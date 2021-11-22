Наталья Жукова экономит на лекарствах Профиль автора

Наше знакомство с турецкими лекарствами началось семь лет назад.

В очередном отпуске на турецком побережье заболел наш ребенок. Я из тех мам, что везут на отдых внушительную аптечку с препаратами на все возможные случаи недомогания. Однако в тот раз жаропонижающего, привезенного из России, хватило ровно на четыре дозы. Мы нашли аптеку и купили несколько сиропов для ребенка: «Ибуфен», «Калпол» и «Долвен».

Эффект нам понравился, а потом я поняла, что многие лекарства в Турции дешевле, чем в России. С тех пор каждый отпуск пополняю аптечку препаратами. Расскажу, как найти нужное лекарство в Турции и как лучше покупать медикаменты в турецкой аптеке.

После этого вечера началось наше знакомство с турецкими лекарствами

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Как я составляю список нужных лекарств с помощью турецких сайтов

Как составить список нужных лекарств. Перед очередной поездкой в Турцию я обязательно составляю список нужных нам лекарств. Пишу ориентировочные цены в турецких лирах, возможные аналоги на случай, если чего-то не будет в аптеке.

Информацию по препаратам собираю сама. Сначала я формировала свой список по отзывам других туристов, включая только самые простые препараты. Некоторые из них прочно вошли в нашу семейную аптечку.

У каждого лекарства есть основное действующее вещество, или международное непатентованное наименование, МНН. Оно указано в инструкции к любому лекарству, обычно в разделе «Состав». Например, основное действующее вещество препарата «Найз» — нимесулид.

Также в инструкции указан код АТХ, или анатомо-терапевтическо-химической классификации. Это международная система классификации лекарственных средств. Например, для «Найз» АТХ — М01АХ17.

Посмотреть нужную информацию можно в бумажной инструкции к препарату или на сайтах с инструкциями, я обычно пользуюсь регистром лекарственных средств России.

Необходимая информация о лекарстве. Источник: регистр лекарственных средств России

Чтобы найти нужное лекарство за рубежом, потребуется название действующего вещества, только латиницей, либо код АТХ. Так, «Найз» на латинице будет обозначаться как Nimesulide.

То есть нужно выписать действующие вещества или коды АТХ для всех лекарств, которые вы хотите купить. Для поиска можно использовать или то, или другое — что будет удобнее.

Какие бывают лекарства Аналоги — препараты с разными действующими веществами, но схожим действием. Заменять одно лекарство на аналог стоит только после консультации с врачом — например, у них могут быть разные побочные эффекты и противопоказания. Скажем, аналогом жаропонижающего препарата на основе парацетамола будет жаропонижающее на основе ибупрофена. Синонимы — препараты с одинаковым действующим веществом, но разными названиями. Так, обезболивающие таблетки на основе диклофенака «Диклак» и «Ортофен» — синонимы. Оригиналы и дженерики. Существуют оригинальные лекарства — это препараты от производителя с уникальным действующим веществом. Дженерики — скопированные препараты с тем же действующим веществом, что и оригинальный. Оригинальные препараты и дженерики будут препаратами-синонимами по отношению друг к другу. Теоретически дженерики должны обладать таким же лекарственным действием, что и оригиналы, но это не всегда так, потому что в производстве разные компании могут использовать разные вспомогательные вещества или сырье. Заменять оригинальный препарат на дженерик не всегда оправданно — хотя это вряд ли нанесет вред здоровью, если речь идет о лечении легких недугов. Например, для простуды, укусов насекомых, изжоги или ушибов подойдет и дженерик, а вот серьезное хроническое заболевание лучше лечить оригинальным препаратом.

На каких сайтах искать турецкие лекарства. Турецких справочников со списком лекарств много, я пробовала два варианта:

Ilacrehberi.com — здесь самая полная информация, но пользоваться им очень сложно, даже если есть опыт поиска лекарств и знакомы некоторые турецкие слова. На этом сайте я проверяю стоимость лекарств после того, как уже выяснила их турецкое наименование. Здесь можно увидеть предельную отпускную цену, выше которой аптеки продавать препарат не имеют права. Ilactr.com — это сайт, которым я обычно пользуюсь для поиска нужных лекарств, их дженериков и аналогов. Данные здесь актуальны, а искать лекарства намного проще.

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Как искать лекарства на турецком сайте. В строке поиска ввожу название действующего вещества на латинице либо код АТХ. Сайт выдает нужное мне лекарство. Он показывает его турецкое название, например, NIMES для «Найза», дозировку, иногда фото, необходимость рецепта, а также цену — 14,56 TRY⁣ ( 95,82 Р). Сколько стоят популярные лекарства и их дешевые аналоги

Препарат нужно выбрать в подходящей дозировке. Интуитивно все понятно, например:

100 mg 15 Tablet — дозировка 100 мг, 15 таблеток в упаковке;

Jel %1 30 g — гель 1%, 30 граммов в тюбике;

Şurup 150 ml — сироп, флакон 150 мл.

Сайт, на котором смотрю турецкое название нужного мне препарата. Источник: ilactr.com

Турецкое название препарата, дозировка, АФС, код, цена, вид рецепта. Источник: ilactr.com

В момент поиска сайт выдает все возможные дозировки препаратов с введенным действующим веществом, нужно выбрать подходящую. Источник: ilactr.com

Как определить, оригинальное лекарство или дженерик. По составу и действию дженерики должны быть идентичны оригиналу, однако это не всегда так. В Турции, как и в России, их не проверяют на соответствие терапевтического эффекта оригинальному препарату в клинических исследованиях. Проверка касается только биодоступности препарата — количества действующего вещества, которое усваивается организмом. Стоить дженерики будут дешевле оригинальных препаратов. Что такое дженерики — FDA

Я смотрю, оригинал препарат или дженерик, на сайте Ilactr.com во вкладке с описанием препарата.

На сайте Ilacrehberi.com также указана эта информация — будет написано Original или Jenerik. Это можно посмотреть на вкладке с общей информацией о препарате.

Здесь видно, что препарат Nimes 100 mg 15 Tablet относится к дженерикам. Источник: ilactr.com

В блоке с правой стороны указано, что препарат дженерик. Источник: ilacrehberi.com

Как проверить, нужен ли на лекарство рецепт. В Турции, как и в России, не все лекарства можно купить без рецепта. Большинство антибиотиков, любые гормональные или психотропные препараты продают только по рецепту врача.

Даже на платном приеме, который стоит от 30 $⁣ ( 2200 Р), доктор не всегда вправе выписать то, что просит у него пациент. Например, на приеме по страховке врач выписывает только то, что нужно для лечения на данный момент.

Бывает так, что рецептурные и безрецептурные препараты в России и Турции не совпадают. То есть что-то в России продается просто так, а в Турции по рецепту, и наоборот. Поэтому всегда стоит проверить вид рецепта и убедиться, что проблем не будет. /za-granicey/ Как купить лекарства за границей

В графе «Вид рецепта» должно быть указано «Обычное лекарство», или Normal Reçete, — тогда его можно купить без проблем.

Если указано Normal Reçete, лекарство можно купить без рецепта. Источник: ilactr.com

Как проверить стоимость лекарства. Нужно учитывать, что на сайте Ilactr.com указана минимальная цена препарата, в реальности он может быть дороже. Возможный диапазон цены я смотрю уже на сайте Ilacrehberi.com. Так, минимальная цена Nimes — 14,56 TRY⁣ ( 97 Р), максимальная — 17,45 TRY⁣ ( 119 Р). Средняя цена составляет 16,93 TRY⁣ ( 112 Р). То есть продавать дороже 17,45 TRY⁣ ( 119 Р) аптеки не должны.

Чтобы найти препарат на сайте Ilacrehberi.com, нужно знать штрихкод лекарства, по-турецки barkod. Я беру его на сайте Ilactr.com и ввожу в строку поиска.

Штрихкод указан в описании препарата. Источник: ilactr.com

В разделе с общей информацией о лекарствах нужно ввести штрихкод. Источник: ilacrehberi.com

На сайте указан диапазон возможных цен и динамика изменения стоимости лекарства за любой период. Источник: ilacrehberi.com

Русско-турецкий лекарственный разговорник Турецкие сайты с лекарственными препаратами интуитивно понятны. Первое время я использовала обычный интернет-переводчик с русского на турецкий и наоборот. Потом уже ориентироваться гораздо проще. Вот несколько ключевых турецких слов, которые могут пригодиться: Fiyatı — цена.

Eşdeğerleri — буквально «эквиваленты», или аналоги.

Original/Jenerik — оригинал/дженерик.

Reçete Durumu/Reçete Tipi — вид требуемого рецепта. Нам нужен Normal Reçete, или «обычное лекарство», то есть то, что можно купить без рецепта.

Firma — производитель.

Etkin Madde — активное вещество.

ATC Kodu — код АТХ.

Çocuk — ребенок. Это слово должно встречаться в инструкции, если препарат детский. Еще можно встретить слово Pediatrik — буквальный перевод «педиатрический», или детский. Например, Dolven Pediatrik Şurup 150 ml или Ibufen 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup.

Как лучше покупать лекарства в Турции

Перед поездкой я смотрю по карте в интернете расположение аптек в регионе, где мы планируем отдыхать. В Турции аптеки есть в любом городе или курортном поселке. Называются они Eczane, Apotheke и обозначаются буквой E.

По приезде я стараюсь зайти во все аптеки, которые попадаются мне на пути. Обращаю особенное внимание на точки, что расположены подальше от центра. Стараюсь не покупать лекарства в крупных торговых центрах и местах скопления туристов — там обычно дороже. Всегда беру с собой список лекарств, составленный дома.

Фото одной из аптек. Внутри фотографировать не разрешили

Я никогда не покупаю лекарства в аптеках за доллары или евро, потому что тогда фармацевты завышают цену в разы. Например, могут озвучить цену в 30 $, а в местной валюте стоимость всего 23 TRY⁣ ( 152 Р). При этом 1 $ — это 9,47 TRY⁣ ( 62,5 Р).

Турки всегда сначала озвучивают цену в долларах или евро. Я обычно говорю, что у меня только местные деньги и в итоге покупаю в лирах. Однако был случай, когда фармацевт в торговом центре отказался продать мне препараты за лиры.

В аптеке стоит просить чек, показать распечатку с ценами на лекарства или их стоимость на мониторе. Можно сделать это на русском или английском — как правило, фармацевты понимают. Если нет, стоит попробовать показать свой список лекарств с ценами — часто это срабатывает. /cheap-drugs/ 6 сервисов, которые позволят покупать лекарства дешевле

Как правило, я сверяюсь со своим списком и примерно знаю, сколько должна заплатить. Обычно фармацевты не обманывают, когда видят дотошную особу с кучей бумажек и настойчивым желанием выяснить ценообразование.

Еще один способ — можно попросить купить лекарства кого-то из персонала отеля. Однако кандидат должен быть очень надежным. Я встретила только одного сотрудника отеля, которого могла попросить оказать такую услугу за символическую плату.

Сравнение стоимости некоторых лекарств в Турции и России

Название и дозировка в Турции Название и дозировка в РФ Цена в лирах Цена покупки Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке Разница в цене Pariet, 200 мг, 28 таблеток «Париет», 200 мг, 28 таблеток 42,16 TRY 366,79 Р 4877,60 Р 4510,81 Р Kreon, 300 мг, 100 капсул «Креон», 300 мг, 50 капсул 132,66 TRY 1154,14 Р 2759,20 Р 1605,06 Р Aerius, 5 мг, 20 таблеток «Эриус», 5 мг, 20 таблеток 17,39 TRY 151,29 Р 1304,80 Р 1153,51 Р Daflon, 500 мг, 60 таблеток «Венарус», 50 + 450 мг, 60 таблеток 51,79 TRY 450,57 Р 1408,10 Р 957,53 Р Risonel, 0,05% «Назонекс», 0,05% 24,87 TRY 216,37 Р 623,60 Р 407,23 Р Rennie, 680 мг, 48 таблеток «Ренни», 680 мг, 48 таблеток 18,33 TRY 159,47 Р 514,30 Р 354,83 Р Tylolhot, 5 мг, 12 саше «Терафлю», 5 мг, 10 пакетиков 32,99 TRY 287,01 Р 486,24 Р 199,23 Р Kalmosan losyon, 100 мл «Каламин», 100 мл 11,78 TRY 102,48 Р 298,20 Р 195,72 Р Tantum Verde, 30 мл «Тантум Верде», 25,5 мл 24,61 TRY 210,19 Р 403,65 Р 193,46 Р Ibufen Pediatrik Şurup, 100 мл «Нурофен» детский, 100 мл 9,63 TRY 83,78 Р 142,56 Р 58,78 Р Nimes, 100 мг, 15 таблеток «Найз», 100 мг, 20 таблеток 14,56 TRY 126,67 Р 168,15 Р 41,48 Р Dolven Pediatrik Şurup, 150 мл «Нурофен» детский, 100 мл 23,01 TRY 200,19 Р 213,84 Р 13,65 Р Calpol Şurup, 120 мг, 150 мл «Панадол Бэби», 100 мл 16,82 TRY 146,33 Р 140,51 Р −5,82 Р

«Париет», 200 мг, 28 таблеток Название и дозировка в Турции Pariet, 200 мг, 28 таблеток Цена в лирах 42,16 TRY Цена покупки 366,79 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 4877,60 Р Разница в цене 4510,81 Р «Креон», 300 мг, 50 капсул Название и дозировка в Турции Kreon, 300 мг, 100 капсул Цена в лирах 132,66 TRY Цена покупки 1154,14 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 2759,20 Р Разница в цене 1605,06 Р «Эриус», 5 мг, 20 таблеток Название и дозировка в Турции Aerius, 5 мг, 20 таблеток Цена в лирах 17,39 TRY Цена покупки 151,29 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 1304,80 Р Разница в цене 1153,51 Р «Венарус», 50 + 450 мг, 60 таблеток Название и дозировка в Турции Daflon, 500 мг, 60 таблеток Цена в лирах 51,79 TRY Цена покупки 450,57 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 1408,10 Р Разница в цене 957,53 Р «Назонекс», 0,05% Название и дозировка в Турции Risonel, 0,05% Цена в лирах 24,87 TRY Цена покупки 216,37 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 623,60 Р Разница в цене 407,23 Р «Ренни», 680 мг, 48 таблеток Название и дозировка в Турции Rennie, 680 мг, 48 таблеток Цена в лирах 18,33 TRY Цена покупки 159,47 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 514,30 Р Разница в цене 354,83 Р «Терафлю», 5 мг, 10 пакетиков Название и дозировка в Турции Tylolhot, 5 мг, 12 саше Цена в лирах 32,99 TRY Цена покупки 287,01 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 486,24 Р Разница в цене 199,23 Р «Каламин», 100 мл Название и дозировка в Турции Kalmosan losyon, 100 мл Цена в лирах 11,78 TRY Цена покупки 102,48 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 298,20 Р Разница в цене 195,72 Р «Тантум Верде», 25,5 мл Название и дозировка в Турции Tantum Verde, 30 мл Цена в лирах 24,61 TRY Цена покупки 210,19 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 403,65 Р Разница в цене 193,46 Р «Нурофен» детский, 100 мл Название и дозировка в Турции Ibufen Pediatrik Şurup, 100 мл Цена в лирах 9,63 TRY Цена покупки 83,78 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 142,56 Р Разница в цене 58,78 Р Название и дозировка в Турции Dolven Pediatrik Şurup, 150 мл Цена в лирах 23,01 TRY Цена покупки 200,19 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 213,84 Р Разница в цене 13,65 Р «Найз», 100 мг, 20 таблеток Название и дозировка в Турции Nimes, 100 мг, 15 таблеток Цена в лирах 14,56 TRY Цена покупки 126,67 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 168,15 Р Разница в цене 41,48 Р «Панадол Бэби», 100 мл Название и дозировка в Турции Calpol Şurup, 120 мг, 150 мл Цена в лирах 16,82 TRY Цена покупки 146,33 Р Цена в аптеке РФ, пересчитанная по дозировке 140,51 Р Разница в цене −5,82 Р

Возможные проблемы при покупке лекарств в Турции

Незнание языка. Практически в любой аптеке, где мы покупали лекарства, фармацевты знали русский язык. Но все равно в аптеку лучше прийти со своим списком, если готовитесь к покупкам заранее, либо с пустой упаковкой или инструкцией от лекарства, пусть даже на русском языке, где указано действующее вещество и код АТХ.

Не всегда аптекари правильно понимают покупателей. Например, один раз я забыла список в отеле и пыталась объяснить в аптеке, что мне нужна мазь от стоматита. Русский язык фармацевт знал, но, видимо, не настолько хорошо. А объяснить это заболевание жестами у меня так и не получилось, мазь я не купила.

Турецкие фармацевты могут обмануть. К сожалению, такое возможно. В Турции фармацевт сильно рискует, если продает препараты по завышенной цене, не выдает чеков, обманывает со сдачей. За такие нарушения могут отозвать лицензию. Но вряд ли это будут делать из-за туриста. Если мне отказываются выдавать чек или не дают информации по ценам, я просто не покупаю и иду в другую аптеку.

Инструкция на турецком языке. Это нужно, если покупать аналог нужного лекарства или тот же самый препарат в немного другой дозировке. В таких случаях при покупке я всегда прошу фармацевта написать схему приема прямо на коробке от лекарства. Дополнительно нахожу препарат на турецком сайте и перевожу инструкцию, используя «Яндекс-переводчик». Обязательно сверяюсь с теми рекомендациями по приему, которые указали в аптеке. В случае сомнений лучше уточнить информацию у своего врача.

Лекарств из списка может не быть в аптеке. Вполне вероятна такая ситуация, что нужного препарата не окажется в наличии: закончился или был выведен из производства. Фармацевт, если понимает, какое лекарство нужно, может предложить замену или аналог. Так в моем списке появился «Ризонел» вместо «Назонекса» — действующее вещество у препаратов одинаковое.

Как вывезти лекарства из Турции и ввезти в Россию

Вывоз из Турции. Лекарства относят к личным вещам. Их можно перевозить в ограниченном количестве — конкретных цифр нет, но число упаковок не должно наводить на мысль о коммерческих целях. При подозрении на оптовую партию таможня произведет осмотр и оценку каждого образца, включенного в одну партию. Таможенный кодекс Турции Постановление кабинета министров 2009/15481 «О применении некоторых статей Таможенного кодекса»

Рецептурные препараты нужно декларировать. Обязательно должен быть рецепт от турецкого врача на местном языке.

Не стоит вытаскивать лекарства и таблетки из упаковок, перекладывать россыпью в таблетницы или другие места. В таких случаях будет непонятно, что это за препараты и можно ли их провозить.

Я все лекарства размещаю только в багаже. Вопросов не было ни разу. Максимум я перевозила десять упаковок Tylolhot. Перемещение лекарственных средств — Федеральная таможенная служба

Ввоз в Россию. На территорию России можно провозить лекарства для личного пользования, а в некоторых случаях и для родственников — в частности, если препараты не производят в России и они рекомендованы к применению ВОЗ. Для ввоза в таком случае нужно получить разрешение Минздрава.

Декларировать нужно только провоз препаратов, входящих в список сильнодействующих лекарств. На них должен быть рецепт на русском языке и выписка из истории болезни, подтверждающая необходимость приема таких препаратов. 10 препаратов и веществ, которые запрещено ввозить в Россию

Сколько я экономлю, покупая лекарства в Турции

Не все, но многие лекарства в Турции стоят дешевле, чем в России, поэтому получается значительная экономия. К тому же обычно мы покупаем по несколько упаковок.

Большую часть лекарств я покупала неоднократно, за это время выбрала те, что мне подходят больше всего. Например, вместо российского «Терафлю» можно купить турецкий Theraflu, я его пробовала, но аналог Tylolhot мне нравится больше.

В последний раз я сэкономила на лекарствах из Турции 7136 Р

«Терафлю» Название в Турции и количество Tylolhot, 10 упаковок Цена в лирах 329,90 TRY Цена покупки 2870,10 Р Сколько бы потратила в России 4862,40 Р Разница в цене 1992,30 Р «Венарус» Название в Турции и количество Daflon, 2 упаковки Цена в лирах 103,58 TRY Цена покупки 901,14 Р Сколько бы потратила в России 2816,20 Р Разница в цене 1915,06 Р «Креон» Название в Турции и количество Kreon Цена в лирах 132,66 TRY Цена покупки 1154,14 Р Сколько бы потратила в России 2759,20 Р Разница в цене 1605,06 Р «Эриус» Название в Турции и количество Aerius Цена в лирах 17,39 TRY Цена покупки 151,29 Р Сколько бы потратила в России 1304,80 Р Разница в цене 1153,51 Р «Тантум Верде» Название в Турции и количество Tantum Verde, 2 упаковки Цена в лирах 49,22 TRY Цена покупки 420,38 Р Сколько бы потратила в России 807,30 Р Разница в цене 386,92 Р «Найз» Название в Турции и количество Nimes, 2 упаковки Цена в лирах 29,12 TRY Цена покупки 253,34 Р Сколько бы потратила в России 336,30 Р Разница в цене 82,96 Р Итого Название в Турции и количество Цена в лирах 661,87 TRY Цена покупки 5750,39 Р Сколько бы потратила в России 12 886,20 Р Разница в цене 7135,81 Р

Как купить лекарства в Турции Составить список лекарств с указанием действующего вещества, примерными ценами и возможными синонимами или аналогами. Заранее посмотреть по карте расположение аптек в регионе, где будете отдыхать. Взять с собой в аптеку список, пустую упаковку от лекарств или инструкцию. Стараться не покупать лекарства в аптеках торговых центров и других местах, где много туристов. Не покупать препараты за доллары или евро, только за местную валюту. Не покупать большие партии лекарств, а также помнить об особых правилах провоза через границы рецептурных препаратов и сильнодействующих лекарств.