году это март, август и октябрь. Чтобы рассчитать все точнее, можно заглянуть в производственный календарь.

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А вот официальные праздники, наоборот, лучше не захватывать — они хоть и увеличивают продолжительность отдыха, но зато не включаются в число календарных дней отпуска, а следовательно, не оплачиваются. Если берете отпуск в январе, потеряете 10—20% дохода.

Сравним отпуска в 21 день в январе и августе. Если взять отпуск с 9 по 29 января, фактически будете отдыхать целый месяц с 1 по 29 января, и у вас еще останется про запас неделя отпуска. При зарплате 50 000 Р без учета пропущенных дней получите отпускных примерно 35 826 Р + зарплату за два отработанных дня 5 882 Р. Итого 41 708 Р.

Среднедневной заработок = 50 000 / 29,3 = 1706 Р Отпускные = 1706 Р × 21 = 35 826 Р Зарплата за 2 отработанных дня = Оклад / Количество рабочих дней × Количество отработанных дней = 50 000 Р / 17 × 2 = 5882 Р

Если возьмете отпуск с 11 по 31 августа, сумма отпускных составит те же 35 826 Р, но вдобавок вы еще получите зарплату за восемь отработанных дней с начала августа — 17 391 Р. Итого 53 217 Р. Это на 3217 Р больше зарплаты и на 11 509 Р больше дохода за январь, если бы вы предпочли отдохнуть в нем — 20% разницы. Правда, если взять отпуск в январе, то и отдыхать за счет праздников вы будете дольше.

Но есть один период, когда вы можете и получить хорошие отпускные, и много отдохнуть — это конец декабря.

Если возьмете отпуск в июне на 14 дней, то отпуск получится больше на день, потому что 12 июня — праздник. Отдыхать будете с 1 по 15. При зарплате в 50 000 Р получите 25 590 Р отпускных и 26 190 Р зарплаты. Итого 51 780 Р. Если возьмете отпуск на 8 дней с 24 по 31 декабря, получите отпускных 13 648 Р и зарплату 38 095 Р. Итого 51 743 Р. Но при этом у вас впереди будут еще новогодние каникулы.

У большинства профессий отпуск составляет 28 дней, которые можно разделить на части, но одна из них должна быть не менее 14 дней, а остальные вы можете отгулять хоть по одному дню — если договоритесь с работодателем.

Правда Минтруд хотя и не запрещает напрямую так сильно дробить оставшуюся часть отпуска, все же рекомендует отказаться от чрезмерного деления отпуска на части. Потому что в этом случае работник не сможет воспользоваться отдыхом и восстановить свою трудоспособность. Письмо Минтруда от 24 сентября 2019 № 14-2/ООГ-6958

Дробление отпуска в зависимости от выходных и рабочих дней тоже может повлиять на общую сумму, которую получите, но разница будет незначительная. ч. 1 ст. 125 ТК РФ

Дробить отпуск можете как вы, так и работодатель, только руководству для этого нужно ваше согласие, а вам его — нет. «Дробление» отпуска в зависимости от выходных и рабочих дней тоже может повлиять на общую сумму, которую получите, но разница будет незначительная.

Дробя отпуск, можно получать удобные для себя сочетания отпуска и выходных. Например, оформить отпуск с понедельника по пятницу — тогда будете отдыхать целую неделю, но сэкономите два дня. Если сделать так еще раз, у вас будет уже четыре «сэкономленных» дня — почти рабочая неделя. Если присоединить их к выходным, сможете отдыхать шесть дней. Минус — в этом случае выходные не оплачивают. Их оплатят, только если отпуск захватит выходные — то есть будет с понедельника по воскресенье.