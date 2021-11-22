Наше знакомство с турецкими лекарствами началось семь лет назад.
В очередном отпуске на турецком побережье заболел наш ребенок. Я из тех мам, что везут на отдых внушительную аптечку с препаратами на все возможные случаи недомогания. Однако в тот раз жаропонижающего, привезенного из России, хватило ровно на четыре дозы. Мы нашли аптеку и купили несколько сиропов для ребенка: «Ибуфен», «Калпол» и «Долвен».
Эффект нам понравился, а потом я поняла, что многие лекарства в Турции дешевле, чем в России. С тех пор каждый отпуск пополняю аптечку препаратами. Расскажу, как найти нужное лекарство в Турции и как лучше покупать медикаменты в турецкой аптеке.
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Как я составляю список нужных лекарств с помощью турецких сайтов
Как составить список нужных лекарств. Перед очередной поездкой в Турцию я обязательно составляю список нужных нам лекарств. Пишу ориентировочные цены в турецких лирах, возможные аналоги на случай, если чего-то не будет в аптеке.
Информацию по препаратам собираю сама. Сначала я формировала свой список по отзывам других туристов, включая только самые простые препараты. Некоторые из них прочно вошли в нашу семейную аптечку.
У каждого лекарства есть основное действующее вещество, или международное непатентованное наименование, МНН. Оно указано в инструкции к любому лекарству, обычно в разделе «Состав». Например, основное действующее вещество препарата «Найз» — нимесулид.
Также в инструкции указан код АТХ, или анатомо-терапевтическо-химической классификации. Это международная система классификации лекарственных средств. Например, для «Найз» АТХ — М01АХ17.
Посмотреть нужную информацию можно в бумажной инструкции к препарату или на сайтах с инструкциями, я обычно пользуюсь регистром лекарственных средств России.
Чтобы найти нужное лекарство за рубежом, потребуется название действующего вещества, только латиницей, либо код АТХ. Так, «Найз» на латинице будет обозначаться как Nimesulide.
То есть нужно выписать действующие вещества или коды АТХ для всех лекарств, которые вы хотите купить. Для поиска можно использовать или то, или другое — что будет удобнее.
Какие бывают лекарства
Аналоги — препараты с разными действующими веществами, но схожим действием. Заменять одно лекарство на аналог стоит только после консультации с врачом — например, у них могут быть разные побочные эффекты и противопоказания. Скажем, аналогом жаропонижающего препарата на основе парацетамола будет жаропонижающее на основе ибупрофена.
Синонимы — препараты с одинаковым действующим веществом, но разными названиями. Так, обезболивающие таблетки на основе диклофенака «Диклак» и «Ортофен» — синонимы.
Оригиналы и дженерики. Существуют оригинальные лекарства — это препараты от производителя с уникальным действующим веществом. Дженерики — скопированные препараты с тем же действующим веществом, что и оригинальный. Оригинальные препараты и дженерики будут препаратами-синонимами по отношению друг к другу.
Теоретически дженерики должны обладать таким же лекарственным действием, что и оригиналы, но это не всегда так, потому что в производстве разные компании могут использовать разные вспомогательные вещества или сырье.
Заменять оригинальный препарат на дженерик не всегда оправданно — хотя это вряд ли нанесет вред здоровью, если речь идет о лечении легких недугов. Например, для простуды, укусов насекомых, изжоги или ушибов подойдет и дженерик, а вот серьезное хроническое заболевание лучше лечить оригинальным препаратом.
На каких сайтах искать турецкие лекарства. Турецких справочников со списком лекарств много, я пробовала два варианта:
- Ilacrehberi.com — здесь самая полная информация, но пользоваться им очень сложно, даже если есть опыт поиска лекарств и знакомы некоторые турецкие слова. На этом сайте я проверяю стоимость лекарств после того, как уже выяснила их турецкое наименование. Здесь можно увидеть предельную отпускную цену, выше которой аптеки продавать препарат не имеют права.
- Ilactr.com — это сайт, которым я обычно пользуюсь для поиска нужных лекарств, их дженериков и аналогов. Данные здесь актуальны, а искать лекарства намного проще.
Как искать лекарства на турецком сайте. В строке поиска ввожу название действующего вещества на латинице либо код АТХ. Сайт выдает нужное мне лекарство. Он показывает его турецкое название, например, NIMES для «Найза», дозировку, иногда фото, необходимость рецепта, а также цену — 14,56 TRY (95,82 Р).
Препарат нужно выбрать в подходящей дозировке. Интуитивно все понятно, например:
- 100 mg 15 Tablet — дозировка 100 мг, 15 таблеток в упаковке;
- Jel %1 30 g — гель 1%, 30 граммов в тюбике;
- Şurup 150 ml — сироп, флакон 150 мл.
Как определить, оригинальное лекарство или дженерик. По составу и действию дженерики должны быть идентичны оригиналу, однако это не всегда так. В Турции, как и в России, их не проверяют на соответствие терапевтического эффекта оригинальному препарату в клинических исследованиях. Проверка касается только биодоступности препарата — количества действующего вещества, которое усваивается организмом. Стоить дженерики будут дешевле оригинальных препаратов.
Я смотрю, оригинал препарат или дженерик, на сайте Ilactr.com во вкладке с описанием препарата.
На сайте Ilacrehberi.com также указана эта информация — будет написано Original или Jenerik. Это можно посмотреть на вкладке с общей информацией о препарате.
Как проверить, нужен ли на лекарство рецепт. В Турции, как и в России, не все лекарства можно купить без рецепта. Большинство антибиотиков, любые гормональные или психотропные препараты продают только по рецепту врача.
Даже на платном приеме, который стоит от 30 $ (2200 Р), доктор не всегда вправе выписать то, что просит у него пациент. Например, на приеме по страховке врач выписывает только то, что нужно для лечения на данный момент.
Бывает так, что рецептурные и безрецептурные препараты в России и Турции не совпадают. То есть что-то в России продается просто так, а в Турции по рецепту, и наоборот. Поэтому всегда стоит проверить вид рецепта и убедиться, что проблем не будет.
В графе «Вид рецепта» должно быть указано «Обычное лекарство», или Normal Reçete, — тогда его можно купить без проблем.
Как проверить стоимость лекарства. Нужно учитывать, что на сайте Ilactr.com указана минимальная цена препарата, в реальности он может быть дороже. Возможный диапазон цены я смотрю уже на сайте Ilacrehberi.com. Так, минимальная цена Nimes — 14,56 TRY (97 Р), максимальная — 17,45 TRY (119 Р). Средняя цена составляет 16,93 TRY (112 Р). То есть продавать дороже 17,45 TRY (119 Р) аптеки не должны.
Чтобы найти препарат на сайте Ilacrehberi.com, нужно знать штрихкод лекарства, по-турецки barkod. Я беру его на сайте Ilactr.com и ввожу в строку поиска.
Русско-турецкий лекарственный разговорник
Турецкие сайты с лекарственными препаратами интуитивно понятны. Первое время я использовала обычный интернет-переводчик с русского на турецкий и наоборот. Потом уже ориентироваться гораздо проще. Вот несколько ключевых турецких слов, которые могут пригодиться:
Fiyatı — цена.
Eşdeğerleri — буквально «эквиваленты», или аналоги.
Original/Jenerik — оригинал/дженерик.
Reçete Durumu/Reçete Tipi — вид требуемого рецепта. Нам нужен Normal Reçete, или «обычное лекарство», то есть то, что можно купить без рецепта.
Firma — производитель.
Etkin Madde — активное вещество.
ATC Kodu — код АТХ.
Çocuk — ребенок. Это слово должно встречаться в инструкции, если препарат детский. Еще можно встретить слово Pediatrik — буквальный перевод «педиатрический», или детский. Например, Dolven Pediatrik Şurup 150 ml или Ibufen 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup.
Как лучше покупать лекарства в Турции
Перед поездкой я смотрю по карте в интернете расположение аптек в регионе, где мы планируем отдыхать. В Турции аптеки есть в любом городе или курортном поселке. Называются они Eczane, Apotheke и обозначаются буквой E.
По приезде я стараюсь зайти во все аптеки, которые попадаются мне на пути. Обращаю особенное внимание на точки, что расположены подальше от центра. Стараюсь не покупать лекарства в крупных торговых центрах и местах скопления туристов — там обычно дороже. Всегда беру с собой список лекарств, составленный дома.
Я никогда не покупаю лекарства в аптеках за доллары или евро, потому что тогда фармацевты завышают цену в разы. Например, могут озвучить цену в 30 $, а в местной валюте стоимость всего 23 TRY (152 Р). При этом 1 $ — это 9,47 TRY (62,5 Р).
Турки всегда сначала озвучивают цену в долларах или евро. Я обычно говорю, что у меня только местные деньги и в итоге покупаю в лирах. Однако был случай, когда фармацевт в торговом центре отказался продать мне препараты за лиры.
В аптеке стоит просить чек, показать распечатку с ценами на лекарства или их стоимость на мониторе. Можно сделать это на русском или английском — как правило, фармацевты понимают. Если нет, стоит попробовать показать свой список лекарств с ценами — часто это срабатывает.
Как правило, я сверяюсь со своим списком и примерно знаю, сколько должна заплатить. Обычно фармацевты не обманывают, когда видят дотошную особу с кучей бумажек и настойчивым желанием выяснить ценообразование.
Еще один способ — можно попросить купить лекарства кого-то из персонала отеля. Однако кандидат должен быть очень надежным. Я встретила только одного сотрудника отеля, которого могла попросить оказать такую услугу за символическую плату.
Сравнение стоимости некоторых лекарств в Турции и России
|Название и дозировка в Турции
|Название и дозировка в РФ
|Цена в лирах
|Цена покупки
|Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке
|Разница в цене
|Pariet, 200 мг, 28 таблеток
|«Париет», 200 мг, 28 таблеток
|42,16 TRY
|366,79 Р
|4877,60 Р
|4510,81 Р
|Kreon, 300 мг, 100 капсул
|«Креон», 300 мг, 50 капсул
|132,66 TRY
|1154,14 Р
|2759,20 Р
|1605,06 Р
|Aerius, 5 мг, 20 таблеток
|«Эриус», 5 мг, 20 таблеток
|17,39 TRY
|151,29 Р
|1304,80 Р
|1153,51 Р
|Daflon, 500 мг, 60 таблеток
|«Венарус», 50 + 450 мг, 60 таблеток
|51,79 TRY
|450,57 Р
|1408,10 Р
|957,53 Р
|Risonel, 0,05%
|«Назонекс», 0,05%
|24,87 TRY
|216,37 Р
|623,60 Р
|407,23 Р
|Rennie, 680 мг, 48 таблеток
|«Ренни», 680 мг, 48 таблеток
|18,33 TRY
|159,47 Р
|514,30 Р
|354,83 Р
|Tylolhot, 5 мг, 12 саше
|«Терафлю», 5 мг, 10 пакетиков
|32,99 TRY
|287,01 Р
|486,24 Р
|199,23 Р
|Kalmosan losyon, 100 мл
|«Каламин», 100 мл
|11,78 TRY
|102,48 Р
|298,20 Р
|195,72 Р
|Tantum Verde, 30 мл
|«Тантум Верде», 25,5 мл
|24,61 TRY
|210,19 Р
|403,65 Р
|193,46 Р
|Ibufen Pediatrik Şurup, 100 мл
|«Нурофен» детский, 100 мл
|9,63 TRY
|83,78 Р
|142,56 Р
|58,78 Р
|Nimes, 100 мг, 15 таблеток
|«Найз», 100 мг, 20 таблеток
|14,56 TRY
|126,67 Р
|168,15 Р
|41,48 Р
|Dolven Pediatrik Şurup, 150 мл
|«Нурофен» детский, 100 мл
|23,01 TRY
|200,19 Р
|213,84 Р
|13,65 Р
|Calpol Şurup, 120 мг, 150 мл
|«Панадол Бэби», 100 мл
|16,82 TRY
|146,33 Р
|140,51 Р
|−5,82 Р
Возможные проблемы при покупке лекарств в Турции
Незнание языка. Практически в любой аптеке, где мы покупали лекарства, фармацевты знали русский язык. Но все равно в аптеку лучше прийти со своим списком, если готовитесь к покупкам заранее, либо с пустой упаковкой или инструкцией от лекарства, пусть даже на русском языке, где указано действующее вещество и код АТХ.
Не всегда аптекари правильно понимают покупателей. Например, один раз я забыла список в отеле и пыталась объяснить в аптеке, что мне нужна мазь от стоматита. Русский язык фармацевт знал, но, видимо, не настолько хорошо. А объяснить это заболевание жестами у меня так и не получилось, мазь я не купила.
Турецкие фармацевты могут обмануть. К сожалению, такое возможно. В Турции фармацевт сильно рискует, если продает препараты по завышенной цене, не выдает чеков, обманывает со сдачей. За такие нарушения могут отозвать лицензию. Но вряд ли это будут делать из-за туриста. Если мне отказываются выдавать чек или не дают информации по ценам, я просто не покупаю и иду в другую аптеку.
Инструкция на турецком языке. Это нужно, если покупать аналог нужного лекарства или тот же самый препарат в немного другой дозировке. В таких случаях при покупке я всегда прошу фармацевта написать схему приема прямо на коробке от лекарства. Дополнительно нахожу препарат на турецком сайте и перевожу инструкцию, используя «Яндекс-переводчик». Обязательно сверяюсь с теми рекомендациями по приему, которые указали в аптеке. В случае сомнений лучше уточнить информацию у своего врача.
Лекарств из списка может не быть в аптеке. Вполне вероятна такая ситуация, что нужного препарата не окажется в наличии: закончился или был выведен из производства. Фармацевт, если понимает, какое лекарство нужно, может предложить замену или аналог. Так в моем списке появился «Ризонел» вместо «Назонекса» — действующее вещество у препаратов одинаковое.
Как вывезти лекарства из Турции и ввезти в Россию
Вывоз из Турции. Лекарства относят к личным вещам. Их можно перевозить в ограниченном количестве — конкретных цифр нет, но число упаковок не должно наводить на мысль о коммерческих целях. При подозрении на оптовую партию таможня произведет осмотр и оценку каждого образца, включенного в одну партию.
Рецептурные препараты нужно декларировать. Обязательно должен быть рецепт от турецкого врача на местном языке.
Не стоит вытаскивать лекарства и таблетки из упаковок, перекладывать россыпью в таблетницы или другие места. В таких случаях будет непонятно, что это за препараты и можно ли их провозить.
Я все лекарства размещаю только в багаже. Вопросов не было ни разу. Максимум я перевозила десять упаковок Tylolhot.
Ввоз в Россию. На территорию России можно провозить лекарства для личного пользования, а в некоторых случаях и для родственников — в частности, если препараты не производят в России и они рекомендованы к применению ВОЗ. Для ввоза в таком случае нужно получить разрешение Минздрава.
Декларировать нужно только провоз препаратов, входящих в список сильнодействующих лекарств. На них должен быть рецепт на русском языке и выписка из истории болезни, подтверждающая необходимость приема таких препаратов.
Сколько я экономлю, покупая лекарства в Турции
Не все, но многие лекарства в Турции стоят дешевле, чем в России, поэтому получается значительная экономия. К тому же обычно мы покупаем по несколько упаковок.
Большую часть лекарств я покупала неоднократно, за это время выбрала те, что мне подходят больше всего. Например, вместо российского «Терафлю» можно купить турецкий Theraflu, я его пробовала, но аналог Tylolhot мне нравится больше.
В последний раз я сэкономила на лекарствах из Турции 7136 Р
|Название в Турции и количество
|Название в РФ
|Цена в лирах
|Цена покупки
|Сколько бы потратила в России
|Разница в цене
|Tylolhot, 10 упаковок
|«Терафлю»
|329,90 TRY
|2870,10 Р
|4862,40 Р
|1992,30 Р
|Daflon, 2 упаковки
|«Венарус»
|103,58 TRY
|901,14 Р
|2816,20 Р
|1915,06 Р
|Kreon
|«Креон»
|132,66 TRY
|1154,14 Р
|2759,20 Р
|1605,06 Р
|Aerius
|«Эриус»
|17,39 TRY
|151,29 Р
|1304,80 Р
|1153,51 Р
|Tantum Verde, 2 упаковки
|«Тантум Верде»
|49,22 TRY
|420,38 Р
|807,30 Р
|386,92 Р
|Nimes, 2 упаковки
|«Найз»
|29,12 TRY
|253,34 Р
|336,30 Р
|82,96 Р
|Итого
|661,87 TRY
|5750,39 Р
|12 886,20 Р
|7135,81 Р
Как купить лекарства в Турции
- Составить список лекарств с указанием действующего вещества, примерными ценами и возможными синонимами или аналогами.
- Заранее посмотреть по карте расположение аптек в регионе, где будете отдыхать.
- Взять с собой в аптеку список, пустую упаковку от лекарств или инструкцию.
- Стараться не покупать лекарства в аптеках торговых центров и других местах, где много туристов.
- Не покупать препараты за доллары или евро, только за местную валюту.
- Не покупать большие партии лекарств, а также помнить об особых правилах провоза через границы рецептурных препаратов и сильнодействующих лекарств.
Тоже покупаем лекарства в Турции, когда туда ездим. Не набиваем пол чемодана, конечно, но кое что привозим.
п.с. погуглил цены на первые 5 лекарств и цена в РФ на 10-20% ниже чем в статье приведена
тьфунатебя, я брала цены с сервиса Аптека.ру. Цены реальные для моего региона на момент написания статьи. Если дойти до ближайшей аптеки, то цена будет выше на 20-30%. Что лично меня очень расстраивает.
Наталья, согласна с вами полностью.сейчас летим в турцию-заказали лекарства и разница колосальная. в турции 12000-у нас те же 54000.это на июнь 2022г.
цены брала из приложения все аптеки самые минимальные
Мне кажется, ваша схема работает только если человек постоянно принимает какой-то препарат и точно знает, что купленные 5-7-10 упаковок пригодятся.
А так просто профилактически покупать лекарства впрок, как гречу, довольно странно. Половина из них может не понадобиться в течение срока годности.
Кстати, интересно сравнение цен на витамины и бады с iherb и в той же Турции. Где выгоднее?
IK, мы покупаем те лекарства, которыми пользуемся постоянно. Из статьи наверное понятно, что у нас за болячки 😄. От простуды раздавали родственникам, хорошо помогает. Детские лекарства очень хорошие, но мы уже не берём, ребенок вырос. БАДы однозначно дешевле. Немцы сами закупаются БАДами в турецких аптеках, в Германии дороже в несколько раз.
Да, я внутриматочную спираль Мирена купила в Турции за 4800, а у нас от 13000! А еще в Турции за подделку лекарств можно получить наказание до 50 лет лишения свободы. Поэтому я уверена в безопасности препаратов. Так же в Турции есть государственное регулирование цен на аптечные препараты. Странно, что героиня сегодняшнего рассказа встречалась с неадекватными фармацевтами. В Стамбуле и Анталии ни разу не возникло у меня никаких вопросов с покупкой и стоимостью.
Ксения, как то дорого вышло.
Если смотреть по инструкции автора, цена выходит в 582.76 TL = 1830 руб.
Интересно по факту получается дороже в 2 раза продают чем рекомендованная цена?
Ксения, мы покупаем лекарства на протяжении 7 лет. С каждым годом могу отметить что сервис в аптеках становится лучше. Но в 2019 году в Манавгате аптекарь отказался продать за лиры. Долго улыбался и разводил руками, но: "доллар-евро, лир-нет".
Название ТЦ вспомнила "Новамолл". Не ходите там в аптеку😄.
Наталья, были там в аптеке в октябре 2020. Покупали за лиры. цены чуть дороже чем в центре Манавгата.
Добрый день! Подскажите, а есть ли варианты покупки лекарств в интернет-аптеках Турции с доставкой в Россию?
Павел, тоже интересно
Павел, нет.если только через знакомых
То, которое слева 35 тур.лир,что по курсу 233 руб. То,которое справа 650-850,в зависимости от аптек.
Дима, в два раза дешевле 👍. И качество на высоте.
Отец принимает таблетки "Галвус Мет" от Novartis для диабетиков.
У нас раньше продавались зарубежного производства (вроде, Швейцарские), теперь российского. Кто бы мог подумать, но цена не упала ни на рубль.
У нас пачка стоит 1500, в Турции около 800 местного производства.
Вот вам и разница.
Последний раз вёз около 12 пачек, вопросов нигде не возникло.
neoline, да, к нам тоже не было вопросов.👍 Экономия ощутимая.
Самая большая разница у Креона и ещё какого-то разводного лекарства - можно подумать, что русские люди больше ведутся на эту фигню и дают себя разводить даже на большие бабки. И готовы покупать недоказанные препараты.
Margarita, я пью Креон, считаю его неплохим препаратом. То что мы привозим для своей домашней аптечки - это наш выбор.
К сожалению фирменный назонекс перестали производить в Турции, вместо него предлагают назостер. Он работает не хуже, по крайней мере эфект есть в отличии от дерината. В Турции мнго хороших и недорогих препаратов для астматиков. Альвеско, асманекс, пульмикорт и т.д. Главное знать действующее вещество и состав. Но как правило оригиналы всегда называются так же и стоят дешевле.
инсулин российский - медленный убийца диабетиков - за полгода приема сели почки, глаза, онемели пальцы рук...
Купили в Турции, через 2 дня почки отпустили, глаза перестали сохнуть, пальцы отошли через неделю.
Президент разрешил продавать россиянам инсулин, произведенный без покупки технологии его производства.
В Турции за такое - тюрьма!
В Турции настоящий инсулин в 2 раза дешевле чем российская подделка!
Александр, к сожалению, так уже многие делают... К примеру, у меня рассеянный склероз и для снятия обострения необходимы гормоны, а именно Солу-Медрол. Обычно он стоит рублей 500-800 за пачку, (и я погуглила на сайтах автора статьи, там столько же стоит), а теперь с импортозамещением - его не продают в России, можно купить у перекупщиков за 6400-10000 рублей. А за раз понадобится штук 5 упаковок... вот и думай. Правда, боюсь, что и в Турции не продадут, рецептурный препарат...
эх..
Екатерина, может попробовать у врача в Турции выписать рецепт?
Добрый день! подскажите, что обозначает "нормальный рецепт"? и может знаете сервисы доставки лекарств в Россию?
Добрый день.
Анна, "нормальный рецепт" - это значит без рецепта. Но мы не пробовали покупать антибиотики, на некоторые из них тоже стоит, что как будто без рецепта. Продадут или нет не знаю.
Про действующие сервисы доставки сказать не могу, мы уже два года берем через друзей и знакомых, которые едут в Турцию отдыхать. Летом и осенью я пополняю нашу аптечку.
Статья полезная, спасибо, но на турецком сайте смутило, что на всех тяжелых препаратах, которые я искал, стоит «нормальный рецепт», мало верится, что смогут продать такое без рецепта. Но возможно, если я возьму упаковку от своего лекарства и распишу его действующие вещества, получится?
А если вообще не покупать некоторые препараты будет ещё эффективнее. Например, Креон. У вас реально плохо работает поджелудочная (что по мнению врачей доказательной медицины редкость) или вам гастроэнтеролог при гастрите или переедания его прописал?😀
Не хватает плашки про то что «это статья развлекательная и обратитесь к врачу если чота не то»
На данный момент необходим препарат депакин хроносфера дозировка любая, на сайтах Турции не нашла данного товара. Подскажите пожалуйста, какие ещё сайты Турции есть?
Marina, здравствуйте Мама покупала в этом году депакин хроно 500 цена в Турции на наши деньги 240 рублей если мне дай бог не понадобится я вам вышлю его
Marina, посмотрите я нашла на турецком сайте вот такое Depakin Chrono. Они в разных дозировках и по разным ценам. Основное действующее вещество Valproic acid+ Sodium Valproad. АТС код N03AG01. Это же противоэпилептическое средство?
В статье приведены основные сайты по лекарствам. Нашла здесь же. Ориентироваться можно по коду АТС. Его можно посмотреть на русском сайте, а потом искать в турецких источниках.
Наталья, да, верно,противоэпилептическое средство.
Наталья, это другое))) Хроно идет таблетками, а хроносфера порошком( мелкие гранулы). Таблетки горькие и ребенок не может ее проглотить
Marina, даже не знала о таком) это лекарства (15 штук) который выдал сайт с нужным действующим веществом. Есть в капсулах, сироп. Посмотрите, может что-то из этого подойдёт.
N03AG01 - Valproik Asit (15 ilaç)
Valproik Asit içeren ilaçlar listesi:
Convulex 150 mg 60 Kapsül
Convulex 300 mg 60 Kapsül
Convulex 500 mg 60 Kapsül
Convulex CR 300 mg 50 Tablet
Convulex CR 500 mg 50 Tablet
Convulex Şurup 50 mg 100 ml
Depakin 200 mg 40 Tablet
Depakin 400 mg/4 ml IV 4 Flakon ve Çözücü Ampül
Depakin 500 mg 40 Tablet
Depakin Chrono 500 mg 30 Tablet
Depakin Şurup 200 mg 40 ml
Navarin XR 300 mg 30 Tablet
Navarin XR 500 mg 30 Tablet
Valposim 200 mg 40 Tablet
Valposim 500 mg 40 Tablet
Спасибо огромное за пост! Готовлюсь к переезду в Турцию, изучаю медицинские сюжеты. Спасибо!
Скажите, пожалуйста, можно купить препарат в Турции, если рецепт выписан русским врачом?
Ирина, если это рецептурный препарат, то только по рецепту от турецкого врача. Но может быть такое, что в России продают по рецепту, а в Турции как обычное лекарство.
Не заказывала ранее но очень понадобился препарат которого нет на российском рынке , как заказать ?!
Никогда не ходите в аптеку рядом с отелем Sueno Side! Обманывают очень! Цену завышают в десятки раз! Croxilex 1000 mg 10 таб вместо 30 лир продали за 550! И чек не дал. Но сейчас подтверждение оплаты легко онлайн увидеть. Препарат безрецептурный. Сильно болело горло, не сообразила сразу. Пришла на следующий день, аптекарь мне ответил, что всё верно. В другой аптеке мне подтвердили, что меня обманули очень сильно. И цены на сайте я также проверила. Сейчас думаю ,как пожаловаться в их профильное министерство, тк в Турции завышенные цен может грозить отзывом лицензии.
Наталья, не подскажете,куда пожаловаться на обман в аптеке в Турции?
Наталья, пожаловаться можно в Минздрав Турции. Есть "горячая линия" для поддержки иностранных туристов. Номера разные, в зависимости от того, где вы находитесь: в самой Турции или в другой стране. Сама по этим телефонам не звонила, но в интернете их можно найти. Сочувствую, что вас обманули. Мы сами в этом году не смогли купить некоторые лекарства из моего списка. Фармацевты в нескольких аптеках сказали, что их нет в наличии. Подозреваю, что их "нет" только для туристов(
Наталья, да кстати тоже заметила, передо мной зашла подруга живет в Турции уже лет 8, язык знает , ей продали мирену , позже зашла я, развёл руками, вы правы продают только местным
Калия йодид 200 мг есть
Комментарий удален пользователем
Boris, качество турецких лекарств на достойном уровне. Например, Нурофен сбивал ребенку температуру максимум на 3 часа, а Долвен на 12 часов. При одном заболевании, один и тот же ребенок принимал.
Наталья, здравствуйте!Витамин Д3 (Devit-3) в ампуле можно привезти в Казахстан 10 и более штук?