Как я издала сборник собственных стихотворений

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Дарья Абрамова выпустила книгу со своими стихотворениями Страница автора

Я пишу стихи. Иногда выкладывала что-то в «Инстаграме», читала друзьям, но по большей части всегда писала в стол.

Осенью 2019 года меня пригласили выступить на поэтическом вечере. Это был мой первый подобный опыт, и там я, во-первых, узнала, что моя поэзия нравится реальным людям, а не только маме и подругам, а во-вторых, впервые услышала вопрос: «А когда будет книга?». «Книга? Сборник стихотворений? Да ну, кому это надо», — подумала я.

Как я решила издать свою книгу

Я выросла в Магадане, затем уехала учиться в Благовещенск — изучала английский и китайский. Какое-то время жила в Шанхае, где работала частным гидом/переводчиком, но в 2017 вернулась в Магадан по семейным обстоятельствам. Тогда я устроилась в филиал крупной канадской горнодобывающей корпорации и начала работать вахтами — ездила на Чукотку на рудник. На момент создания книги я работала бизнес-ассистентом директора рудника.

Пишу я сколько себя помню, и стихи, и прозу. В подростковом возрасте писала чуть ли не каждый день, но лет в 20 совсем забросила: решила, что это никому не нужно и не принесет никакой пользы. Когда мне было 27, на фоне переосмысления многих ценностей, я вдруг снова начала писать. Пишу нечасто, могу 3—4 стихотворения за месяц, а могу по паре месяцев только «набрасывать» строчки в заметках. Кстати, я никогда не пишу от руки, только печатаю на телефоне или компьютере.

До того первого поэтического вечера я почти ни с кем не делилась своим творчеством, разве что с ближайшими друзьями. После него я начала публиковать стихи в «Инстаграме»: вместе с оператором и музыкантом сделали ролик на стихотворение о Магадане. Меня начали узнавать, как «девушку, которая пишет стихи».

В январе 2020 я провела свой первый самостоятельный поэтический вечер, места на который были полностью забронированы за неделю. На волне растущей веры в себя я обратилась к местному издательству с вопросом, не хотели бы они мне помочь с публикацией книги. Но в ответ услышала, что таких «кухонных поэтесс, читающих подружкам» много, стихи должны пройти через оценку критика, а критику понравиться сложно. Стихотворения я им все-таки отправила, но ответа не получила.

Весной 2020 года у меня случилось горе: ушел из жизни мой папа. Еще и началась пандемия, появилось много мыслей о жизни и смерти, что мы оставляем после себя, чем запоминаемся. И неожиданно ко мне пришло понимание — я очень хочу выпустить свою книгу, но просто боюсь, что она никому не будет нужна. Эпизод с издательством меня задел сильнее, чем я подумала. Но подумав об этом еще немного, я вдруг поняла:

«А зачем мне вообще издательство? Я ведь все могу сделать сама. И главное, что эта книга нужна мне».

Я набросала себе примерный план:

в июле отобрать стихи и подготовить сам сборник;

затем найти типографию, художников и дизайнеров;

в сентябре отдать книгу в печать;

в октябре получить тираж, провести презентацию;

активно продвигаться в «Инстаграме» и продавать книгу самой.

Выбор типографии

Для тех, кто не погружен в процесс книгоиздания: книжная печать бывает офсетная и цифровая. Книги, где немного иллюстраций, надо печатать в офсете, — так проще и выгоднее. В Магадане есть только одна типография с офсетной печатью, но у меня с ними совершенно не заладилась коммуникация. На звонки отвечали через раз, письма игнорировали. Тут оговорюсь, во всех творческих проектах у меня есть принцип — сотрудничать только с теми, с кем комфортно общаться.

Эта сфера требует открытости, готовности обсуждать все в очень субъективных рамках, то есть на уровне «мне нравится / не нравится». И прислушиваться друг к другу. Если нет устойчивого контакта, то лучше даже и не начинать. А вот если чувствуешь, что вы на одной волне, то надо работать, даже если это дороже или сложнее. Проверено опытом, только так получается крутой результат.

В результате я выбрала типографию в городе Чехове — уж очень комфортно мне было общаться с их менеджером. Минимальный тираж, за который они брались, составлял 300 экземпляров, и тут я слегка засомневалась в себе. Я думала о 50—100 книжках, но 300? Однако вспоминаем абзац выше: если чувствуешь, что тут тебе сделают именно как надо, то надо брать. Так мы определились с тиражом.

Изначально я хотела печатать книгу в мягком переплете, около 100 страниц, с цветной обложкой и 4—5 цветными иллюстрациями. Кстати, оказалось, что книги состоят из 16-страничных тетрадей, так что страниц должно было быть строго 96 либо 80. В моем случае это значило определенное количество стихов, ведь чаще всего одно стихотворение — это одна страница. Предстоял строгий отбор.

Мне посчитали стоимость печати одного экземпляра в 170 рублей. В итоге вышло около 51 тысячи рублей за весь тираж. Плюс расходы на верстку, регистрацию книги (присвоение индивидуального номера ISBN) и подготовка электронной книги для продажи на «Литресе» и MyBook. Всего около 56 тысяч, плюс доставка из Чехова до Магадана, но об этом позже.

Процесс издания

В середине июля я уехала на Чукотку на трехмесячную вахту. Обычно вахты были короче, но из-за пандемии пришлось поработать подольше. Было тяжело, зато я максимально сосредоточилась на отборе стихотворений. Несколько написала уже практически в последние дни перед сдачей на верстку. В итоге в сборнике получилось 70 моих произведений.

Сборник где-то наполовину состоит из того, что я писала еще в школе и на младших курсах университета, а на вторую, соответственно, из того, что я сочиняла уже после 27 лет. Отбирать «взрослые» стихотворения было довольно просто, их не так много, и большинство для меня вполне достойны публикации. А вот что касается старых произведений, я ориентировалась на собственное ощущение актуальности стихотворений, потому что есть те, которые еще «живые», там есть о чем подумать, а в некоторых юношеский максимализм, драма и даже пошлость зашкаливают.

Никакого четкого принципа, конечно, не было. Просто внутреннее ощущение: это стоит печатать, а это нет.

Корректуру я не заказывала, вычитала сама, плюс немного помогла менеджер типографии. Получилось сэкономить где-то 5 тысяч рублей, но впоследствии я пожалела, так как пару ошибок мы все-таки пропустили. Сейчас бы, конечно, экономить не стала, опечаток хоть и немного, но лучше бы их не было совсем.

Я решила оформить книгу при участии только магаданских художников и дизайнеров, чтобы получился максимально локальный «продукт». Так, мой хороший знакомый нарисовал мне две иллюстрации к стихам в стиле стрит-арта, и мы использовали фото этих рисунков в книге. У другой девушки я попросила разрешение на использование в книге ее картины «Маяк», где изображено одно из самых узнаваемых мест в Магадане, а у меня было посвященное ему стихотворение. Эти иллюстрации достались мне бесплатно, но девушке в ответ я позволила использовать свое стихотворение на открытке с ее рисунком.

Оставалось найти дизайнера обложки и еще пары рисунков, и сарафанное радио меня вывело на местное агентство. Приятель посоветовал своих знакомых, и я обратилась к ним с заказом на пару иллюстраций. После того как мы сделали рисунки, я поняла, что нам очень комфортно работается вместе, и попросила их приступить к оформлению обложки.

Я сделала что-то вроде черновика, накидала «референсов» — картинок с цветовой гаммой и стилистикой, которые мне приглянулись. Пояснила, что обложка должна сразу ассоциироваться с Магаданом и сочетать в себе ключевые символы — девушка, маяк, море, город, одиночество и чайки. Эти же символы изображены на иллюстрациях в самой книге. При этом мне было важно, чтобы обложка не была мрачной и «тяжелой». В результате Мария, дизайнер, сама придумала сделать обложку в цветах магаданских закатов. Она отрисовывала задуманное по частям и отправляла мне на утверждение — почти все я согласовывала сразу.

Финальная обложка книги

Это снова был тот случай, когда крайне приятная коммуникация сработала на ура. Оформление получилось более чем достойное, а книги в наше время все же часто выбирают по обложке. Агентству я заплатила 10 тысяч рублей. А тут еще и выяснилось, что при расчете от типографии менеджер допустила ошибку: 170 рублей — это цена твердого переплета, а мягкий обходится дешевле. Подумав, я решила оставить твердый, раз цена меня все равно уже устраивала, а книга явно от этого только выиграла.

В сентябре мы должны были закончить верстку, и тут начались небольшие проволочки. Приходилось выступать посредником между дизайнером и типографией, так как не всегда было понятно, что и как нужно сделать. Сложность заключалась в том, что в тот момент я находилась на вахте на Чукотке, дизайнер Маша в Магадане, а менеджер типографии и верстальщик — в Чехове. Мешала и разница во времени, и невозможность нормально встретиться и все обсудить.

Процесс выглядел так: все требования по обложке верстальщик объяснял менеджеру, она — мне, я — Маше. Маша в свою очередь что-то начинала уточнять, и какую-нибудь мелочь мы в итоге выясняли друг у друга в течение пары дней. В идеале такие вещи нужно делать в какой-нибудь специальной программе типа «Микрософт Тимс», либо элементарно попросить дизайнера и верстальщика пообщаться напрямую. В следующий раз буду делать именно так.

В итоге к октябрю книга была готова. Время печати — до трех недель. Вес финальной партии — около 80 кг.

Доставка тиража

Я придумала сэкономить на доставке, разделив ее на несколько посылок и отправив их с помощью курьера службой «Боксберри». Когда тираж уже был готов, оказалось, что так делать нельзя. Книги упакованы в палету, никто их на складе дербанить не даст, а курьер в свою очередь 80 кг не заберет. В общем, пришлось срочно искать другой вариант.

Доставка в Магадан — всегда болезненный момент, потому что железной дороги у нас нет, все идет с Владивостока морем, а это долго. Либо самолетом, что получается быстро, но дорого. Доставка морем заняла бы больше месяца и обошлась бы примерно в 10 тысяч рублей. По крайней мере, так рассчитывал калькулятор на сайте. В итоге я выбрала второй вариант, в конце ноября я уезжала на вахту, и книга точно не успела бы прийти. За доставку самолетом пришлось заплатить почти 30 тысяч рублей.

Таким образом, себестоимость одного экземпляра сравнялась с той суммой, за которую я планировала продавать сборник — 300 рублей. Это значило никакой прибыли, но меня это не расстроило, не для этого все и затевалось.

В начале ноября я получила свой тираж. Сложно описать испытанные эмоции. Когда видишь результат своих надежд, стараний, вложенного времени, можешь его пощупать, понюхать, открыть и пролистать, это бесценно. Даже если бы расходы не были возмещены продажей, я бы не пожалела. Но забегая вперед, скажу, что почти всю сумму я вернула.

Держу в руках свою книгу

Презентация книги

Для презентации книги я выбрала арт-пространство, которое открыла моя знакомая. Я слегка помогла ей, одолжив проектор и экран, которые стояли у меня без дела, а она за это не стала брать с меня деньги за аренду помещения на мероприятия. После презентации я договорилась о продаже книги в сети кафе, одно из которых находилось в том же арт-пространстве, а также в местном туристическом центре. За первую неделю было продано 80 экземпляров, к Новому году — чуть меньше половины тиража.

Книжные магазины, кстати, интереса к моей книге не высказали, обосновав это отсутствием у людей интереса к поэзии вообще, а к местной тем более. Но я уже поняла, что дело не в интересе, а в том, как его привлечь.

Мою книгу можно купить в местных кафе и ресторанах А также в туристическом центре 1 /2 Мою книгу можно купить в местных кафе и ресторанах

Фотографии для серии промоакций и статей, которые мы снимали с моим знакомым фотографом

Я провела несколько конкурсов в «Инстаграме» и запустила пару платных промоакций. У меня чуть больше тысячи подписчиков, и я сразу понимала, что основные покупатели моей книги именно они. Где-то за пару месяцев до выхода сборника я начала рассказывать в сторис и постах о процессе создания книги. Когда она была сверстана и ей присвоили ISBN (индивидуальный номер регистрации книги), я предложила подписчикам угадать название — выбрать верное из трех вариантов. Пост набрал около 100 комментариев, для моего наноблога это хороший результат.

Я также разыгрывала книгу перед Новым годом и участвовала в благотворительной лотерее. Сложно сказать, насколько успешными были эти конкурсы, но кто-то точно узнал и обо мне, и о моем сборнике.

Я публиковала много сторис с отзывами и впечатлениями людей, купивших книгу Презентация книги в ноябре 2020 года 1 /2 Я публиковала много сторис с отзывами и впечатлениями людей, купивших книгу

Промоакции меня разочаровали: ни подписчиков, ни продаж. Настроить таргет так, чтобы попасть в свою аудиторию, мне не удалось. Но определить аудиторию для поэта вообще непросто. Вопреки расхожему стереотипу, что современных поэтесс читают только экзальтированные девушки, среди моих читателей встречаются люди обоих полов, самых разных возрастов и интересов.

В феврале я поучаствовала в выставке фотографий своей приятельницы. Мероприятие прошло очень удачно, пришли новые подписчики и люди. Плюс я заработала 5000 ₽ в качестве гонорара. С самого начала этого проекта я завела отдельный счет, куда сбрасывала все деньги, полученные от продажи и выступлений. Следующее мероприятие было в апреле. Там я предложила людям донатить мне любую удобную для них сумму и собрала почти 20 тысяч рублей.

Итоги и планы

Я сильно просчиталась с электронной книгой, за полгода ее купили всего шесть раз, так что мои роялти не составили и 200 ₽. Я судила по себе: редко беру бумажные книги и была уверена, что электронная вмиг окупит расходы на подготовку — около 2500 ₽. Но я все равно не жалею, что выложила ее на MyBook и «Литресе», думаю, черед ей еще придет.

Сейчас, в середине августа, я продала почти весь тираж, осталось около 40 книг. Я заработала с учетом мероприятий больше 100 000 ₽: продажи за 10 месяцев принесли 70 000 ₽, и еще 30 000 ₽ я заработала на поэтических вечерах и выступлениях. Соответственно, книга себя окупила. Но это вторично, ведь главное — эмоции, полученные от встречи с читателями, их отзывы, чувство, что сделала важный и ценный шаг в своей истории, и море вдохновения на следующие проекты.

Кстати, не так давно со мной связались представители местного печатного издания и попросили мои стихи, чтобы поставить в номер. После того как я их предоставила, мне дали обратную связь от критиков с комментариями типа «поэтическое дарование присутствует, но следует больше работать над рифмами». Может быть, раньше я бы снова расстроилась, но сейчас сказала четко, что никакой критики я не спрашивала и все это дело вкуса. Не нравится — не берите, но переписывать, чтобы взяли, я точно не буду. И еще раз убедилась, что поступила очень правильно, не отдав свою книгу в издательство.

Затраты на издание книги — 102 600 ₽ Печать (300 экземпляров, 96 страниц, 5 цветных иллюстраций, твердый переплет, цветная обложка) 51 900 ₽ Авиадоставка тиража из Чехова в Магадан 30 000 ₽ Подготовка: верстка, электронная книга, ISBN и прочие «выходнушки» 10 700 ₽ Иллюстрации и работа дизайнера 10 000 ₽

Затраты на издание книги — 102 600 ₽ Затраты на издание книги 102 600 ₽ Печать (300 экземпляров, 96 страниц, 5 цветных иллюстраций, твердый переплет, цветная обложка) 51 900 ₽ Авиадоставка тиража из Чехова в Магадан 30 000 ₽ Подготовка: верстка, электронная книга, ISBN и прочие «выходнушки» 10 700 ₽ Иллюстрации и работа дизайнера 10 000 ₽

Я не стремлюсь получать доход за счет творчества, мне важнее видеть результат, поэтому все, что получаю этим путем, пускаю в дальнейшее развитие проектов. Сейчас я работаю над поэтическим аудиоальбомом: хочу записать стихи с треками-«подложками» от опять же локальных авторов. Один трек уже почти готов, в октябре надеюсь снять на него клип на деньги с «книжного» счета. Подумываю над вторым тиражом, но, скорее всего, буду выпускать его только, если сумею выйти на аудиторию шире Магадана.

Резюмируя: