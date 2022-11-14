Анна Гриневич уехала в Таиланд на полгода Профиль автора

В мае 2022 года мы с мужем на полгода уехали в Таиланд.

Мы знали, что карты российских банков там работать не будут, поэтому по прилете планировали открыть счета в местных. Но перед поездкой я начиталась страшных историй о том, как сложно туристу открыть счет в Таиланде: например, у кого-то требовали разрешение на работу или отказывались открывать счет без рекомендательного письма из российского банка, отправленного по SWIFT.

В реальности оказалось, что открыть счет в тайском банке возможно — и есть два способа это сделать. Первый — потратить больше времени, чтобы собрать четыре документа, и заплатить банку 1199 THB⁣ (2398 Р). Второй — предъявить всего два документа, но заплатить 7099 THB⁣ (14 198 Р).

Первым способом воспользовалась я, вторым — мой муж. В статье расскажу, какой тайский банк открывает счета туристам, какие документы для этого нужны и сколько времени и денег потребуется на оба способа.

Вот такие отзывы я читала перед поездкой

Расходы в статье указаны по среднему курсу в мае 2022 года В статье я указываю наши расходы в тайских батах — THB. Курс этой валюты относительно рубля часто меняется. Например, 10 марта 2022 года 1 THB ⁣стоил 4,1 Р, а 4 июля — 1,5 Р. В мае 2022 года, когда мы оформляли карты, курс тоже менялся — от 2,1 до 1,67 Р за 1 THB. Поэтому в статье для удобства я буду считать расходы по среднему майскому курсу — 2 Р за 1 THB.

Как мы выбрали банк

Мы с мужем въехали в Таиланд без виз — просто поставили штампы на 30 дней в аэропорту, а потом продлили их в иммиграционном центре по ковидным основаниям. В мае 2022 года штамп по прилете ставили бесплатно, а его продление на два месяца в мае и в июле стоило по 1900 THB (3800 Р) с человека.

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Так как у нас не было виз, мы не могли выбрать банк, чтобы открыть счет. Почти все тайские банки выдают карты только тем, у кого есть долгосрочная виза.

На сайте тайского посольства в Москве указано, что к долгосрочным относятся следующие неиммиграционные визы:

Единственный банк, который работает с теми, кто прибыл в страну в безвизовом порядке или по краткосрочной визе, — это Bangkok Bank. Открыть счета мы могли только в нем.

Информацию о том, в каком тайском банке иностранец может открыть счет, мы собирали в разных телеграм-чатах Про Bangkok Bank мы узнали из чата Thai paradise

Информацию о том, в каком тайском банке иностранец может открыть счет, мы собирали в разных телеграм-чатах Про Bangkok Bank мы узнали из чата Thai paradise

Чтобы убедиться, что другие тайские банки не работают с иностранцами без долгосрочных виз, я даже написала два электронных письма в Krungthai Bank.

В первом спросила, как иностранцу открыть счет, а во втором приложила фотографию своего загранпаспорта и уточнила, подходит ли им такой штамп. Банк ответил, что с ним открыть счет нельзя.

В ответ на мое первое письмо Krungthai Bank написал, что открывает счета только владельцам неиммиграционных долгосрочных виз Ко второму письму я приложила фото своего паспорта Банк ответил, что моя виза не подходит для открытия счета

Какие документы нужны, чтобы открыть счет в Bangkok Bank

Процедура открытия счета в Bangkok Bank такая же, как и в любом другом банке, — нужно собрать пакет документов и прийти с ним в отделение. А вот какое отделение выбрать, зависит от того, больше или меньше денег вы готовы потратить.

Поясню. Счет можно открыть, либо купив полную банковскую страховку за 5900 THB (11 800 Р), либо без нее. В первом случае понадобятся местный мобильный номер телефона и всего два документа: загранпаспорт и Resident Certificate — сертификат резидента. С этим набором можно идти в любое отделение Bangkok Bank.

Во втором случае — с минимальной страховкой — к номеру телефона и указанным документам добавляются рекомендательное письмо из консульства или российского банка, отправленное по системе SWIFT, и договор аренды жилья в Таиланде. И в разных отделениях банка требуют договоры на разный срок — от месяца до года. /guide/swift/ Что такое SWIFT и как она работает

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Когда я оформляла карту, посетила три отделения Bangkok Bank на Пхукете. В первом — по адресу 75 Moo 5, Chalermprakiat Rama 9 Rd., Vichit Muang District Phuket — нужен был договор аренды на 6 месяцев. Во втором — по адресу 78/33-34 Moo 3, Kamala road, kamala Kathu Phuket — на 1 год. А в третьем — по адресу 147 Thanon Ratuthit Songroipi Rd, Patong, Kathu District, Phuket — от 1 месяца.

У нас был договор аренды апартаментов на 2 месяца, поэтому, чтобы не покупать страховку, счет я открывала в третьем отделении Bangkok Bank. Но муж не захотел тратить свое время и собирать больше документов, поэтому переплатил за полную страховку и открыл в счет в первом попавшемся отделении банка.

Теперь подробнее расскажу о документах.

Сертификат резидента — это документ, который подтверждает, что иностранец временно находится в Таиланде. В нем указывают, до какой даты он может находиться в стране, какая у него виза и где он зарегистрирован, например в гостинице или апартаментах.

Этот документ можно получить за 300 THB (600 Р) в Иммиграционном центре Таиланда в день обращения. На входе можно сказать сотруднику «Document for bank account», и он направит в нужное окно.

Чтобы получить сертификат, понадобятся:

Загранпаспорт и копии двух его страниц — с вашими данными и со штампом о въезде. Форма ТМ-30 — это документ, который подтверждает адрес регистрации в Таиланде. Его выдают гостиницы или владельцы апартаментов, если вы снимаете жилье сами. По сути, это скриншот из системы, в которой гостиницы и владельцы апартаментов регистрируют жильцов. Цветное фото 4 × 6 см.

Копию паспорта и фото я рекомендую сделать заранее, до визита в Иммиграционный центр. В том центре на Пхукете, в котором мы были, есть копицентр, но он расположен на улице и там бывают долгие очереди. Например, один раз мы простояли под палящим солнцем 30 минут. Тогда за шесть фото для каждого мы заплатили по 100 THB (200 Р), а за копии паспортов — по 10 THB (40 Р) за страницу. Всего на двоих потратили 240 THB (480 Р). /list/ochen-strannie-dela/ 10 вещей, которые сможет сделать мошенник, завладевший данными вашего паспорта

Так выглядит мой сертификат резидента. Получить его легко: сначала сдаете все документы и оплачиваете услугу, а потом ждете несколько минут, пока вам его выдадут. Кстати, это фото на сертификате нам сделали в копицентре на Айфон

А это моя форма ТМ-30. Их нам присылали разные владельцы жилья, но всегда день в день и бесплатно А в телеграм-чате я видела историю девушки о том, как хозяйка жилья просила за эту форму 500 THB (1000 Р )

А это моя форма ТМ-30. Их нам присылали разные владельцы жилья, но всегда день в день и бесплатно А в телеграм-чате я видела историю девушки о том, как хозяйка жилья просила за эту форму 500 THB (1000 Р )

Рекомендательное письмо из консульства, или аффидевит, можно бесплатно получить в любом российском консульстве в Таиланде. Я забрала его в Генеральном консульстве на Пхукете по адресу 63/202 Moo 2 Thepkasattri Road, Ko Kaeo, Muang, Phuket.

Чтобы записаться на прием в консульство, я отправила письмо на электронный адрес phuketconsulat@gmail.com. Написала в нем, что хочу получить аффидевит, чтобы открыть банковский счет, и на следующий день получила ответ с доступными датами и временем приема.

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Вот такое письмо 30 мая 2022 года я отправила в Генеральное консульство России на Пхукете Мне ответили на следующий день — 31 мая — и предложили приехать 1 или 2 июня

Вот такое письмо 30 мая 2022 года я отправила в Генеральное консульство России на Пхукете Мне ответили на следующий день — 31 мая — и предложили приехать 1 или 2 июня

В консульство я приехала 1 июня 2022 года. На входе меня спросили, записана ли я и какая услуга мне нужна. После моего ответа меня направили к женщине за стойкой у входа.

Она попросила паспорт, вписала данные в заготовленную форму рекомендательного письма и отдала его мне. На все это ушло не больше пяти минут.

Так выглядело мое рекомендательное письмо из Генерального консульства России

Рекомендательное письмо из банка, если у вас уже есть письмо из консульства, не понадобится. Но я оформляла оба письма одновременно — чтобы подстраховаться и потому что не знала, какое из них получу быстрее.

Чтобы получить письмо, я обратилась в поддержку Тинькофф Банка, в котором у меня открыт счет. Написала, что мне требуется рекомендательное письмо, чтобы открыть счет в зарубежном банке. Мне ответили, что могут его подготовить, но прислать через систему SWIFT возможности нет — только на электронную почту или в бумажном виде на мой почтовый адрес. /poluchil-kartu-v-kazahstane/ Как я получил две банковские карты в Казахстане

Я выбрала электронную почту и получила письмо на следующий день. Оно было на двух языках, русском и английском. Экземпляр на английском я распечатала и взяла с собой в Bangkok Bank.

Так выглядело мое рекомендательное письмо от банка на английском языке

Как я оформляла карту в банке

Я пришла в отделение Bangkok Bank 17 июня 2022 года. С собой у меня были загранпаспорт, сертификат резидента, рекомендательные письма — из консульства и банка — и договор аренды апартаментов на 2 месяца.

Очереди почти не было — меня сразу же позвали в окошко к сотруднице банка. Она забрала оригиналы всех документов и вернула мне только паспорт и рекомендацию из банка. Как я поняла, распечатанное письмо не подходило — подошло бы только отправленное по системе SWIFT.

После этого девушка дала мне заявление на открытие счета. В нем я на английском языке указала: ФИО. Дату рождения. Пол. Гражданство. Номер загранпаспорта. Почтовый адрес. Местный номер телефона. Электронный адрес. Вид счета. Я могла выбрать, какой счет открыть: расчетный, с фиксированным депозитом или сберегательный депозитный. /madam-afef/ Как работает банковская система во Франции

Вместе с заявлением нужно было заполнить анкету. Там были такие вопросы:

Про род моей деятельности. Понадобилось даже указать название, адрес и телефон моего работодателя. Национальность, место рождения и гражданство. Семейное положение. Образование. Ежемесячный доход. Контактные данные в России. Я указала почтовый адрес и номера домашнего и мобильного телефонов. Источник дохода. Источник личных активов и их стоимость. Цель открытия счета.

Анкету я тоже заполняла на английском языке: сотрудники банка хоть и плохо, но все же на нем говорят.

Это та самая анкета для заявления на открытие счета

Как только я заполнила все документы, сотрудница банка внесла мои данные в систему и попросила оплатить банковские услуги. Сначала она сообщила, что открытие счета с моим пакетом документов обойдется в 2500 THB (5000 Р), но я знала, что без полной страховки это должно стоить меньше — 1199 THB (2398 Р).

Поэтому я сказала сотруднице, что мои друзья уже открывали счет в их отделении и заплатили 1199 THB (2398 Р), на что она ответила, что, наверное, это было давно, а сейчас это будет стоить 2500 THB (5000 Р). Но я продолжила настаивать, что мне нужен счет без полной страховки и что он дешевле. Тогда она поговорила с коллегой, которая сидела рядом, и распечатала мне чек на 1199 THB (2398 Р), уточнив перед этим, точно ли я хочу открыть именно такой счет.

На самом деле я была наслышана о том, что сотрудники Bangkok Bank навязывают туристам более дорогую страховку — и надо быть настойчивее, чтобы открыть счет без нее. /farewell/ Как платить налоги в России, если надолго уехали за границу

По правилам Bangkok Bank сумма 1199 THB (2398 Р) складывается из таких пунктов:

Entrance fee, то есть вступительный взнос, — 100 THB (200 Р ). Вероятно, это плата за выпуск карты, потому что перевыпуск стоит столько же . Annual fee, то есть годовой взнос, — 599 THB (1198 Р ). Видимо, столько стоит обслуживание карты. 374 THB (748 Р ) из этой суммы — плата за карту, а 225 THB (450 Р ) — минимальная страховка. Депозит, который зачисляют на счет, — 501 THB (1002 Р ).

Как только я все оплатила, сотрудница выдала мне сберегательную книжку и карту «Мастеркард» в батах: только такую можно получить в Bangkok Bank без долгосрочной визы. Я слышала, что долларовую карту можно открыть через полгода использования карты в батах, но подробно этот вопрос еще не изучала.

На своем сайте банк пишет, что этой картой можно оплачивать покупки — в том числе бесконтактно — и снимать наличные по всему миру. Также она дает скидку в Siriraj Hospital — это тайская больница. А если тратить от 300 000 THB (600 000 Р) за год, станет доступен бесплатный чекап организма. /eating-your-money/ Кто берет комиссии с карт за границей

Почти через месяц после того, как я оформила карту в Bangkok Bank — 14 июля 2022 года, — я уведомила о нем российскую налоговую. Сделала это через мобильное приложение ФНС, никаких сложностей не возникло. Подробно о том, как уведомить Россию об иностранных счетах и ВНЖ, написано в другом материале Т—Ж.

Моя банковская карта. Она неименная и со значком Rabbit — это название местной платежной системы Rabbit LINE Pay

Как открыл счет мой муж

Муж оформил карту в другом отделении Bangkok Bank 10 мая 2022 года, и в плане очереди ему повезло меньше, чем мне: он ждал полчаса.

С собой он взял только загранпаспорт и сертификат резидента. Другие документы ему были не нужны, потому что он планировал оплатить страховку.

Чтобы оформить карту, муж заполнил те же документы, что и я, — заявление и анкету. Еще была одна страховка, но про нее мы знаем только то, что она от несчастных случаев. От каких конкретно случаев и на каких условиях, мы так и не разобрались, потому что сам документ и условия страхования на сайте банка полностью на тайском языке. /11-years-in-thailand/ Я прожил в Таиланде 11 лет и вернулся в Россию

В итоге он получил такую же карту, как и я, потратив 7100 THB (14 200 Р):

Полная банковская страховка — 5900 THB (11 800 Р ). Услуги банка — 699 THB (1398 Р ). В эту сумму, как и в моем случае, включены плата за карту — 374 THB (748 Р ) и минимальная страховка за 255 THB (450 Р ). Карты вообще без страховки тайские банки не выпускают. Просто клиентам, которые готовы заплатить больше, продают еще и дополнительную страховку. Депозит, который зачислили на счет — 501 THB (1002 Р ).

Так выглядел документ о страховании, который подписал мой муж. Если вы понимаете, что в нем написано, расскажите в комментариях

Я сканировала его через «Яндекс-переводчик», но получалось что-то странное

А это чек на 5900 THB (11 800 Р ) за страховку

Потратили на две карты Bangkok Bank — 9140 THB (18 280 Р )

Депозит Сколько потратила я 501 THB (1002 Р ) Сколько потратил муж 501 THB (1002 Р ) Услуги банка, вступительный и годовой взносы Сколько потратила я 474 THB (948 Р ) Сколько потратил муж 474 THB (948 Р ) Сертификат резидента Сколько потратила я 300 THB (600 Р ) Сколько потратил муж 300 THB (600 Р ) Страховка банка Сколько потратила я Минимальная — 225 THB (450 Р ) Сколько потратил муж Полная — 5900 THB (11 800 Р ) и минимальная — 225 THB (450 Р ) Фото для сертификата Сколько потратила я 100 THB (200 Р ) Сколько потратил муж 100 THB (200 Р ) Копия загранпаспорта для сертификата Сколько потратила я 20 THB (40 Р ) Сколько потратил муж 20 THB (40 Р ) Всего Сколько потратила я 1620 THB (3240 Р ) Сколько потратил муж 7520 THB (15 040 Р )

Как работают карты Bangkok Bank

В телеграм-чатах мы видели много плохих отзывов о Bangkok Bank. Например, там писали, что карты этого банка не принимают в большой сети супермаркетов 7/11. И это действительно так: в ближайших к нам магазинах этой сети наши банковские карты не работают, поэтому мы всегда берем с собой наличные.

Вот такие обсуждения в чате я встречала. Кроме 7/11 неименную карту со значком Rabbit не принимают еще и в Family Mart

Еще у меня несколько раз не получалось оплатить что-то по QR-коду — по бесконтактной системе переводов Promt Pay. Во время пандемии в Таиланде она стала очень популярной, и сейчас ею пользуются практически все. Это удобно: когда с собой нет наличных, оплатить еду или фрукты у местных, поездку на такси и покупки в супермаркете можно через приложение банка.

Но однажды я не смогла заплатить за кофе в маленькой кофейне по QR-коду, потому что приложение банка не работало, а карты принимали при заказе от 300 THB (600 Р). У меня не было с собой наличных, поэтому пришлось идти в другое кафе.

Так выглядит QR-код при покупке в супермаркете А это платеж в супермаркете, который появляется в приложении после сканирования QR-кода

Так выглядит QR-код при покупке в супермаркете А это платеж в супермаркете, который появляется в приложении после сканирования QR-кода

Кроме того, у Bangkok Bank сложно самим подключить мобильное приложение и онлайн-банкинг, чтобы оплачивать покупки в интернете. Правда, приложение обычно устанавливают сразу, когда вы оформляете карту в отделении банка, — у нас было именно так. А вот чтобы подключить онлайн-банкинг, придется дозвониться до колцентра — а это непросто — или снова прийти в отделение. Оплату онлайн я пока не подключала, но ее подключил муж. Он так и не смог дозвониться до колцентра и ходил в отделение.

Еще один большой минус Bangkok Bank: в мобильном приложении нет поддержки банка, поэтому все вопросы по карте придется решать либо по телефону, либо через операторов в отделении банка.

Так внутри выглядит приложение Bangkok Bank

Например, муж поменял номер и хотел привязать к нему банковскую карту, но сделать это в приложении не получилось — пришлось ехать в отделение. Там ему сказали, что привязали новый телефон, но на следующий день его карту и приложение банка заблокировали. Из-за этого он не смог ни оплатить покупки, ни снять деньги через банкомат.

Чтобы решить проблему, пришлось еще раз ехать в отделение, но в этот раз помочь ему не смогли. Закончилось все тем, что он перевыпустил карту за 100 THB (200 Р).

Пополняет наши карты мой муж, и я в этом совсем не разбираюсь. Знаю только, что он покупает доллары в российском банке и переводит их через БКС: у них работают SWIFT-переводы. К тому же он айтишник и разбирается в крипте, умеет ее покупать и переводить на наши тайские счета.

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Что в итоге

Турист без долгосрочной визы может открыть счет в Таиланде, но только в Bangkok Bank. Счет можно открыть с минимальной или полной страховкой. Первый вариант дешевле, но для него придется собрать больше документов. Документы для счета с полной страховкой можно собрать за пару дней. Понадобятся только местный номер телефона, загранпаспорт и сертификат резидента. Кроме номера телефона, загранпаспорта и сертификата резидента для счета с минимальной страховкой попросят еще и рекомендательное письмо из консульства или российского банка и договор аренды жилья в Таиланде от одного месяца. Открывая счет в отделении банка, попросите сотрудника сразу подключить вам мобильное приложение и интернет-банкинг. Иначе потом придется снова идти в отделение, чтобы их подключить, потому что до колцентра невозможно дозвониться. При всех минусах Bangkok Bank карты, которые мы получили, нас устраивают. Мы не надеялись на высокий сервис и оформили их, чтобы оплачивать покупки внутри Таиланда. С этой задачей они справляются. При этом, конечно, если возникают какие-то проблемы, чтобы их решить, придется поднапрячься и поездить в отделение банка.