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Как будет работать закон, обязывающий банки возвращать деньги жертвам мошенников

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Как будет работать закон, обязывающий банки возвращать деньги жертвам мошенников
Фотография — Matthieu Spohn / Getty Images
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Татьяна Солдатова

прочитала новый закон

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Банки теперь должны тщательнее отслеживать операции граждан, предупреждать клиентов о возможных рисках и даже возвращать переведенные мошенникам деньги за свой счет.

25 июля вступил в силу закон  , обязывающий банки тщательнее отслеживать операции своих клиентов в целях борьбы с мошенничеством.

Расскажу, как это будет работать.

Как это будет работать

Новый механизм опирается на базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». В ней содержится известная информация о дропперах — людях, которые обналичивают и выводят полученные в ходе мошенничества деньги. Этой базой занимается специальное подразделение Центробанка — «ФинЦЕРТ».

ФинЦЕРТ собирает данные коммерческих банков обо всех случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками. Еще в начале 2023 года в базе были десятки тысяч счетов. В октябре 2023 года в силу также вступил закон, по которому не только банки, но и МВД оперативно обменивается информацией с ЦБ.

Если клиент решит перевести деньги на счет из базы дропперов, то банк обязан перевод приостановить — для переводов по поручению — или отменить — для Системы быстрых платежей и других случаев. Возобновить операцию или сделать повторную можно будет только через два дня: ожидается, что за это время человек может передумать.

При этом банк должен сообщить клиенту:

  1. Что операция прервана.
  2. Как ему избежать мошенников.
  3. Как продолжить проведение операции, если это нужно.
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Клиент может отправить подтверждение операции или запрос на повторный перевод в соответствии с условиями договора. А банк имеет право запросить у клиента подтверждение его добровольного согласия. Если получатель денег или сам счет числится в базе связанных с мошенничеством, то банк даже после подтверждения вправе задержать операцию еще на два дня.

Если и после этого клиент подтвердит операцию и деньги попадут к мошенникам, то банк не будет нести за это ответственность: клиента предупредили и он сам принял решение.

Но не рассматриваются и приостанавливаются операции с участием денег, относящихся к зарплате или другим доходам, для которых установлены ограничения размеров удержания или введен запрет на взыскание.

В каких случаях деньги можно вернуть. Банк обязан возместить ущерб, если нарушил требования нового закона:

  1. Сделал перевод получателю, связанному с мошенничеством, не уведомив клиента о рисках и не задержав операцию на два дня.
  2. Не уведомил клиента о том, что операция может проводиться без его добровольного согласия.
  3. Сделал перевод после того, как клиент отправил уведомление об утере карты или утечке данных.
Как защитить свои банковские данные, если они уже утекли мошенникам?
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К операциям без добровольного согласия относятся случаи, когда согласие получили в ходе обмана или злоупотребления доверием. ЦБ обновил перечень признаков сомнительных переводов:

  1. Деньги переводятся на счет, принадлежащий человеку из базы со сведениями о дропперах.
  2. Перевод совершается с устройства, которое уже использовали мошенники.
  3. Перевод не похож на обычные для этого счета операции: необычная сумма, место отправки, используемое устройство, частота переводов.
  4. Операторы связи отмечают, что накануне отправителю поступали подозрительные звонки или сообщения.
Какие операции банки должны считать подозрительными? Объясняет ЦБ
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Похожие документы также должны разработать коммерческие банки.

Как проходит возврат денег. Банки будут возмещать потерянные деньги клиенту за свой счет. Делать это они будут должны за 30 дней в случае переводов внутри страны и за 60 дней для трансграничных переводов. Чтобы получить деньги, клиент должен подать заявление.

Ограничения для мошенников. Банки обязаны прекращать дистанционное обслуживание тех, кто выводит или обналичивает полученные в ходе мошенничества деньги. Банки получают данные о таких людях из базы ЦБ РФ и МВД. Если клиент попадает в базу, то банк только имеет право, но не обязан прекратить обслуживание его карты. Если же со стороны МВД поступило подтверждение, что клиент совершает противоправные действия, то банк уже должен перестать обслуживать карту.

После этого банк обязан уведомить клиента о приостановке обслуживания и сообщить, как можно подать в Банк России заявление на исключение из базы. Если банк считает нужным, то он может подать такое заявление и без ведома клиента. ЦБ должен рассмотреть заявление максимум за 15 рабочих дней. Если в исключении откажут, это решение можно будет обжаловать в суде.

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Как все в итоге изменится

На самом деле ЦБ ведет базу дропперов уже несколько лет и банки должны были сверяться с ней и возвращать деньги клиентов, которые они потеряли не по своей вине. Вот что меняется:

  1. Раньше с базой данных сверялся только банк-отправитель. Теперь банк-получатель также должен сверяться с базой и прекращать обслуживание карт мошенников.
  2. Раньше если клиент сам передал мошенникам данные карты или провел операцию, то вернуть деньги он не мог. Теперь банки обязаны задерживать переводы на мошеннические счета на два дня. В противном случае им придется вернуть клиенту похищенные деньги. Но если банк выполнит все требования безопасности и сообщит клиенту о рисках, возвращать деньги он уже не обязан.

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актуальноебезопасностьэкономикабанкиправо
  • ДракошаХотелось бы знать механику попадания в реестр дропов ,сколько надо жалоб на карту .ведь если это условно 10, по сути можно попросить знакомых и конец карте конкурента5
  • Артурmorezavr, конкуренты в итоге станут использовать счета юрлиц, а не персональные карты.7
  • Алёна ИгоревнаМного вопросов к тому, как это будет работать на практике и как будут отслеживать мошенников, но сама тенденция не может не радовать — новость определённо хорошая!61
  • ДракошаАртур, а юрлиц посадят на цифровой рубль и все )3
  • Артурmorezavr, и что в этом плохого?2
  • ДракошаАртур, наоборот я за1
  • Святослав ТюковЕсли жертва сама сделала перевод или отправила данные мошенникам, причем тут банк? Очевидно, что в итоге за компенсацию заплатят остальные клиенты банка.4
  • АртурСвятослав, тут речь о том, что в случае перевода клиентом денег дропам и не выполнении со стороны банка обязательств о предупреждении клиента о дропе, согласно требованию ЦБ, то потенциально потерянные деньги клиентом (если он обратится) - банк должен будет вернуть сам. Как итог - просто никто из банков не пропустит деньги дропам под страхом такого "штрафа".7
  • Тимофей ШориковСвятослав, Так если банк знает что перевод на 100% придёт мошенникам то почему нельзя обезопасить клиента??? Я думаю что и банкам то эти переводы не особо то и выгодны. Клиент то без денег остался, да и клиент ли он будет после такого тоже вопрос. Но и отказать банк тоже не может - деньги то клиента. А так через год когда очередной дедок который захочет перевести лям мошенникам отказываясь от советов одуматься и не переводить накопления сможет хорошенько подумать прежде чем соглашаться ну или внуки уже прознают и отговорят.23
  • AlexanderВообще пока банки считают смс достаточным вторым фактором убирая при этом первый, этот карнавал будет продолжаться. От того что это защищает от 99% инцидентов, оставшемуся одному проценту как-то знаете не легче. Банку даже напрямую выгодны такие дырища: вывод средств как правило идёт с максимальными комиссиями. https://journal.tinkoff.ru/discuss/financial-neurosis/#c547379 Дайте мне возможность настроить настройку "подтверждать переводы больше N заявлением с ЭЦП/госключём даже уровня УКЭП/УНЭП и никак иначе" чтобы я сам себя обезопасил от результатов работы некоторых не_будем_показывать_пальцем некомпетентных банковских безопасников. И банку хорошо -- УКЭП имеет намного большую неотрекаемость и мне. точнее плохо, комиссии за обнал на чужом горе сами себя не заработают. как минимум такие чуть более сложные добровольные процедуры дадут возможность как минимум подумать и остыть. Вообще к смс/пушам и добровольному согласию основанному на них вообще много вопросов: 1. вот вхожу я в интерент-банк, мне приходит смс "код подтверждения 1234. никому не сообщайте". Что я подтверждаю конкретно часто не написано. 2. а если написано, то "вы входите в интернет-банк, код 1234. ", то уже лучше но всё равно не написано что именно я подтверждаю. какие суммы могу отправить без доп подтверждений -- не написано и узнать это чаще всего нельзя никак. 3. иногда в разделе ЛИМИТЫ есть управление лимитами, в где можно поставить лимит 1р (0 ставить не надо, так как у некоторых банков 0 значит без лимита но это нигде не указано явно) но они почему-то крутятся БЕЗ ПОДТЕРЖДЕНИЙ 4. Дальше едем. Заменили смски на пуши в приложении. Отчитались о том что "мы сэкономили NNN млн на смс в год", попилили премии и ушли в закат при этом пуш выглядит обычно и не показывает отправителя явно. А теперь следите за руками. Заходите на сайт "пицца по 333р", вводите номер телефона, мошенники фоном пробивают ваш номер по СБП, обнаруживают что у вас есть счёт в банке с кривыми такими пушами из этого пункта и эмулирует авторизацию в ИБ. Вам приходит пуш "Ваш код 5555, никому его не сообщайте" а вы или заспаный или после вечеринки и пуш выглядит так что не напоминает никак что он от банка, короче вводите код из смс на сайте пиццы и специально обученные люди входят в ваш ИБ. а дальше см п.1-2. Виноват ли пользователь? Да. Но банк не меньше.25
  • Ле СичькаСвятослав, ну не на полицию же возлагать обязанность по поиску преступников и взысканию украденного22
  • Alexanderзаконодатель опоздал. Будут выводить хитрее. Условный ИП Зажопин помогающий в обналичке открывает магаз на маркетплейсе. Где выставляет телеки по 1 млн руб. Из ломаного ИБ оплачивается этот самый телевизор и доставляется. Там на самом деле может быть вполне реальный телек который так скатался уже десяток раз(за лям или нет -- не важно), процесс доставки крутится как обычно -- дополнительное подтверждение реальности сделки. Лям затем придёт ИП от белого и пушистого контрагента, его банк ничего не заподозрит. А далее как обычно "деньги ИП этого его деньги", необходимость в наличке можно вполне объяснить серым импортом. Банку-эмитенту выгодно: откат от нспк Маркетплейсу выгодно: можно показать в отчётности оборот и рост среднего чека, у них также у большинства есть карманные банки. Банку условных ИП Зажопиных тоже: формально приход чистый от компании из топ 100, а 2-3% комиссий за обнал сами себя не заработают.11
  • Павел КостюшенковСлава Богу! Но! Электронные деньги теоретически более защищены, чем переписанные, откопированные и измазанные краской купюры. Что мешает (мешало) правоохранителям при мошеннических действиях физически отправляться по адресу получателя? Зачем какие-то базы дропперов? Сообщник мошенников должен сесть на нары раньше, чем попатьсть в какие-то глупые базы... В банках проверяют паспорта, на каждом банкомате камера, обезличенных счетов нет! Какие проблемы ловить преступников? Наверное это просто не выгодно ни банкам, ни полицейским!29
  • Павел Костюшенков"Сейчас если клиент сам передал мошенникам данные карты или провел операцию, то вернуть деньги он не может. Когда новый закон вступит в силу, банки будут обязаны задерживать переводы на мошеннические счета на два дня. В противном случае им придется вернуть клиенту похищенные деньги. Но если банк выполнит все требования безопасности и сообщит клиенту о рисках, возвращать деньги он уже не будет обязан." Да, просто дайте полицейскому и переводящему деньги конкретного получателя украденных средств! А там обоих в участок и сразу видно: кто мошенник, а кто клеветник!3
  • Владимир БорисовичСбер уже может застраховать денежные средства на карте от мошенников всего за 1700р в месяц.Сущие копейки для пенсионеров.4
  • Лесной ГрехАлёна, банк не будет отслеживать мошенников, поэтому тут об этом не сказано. Это дело МВД, которые подключились к данному проекту. А чтобы банк не попадал на такие расходы, то в системе это будет легко настраиваться по схеме: авторизационный документ -&gt; получатель-недостоверный счёт -&gt; неподтвержденние авторизации в течение двух дней или ошибка в системе, которая подвесит этот документ, не дав сформировать по нему финансовый документ, подтверждающий операцию. Гораздо интереснее тут - это какие схемы на это придумают мошенники. Предполагаю чистые транзитные счета.9
  • Лесной ГрехAlexander, да, неплохо. Только код вводится не на сайте пиццы. А в открывшемся модуле оплаты, который подтягивается апишкой банка-эмитента. А после ввода кода формируется авторизация, у которой еще есть шанс попасть под подозрение и быть отклоненной. Описанную схему можно провернуть гораздо проще, если все клиенты вдруг начнут куда попало свои коды вводить, будучи заспанными и посещая сомнительные ресурсы.6
  • АлександраЯ бы хотела, чтобы была возможность, сделать вклад, который я бы могла снять только прийдя лично в банк, без возможности что то делать с ним в личном кабинете. Почему банки не представляют такую услугу?12
  • Алексей БайдеряковОчередная уловка от ЦБ, которую пропихивают в закон, якобы для защиты клиентов, в реальности получится как всегда-для защиты банков от клиентов. Всё основано на том, что граждане мало чего понимают и верят на слово всему что им втуляют банкиры. Если говорят, что перевод сделан мошенниками (неуполномоченным лицом), то в силу ст.169ГК такая сделка изначально является ничтожной. А перевод осуществляет (и за отдельную плату) Банк плательщика. Если сделка по переводу ничтожная, то в силу ст.167 ГК банк и так обязан вернуть плательщику средства. То есть в законах на сегодня всё для возврата клиенту средств имеется. Но тогда все средства, про которые пишут, что они похищены у клиента, придется возвращать банкам и потом самим разбираться с получателями. А речь то идёт о миллиардах, а не хочется. Отсюда и появляются разные новые "законы" под видом защиты клиентов. Пропишут какую-то обязанность возвращать, а будет она работать или нет-будет возврат или нет, никто не обещает. А сейчас она есть, если всё делать в соответствии с ГК.5
  • Сергей КрыловБля, ты попала..! Никакой ответственности кроме собственной. У меня жену так развели, так банк предложил заяву подать, чтобы менты уголовное дело открыли по её заявлению. Хотя бы для того, чтобы на этом основании провести внутреннее расследование. И как вы думаете отреагировали правоохренительные органы ..? Вот именно!8
  • inna МатвееваДоброй ночи всем а если деньги перевели мошенникам под воздействием страха, и вот через суд банк предоставил их данные. Что тогда, как их наказать.4
  • Оксана БачуринаУ меня машейники вывели деньги из кубышке, дело находится в полиции, банк требует деньги включили проценты и грозятся ввести штрафы. Как быть? Кто подскажет? Инвалит 2 группы.4
  • Святослав МихайловОксана, ну давайте их спамить это же Тинькофф не вернул деньги а у него страховка и деньги банка пусть сами и ищют0
  • Святослав МихайловЛесной, Тинькофф предлагает услуги и за ним услуги берет нехилые проценты или не дорожит клиетами 2007 дипутат выступил с сомнения о банках онлайне так акции Тинькофф упали на 40% а если всем бросить платить Тинькофф)))3
  • Алексей БайдеряковСвятослав, а вы запросите у банка копию вашего распоряжения на перевод, в виде платёжного поручения или полную справку о движении средств по счёту (не путать с выпиской по операциям) в которых должны быть указаны банковские реквизиты получателя. А что делать потом, почитайте: https://dzen.ru/a/ZMOcmqLsO2uTBZLk4
  • Владимир АлферовА если все условия нового закона были выполнены клиентом, но событие произошло в июле 2022 года, то будет банк возвращать деньги или это будет касаться случаев, происшедших после 24 июля 2023 года3
  • ОляОксана, У меня та же самая ситуация, но я признана потерпевшей. Есть постановление. Банк требует деньги. Судебное отменила. Банк прислал по почте исковое, но у меня много вопросов к ним.Когда списывали деньги с кредитной карты не пришло СМС уведомление на первое, на второе пришло не смогли снять. Разница две минуты. Я много каких им претензий писала, они мне не на один не ответили, были обязаны.Буду ждать суд.Картой кредитной я вообще не пользовалась.3
  • ОляСергей, я думаю коснётся. Если есть соответствующие документы доказательства. У меня есть.3
  • Владимир КоротковАлексей, Сегодня в ВТБ выбивал такую справку о движении денежных средств по счёту с указанием реквизитов получателя. Так и не выдали, утверждали, что такой информации у них нет. Написал им соответствующее письменное обращение. Посмотрим на ответ.5
  • Дмитрий БойковПеревод небратьям сам по себе может быть использован как повод для шантажа (перевод средств на поддержку ВСУ - уголовно наказуемое деяние) и далее мошенники могут потребовать от потерпевшего некоторые услуги шпионского толка. ВАЖНО: не вестись, прекратить контакт с шантажистом.3
  • Дмитрий БойковОксана, дождитесь окончания уголовного дела и оформляйте внесудебное банкротство (если долг до 1 миллиона рублей). P.S. А почему столько ошибок?1
  • Дмитрий БойковСвятослав, Составьте в произвольной форме претензию в банк (я, ФИО, дд.мм.гггг заказал справку о..., ее не выдали, прошу выдать в течение 3 банковских дней). Отправьте претензию заказным письмом по юридическому адресу банка или вручите претензию в отделении банка. Дождитесь ответ в течение 30 дней. В случае отрицательного ответа или отсутствия какого-либо ответа - составьте жалобу на бездействие банка в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Далее ждите ответ. Затем в суд с иском об истребовании документов. После того, как через суд получите заветную справку - обращайтесь в суд к ставшему для вас известным получателю ваших денег с иском о взыскании неосновательного обогащения. Долго? Да. Но, видимо, это единственный вариант.4
  • Комаров АлексА как вы поняли, что граждане Украины? По каким признакам? Очень интересно узнать.3
  • НадеждаАлександра, в г. Самара так работает Кошелев Банк. За все время работы случаев украденных мошенниками денег у них не было...9
  • АлександраНадежда, отлично!0
  • Дмитрий БерестневВладимир, Продают воздух - то, что и так обязаны делать. Один мегабанк возвращал моей клиентке деньги, которые у нее со счета списали без ее ведома, да еще со штрафом потребительским - просто "готовить их надо уметь" :) Забавно было на допросе, мою клиентку представители Сбера трепали-трепали "Какой последний номер обновления стоит у Вас на Windows?" Потом пришел черед мне задавать вопросы представителю банка, первый вопрос был "Вы - считаете себя профессионалом в безопасности при работе с банком-онлайн?" - "Да!" - "Ну и какой последний номер обновления стоит у Вас на Windows?" :)))8
  • Дмитрий БерестневО, чувствуется, коллега! :)0
  • DombeyАлексей, все что вы написали об основаниях недействительности применительно к платежу, равно как и последствия недействительности, не соответствует гражданскому законодательству примерно полностью.2
  • Антон БогомоловНу если человек уже пошел на поводу, то он и подтвердит операцию спокойно. Так что не особо это и спасет.3
  • gamblerДракоша, а заодно наденут масочку, кольнут ядом жиденка Гинзбург@, и сделают ндфл 50%2
  • Т—ЖВпервые мы опубликовали этот материал в июле 2023 года. В июле 2024 мы его обновили и опубликовали повторно.8
  • Денис КуйбышевЛесной, в любом случае, контроль тут не помешает2
  • АндрейДмитрий, тому шо инвалит1
  • Ольга ЮсупТакие прохиндеи, как тинькофф, найдет 101 причину не исполнять закон3
  • ВладимирАлександра, это тоже не дает 100% гарантии. Уже ни раз читал о случаях как с поддельными документами приходили в банк и снимали деньги1
  • ZabeyNaNickВообще закон правильный и нужный. Заебали сливать базы и перекладывать ответственность на клиентов/потребителя. Бедные, несчастные банки, как же тяжело им приходится... У нас ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уже закреплено, что контролю подлежат переводы от 1кк рублей. Чуть ли не каждую неделю читаю : "бабка набрала кредитов на три хаты в Москве и перевела мошенникам". "Чиновник средней руки скинул трёхмесячный бюджет областного города мошенникам". А банки как будто и не в курсе, что потом переводы в гривны идут со всеми вытекающими.3
  • Кот котиковДмитрий, добрый вечер. Как с вами связаться . Хотелось бы попасть к вам на консультацию1
  • Сергей УфимцевХоспади, ну сделайте задержку переводов больше чем на 15 тыщ для пожилых людей на 48 часов. Обучите сотрудников, повесте информационные вывески, и предепреждения в банкоматах, что ни цб ни полиция не могут требовать от вас брать кредиты или переводить деньги на "безопасные счета". Также сделайте возможность расторгуть договоры о продаже недвижимости втечение 30 дней и заморозку денег.2
  • Олег ПогодинАлёна, если опираться только на тенденции, то да, задумка хорошая, реализация хромает0
  • Лилана ФайзрахмановаТ—Ж, подскажите пункты данного закона, по которым можно обратиться с заявлением в банк о возмещении денежных средств переведённых мошенникам?1
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