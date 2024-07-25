Как будет работать закон, обязывающий банки возвращать деньги жертвам мошенников

Татьяна Солдатова прочитала новый закон Страница автора

Банки теперь должны тщательнее отслеживать операции граждан, предупреждать клиентов о возможных рисках и даже возвращать переведенные мошенникам деньги за свой счет.

25 июля вступил в силу закон , обязывающий банки тщательнее отслеживать операции своих клиентов в целях борьбы с мошенничеством.

Расскажу, как это будет работать.

Как это будет работать

Новый механизм опирается на базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». В ней содержится известная информация о дропперах — людях, которые обналичивают и выводят полученные в ходе мошенничества деньги. Этой базой занимается специальное подразделение Центробанка — «ФинЦЕРТ».

ФинЦЕРТ собирает данные коммерческих банков обо всех случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками. Еще в начале 2023 года в базе были десятки тысяч счетов. В октябре 2023 года в силу также вступил закон, по которому не только банки, но и МВД оперативно обменивается информацией с ЦБ.

Если клиент решит перевести деньги на счет из базы дропперов, то банк обязан перевод приостановить — для переводов по поручению — или отменить — для Системы быстрых платежей и других случаев. Возобновить операцию или сделать повторную можно будет только через два дня: ожидается, что за это время человек может передумать.

При этом банк должен сообщить клиенту:

Что операция прервана. Как ему избежать мошенников. Как продолжить проведение операции, если это нужно.

Клиент может отправить подтверждение операции или запрос на повторный перевод в соответствии с условиями договора. А банк имеет право запросить у клиента подтверждение его добровольного согласия. Если получатель денег или сам счет числится в базе связанных с мошенничеством, то банк даже после подтверждения вправе задержать операцию еще на два дня.

Если и после этого клиент подтвердит операцию и деньги попадут к мошенникам, то банк не будет нести за это ответственность: клиента предупредили и он сам принял решение.

Но не рассматриваются и приостанавливаются операции с участием денег, относящихся к зарплате или другим доходам, для которых установлены ограничения размеров удержания или введен запрет на взыскание.

В каких случаях деньги можно вернуть. Банк обязан возместить ущерб, если нарушил требования нового закона:

Сделал перевод получателю, связанному с мошенничеством, не уведомив клиента о рисках и не задержав операцию на два дня. Не уведомил клиента о том, что операция может проводиться без его добровольного согласия. Сделал перевод после того, как клиент отправил уведомление об утере карты или утечке данных.

К операциям без добровольного согласия относятся случаи, когда согласие получили в ходе обмана или злоупотребления доверием. ЦБ обновил перечень признаков сомнительных переводов:

Деньги переводятся на счет, принадлежащий человеку из базы со сведениями о дропперах. Перевод совершается с устройства, которое уже использовали мошенники. Перевод не похож на обычные для этого счета операции: необычная сумма, место отправки, используемое устройство, частота переводов. Операторы связи отмечают, что накануне отправителю поступали подозрительные звонки или сообщения.

Похожие документы также должны разработать коммерческие банки.

Как проходит возврат денег. Банки будут возмещать потерянные деньги клиенту за свой счет. Делать это они будут должны за 30 дней в случае переводов внутри страны и за 60 дней для трансграничных переводов. Чтобы получить деньги, клиент должен подать заявление.

Ограничения для мошенников. Банки обязаны прекращать дистанционное обслуживание тех, кто выводит или обналичивает полученные в ходе мошенничества деньги. Банки получают данные о таких людях из базы ЦБ РФ и МВД. Если клиент попадает в базу, то банк только имеет право, но не обязан прекратить обслуживание его карты. Если же со стороны МВД поступило подтверждение, что клиент совершает противоправные действия, то банк уже должен перестать обслуживать карту.

После этого банк обязан уведомить клиента о приостановке обслуживания и сообщить, как можно подать в Банк России заявление на исключение из базы. Если банк считает нужным, то он может подать такое заявление и без ведома клиента. ЦБ должен рассмотреть заявление максимум за 15 рабочих дней. Если в исключении откажут, это решение можно будет обжаловать в суде.

Как все в итоге изменится

На самом деле ЦБ ведет базу дропперов уже несколько лет и банки должны были сверяться с ней и возвращать деньги клиентов, которые они потеряли не по своей вине. Вот что меняется:

Раньше с базой данных сверялся только банк-отправитель. Теперь банк-получатель также должен сверяться с базой и прекращать обслуживание карт мошенников. Раньше если клиент сам передал мошенникам данные карты или провел операцию, то вернуть деньги он не мог. Теперь банки обязаны задерживать переводы на мошеннические счета на два дня. В противном случае им придется вернуть клиенту похищенные деньги. Но если банк выполнит все требования безопасности и сообщит клиенту о рисках, возвращать деньги он уже не обязан.