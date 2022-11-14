В мае 2022 года мы с мужем на полгода уехали в Таиланд.
Мы знали, что карты российских банков там работать не будут, поэтому по прилете планировали открыть счета в местных. Но перед поездкой я начиталась страшных историй о том, как сложно туристу открыть счет в Таиланде: например, у кого-то требовали разрешение на работу или отказывались открывать счет без рекомендательного письма из российского банка, отправленного по SWIFT.
В реальности оказалось, что открыть счет в тайском банке возможно — и есть два способа это сделать. Первый — потратить больше времени, чтобы собрать четыре документа, и заплатить банку 1199 THB (2398 Р). Второй — предъявить всего два документа, но заплатить 7099 THB (14 198 Р).
Первым способом воспользовалась я, вторым — мой муж. В статье расскажу, какой тайский банк открывает счета туристам, какие документы для этого нужны и сколько времени и денег потребуется на оба способа.
Расходы в статье указаны по среднему курсу в мае 2022 года
В статье я указываю наши расходы в тайских батах — THB. Курс этой валюты относительно рубля часто меняется. Например, 10 марта 2022 года 1 THB стоил 4,1 Р, а 4 июля — 1,5 Р.
В мае 2022 года, когда мы оформляли карты, курс тоже менялся — от 2,1 до 1,67 Р за 1 THB. Поэтому в статье для удобства я буду считать расходы по среднему майскому курсу — 2 Р за 1 THB.
Как мы выбрали банк
Мы с мужем въехали в Таиланд без виз — просто поставили штампы на 30 дней в аэропорту, а потом продлили их в иммиграционном центре по ковидным основаниям. В мае 2022 года штамп по прилете ставили бесплатно, а его продление на два месяца в мае и в июле стоило по 1900 THB (3800 Р) с человека.
Так как у нас не было виз, мы не могли выбрать банк, чтобы открыть счет. Почти все тайские банки выдают карты только тем, у кого есть долгосрочная виза.
На сайте тайского посольства в Москве указано, что к долгосрочным относятся следующие неиммиграционные визы:
- Типа «О-А», которую выдают людям от 50 лет на год.
- Investment «IB» — для инвесторов.
- Типа «B» — выдается тем, кто планирует работать или вести бизнес в Таиланде.
- Типа другие «О» — ее получают волонтеры, супруги граждан Таиланда и члены семей тех, кто работает или учится в стране.
- Media «M» — для журналистов, репортеров и кинопродюсеров, которые хотят работать в Таиланде.
- Official «F» — для тех, кого пригласили работать в тайское правительство или представительство ООН в Таиланде.
- Типа «ED» — для всех, кто приезжает в страну, чтобы учиться.
- Типа «R» — для тех, кто хочет заняться миссионерской или другой религиозной деятельностью.
Транзитная, туристическая и смарт-виза не считаются долгосрочными. А въезд по штампу — и вовсе безвизовый, поэтому с ними не получится обратиться в любой тайский банк и получить там карту.
Единственный банк, который работает с теми, кто прибыл в страну в безвизовом порядке или по краткосрочной визе, — это Bangkok Bank. Открыть счета мы могли только в нем.
Чтобы убедиться, что другие тайские банки не работают с иностранцами без долгосрочных виз, я даже написала два электронных письма в Krungthai Bank.
В первом спросила, как иностранцу открыть счет, а во втором приложила фотографию своего загранпаспорта и уточнила, подходит ли им такой штамп. Банк ответил, что с ним открыть счет нельзя.
Какие документы нужны, чтобы открыть счет в Bangkok Bank
Процедура открытия счета в Bangkok Bank такая же, как и в любом другом банке, — нужно собрать пакет документов и прийти с ним в отделение. А вот какое отделение выбрать, зависит от того, больше или меньше денег вы готовы потратить.
Поясню. Счет можно открыть, либо купив полную банковскую страховку за 5900 THB (11 800 Р), либо без нее. В первом случае понадобятся местный мобильный номер телефона и всего два документа: загранпаспорт и Resident Certificate — сертификат резидента. С этим набором можно идти в любое отделение Bangkok Bank.
Во втором случае — с минимальной страховкой — к номеру телефона и указанным документам добавляются рекомендательное письмо из консульства или российского банка, отправленное по системе SWIFT, и договор аренды жилья в Таиланде. И в разных отделениях банка требуют договоры на разный срок — от месяца до года.
Когда я оформляла карту, посетила три отделения Bangkok Bank на Пхукете. В первом — по адресу 75 Moo 5, Chalermprakiat Rama 9 Rd., Vichit Muang District Phuket — нужен был договор аренды на 6 месяцев. Во втором — по адресу 78/33-34 Moo 3, Kamala road, kamala Kathu Phuket — на 1 год. А в третьем — по адресу 147 Thanon Ratuthit Songroipi Rd, Patong, Kathu District, Phuket — от 1 месяца.
У нас был договор аренды апартаментов на 2 месяца, поэтому, чтобы не покупать страховку, счет я открывала в третьем отделении Bangkok Bank. Но муж не захотел тратить свое время и собирать больше документов, поэтому переплатил за полную страховку и открыл в счет в первом попавшемся отделении банка.
Теперь подробнее расскажу о документах.
Сертификат резидента — это документ, который подтверждает, что иностранец временно находится в Таиланде. В нем указывают, до какой даты он может находиться в стране, какая у него виза и где он зарегистрирован, например в гостинице или апартаментах.
Этот документ можно получить за 300 THB (600 Р) в Иммиграционном центре Таиланда в день обращения. На входе можно сказать сотруднику «Document for bank account», и он направит в нужное окно.
Чтобы получить сертификат, понадобятся:
- Загранпаспорт и копии двух его страниц — с вашими данными и со штампом о въезде.
- Форма ТМ-30 — это документ, который подтверждает адрес регистрации в Таиланде. Его выдают гостиницы или владельцы апартаментов, если вы снимаете жилье сами. По сути, это скриншот из системы, в которой гостиницы и владельцы апартаментов регистрируют жильцов.
- Цветное фото 4 × 6 см.
Копию паспорта и фото я рекомендую сделать заранее, до визита в Иммиграционный центр. В том центре на Пхукете, в котором мы были, есть копицентр, но он расположен на улице и там бывают долгие очереди. Например, один раз мы простояли под палящим солнцем 30 минут. Тогда за шесть фото для каждого мы заплатили по 100 THB (200 Р), а за копии паспортов — по 10 THB (40 Р) за страницу. Всего на двоих потратили 240 THB (480 Р).
Рекомендательное письмо из консульства, или аффидевит, можно бесплатно получить в любом российском консульстве в Таиланде. Я забрала его в Генеральном консульстве на Пхукете по адресу 63/202 Moo 2 Thepkasattri Road, Ko Kaeo, Muang, Phuket.
Чтобы записаться на прием в консульство, я отправила письмо на электронный адрес phuketconsulat@gmail.com. Написала в нем, что хочу получить аффидевит, чтобы открыть банковский счет, и на следующий день получила ответ с доступными датами и временем приема.
В консульство я приехала 1 июня 2022 года. На входе меня спросили, записана ли я и какая услуга мне нужна. После моего ответа меня направили к женщине за стойкой у входа.
Она попросила паспорт, вписала данные в заготовленную форму рекомендательного письма и отдала его мне. На все это ушло не больше пяти минут.
Рекомендательное письмо из банка, если у вас уже есть письмо из консульства, не понадобится. Но я оформляла оба письма одновременно — чтобы подстраховаться и потому что не знала, какое из них получу быстрее.
Чтобы получить письмо, я обратилась в поддержку Тинькофф Банка, в котором у меня открыт счет. Написала, что мне требуется рекомендательное письмо, чтобы открыть счет в зарубежном банке. Мне ответили, что могут его подготовить, но прислать через систему SWIFT возможности нет — только на электронную почту или в бумажном виде на мой почтовый адрес.
Я выбрала электронную почту и получила письмо на следующий день. Оно было на двух языках, русском и английском. Экземпляр на английском я распечатала и взяла с собой в Bangkok Bank.
Как я оформляла карту в банке
Я пришла в отделение Bangkok Bank 17 июня 2022 года. С собой у меня были загранпаспорт, сертификат резидента, рекомендательные письма — из консульства и банка — и договор аренды апартаментов на 2 месяца.
Очереди почти не было — меня сразу же позвали в окошко к сотруднице банка. Она забрала оригиналы всех документов и вернула мне только паспорт и рекомендацию из банка. Как я поняла, распечатанное письмо не подходило — подошло бы только отправленное по системе SWIFT.
После этого девушка дала мне заявление на открытие счета. В нем я на английском языке указала:
- ФИО.
- Дату рождения.
- Пол.
- Гражданство.
- Номер загранпаспорта.
- Почтовый адрес.
- Местный номер телефона.
- Электронный адрес.
- Вид счета. Я могла выбрать, какой счет открыть: расчетный, с фиксированным депозитом или сберегательный депозитный.
Вместе с заявлением нужно было заполнить анкету. Там были такие вопросы:
- Про род моей деятельности. Понадобилось даже указать название, адрес и телефон моего работодателя.
- Национальность, место рождения и гражданство.
- Семейное положение.
- Образование.
- Ежемесячный доход.
- Контактные данные в России. Я указала почтовый адрес и номера домашнего и мобильного телефонов.
- Источник дохода.
- Источник личных активов и их стоимость.
- Цель открытия счета.
Анкету я тоже заполняла на английском языке: сотрудники банка хоть и плохо, но все же на нем говорят.
Как только я заполнила все документы, сотрудница банка внесла мои данные в систему и попросила оплатить банковские услуги. Сначала она сообщила, что открытие счета с моим пакетом документов обойдется в 2500 THB (5000 Р), но я знала, что без полной страховки это должно стоить меньше — 1199 THB (2398 Р).
Поэтому я сказала сотруднице, что мои друзья уже открывали счет в их отделении и заплатили 1199 THB (2398 Р), на что она ответила, что, наверное, это было давно, а сейчас это будет стоить 2500 THB (5000 Р). Но я продолжила настаивать, что мне нужен счет без полной страховки и что он дешевле. Тогда она поговорила с коллегой, которая сидела рядом, и распечатала мне чек на 1199 THB (2398 Р), уточнив перед этим, точно ли я хочу открыть именно такой счет.
На самом деле я была наслышана о том, что сотрудники Bangkok Bank навязывают туристам более дорогую страховку — и надо быть настойчивее, чтобы открыть счет без нее.
По правилам Bangkok Bank сумма 1199 THB (2398 Р) складывается из таких пунктов:
- Entrance fee, то есть вступительный взнос, — 100 THB (200 Р). Вероятно, это плата за выпуск карты, потому что перевыпуск стоит столько же.
- Annual fee, то есть годовой взнос, — 599 THB (1198 Р). Видимо, столько стоит обслуживание карты. 374 THB (748 Р) из этой суммы — плата за карту, а 225 THB (450 Р) — минимальная страховка.
- Депозит, который зачисляют на счет, — 501 THB (1002 Р).
Как только я все оплатила, сотрудница выдала мне сберегательную книжку и карту «Мастеркард» в батах: только такую можно получить в Bangkok Bank без долгосрочной визы. Я слышала, что долларовую карту можно открыть через полгода использования карты в батах, но подробно этот вопрос еще не изучала.
На своем сайте банк пишет, что этой картой можно оплачивать покупки — в том числе бесконтактно — и снимать наличные по всему миру. Также она дает скидку в Siriraj Hospital — это тайская больница. А если тратить от 300 000 THB (600 000 Р) за год, станет доступен бесплатный чекап организма.
Почти через месяц после того, как я оформила карту в Bangkok Bank — 14 июля 2022 года, — я уведомила о нем российскую налоговую. Сделала это через мобильное приложение ФНС, никаких сложностей не возникло. Подробно о том, как уведомить Россию об иностранных счетах и ВНЖ, написано в другом материале Т—Ж.
Как открыл счет мой муж
Муж оформил карту в другом отделении Bangkok Bank 10 мая 2022 года, и в плане очереди ему повезло меньше, чем мне: он ждал полчаса.
С собой он взял только загранпаспорт и сертификат резидента. Другие документы ему были не нужны, потому что он планировал оплатить страховку.
Чтобы оформить карту, муж заполнил те же документы, что и я, — заявление и анкету. Еще была одна страховка, но про нее мы знаем только то, что она от несчастных случаев. От каких конкретно случаев и на каких условиях, мы так и не разобрались, потому что сам документ и условия страхования на сайте банка полностью на тайском языке.
В итоге он получил такую же карту, как и я, потратив 7100 THB (14 200 Р):
- Полная банковская страховка — 5900 THB (11 800 Р).
- Услуги банка — 699 THB (1398 Р). В эту сумму, как и в моем случае, включены плата за карту — 374 THB (748 Р) и минимальная страховка за 255 THB (450 Р). Карты вообще без страховки тайские банки не выпускают. Просто клиентам, которые готовы заплатить больше, продают еще и дополнительную страховку.
- Депозит, который зачислили на счет — 501 THB (1002 Р).
Потратили на две карты Bangkok Bank — 9140 THB (18 280 Р)
|За что платили
|Сколько потратила я
|Сколько потратил муж
|Депозит
|501 THB (1002 Р)
|501 THB (1002 Р)
|Услуги банка, вступительный и годовой взносы
|474 THB (948 Р)
|474 THB (948 Р)
|Сертификат резидента
|300 THB (600 Р)
|300 THB (600 Р)
|Страховка банка
|Минимальная — 225 THB (450 Р)
|Полная — 5900 THB (11 800 Р) и минимальная — 225 THB (450 Р)
|Фото для сертификата
|100 THB (200 Р)
|100 THB (200 Р)
|Копия загранпаспорта для сертификата
|20 THB (40 Р)
|20 THB (40 Р)
|Всего
|1620 THB (3240 Р)
|7520 THB (15 040 Р)
Как работают карты Bangkok Bank
В телеграм-чатах мы видели много плохих отзывов о Bangkok Bank. Например, там писали, что карты этого банка не принимают в большой сети супермаркетов 7/11. И это действительно так: в ближайших к нам магазинах этой сети наши банковские карты не работают, поэтому мы всегда берем с собой наличные.
Еще у меня несколько раз не получалось оплатить что-то по QR-коду — по бесконтактной системе переводов Promt Pay. Во время пандемии в Таиланде она стала очень популярной, и сейчас ею пользуются практически все. Это удобно: когда с собой нет наличных, оплатить еду или фрукты у местных, поездку на такси и покупки в супермаркете можно через приложение банка.
Но однажды я не смогла заплатить за кофе в маленькой кофейне по QR-коду, потому что приложение банка не работало, а карты принимали при заказе от 300 THB (600 Р). У меня не было с собой наличных, поэтому пришлось идти в другое кафе.
Кроме того, у Bangkok Bank сложно самим подключить мобильное приложение и онлайн-банкинг, чтобы оплачивать покупки в интернете. Правда, приложение обычно устанавливают сразу, когда вы оформляете карту в отделении банка, — у нас было именно так. А вот чтобы подключить онлайн-банкинг, придется дозвониться до колцентра — а это непросто — или снова прийти в отделение. Оплату онлайн я пока не подключала, но ее подключил муж. Он так и не смог дозвониться до колцентра и ходил в отделение.
Еще один большой минус Bangkok Bank: в мобильном приложении нет поддержки банка, поэтому все вопросы по карте придется решать либо по телефону, либо через операторов в отделении банка.
Например, муж поменял номер и хотел привязать к нему банковскую карту, но сделать это в приложении не получилось — пришлось ехать в отделение. Там ему сказали, что привязали новый телефон, но на следующий день его карту и приложение банка заблокировали. Из-за этого он не смог ни оплатить покупки, ни снять деньги через банкомат.
Чтобы решить проблему, пришлось еще раз ехать в отделение, но в этот раз помочь ему не смогли. Закончилось все тем, что он перевыпустил карту за 100 THB (200 Р).
Пополняет наши карты мой муж, и я в этом совсем не разбираюсь. Знаю только, что он покупает доллары в российском банке и переводит их через БКС: у них работают SWIFT-переводы. К тому же он айтишник и разбирается в крипте, умеет ее покупать и переводить на наши тайские счета.
Что в итоге
- Турист без долгосрочной визы может открыть счет в Таиланде, но только в Bangkok Bank.
- Счет можно открыть с минимальной или полной страховкой. Первый вариант дешевле, но для него придется собрать больше документов.
- Документы для счета с полной страховкой можно собрать за пару дней. Понадобятся только местный номер телефона, загранпаспорт и сертификат резидента.
- Кроме номера телефона, загранпаспорта и сертификата резидента для счета с минимальной страховкой попросят еще и рекомендательное письмо из консульства или российского банка и договор аренды жилья в Таиланде от одного месяца.
- Открывая счет в отделении банка, попросите сотрудника сразу подключить вам мобильное приложение и интернет-банкинг. Иначе потом придется снова идти в отделение, чтобы их подключить, потому что до колцентра невозможно дозвониться.
- При всех минусах Bangkok Bank карты, которые мы получили, нас устраивают. Мы не надеялись на высокий сервис и оформили их, чтобы оплачивать покупки внутри Таиланда. С этой задачей они справляются. При этом, конечно, если возникают какие-то проблемы, чтобы их решить, придется поднапрячься и поездить в отделение банка.
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Эх, вот раньше то халява была с тинькофф картой и счетами в любой валюте.
Fedor, вово, остается только мечтать теперь о таком,аххаха
Fedor, это да((
Анна, небольшое уточнение )))))
Автор, если не ошибаюсь - в налоговую ж надо ещё и отчёты по счету с какой-то периодичностью предоставлять?
Не знаю как сейчас, но раньше я читала как народ именно на этих отчётах ломался - они должны быть чуть ли не с нотариально заверенным переводом, по определённой форме (а банк делает только по своим формам) и т.п.
Вы этот вопрос изучали?
Заранее спасибо за информацию!
Marina, ежегодно о движении средств по счету.
Marina, да, слышала об этом, но пока не изучала🙈
Анна, а зря) Сообщить о счете необходимо было в течение 1 месяца со дня его открытия. Далее штраф. Кстати, аффидевит платный в Бангкоке. И делают его на момент выхода данной статьи только в Бангкоке, а не в любом российском посольстве. Ну и записываться нужно сильно заранее на оф.сайте, в порядке очереди попасть вероятность 0,05%.
Mariya, в комментарии выше речь о движении средств по счету, это разные вещи) об открытии счета я сообщала и писала об этом в статье.
Сочувствую по поводу посольства. Я писала о своем опыте, который был летом. Все меняется каждый месяц, увы.
Жена тайка. Мы приехали в провинцию Лоэй ,зашли в Бангкок банк с одним моим паспортом и виза на 2 недели . Минут за 30-40 открыли банковский счет какие-то мелкие деньги заплатили ,меньше 1000 бат. И всё. Интернет банк открыть не смог,так как нужна была подпись какого то начальника в банке.ждать было лень. Зимой приедем и сделаю.Вообще ребята,идите в Бангкок банк, он заточен под работу с иностранщиной во всех направлениях. Удачи всем,в добрых делах!!!
Ramiz, жена тайка меняет все тайские правила 😅 да, бкк под туристов сделал карты и в целом норм. Но конечно, я скучаю по российским банкам и их сервису🥲
Анна, всё верно. 😀
Евгений, с UP вы не забронируете отель и не купите авиабилеты зарубежом. Знакомый с РСХБ UP не мог деньги снять в банкоматах в Тае.
Itsthefirstday, Я живу в апартах, о которых договорился заранее; оплачиваю их картой или наличными; не страдаю, не бегаю по банкам и никого не прошу мне помогать с оформлением бумаг. Я просто ленивый человек, но всецело за любые достижения других людей. Нравится - потейте! От спорта же тоже удовольствие получают многие. В том числе и я.
У меня нет опыта невозможности снятия с карты средств, кроме как в одном банкомате одного из синеньких банков. Этот банк я тут же забыл, как плохие отношения.
Денис, в крунгсри открывают далеко не во всех отделениях, не вводите в заблуждение. У меня на Пхукете в разных отделениях пару лет назад в одном открывали с полугодовым контрактом на жилье, в другом с годовым. Сейчас в обоих этих отделениях не открывают по турвизе вообще, минимум со студенческой + письмом из школы. В Хуахине коллегу тоже послали - при наличии РС и контракта.
Claudia, ГПБ за 5000 открывал пару недель назад
Возможно, кому-то будет полезно: перевод у Гугла или Яндекса лучше делать не на русский, а на английский. В некоторых переводчиках модели построены так, что они сначала преобразуют текст в английский, а потом на другой язык. Переведёт не идеально, но точно лучше. Если не переводить научные труды, а банковские формы, даже с английским б1 всё будет плюс-минус понятно. Вот пример перевода того документа, в котором "труба(может пукнуть)".
А ведь раньше и Крунгсри, и Касикорн открывали без проблем, эх, было время.
Денис, прям какая-то параллельная реальность:)) в бкк меньше 1200 бат не открывают) в крунгсри не ходила, но читала чаты. Студенческая виза - это долгосрочная виза и стоит она сильно больше чем ковидное продление:) прям даже ради интереса зайду в крунгсри🧐
Владимир, мы прилетели в мае, успели 2 раза продлиться 😉 знаю, что до 24 августа продлили программу. Будут ли продлят дальше, не смотрела, мы улетаем скоро.
Илья, единственное, что удалось понять - она от несчастных случаев. Мои догадки: одна с меньшим покрытием и количеством случаев, вторая с бОльшим. Всё на тайском, перевести очень сложно🥲
Анна, Вам не станет душно от нового комментария? Беспокоюсь )))
Нужно с тревожностью поработать. Довольно высокая. Но я рискну ответить, для тех, кому больше полезно, чем душно.
Распоачиваюсь примерно везде, несколько раз в день. Продуктовый "TESCO Lotus" не принимает карту, но принимает наличные :) В некоторых кофейнях терминалы просто не подключены к UP. Но я помню не более четырёх раз, когда не смог оплатить, из сотен раз, отмечу.
Я потратил 30 тысяч (15+15) на две карты, в начале марта 2022 г., в "Банке СПб". Когда уезжаешь на 6-12 месяцев и тратишь по несколько тысяч долларов в месяц, такие расходы ничтожны. Тем более, когда курс был низкий, можно было наличить в баты и потом покупать в банке Доллары и Евро. Даже через две конвертации итоговый курс получался 60-61 руб. за Доллар. Абсолютно законно. В РФ, в тот момент, наличную валюту граждане России покупали нелегально, по 75-80 рублей.
Сейчас всё с курсом уже не так чудно, как в начале лета. Курс уравнялся. Двойная конвертация в Таиланде примерно равна покупке валюты в РФ.
Но главная мысль моего сообщения такова:
Зачем усложнять то, что работает просто?
Разве что для страховки или тем людям, кто делает бизнес или приехал на очень долго и ему нужно копить валюту на местном счёте, для первоначальных расходов или покупки недвижимости, или перевода в другую страну. Сложно предположить, что должен сделать Китай относительно Таиланда или РФ, чтобы отменили платёжную систему Union Pay.
Сложности начнутся при официальном курсе доллара более 85 руб.. Но это уже общие проблемы, для всех резидентов РФ.
Евгений, я понимаю, у вас позиция такая, с вами вступать в обсуждение бесполезно. Но поверьте, не вы один умный на счёт курса:) и в статье нет ни слова о том, по каким курсам мы эти карты пополняли, вы же сделали свои выводы:) тут могу только посочувствовать.
Анна, и не думайте. У человека явно была турьевая симкарта, не переведенная на свое имя.
Pavla, да, думала про это. Но муж не смог даже на новый тайский сменить, пришлось в отделение ехать🥲
Почтовый адрес phuketconsulat@gmail.com нерабочий. Только что проверил.
Правильный phuketconsul@gmail.com
Информация в статье неактуальна на 11.10.2022. Стоимость residence certificate составляет 500 бат, консульство не выдать аффидетивы, со ссылкой на законодательство РФ (получил подтверждение по почте).
Максим, в конце ноября получал в Паттайе, 300 бат
Максим, про консульство подтверждаю. Так и есть.
Сертификат делала за 300 бат 10 ноября 2022
Максим, а где вы получили аффидетив в итоге? В банке?
Тамара, в банке его получить нельзя. Я в итоге не стал оформлять местную карту, так как пользуюсь российской union pay, она прекрасно везде работает.
Максим, поняла, спасибо :(
я не успела в россии оформить юнионпей к сожалению, и теперь пытаюсь найти выход)
Тамара, аффидевит выдают в посольстве Бангкока только. 310 бат стоит (оплата только картой, наличкой нельзя). Запись на оф.сайте посольства. В порядке очереди не разрешают, желающих ОЧЕНЬ много.
Mariya, спасибо! Интересно, успею ли я попасть в посольство за 4 дня в бангкоке)
Тамара, в отделении банка в Бангкоке меня направили в посольства, сказали, что там точно выдают аффидевит. Не было времени проверить лично. Возможно, вам это поможет.
Максим, Спасибо, есть смысл попробовать)
Максим, где можно с вами связаться ?
Как правильно заметили в комментах, для офлайн-покупок в самом Таиланде лучше оформить карту Union Pay. Самая дешевая - неименная карта от банка Солидарность. Она выдается в в московских и питерских отделениях банка одним днём. Плюс в Москве её можно купить в магазинах Ноу Хау. Самая выгодная карта для снятия налички у банка Зенит, и география выдачи у неё шире, но выпуск стоит 5000 руб. Карта тайского банка интересна прежде всего для оплаты зарубежных онлайн-сервисов, но в статье эта тема совсем не раскрыта. Полагаю, что с неименной тайской картой в этом плане не так всё гладко. Именная не предлагалась?
Виктория, оплачивать покупки на заграничные сайтах можно. Но смс-подтверждения будут приходить на тайский номер, к которому карта привязана.
В данной статье неактуальная информация, при этом статья в топ 1 в гугл и вводит в заблуждение многие тысячи людей
Анна, спасибо за такой подробный отчёт. Планирую пойти по вашим следам ;)
Евгений, подскажите как получить визу в России? В Тае интересно ее можно получить?
DAN, будет неправильно, если в паблике, созданным не мной,
буду рекламировать компанию или человека, помогающего с визами на коммерческой основе. Уверен, что поисковик предложит много вариантов помощников, с опытом и отзывами. На месте, в Таиланде, можно лишь пытаться продлевать визу или взять годовую учебную - здесь эта услуга агрессивно рекламируется. Стоимость не знаю.
Счастливцы - люди 50+. При не слишком сложных манипуляциях и наличие справки об отсутствии судимости, плюс консолидировании на российском счёте некоторых средств, приравниваемых к 800 тыс. Бат (слышал о послаблениях в этом пункте), оформляется 10-тилетняя пенсионная виза, с ежегодным продлением.
ПС: карта UP прекрасно работает, до сих пор. Курс снова занизили в РФ и конвертация рубля к бату, в первых числах сентября 2022 г, в банкомате, в районе 1,62-1,65.
Правда, сам бат ослаб, за последние пол года на 11,5% и, получая баты за рубли в банкомате, последующая конвертация бат в валюту стала менее выгодна. Менее, не значит НЕ, учитывая очереди за валютой на Родине (02.10.2022)
Анна подскажите, а возможно сделать перевод на карту Бангкок банк с российских карт и счетов?
Анна а возможно делать переводы на данную карту Бангкок банк из России с российских счетов и карт?
Viktor, да, похоже именно лимиты и слетают. Пытаюсь билеты оформить, уже оформил онлайн платежи и выставил лимиты, но все равно - не карта, а тыква(((
Анна, спасибо большое за статью.
Очень подробно и понятно всё описали.
Очень надеюсь, что и муж про крипту распишет, также подробно для "чайников"))).
Ёши, если вы про туристические симки, то может быть. Нормальные симки, купленные по контракту в офисе оператора работают без проблем, роуминг включается, смс приходят. Нужен только паспорт, из визы подходит и штамп, тарифы намного лояльнее, чем туристические.
Не знаю про Пхукет, но в Бангкоке это так не работает, я не могу получить resident certificate без наличия долгосрочной визы, посольство РФ тоже не выдает такой сертификат. И чтобы получить аффидевит из посольства, нужно записываться заранее, за месяц мониторить окна для записи (нельзя без записи, я пытался)
Мне не дали оформить за 1199 бат. Попросили годовую визу и разрешение на работу в стране.
Остальные документы даже не стали смотреть.
Предложили открыть счет за 6800 бат – я отказался 🤷