Т—Ж
Написать
Посты читателей
22K

Как я издала сборник собственных стихотворений

И продала почти весь тираж

81
Как я издала сборник собственных стихотворений
Этот текст написала читательница в Сообществе Т⁠—⁠Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.
Аватар автора

Дарья Абрамова

выпустила книгу со своими стихотворениями

Страница автора

Я пишу стихи. Иногда выкладывала что-то в «Инстаграме», читала друзьям, но по большей части всегда писала в стол.

Осенью 2019 года меня пригласили выступить на поэтическом вечере. Это был мой первый подобный опыт, и там я, во-первых, узнала, что моя поэзия нравится реальным людям, а не только маме и подругам, а во-вторых, впервые услышала вопрос: «А когда будет книга?». «Книга? Сборник стихотворений? Да ну, кому это надо», — подумала я.

Лейбл заголовка

Как я решила издать свою книгу

Я выросла в Магадане, затем уехала учиться в Благовещенск — изучала английский и китайский. Какое-то время жила в Шанхае, где работала частным гидом/переводчиком, но в 2017 вернулась в Магадан по семейным обстоятельствам. Тогда я устроилась в филиал крупной канадской горнодобывающей корпорации и начала работать вахтами — ездила на Чукотку на рудник. На момент создания книги я работала бизнес-ассистентом директора рудника.

Пишу я сколько себя помню, и стихи, и прозу. В подростковом возрасте писала чуть ли не каждый день, но лет в 20 совсем забросила: решила, что это никому не нужно и не принесет никакой пользы. Когда мне было 27, на фоне переосмысления многих ценностей, я вдруг снова начала писать. Пишу нечасто, могу 3—4 стихотворения за месяц, а могу по паре месяцев только «набрасывать» строчки в заметках. Кстати, я никогда не пишу от руки, только печатаю на телефоне или компьютере.

До того первого поэтического вечера я почти ни с кем не делилась своим творчеством, разве что с ближайшими друзьями. После него я начала публиковать стихи в «Инстаграме»: вместе с оператором и музыкантом сделали ролик на стихотворение о Магадане. Меня начали узнавать, как «девушку, которая пишет стихи».

В январе 2020 я провела свой первый самостоятельный поэтический вечер, места на который были полностью забронированы за неделю. На волне растущей веры в себя я обратилась к местному издательству с вопросом, не хотели бы они мне помочь с публикацией книги. Но в ответ услышала, что таких «кухонных поэтесс, читающих подружкам» много, стихи должны пройти через оценку критика, а критику понравиться сложно. Стихотворения я им все-таки отправила, но ответа не получила.

Обложка статьи
Какие книги читают россияне
70

Весной 2020 года у меня случилось горе: ушел из жизни мой папа. Еще и началась пандемия, появилось много мыслей о жизни и смерти, что мы оставляем после себя, чем запоминаемся. И неожиданно ко мне пришло понимание — я очень хочу выпустить свою книгу, но просто боюсь, что она никому не будет нужна. Эпизод с издательством меня задел сильнее, чем я подумала. Но подумав об этом еще немного, я вдруг поняла:

«А зачем мне вообще издательство? Я ведь все могу сделать сама. И главное, что эта книга нужна мне».

Я набросала себе примерный план:

  • в июле отобрать стихи и подготовить сам сборник;
  • затем найти типографию, художников и дизайнеров;
  • в сентябре отдать книгу в печать;
  • в октябре получить тираж, провести презентацию;
  • активно продвигаться в «Инстаграме» и продавать книгу самой.
Лейбл заголовка

Выбор типографии

Для тех, кто не погружен в процесс книгоиздания: книжная печать бывает офсетная и цифровая. Книги, где немного иллюстраций, надо печатать в офсете, — так проще и выгоднее. В Магадане есть только одна типография с офсетной печатью, но у меня с ними совершенно не заладилась коммуникация. На звонки отвечали через раз, письма игнорировали. Тут оговорюсь, во всех творческих проектах у меня есть принцип — сотрудничать только с теми, с кем комфортно общаться.

Эта сфера требует открытости, готовности обсуждать все в очень субъективных рамках, то есть на уровне «мне нравится / не нравится». И прислушиваться друг к другу. Если нет устойчивого контакта, то лучше даже и не начинать. А вот если чувствуешь, что вы на одной волне, то надо работать, даже если это дороже или сложнее. Проверено опытом, только так получается крутой результат.

В результате я выбрала типографию в городе Чехове — уж очень комфортно мне было общаться с их менеджером. Минимальный тираж, за который они брались, составлял 300 экземпляров, и тут я слегка засомневалась в себе. Я думала о 50—100 книжках, но 300? Однако вспоминаем абзац выше: если чувствуешь, что тут тебе сделают именно как надо, то надо брать. Так мы определились с тиражом.

Обложка статьи
Как я стала сама издавать книги
152

Изначально я хотела печатать книгу в мягком переплете, около 100 страниц, с цветной обложкой и 4—5 цветными иллюстрациями. Кстати, оказалось, что книги состоят из 16-страничных тетрадей, так что страниц должно было быть строго 96 либо 80. В моем случае это значило определенное количество стихов, ведь чаще всего одно стихотворение — это одна страница. Предстоял строгий отбор.

Мне посчитали стоимость печати одного экземпляра в 170 рублей. В итоге вышло около 51 тысячи рублей за весь тираж. Плюс расходы на верстку, регистрацию книги (присвоение индивидуального номера ISBN) и подготовка электронной книги для продажи на «Литресе» и MyBook. Всего около 56 тысяч, плюс доставка из Чехова до Магадана, но об этом позже.

Лейбл заголовка

Процесс издания

В середине июля я уехала на Чукотку на трехмесячную вахту. Обычно вахты были короче, но из-за пандемии пришлось поработать подольше. Было тяжело, зато я максимально сосредоточилась на отборе стихотворений. Несколько написала уже практически в последние дни перед сдачей на верстку. В итоге в сборнике получилось 70 моих произведений.

Сборник где-то наполовину состоит из того, что я писала еще в школе и на младших курсах университета, а на вторую, соответственно, из того, что я сочиняла уже после 27 лет. Отбирать «взрослые» стихотворения было довольно просто, их не так много, и большинство для меня вполне достойны публикации. А вот что касается старых произведений, я ориентировалась на собственное ощущение актуальности стихотворений, потому что есть те, которые еще «живые», там есть о чем подумать, а в некоторых юношеский максимализм, драма и даже пошлость зашкаливают.

Никакого четкого принципа, конечно, не было. Просто внутреннее ощущение: это стоит печатать, а это нет.

Корректуру я не заказывала, вычитала сама, плюс немного помогла менеджер типографии. Получилось сэкономить где-то 5 тысяч рублей, но впоследствии я пожалела, так как пару ошибок мы все-таки пропустили. Сейчас бы, конечно, экономить не стала, опечаток хоть и немного, но лучше бы их не было совсем.

Я решила оформить книгу при участии только магаданских художников и дизайнеров, чтобы получился максимально локальный «продукт». Так, мой хороший знакомый нарисовал мне две иллюстрации к стихам в стиле стрит-арта, и мы использовали фото этих рисунков в книге. У другой девушки я попросила разрешение на использование в книге ее картины «Маяк», где изображено одно из самых узнаваемых мест в Магадане, а у меня было посвященное ему стихотворение. Эти иллюстрации достались мне бесплатно, но девушке в ответ я позволила использовать свое стихотворение на открытке с ее рисунком.

Оставалось найти дизайнера обложки и еще пары рисунков, и сарафанное радио меня вывело на местное агентство. Приятель посоветовал своих знакомых, и я обратилась к ним с заказом на пару иллюстраций. После того как мы сделали рисунки, я поняла, что нам очень комфортно работается вместе, и попросила их приступить к оформлению обложки.

Обложка статьи
Я написал и опубликовал книгу за 30 000 ₽
53

Я сделала что-то вроде черновика, накидала «референсов» — картинок с цветовой гаммой и стилистикой, которые мне приглянулись. Пояснила, что обложка должна сразу ассоциироваться с Магаданом и сочетать в себе ключевые символы — девушка, маяк, море, город, одиночество и чайки. Эти же символы изображены на иллюстрациях в самой книге. При этом мне было важно, чтобы обложка не была мрачной и «тяжелой». В результате Мария, дизайнер, сама придумала сделать обложку в цветах магаданских закатов. Она отрисовывала задуманное по частям и отправляла мне на утверждение — почти все я согласовывала сразу.

Магаданские закаты, которые вдохновили дизайнера на выбор цветов обложки
Место, которое изображено на обложке
Одна из иллюстраций, созданных специально для книги
Так выглядел черновик, который я рисовала для дизайнера
Финальная обложка книги
Финальная обложка книги

Это снова был тот случай, когда крайне приятная коммуникация сработала на ура. Оформление получилось более чем достойное, а книги в наше время все же часто выбирают по обложке. Агентству я заплатила 10 тысяч рублей. А тут еще и выяснилось, что при расчете от типографии менеджер допустила ошибку: 170 рублей — это цена твердого переплета, а мягкий обходится дешевле. Подумав, я решила оставить твердый, раз цена меня все равно уже устраивала, а книга явно от этого только выиграла.

В сентябре мы должны были закончить верстку, и тут начались небольшие проволочки. Приходилось выступать посредником между дизайнером и типографией, так как не всегда было понятно, что и как нужно сделать. Сложность заключалась в том, что в тот момент я находилась на вахте на Чукотке, дизайнер Маша в Магадане, а менеджер типографии и верстальщик — в Чехове. Мешала и разница во времени, и невозможность нормально встретиться и все обсудить.

Процесс выглядел так: все требования по обложке верстальщик объяснял менеджеру, она — мне, я — Маше. Маша в свою очередь что-то начинала уточнять, и какую-нибудь мелочь мы в итоге выясняли друг у друга в течение пары дней. В идеале такие вещи нужно делать в какой-нибудь специальной программе типа «Микрософт Тимс», либо элементарно попросить дизайнера и верстальщика пообщаться напрямую. В следующий раз буду делать именно так.

Как мы с подругой пытаемся самостоятельно издать книгу
5

В итоге к октябрю книга была готова. Время печати — до трех недель. Вес финальной партии — около 80 кг.

Лейбл заголовка

Доставка тиража

Я придумала сэкономить на доставке, разделив ее на несколько посылок и отправив их с помощью курьера службой «Боксберри». Когда тираж уже был готов, оказалось, что так делать нельзя. Книги упакованы в палету, никто их на складе дербанить не даст, а курьер в свою очередь 80 кг не заберет. В общем, пришлось срочно искать другой вариант.

Доставка в Магадан — всегда болезненный момент, потому что железной дороги у нас нет, все идет с Владивостока морем, а это долго. Либо самолетом, что получается быстро, но дорого. Доставка морем заняла бы больше месяца и обошлась бы примерно в 10 тысяч рублей. По крайней мере, так рассчитывал калькулятор на сайте. В итоге я выбрала второй вариант, в конце ноября я уезжала на вахту, и книга точно не успела бы прийти. За доставку самолетом пришлось заплатить почти 30 тысяч рублей.

Таким образом, себестоимость одного экземпляра сравнялась с той суммой, за которую я планировала продавать сборник — 300 рублей. Это значило никакой прибыли, но меня это не расстроило, не для этого все и затевалось.

В начале ноября я получила свой тираж. Сложно описать испытанные эмоции. Когда видишь результат своих надежд, стараний, вложенного времени, можешь его пощупать, понюхать, открыть и пролистать, это бесценно. Даже если бы расходы не были возмещены продажей, я бы не пожалела. Но забегая вперед, скажу, что почти всю сумму я вернула.

Держу в руках свою книгу
Держу в руках свою книгу
Лейбл заголовка

Презентация книги

Для презентации книги я выбрала арт-пространство, которое открыла моя знакомая. Я слегка помогла ей, одолжив проектор и экран, которые стояли у меня без дела, а она за это не стала брать с меня деньги за аренду помещения на мероприятия. После презентации я договорилась о продаже книги в сети кафе, одно из которых находилось в том же арт-пространстве, а также в местном туристическом центре. За первую неделю было продано 80 экземпляров, к Новому году — чуть меньше половины тиража.

Книжные магазины, кстати, интереса к моей книге не высказали, обосновав это отсутствием у людей интереса к поэзии вообще, а к местной тем более. Но я уже поняла, что дело не в интересе, а в том, как его привлечь.

Мою книгу можно купить в местных кафе и ресторанах
Мою книгу можно купить в местных кафе и ресторанах
А также в туристическом центре
А также в туристическом центре
1/2
Мою книгу можно купить в местных кафе и ресторанах
Фотографии для серии промоакций и статей, которые мы снимали с моим знакомым фотографом
Фотографии для серии промоакций и статей, которые мы снимали с моим знакомым фотографом

Я провела несколько конкурсов в «Инстаграме» и запустила пару платных промоакций. У меня чуть больше тысячи подписчиков, и я сразу понимала, что основные покупатели моей книги именно они. Где-то за пару месяцев до выхода сборника я начала рассказывать в сторис и постах о процессе создания книги. Когда она была сверстана и ей присвоили ISBN (индивидуальный номер регистрации книги), я предложила подписчикам угадать название — выбрать верное из трех вариантов. Пост набрал около 100 комментариев, для моего наноблога это хороший результат.

Я также разыгрывала книгу перед Новым годом и участвовала в благотворительной лотерее. Сложно сказать, насколько успешными были эти конкурсы, но кто-то точно узнал и обо мне, и о моем сборнике.

Я публиковала много сторис с отзывами и впечатлениями людей, купивших книгу
Я публиковала много сторис с отзывами и впечатлениями людей, купивших книгу
Презентация книги в ноябре 2020 года
Презентация книги в ноябре 2020 года
1/2
Я публиковала много сторис с отзывами и впечатлениями людей, купивших книгу

Промоакции меня разочаровали: ни подписчиков, ни продаж. Настроить таргет так, чтобы попасть в свою аудиторию, мне не удалось. Но определить аудиторию для поэта вообще непросто. Вопреки расхожему стереотипу, что современных поэтесс читают только экзальтированные девушки, среди моих читателей встречаются люди обоих полов, самых разных возрастов и интересов.

В феврале я поучаствовала в выставке фотографий своей приятельницы. Мероприятие прошло очень удачно, пришли новые подписчики и люди. Плюс я заработала 5000 ₽ в качестве гонорара. С самого начала этого проекта я завела отдельный счет, куда сбрасывала все деньги, полученные от продажи и выступлений. Следующее мероприятие было в апреле. Там я предложила людям донатить мне любую удобную для них сумму и собрала почти 20 тысяч рублей.

Лейбл заголовка

Итоги и планы

Я сильно просчиталась с электронной книгой, за полгода ее купили всего шесть раз, так что мои роялти не составили и 200 ₽. Я судила по себе: редко беру бумажные книги и была уверена, что электронная вмиг окупит расходы на подготовку — около 2500 ₽. Но я все равно не жалею, что выложила ее на MyBook и «Литресе», думаю, черед ей еще придет.

Сейчас, в середине августа, я продала почти весь тираж, осталось около 40 книг. Я заработала с учетом мероприятий больше 100 000 ₽: продажи за 10 месяцев принесли 70 000 ₽, и еще 30 000 ₽ я заработала на поэтических вечерах и выступлениях. Соответственно, книга себя окупила. Но это вторично, ведь главное — эмоции, полученные от встречи с читателями, их отзывы, чувство, что сделала важный и ценный шаг в своей истории, и море вдохновения на следующие проекты.

Кстати, не так давно со мной связались представители местного печатного издания и попросили мои стихи, чтобы поставить в номер. После того как я их предоставила, мне дали обратную связь от критиков с комментариями типа «поэтическое дарование присутствует, но следует больше работать над рифмами». Может быть, раньше я бы снова расстроилась, но сейчас сказала четко, что никакой критики я не спрашивала и все это дело вкуса. Не нравится — не берите, но переписывать, чтобы взяли, я точно не буду. И еще раз убедилась, что поступила очень правильно, не отдав свою книгу в издательство.

Затраты на издание книги — 102 600 ₽

Печать (300 экземпляров, 96 страниц, 5 цветных иллюстраций, твердый переплет, цветная обложка)51 900 ₽
Авиадоставка тиража из Чехова в Магадан30 000 ₽
Подготовка: верстка, электронная книга, ISBN и прочие «выходнушки»10 700 ₽
Иллюстрации и работа дизайнера10 000 ₽

Затраты на издание книги — 102 600 ₽

Затраты на издание книги102 600 ₽
Печать (300 экземпляров, 96 страниц, 5 цветных иллюстраций, твердый переплет, цветная обложка)51 900 ₽
Авиадоставка тиража из Чехова в Магадан30 000 ₽
Подготовка: верстка, электронная книга, ISBN и прочие «выходнушки»10 700 ₽
Иллюстрации и работа дизайнера10 000 ₽

Я не стремлюсь получать доход за счет творчества, мне важнее видеть результат, поэтому все, что получаю этим путем, пускаю в дальнейшее развитие проектов. Сейчас я работаю над поэтическим аудиоальбомом: хочу записать стихи с треками-«подложками» от опять же локальных авторов. Один трек уже почти готов, в октябре надеюсь снять на него клип на деньги с «книжного» счета. Подумываю над вторым тиражом, но, скорее всего, буду выпускать его только, если сумею выйти на аудиторию шире Магадана.

Резюмируя:

  1. Издать свою книгу — это увлекательный и развивающий проект, отнеситесь к этому с равной долей ответственности и креатива, выражайте себя по максимуму, но не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам, если позволяют финансы. Книга — это не только ее содержание, но еще и бумага, обложка и верстка. Даже самому преданному почитателю вашего таланта будет приятней ее держать в руках, если она сделана качественно.
  2. Заранее ищите пути распространения, в том числе нестандартные. Моя книга продавалась в кофейнях, в туристическом центре, в арт-пространстве. Сейчас самые активные продажи идут с местного ресторана с морепродуктами, туда всегда приходят гости города, да и вообще место проходное.
  3. Налаживайте связи и не стесняйтесь писать местным бизнесменам, инфлюенсерам и активистам с предложениями. Сейчас многие готовы поддерживать творчество.
Посты читателей. Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории
Рассказать свою историю
РедакцияТоже издали книгу своими силами? Расскажите, как вы все организовали:
  • y.blshvПриятно читать такие истории. Автор молодец 👍🏻27
  • Мари Т.Очень вдохновляет. Творческих успехов вам!11
  • Дарья АбрамоваYaroslav, спасибо, надеюсь, моя история сможет вдохновить кого-нибудь😊14
  • Дарья АбрамоваMary, спасибо, приятно слышать 🎉5
  • Сергей МельникКупил на Литресе. Буду читать )))7
  • Дарья АбрамоваСергей, вау, спасибо) буду рада вашей оценке или отзыву!5
  • ВиалеттаУмница! Шла к своей цели, несмотря на препятствия на пути. :)10
  • Яна ИвановаОчень уважаю творческих людей! Удачи и дальнейших успехов:)9
  • Aliceочень классно! желаю вам только успехов! :)5
  • Дарья АбрамоваВиалетта, спасибо, стоит только начать, потом сложно остановиться 😁7
  • Дарья АбрамоваЯна, спасибо вам🙌🏼3
  • ВиалеттаДарья, желаю Вам дальнейшего творчества и благодарных читателей! ☀️4
  • Дмитрий РуковишниковЧерт возьми, как вдохновляет!5
  • kuskus kuskusВсегда приятно иметь на полке свою книгу, а главное, её можно дарить)6
  • Дарья Абрамоваkuskus, я предпочитаю продавать) подарила только самым близким)8
  • Алиса ИвановаДарья, расскажите пожалуйста , как вы договаривались о продаже в кофейнях и тд?2
  • Дарья АбрамоваАлиса, просто обращалась напрямую к владельцу, если знала, кто это (у нас маленький город, так что чаще всего я знаю), кому-то писала в соцсети и рассказывала про книгу и свое предложение. Дальше в зависимости от условий площадки. Обычно ставят свою минимальную накрутку. По-хорошему подписываекем договор реализации и акт приемки. И по ходу продаж они просто рассчитываются со мной, мне раз в месяц переводят деньги за проданные книжки.1
  • Анастасия ПодлесныхАлиса, у меня опыт похожий на опыт Дарьи. Когда я работала в архитектурном журнале, просто пришла в книжный магазин при МАРХИ и спросила, не интересен ли им такой журнал, у них в продаже было что-то похожее. Они взяли, поставили свою небольшую наценку, в конце месяца мы созванивались или я заезжала, и они передавали деньги за проданные журналы2
  • Алиса СелезнёваОчень красивое оформление книги! Поздравляю автора с публикацией!7
  • Дарья АбрамоваАлиса, спасибо!1
  • Евгений ЛеоновС огромным удовольствием прочёл. В том числе и как руководство к действию, ибо в планах. Дарья, спасибо! И пусть следующие книги доставляют лишь радость и позитивные эмоции от процесса написания и до подсчёта прибыли ;)3
  • Дарья АбрамоваЕвгений, спасибо, рада, что нашли материал полезным1
  • ДиВ школьные годы мы с подругой писали на пару фантастику. Сама писала стихи и сказки. И даже не читала их кому-то. МЧ узнал недавно и спросил, а почему не издашь. А я не знаю. Скорее останавливает, что если не зайдёт и не заинтересует, мое вдохновение совсем исчезнет. Только одну сказку прочитала на татарском радио. И все) Но пост интересный, может и пригодится. Вдруг решусь.3
  • Дарья АбрамоваДи, да, понимаю о чем вы, я обычно говорю, что издаться это реально вопрос относительно небольших денег и времени. А вот найти своих читателей и при этом не потерять индивидуальность и удовольствие от процесса, это куда более сложно со всех сторон. А если не найти, то можно прийти к выводу, что это никому не надо, разочароваться и все бросить.1
  • татьянаПишу стихи,вернее писала,сейчас трудно из-за болезни рук,инвалид.Тоже мечтала издать книгу,либо предложить спеть.Стихов около 800 шт.,но таких денег у меня нет,вообще нет. Буду мечтать дальше.1
  • Богдан ВашкевичОчень рад за Вас! Упорство всегда сопровождает творчество, а благодушие питает творческий процесс, независимо от направления. Пишите и не обращайте внимание на "книжников и фарисеев" литературы. они всегда были и всегда будут. Только вот вы сделали, а им этого не дано, поэтому и зудят, по себе знаю. Муза с Вами!!!1
  • Богдан ВашкевичДи, Идите вперёд и ничего не бойтесь!!! Волков бояться - в лес не ходить. А поскольку вы давно живёте среди подобных существ, чего вам бояться. На вкус и цвет, товарища нет! )) Идите вперёд и не оглядывайтесь, чтобы не окаменеть ни в творчестве, ни в жизни. мы с Вами.0
  • superSlaneКак круто! Ваш пример очень вдохновляет)1
  • Андрей ЗоринДарья, вы клёвая) рад что у вас всё получилось. Тоже пишу) + работаю в типографии) надеюсь когда нибудь сделаю свой сборник сам и поделюсь об этом в подобной статье.2
  • Дарья АбрамоваАндрей, спасибо, удачи вам в воплощении вашей задумки!2
  • Катенькавот что значит цель окрыляет ) вы умница и красавица! удачи, вдохновения и много возможностей!1
  • DariaВдохновляющая история, спасибо! И книга очень красивая получилась ❤️1
  • Юлия ВохмяковаХм, не так уж и дорого.1
  • гена генаПрочитал как книгу. На отдном дыхании. Я пишу стихи со времен института, с 3 курса (2010-2011 гг примерно)...Но максимум что получается выкладывать их в инстаграме и тик ток.1
  • Руслан гоголевЗдравствуйте! Вы большая умница… Искал ответ в интернете, как издать самому с чего начать, уже как пол года топчусь на месте и даже не начал… а душа просит. И наткнулся на вашу историю!!! Это очень круто!!! Прям очень сильно зарядили!…1
  • Элина ЕмкужеваСпасибо большое за увлекательную историю! Я так за вас рада☺️ Творческих успехов вам💗1
  • ИРИНАЗдравствуйте Дарья! Я поздравляю Вас с изданием сборника стихов! Это такое важное событие для поэта!!! 💐🎉🤝 Я сама пишу стихи с 7 лет, а скоро мне уже 50😂. И всю жизнь я складывала их в стол. И лишь год назад я решилась их показать не только друзьям, но и широкой аудитории (Инстаграм и другие соц. сети в расчёт не беру, там я часто выкладывала свои произведения. Как Вы сами говорите, это такой "междусобойчик"). Сейчас я состою в Литературном обществе, публикую свои стихи и получаю обратную связь. Спасибо Вам, что поделились своей историей издания сборника стихов и продвижения его в мир!!! Это замечательно, что люди оценили Ваше творчество! Для поэта это действительно важнее, чем продажи!!! Ещё раз от души поздравляю Вас!!! Желаю Вам творческих успехов, новых сборников, огромную читательскую аудиторию и вечную спутницу - Музу!!! С уважением, Ирина. г. Петропавловск-Камчатский1
  • Yoroshi NodaКакая замечательная история ❤️ Очень вдохновляет! Вы молодец!2
  • Сергей ВерясовБольшое спасибо за обзор! Очень полезно. Сам думаю над этим, хочу издать книгу стихов. Вам творческих успехов.2
  • Елена АверьяноваЗдравствуйте, Дарья! Я пишу стихи и прозу о Героях Великой Отечественной войны. Тема, к сожалению, не слишком востребованная; так что грандиозных планов пока не строю. Живу в Челябинске. Близкие и друзья меня поддерживают, советуют ни в коем случае не бросать творчество! Вам удачи и здоровья!1
  • Елена АверьяноваЗдравствуйте, Дарья! Пишу стихи и прозу военно- исторической тематики. Тема не очень востребованная, так что грандиозных планов не выстраиваю. Живу в Челябинске. Близкие и друзья меня поддерживают. Ваша история очень воодушевляет, желаю Вам творческих успехов, всего наилучшего!1
  • Андрей ЗолотухинМне очень понравилась ваша история)) Обложка супер) Статья классная)1
  • user2491993Я нашла частную типографию в Магадане. Сама занималась версткой, оформлением обложки. Дочь помогала с размещением каждого стиха на странице. Потом редактор, кстати замечательная женщина, сделала окончательно все. Вот такой и у меня опыт.1
  • Виктория ГибнерПрекрасная история! Я тоже планирую идти в печать, как только закончу свой первый сборник стихов. Вы молодец!1
  • НатальяТоже мечтаю издать свою книгу.1
  • Ольга МалмыгинаДарья я тоже пишу стихи, вы начинали выкладывать на своей странице в Инстаграме?1
  • Дарья АбрамоваЭдуард, я надеюсь, ваше дело процветает, и вы можете порекомендовать поэтов, прошедших вашу редактуру и успешно выпустивших свои сборники. Буду рада узнать их имена и названия публикаций)2
  • Кристина СогомонянЯ счастлива от того, что Вы смогли претворить свои эмоции и чувства в слова и вывести их в материальный мир энергии. В этом и состоит чудо. Ты понимаешь, что твой внутренний мир существует не только там, но и реализуется и взаимодействует с объективной действительностью, входя в её реальность.1
  • МаринаДаша, спасибо за вашу историю! Удачи вам! Моя дочь-подросток тоже пишет довольно хорошие стихи и меня интересует тема издания ее стихотворений. Хочу найти возможность издать книгу стихов😊1
  • Анастасия ФоминаДарья, добрый день! Вы умница! Хочу тоже напечатать книгу, т.к. сама пишу стихи. Я живу В Москве. Может посоветуете хорошее издательство и дизайнеров? Заранее спасибо.0

Сообщество

Мисс Картошка
Мисс Картошка
Письмо психологу: я на 9-ом месяце беременности, а мой муж признался, что влюблен в коллегу
Iswlmwjf
Iswlmwjf
Я буду прокачивать свой арабский, чтобы учиться в Исламском университете Медины
Анастасия Смирнова
Анастасия Смирнова
Фото питомца: кот Фоксик сочиняет стихи
Елизавета Сарапина
Елизавета Сарапина
«Полуразрушенные здания граничат с ухоженными особняками»: чем нас удивила Гавана
Аноним
Аноним
Фотограф из Люберец с доходом 150 000 ₽
user3364521
user3364521
Фото питомца: кот Кицуня любит поспать

Популярное за неделю

Как бизнесу работать с наличными и не по­пасть на штра­фы
Как бизнесу работать с наличными и не по­пасть на штра­фы
6 фраз, чтобы успокоить близкого человека в тревожное время
6 фраз, чтобы успокоить близкого человека в тревожное время
9 фраз человека, который никогда не был у психолога
9 фраз человека, который никогда не был у психолога
Почему автомобиль дергается на ходу: 11 причин
Почему автомобиль дергается на ходу: 11 причин
Куда поехать отдыхать в августе
Куда поехать отдыхать в августе
Я вяжу из трубчатой пряжи и зарабатываю около 40 000 рублей в месяц
Я вяжу из трубчатой пряжи и зарабатываю около 40 000 рублей в месяц
Как ухаживать за клематисом, чтобы он пышно цвел каждый год
Как ухаживать за клематисом, чтобы он пышно цвел каждый год
Как снизить стресс: 8 техник, чтобы регулировать эмоции
Как снизить стресс: 8 техник, чтобы регулировать эмоции
Как я за неделю подготовилась к ЕГЭ по русскому языку и сдала его на 98 бал­лов
Как я за неделю подготовилась к ЕГЭ по русскому языку и сдала его на 98 бал­лов
21 страна, где россиянам можно долго жить без ВНЖ
21 страна, где россиянам можно долго жить без ВНЖ