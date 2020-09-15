Я подключил газ за 466 580 Р и не жалею.

Георгий Шабашев подключил газ в загородном доме Профиль автора

Мы построили загородный дом и в 2018 году стали жить в нем постоянно. Все коммуникации и отопление на тот момент работали от электричества, поскольку газ подключить мы не успели. Тогда я думал, что газификация — это долго, дорого и невыгодно.

На самом деле оказалось, что жить с газом дешевле и удобнее, поэтому в 2020 году мы все-таки его подключили. Если бы я спланировал все на этапе строительства и узнал, какие требования по безопасности будут указаны в проекте, сумма вышла бы еще меньше. По моим расчетам, стоимость подключения отобьется примерно через пять лет. Расскажу, как подключить газ в Подмосковье и на чем можно сэкономить.

Почему газ выгоднее электричества

Мы круглогодично живем в Подмосковье. В нашем доме две большие комнаты на первом этаже и три спальни на втором — всего площадь дома около 170 м². На кухне, в ванной и коридоре первого этажа установлены теплые полы.

Сразу после строительства мы обогревали дом электричеством. С местными сельскими тарифами на электроэнергию в зимнее время мы тратили до 10—15 тысяч рублей в месяц. У соседей дом 200 м², который они отапливали газом и платили в эти же месяцы не больше тысячи. Когда я узнал об этом, решил тоже подключить газ. /building-loan/ Я взял пять кредитов на строительство дома

Долгожданный желтый газовый ящик на моем доме, как у многих соседей. Этой зимой я попрощаюсь с огромными счетами за электричество, которым раньше обогревал дом

Когда лучше подавать заявку на подключение газа и какой план действий

Подключение газа — процесс небыстрый, он может затянуться на полгода и больше. Когда заключаешь договор с газоснабжающей организацией, максимальный срок, за который она должна подключить, — восемь месяцев. Для более трудоемких категорий подключения бывает и дольше — об этом расскажу ниже.

Если есть время и средства, можно сделать все быстрее — за три-четыре месяца. Чтобы точно успеть к отопительному сезону, заявку на подключение нужно подавать в конце зимы или ранней весной. Я начал позднее — в июне. Но в начале сентября газ уже пустили, так что холода встречу с газовым отоплением.

Вот из каких этапов состоит подключение газа:

Выбрать организацию для подключения. Сделать план коммуникаций. Собрать документы и подать заявку. Заключить договор подключения. Разработать проектную документацию. Исправить недочеты. Согласовать сметы и оплатить работы. Выполнить строительно-монтажные работы. Пустить газ.

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Шаг 1 Выбрать организацию для подключения

Еще в 2018 году, после завершения стройки, я обратился в несколько компаний и попросил рассчитать стоимость подключения моего дома к газу. Самый дешевый вариант стоил больше 500 тысяч за работы на участке плюс стоимость оборудования и работ внутри дома. Это было дорого.

В марте 2020 года сосед стал подключать газ. Уже к маю в его дом завели газовую трубу. Оказалось, что сосед обратился напрямую в Мособлгаз, а стоимость подключения была значительно ниже той, которую мне предложили частные компании.

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Я решил не медлить и тоже попробовать подключиться к газу без посредников. С чего начинать, я не знал, поэтому зарегистрировался на сайте Мособлгаза и начал изучать информацию о подключении в личном кабинете. На сайте были подробные инструкции по подключению. Но не все шаги я выполнил вовремя и в нужном порядке, поэтому процесс затянулся.

Я несколько раз звонил на горячую линию Мособлгаза и иногда попадал на неопытных операторов. Больше всего меня интересовал срок подключения, примерная стоимость и перечень нужных документов. Когда сотрудник долго и неуверенно отвечал на вопросы, я прощался и перезванивал позднее, чтобы попасть на другого специалиста. Например, про рекламируемую на сайте программу «Газ за 21 день» операторы почти ничего не знали. Как оказалось позднее, мой участок под нее подходил и я мог бы ею воспользоваться, если бы обратился раньше.

У Мособлгаза есть несколько филиалов в Московской области, каждый обслуживает свою территорию. Если подаете заявку онлайн — сайт автоматически выберет филиал. Если хотите подать в офисе — найдите адрес нужного филиала на сайте или позвоните на горячую линию. Кроме пакета документов операторы уточнят требования к размещению коммуникаций, проконсультируют по оборудованию и расскажут о порядке монтажных работ

Шаг 2 Сделать план коммуникаций и топосъемку участка

При подаче заявки на подключение топографическая карта не нужна. Она потребуется при заключении договора на проектирование, чтобы верно спланировать газопровод и рассчитать необходимые материалы. Но я рекомендую сделать топосъемку первым шагом, потому что тогда ее можно сразу прикрепить к заявке. Я заказал топосъемку уже после того, как отправил заявку. В результате мне пришлось ждать, когда менеджер посмотрит ее и прикрепит к заявке.

Топографическая карта — это чертеж земельного участка с учетом рельефа и объектов, расположенных на нем. Для проекта газификации на топосъемке нужно отобразить все существующие и планируемые коммуникации. /land-plot/ Как купить участок в Подмосковье

Мой дом уже был подключен к электричеству и водоснабжению. Эти коммуникации шли под землей — их нужно было учитывать в первую очередь, потому что газ по участку тоже будут прокладывать под землей. Мне потребовалось время, чтобы вспомнить, как и где эти коммуникации проложены. Если указать не все коммуникации или указать неверно, на этапе строительства газопровода это может помешать. Возможно, придется переделывать проект и копать другую траншею — это потеря времени и денег.

Если дом еще только строится, лучше планировать газ одновременно со всеми коммуникациями из-за требований к прокладке газовых труб. Для этого нужно предупредить инженеров, что делаете топосъемку для подключения газа. Они могут подсказать варианты прокладки трубопровода, но все требования и особенности сможет учесть только инженер при проектировании.

Я заранее позаботился о поиске исполнителя на топосъемку — его контакт нашел у соседей по поселку. Уже на следующий день ко мне приехала бригада из двух человек. Один ходил по участку с прибором и втыкал его в землю, а второй снимал показания. Вместе мы обошли границы участка и дом по периметру. Я показал, где и на какой глубине закопаны уже имеющиеся коммуникации.

Мой участок находится в частном поселке, поэтому за топосъемку я заплатил 8000 Р. Топосъемка муниципальной земли стоит дороже из-за дополнительных согласований. На следующее утро результат был у меня на почте в электронном виде.

Топографическая съемка участка с указанными коммуникациями

Шаг 3 Собрать документы и подать заявку

Я отправлял заявку онлайн. Если подавать документы в офисе, сотрудники, скорее всего, зарегистрируют вас в личном кабинете и заполнят онлайн-заявку от вашего имени. Когда я после одобрения заявки пришел в офис для подписания договора, желающих лично подать документы оформляли именно так. Ехать в офис есть смысл, если хотите задать вопросы по документам или процессу подключения, на которые не смогли ответить сотрудники колцентра.

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете — указать имя, телефон и электронную почту. В личном кабинете в разделе «Подключение» есть схема, которая наглядно показывает этапы подключения и зоны работ: технологическое присоединение до границы участка, работы на участке и в доме. В этом же разделе можно подать онлайн-заявку. Мне понадобилась выписка о государственной регистрации недвижимости — в заявке нужно указать параметры участка и дома — и сканкопии этих документов — их нужно прикрепить к заявке.

Первый этап всегда выполняет Мособлгаз, другие этапы можно заказать у другого подрядчика, но приемку работ и пуск газа также будет осуществлять Мособлгаз. Все услуги, кроме установки газового котла, я заказал у них.

В заявке потребуется указать примерный расход газа. Его можно рассчитать прямо на сайте с помощью онлайн-калькулятора. Если расчетный МЧРГ больше 5 м³/час, нужно заказывать платный расчет. Но перед этим убедитесь, что в вашем населенном пункте есть техническая возможность подключить более высокую мощность. Иначе расчет будет бесполезен и вам подключат только ту мощность, на которую рассчитан газопровод. Я посчитал и указал, что нам хватит 5 м³/час.

Схема этапов подключения. Источник: mosoblgaz.ru

Формы ввода информации простые. Если что-то непонятно — в правой части страницы есть подсказки и полезные ссылки. Не все поля обязательны для заполнения. Если планируете пуск газа сразу, то лучше указать все данные.

Недостающие документы можно отправить позднее через раздел «Сообщения» или напрямую менеджеру, когда он свяжется для уточнения деталей. Некоторым газ нужен не сразу — например, потому что они еще только проектируют коммуникации и строят дом. В таком случае заказывают только технические условия, а газ подключают позже.

Есть и особенности. Если дом или участок находятся в залоге — например, зарегистрирована ипотека, — потребуется согласие банка на подключение газа. Форму согласия поможет найти менеджер газовой компании или сотрудник банка. На момент подачи заявки мои участок и дом не были обременены ипотекой, получать у банка разрешение мне не потребовалось.

После ввода данных личный кабинет предложит скачать заполненный бланк заявки, подписать его и отправить отсканированную копию или фотографию. Если есть электронная цифровая подпись — ЭЦП, — можно выбрать вариант онлайн-подписи договора. /guide/e-signature/ Как получить электронную подпись

Когда отправляешь заявку, в личном кабинете появляется текущий статус. По мере движения заявки сайт будет отправлять оповещения на электронную почту и через смс.

Топографическую съемку лучше сделать заранее, но я заказал ее уже после отправки заявки. Добавить новые документы в личном кабинете у меня не получилось. Файл с результатом съемки я отправил через раздел «Сообщения» и через пару дней получил ответ, что этот файл прикрепят к моей заявке.

Через несколько дней мне позвонил менеджер и попросил прислать разрешение администрации коттеджного поселка — собственника земли — на проведение газопровода. Я связался с комендантом поселка, и уже к вечеру у меня был заполненный бланк с печатью и подписью. Отсканированный документ я отправил менеджеру, заявку в тот же день отправили на доработку. Возможно, есть и другие случаи, когда для обработки заявки нужны дополнительные документы.

Оповещения дублировались в смс

Шаг 4 Заключить договор

Проект договора я получил в личном кабинете примерно через две недели после подачи заявки, изучил его и отправился в офис для подписания и оплаты. Я сразу отправлял заявку на подключение, поэтому вместе с договором прислали технические условия — основной документ для газификации — и счет на оплату технологического присоединения — подведения газопровода к границе моего участка. В технических условиях указан адрес подключаемого участка, срок подключения, выделяемая мощность и срок действия этих условий, в течение которого можно подключиться.

Моя заявка больше недели «висела» в статусе «Подготовка договора». Я несколько раз узнавал статус по телефону и спрашивал, когда будет готово. В итоге мне назвали точный день, когда можно приезжать за договором. По регламенту на предоставление технических условий дается 10 рабочих дней с момента подачи полного комплекта документов. Через 9 дней после отправки последнего документа — разрешения от коттеджного поселка — договор и технические условия были готовы.

Для подписания договора я ездил в офис. Если при подаче выбрать вариант с ЭЦП, можно не ездить и подписать онлайн. Оплатить договор тоже можно в личном кабинете. В договоре был указан стандартный срок пуска газа — 8 месяцев. Но мой случай показал, что все может произойти гораздо быстрее.

Шаг 5 Проектирование

Я получил технические условия. Теперь нужно было подписать договор на технологическое присоединение — так называемую врезку — и проектирование.

Технологическое присоединение — это подведение газопровода к границе участка. На территории моего участка и дома объем работ пока был не ясен — для этого и нужен проект.

После подписания договора в офисе статус заявки поменялся на «Договор заключен»

Этап «Проектирование» почему-то пропустили — заявка сразу перешла в статус «Строительные работы»

Стоимость технологического присоединения у меня получилась минимальная — 65 526 Р. Если газопровод уже подведен к границе участка, стоимость снижается до 39 тысяч, а при газификации второго здания на участке, например бани, врезка стоит около 26 тысяч. Если газопровод придется прокладывать под землей закрытым способом — например, если нужен «прокол» под дорогой, — стоимость подключения участка будет выше.

Эти цены устанавливает не Газпром и не Мособлгаз, а правительство. Но, даже если от участка до газопровода будет 200 метров, стоимость останется фиксированной — те же 65 тысяч рублей. В моем случае метр трубы до участка стоил около 40 тысяч. При этом проекты, где нужно проложить 200 метров за 65 тысяч рублей, для Мособлгаза убыточны. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2019 № 450-Р

Фактически это госуслуга. Даже если монтажные работы заказаны у частников, врезку всегда выполняет газораспределительная компания. Договор можно оплачивать по частям: 50% при подписании, 35% после монтажа и 15% после пуска газа.

В офисе в тот же день я заключил договор на проектирование. Стоимость услуг была как в постановлении правительства Московской области — 19 024 Р. Оплачивать нужно сразу.

Оплатить счета можно было наличными, пластиковой картой в кассе без комиссии или безналичным банковским переводом с личного счета. При оплате через терминал была комиссия 3%.

Проектирование состоит из двух частей:

Проект технологического присоединения — от магистрального газопровода до границы участка. Строительно-монтажные работы на участке и в здании.

Заказать проект и выполнить его можно у сторонних подрядных организаций. Проект у таких компаний может быть дешевле, а реализация — дороже. Выполненный проект должны принять сотрудники Мособлгаза, и есть вероятность, что с первого раза частный подрядчик свою работу сдать не сможет. Придется разбираться с подрядчиком и, возможно, доплачивать за работу. Если проектирование и монтаж выполняют сотрудники Мособлгаза, работу своих специалистов они чаще принимают с первого раза или исправляют бесплатно. Это еще одна причина, почему я обратился в газораспределительную компанию напрямую. /smart-house/ Как поставить «умный дом» и не облажаться

По условиям договора, проектирование может идти до двух месяцев, но процесс можно ускорить. В договоре указан куратор, ответственный за ведение договора, который сопровождает от момента подписания до пуска газа и открытия лицевого счета. Он должен следить за всеми этапами и координировать все отделы, чтобы все сделали быстрее.

В моем договоре были неверные контакты куратора: кто-то перепутал участки и указал ответственного за другой район. Еще через день я получил контакты своего куратора, который на следующий день уходил в отпуск. Позднее оказалось, что в отпуске он заразился коронавирусом, пообщаться с ним я так и не смог. Все это я выяснял самостоятельно, звоня на разные номера телефонов из договора и на сайте.

Я понял, что, если пустить процесс на самотек, подключение может сильно затянуться.

Поэтому контроль за своим договором и этапами подключения я взял на себя. Пока менеджер был в отпуске, я через колцентр вышел на руководителя проектного отдела своего подразделения. Инженер по телефону назвал требования, которые чаще всего нарушаются, попросил прислать проект дома и указать желаемое расположение газовых коммуникаций внутри.

Я не умею работать в специальных программах, поэтому внес изменения в графическом редакторе условно. Такой вариант инженеров устроил, и через пару недель я получил заказанный проект.

Я взял проект дома и условно обозначил на нем расположение бойлера, котлов — газового и электрического, — газовой плиты и два варианта подведения газопровода

Оказалось, при прокладке газовых коммуникаций есть много ограничений. После того как газопровод проложат, земля по два метра в каждую сторону будет считаться охранной зоной. В таких зонах нельзя строить здания, ограждения и прокладывать коммуникации без согласования с газовой компанией. Прокладывать газопровод параллельно с фундаментом можно не ближе четырех метров.

Когда я выбирал место для дома на участке, я не знал этих особенностей. Мне повезло, что удалось «вписать» газопровод так, как я планировал — вдоль границы участка. Если бы дом был на пару метров ближе к забору, газовую трубу пришлось бы вести через весь участок и огибать дом с другой стороны.

Если планируете подводить к дому газ — задумайтесь о проектировании на этапе строительства до фундамента. Расстояние от дома до границ участка, форма фундамента, расположение подземных и наземных коммуникаций — все это должно быть согласовано между собой в проекте газификации.

Шаг 6 Исправление недочетов

Через пару недель после заключения договора я получил проект. Оказалось, что не все условия для пуска газа в моем доме выполняются. Перечислю наиболее часто встречающиеся недочеты.

Вентиляция технического помещения. По нормам, котел отопления дома должен быть установлен в отдельном техническом помещении — котельной. Циркуляция воздуха в котельной важна, чтобы можно было безопасно использовать газовый котел. Проще говоря, котельная должна хорошо проветриваться. Если вентиляция или окно отсутствуют, пустить газ не получится. /boiler/ Как я сдала газовый котел

Размер вентиляционного канала и площадь окна вычисляются по объему котельной и указаны в проекте. Чем больше объем помещения — тем мощнее нужна вентиляция и тем больше окно. Например, минимальная площадь окна в м² вычисляется как 3% от объема помещения в м³. Учитывается площадь не всего окна, а только стекла. Окно должно открываться для проветривания.

Например, площадь котельной — 8 м², высота потолка 3 м, тогда объем котельной — 24 м³. Значит, минимальная площадь оконного стекла 24 × 3% = 0,72 м².

Защита котла. Стены и пол из горючих материалов нужно изолировать от котла. Подойдет плитка, металл или другой негорючий материал.

Расположение газового котла также регламентируется нормами. Для навесных котлов расстояние от котла до стены напротив не менее 1 м, счетчик устанавливается не ближе 80 см от котла (для турбированных котлов — не ближе 35 см). Если есть электрический котел, он не должен быть ближе 1 м от газового. /guide/heat-in-the-house/ Как выбрать котел отопления для дома

Расположение коммуникаций в котельной. Газовые трубы могут идти параллельно с любыми другими коммуникациями, но не ближе 40 см к ним. Идут провода по стене в коробе или открыто — не имеет значения.

Особенности вывода вентиляции на крыше. Нормы регулируют минимальную высоту «грибка» — верхней части вентиляционного канала. Подробная схема установки таких конструкций указана в проекте.

Для безопасного использования газовой плиты есть дополнительные требования. У моих соседей большинство проблем были связаны с кухней и газовой плитой. Некоторые отказывались от газовой плиты, чтобы ничего не переделывать. Например, Анастасии пришлось поменять котел, чтобы не делать лишних дырок в крыше.

Вентиляция кухни. При установке газовой плиты или духового шкафа кухня должна проветриваться по нормам. Чем больше объем кухни — тем шире нужен вентиляционный канал. Окно на кухне должно открываться.

Из-за протечки газа я переплачивал по счетам Что делать? 02.03.20

Помещение кухни. Если кухня не отделена дверью от соседней комнаты, вход должен быть с аркой определенной высоты от потолка. Минимальное расстояние от потолка зависит от высоты установки вентиляционных решеток. Например, если высота арки 30 см, а вентиляционная решетка в 50 см от потолка — это нарушение. Арка должна быть ниже, чем вентиляция. Это нужно для правильной работы вентиляции — так газ в случае утечки уйдет в вентиляцию, а не распространится по дому.

Защита газовой плиты выполняется аналогично котлу — изоляция пожароопасных стен негорючими материалами. Защищать нужно пол под плитой и духовым шкафом, а также стену с запасом минимум на 80 см выше плиты и по 10 см по краям.

Моя котельная только частично соответствовала проекту — пришлось ставить еще один грибок для вентиляции и сдвигать электрический котел на безопасное расстояние от газового. Вентканал на кухне был меньше, чем нужно по проекту. Но мне повезло: мы передумали устанавливать громоздкую вытяжку для плиты, поэтому оставили два канала для вентиляции. По нормам этого было достаточно.

Это только кажется, что вентиляционные каналы шириной 125 мм — такой был у меня — и 150 мм — требовался по проекту — почти одинаковые и отличаются всего на 25 мм. На деле второй канал почти в полтора раза лучше проветривает кухню и в случае утечки поможет избежать печальных последствий. Развод на установке газоанализаторов

Доработку несоответствий можно заказать у Мособлгаза за дополнительную плату. Но у меня был свой подрядчик, который проложил все коммуникации в доме. Воспользоваться его услугами мне показалось удобнее и быстрее. Если проект подключения газа будет готов на этапе строительства дома, все условия можно учесть заранее и избежать проблем с переделками.

Шаг 7 Согласование смет и оплата дополнительных работ

Пока я исправлял недочеты в котельной, сотрудники Мособлгаза готовили сметы по утвержденному проекту. Через несколько дней счета на оплату и сметы мне прислали на почту.

Было два счета: первый — на услуги и оборудование из постановления правительства, второй — на прочее оборудование, цены на которое не регулируются. В сумме получилось 182 тысячи рублей, а с учетом технологического присоединения и проектирования — 266 тысяч.

В сметах учтена стоимость материалов, монтажных и пусковых работ. В мою смету не входила наладка оборудования и договор технического обслуживания — его нужно заключить минимум на год перед пуском газа. Устанавливать и подключать котел я планировал силами своих специалистов, поэтому в смете из дополнительного оборудования учли только газовый счетчик, распределительный ящик и датчик утечки газа.

Соседи по поселку, которые недавно подключали газ, за тот же перечень работ платили от 300 до 500 тысяч рублей. Кто-то подключался через Мособлгаз, кто-то через частные компании.

Из-за расположения дома у меня получился большой метраж трубы на участке. Если бы дом стоял ближе к существующему газопроводу — рядом с границей участка, — я мог бы уложиться в 130—150 тысяч рублей. Менеджер сказал, что в прошлом году такое подключение обошлось бы в 250 тысяч или дороже. Проектирование год назад тоже стоило дороже — 30—40 тысяч рублей.

Если сравнивать с частными подрядчиками, их цены не сильно изменились. Я позвонил в две компании, чтобы узнать актуальные цены. Не уточнив расположение моего участка и расстояние до газопровода, менеджер первой компании сразу сообщил стоимость «от 500 тысяч». Во второй компании назвали вилку от 350 до 450 тысяч в зависимости от длины трубы. В обоих случаях внутридомовое газовое оборудование — котел, компоненты для установки и газовая плита — не входили в цену.

Стоимость метра газовой трубы. На общую стоимость влияет длина газопровода на участке: каждый метр вырытой траншеи и каждый метр уложенной под землей или по цоколю дома трубы. По моим расчетам, метр трубы под землей с учетом всех расходов увеличивает стоимость подключения примерно на 3000 рублей, а метр трубы над землей — на 1500 рублей.

Подключение дома, который стоит рядом с газопроводом, будет на 60—80 тысяч дешевле. А если не подключать кухню к газу, можно сэкономить еще 20—30 тысяч на прокладке трубы и около 30 тысяч на коммуникациях и обустройстве кухни.

Счетчики газа бывают разные: от простых аналоговых до приборов с автоматической передачей показаний. Последние оснащены симкартами и раз в месяц отправляют показания в газовую компанию. Если в личном кабинете привязать банковскую карту, про оплату счетов можно забыть. Я купил такой счетчик за 10 290 Р. Вставили симку в счетчик и настроили передачу показаний сотрудники Мособлгаза — мне ничего делать не пришлось. 10 290 Р стоил мой «умный» газовый счетчик

Показания с обычного счетчика нужно снимать и передавать вручную. Если «скручивать» или передавать заниженные показания, обман рано или поздно вскроется. Газовые компании сопоставляют расход газа в зависимости от населенного пункта, температуры воздуха и количества проживающих со счетами за предыдущие месяцы. Если в январе-феврале человек стал тратить в два раза меньше, чем в ноябре-декабре, то либо он перестал жить в доме, либо пытается обмануть.

Счетчик можно не ставить, если единственный газовый прибор — плита. При подключении газа для отопления дома счетчик обязателен. Мособлгаз работает со своей линейкой оборудования. Если хотите установить свой счетчик — возможно, придется писать обращение, чтобы разрешили его использовать.

Газовый котел я покупал сам. Стоимость котла с оборудованием для установки — 51 946 Р, материалы для переоборудования котельной — еще 14 000 Р. За работу по установке заплатил 20 000 Р, за переоборудование котельной и вентиляцию — еще 32 000 Р. Если бы во время строительства дома у меня был проект для подключения газа, переделывать котельную не пришлось бы и я сэкономил бы 20—25 тысяч.

После переоборудования котельной нужно было сделать акт соответствия вентиляции проекту и получить отчет о проверке работы заземления. Их выдает компания, у которой есть лицензия на такие работы. Контакты такой организации я нашел у соседей.

Процедура похожа на поверку счетчика воды в квартире: специалист проверяет правильность установки и работы прибора. Полученные документы и копия лицензии — специалист дал вместе с актами — понадобятся для пуска газа. За каждый акт я заплатил 3500 Р. Тот же специалист подключил и настроил два датчика газа в котельной за 6000 Р. /zhkh-fraud/ Как действуют мошенники в ЖКХ

Счет на газовый котел и дополнительное оборудование для установки. Кроме самого котла нужны датчики для автоматической регулировки мощности и дымоход — общая стоимость увеличилась на треть

Шаг 8 Строительно-монтажные работы

Договор на монтажные работы я подписывал в офисе Мособлгаза — это был мой второй визит. Варианты такие же, как при оплате договора на подключение.

Через несколько дней после оплаты со мной связался новый куратор. Видимо, мой все еще болел коронавирусом, поэтому мне назначили нового из соседнего отделения Мособлгаза. Куратор задал несколько уточняющих вопросов: готов ли участок к работе, в какие дни могу принять работников — только выходные или в будние тоже — и готово ли оборудование в котельной для подключения.

Меня поставили в очередь на монтажные работы, предупредив, что желающих сейчас много и очередь длинная. К тому моменту уже начался август, и я морально приготовился ждать до сентября.

Особенность реализации проекта через Мособлгаз — множество разных отделов и бригад. Каждая бригада выполняет свою часть работ. Монтаж обычно делают в два этапа: первая бригада прокладывает полиэтиленовые трубы под землей, вторая — стальные трубы по фасаду и внутри здания. Между заездом каждой из бригад может пройти неделя или две. Если повезет — обе бригады все сделают в один день или друг за другом на следующий день.

Моя очередь подошла через пару недель. На участок приехал прораб, чтобы разметить земельные работы и проверить состояние котельной и кухни. На этом этапе проверяют соответствие реальных условий плану. Работы по обустройству вентиляции и приведению в порядок всех строительных норм были завершены, поэтому вопросов не было. Но это еще не финальная приемка. Перед пуском газа сотрудники газовой компании проверили все еще раз.

Доработка проекта. Пока прораб осматривал кухню, обнаружилась нестыковка с проектом. Я планировал подключить к газу варочную панель и духовой шкаф, а в проекте была только панель. При проектировании учитывается мощность всех газовых приборов — она не должна превышать расчетное максимальное потребление — МЧРГ.

Потребление газа 5 м³/час — ровно столько я запросил — соответствуют примерно 43 кВт мощности. Сумма мощностей всех газовых приборов не должна превышать запрошенную. Потребляемую мощность можно найти в паспорте устройства. В моем проекте учли котел на 24 кВт и варочную панель на 8 кВт. Духовка требовала еще 5 кВт. В сумме получилось 37 кВт — превышения запрошенной мощности нет.

Но проект пришлось корректировать. Объем корректировок получился небольшой: добавить духовой шкаф и рассчитать потребление с учетом новой мощности. Эти исправления внесли бесплатно.

Сколько стоит доработка проекта

Бесплатно Платно Изменение модели котла Сдвинуть траншею из-за обнаруженных под землей коммуникаций Перенос вентиляционного канала Перенести котельную в другое помещение Перенос котла на соседнюю стену Добавить второй котел или газовый генератор

Бесплатно Платно Изменение модели котла Сдвинуть траншею из-за обнаруженных под землей коммуникаций Перенос вентиляционного канала Перенести котельную в другое помещение Перенос котла на соседнюю стену Добавить второй котел или газовый генератор

Платные доработки проекта в Мособлгазе стоят от 6000 рублей.

Мой проект разрабатывали сотрудники Мособлгаза. Если проект готовила сторонняя организация, вам выдадут перечень изменений на корректировку. Этот перечень должна исправить проектная организация, стоимость доработок и другие вопросы заказчик решает с ней напрямую.

Если при монтаже обнаружились несоответствия с проектом, монтажная организация принимает решение о дальнейшей работе. Если несоответствия можно исправить на месте с соблюдением норм безопасности — монтаж продолжается. Более серьезные изменения потребуют консультации с проектировщиком или даже остановки монтажа до корректировки проекта. В любом случае все изменения вносятся в проект.

Земляные работы. Моя смета по прокладке труб включала рытье траншеи. На всякий случай у меня уже были контакты рабочих, которые рыли траншею для коммуникаций. Но с 2020 года эти работы выполняют подрядчики Мособлгаза — так мне сказал менеджер. В других регионах может быть иначе.

Рабочие приехали на следующий день и за четыре часа прокопали траншею длиной 30 метров, которую разметил прораб Мособлгаза, и вырыли котлован на границе с магистральным трубопроводом. Он нужен для врезки и пуска газа.

На следующий день приехали сразу две бригады по укладке труб — подземных и по цоколю дома. А еще через день вернулась бригада копателей и закопала траншею. За три дня все работы на участке и в доме были выполнены.

С момента подписания договора на монтажные работы до их выполнения прошел месяц. Но мне повезло, что бригады согласовали свой график и выполнили работы друг за другом: не пришлось ждать своей очереди у каждой бригады.

Шаг 9 Пуск газа

На все подготовительные, проектные, земляные и монтажные работы у меня ушло меньше трех месяцев. К этому моменту котел подключили к газовым трубам, но газ пока не пустили.

Перед пуском нужно выполнить наладку установленного оборудования. Стоимость зависит от количества оборудования и его мощности. Дороже всего настраивать газораспределительный ящик, который понижает давление со среднего на низкое. Мне выставили счет на 16 000 Р.

Наладка моей системы отопления — 13 100 Р , выезд специалистов на той самой оранжевой газели — еще 2900 Р

Для пуска газа нужно написать в офисе заявление и приложить пакет документов:

Паспорта на установленное газовое оборудование — котел, счетчик, плиту и духовку. Акт о соответствии вентиляции — проветривание во всех помещениях и дымоход в котельной должны соответствовать проекту. Отчет о заземлении — котел должен быть заземлен. Документы о регистрации дома — если не предоставляли при подаче заявки или регистрировали дом во время газификации. Адресная справка — документ о присвоении номера дома по номеру участка. Требуется, если строение зарегистрировано, но у него еще нет адреса с номером дома. Точный адрес нужен для заключения договора поставки газа. Договор с монтажной организацией на обслуживание котла — можно заключить в офисе Мособлгаза при подаче документов. Договор на поставку газа — заключается с Мособлгазом. По этому договору будут присылать квитанции на оплату.

Для пуска газа я заключил договор технического обслуживания всего газового оборудования на год — 11 800 Р. Еще я купил варочную панель и духовой шкаф за 37 000 Р и заплатил 4000 Р за подключение и работы на кухне.

В течение двух недель приезжают специалисты Мособлгаза, проверяют документы, соблюдение требований и соответствие выполненных работ проекту. Если все в порядке — пускают газ. Ко мне приехали через три дня после подачи документов и за час пустили газ.

Что в итоге

Когда я подавал заявку на подключение, менеджеры обещали подключить меня к началу отопительного сезона, то есть за четыре месяца. Я хотел подключиться до начала холодов, поэтому срок октябрь-ноябрь меня тоже устраивал.

Подключение заняло три месяца. Возможно, если бы я активнее вникал в процесс и вовремя получил контакты моего куратора, вышло бы еще быстрее. Восемь месяцев, которые указаны в договоре, — это максимальный срок, и Мособлгаз или другая государственная газовая компания не будет намеренно его растягивать. Теперь даже в самые холодные зимние месяцы отопление дома будет обходиться не дороже 1000 Р.

На подключение газа я потратил 466 580 Р

Наименование работ Стоимость Технологическое присоединение 65 526 Р Проектирование 19 024 Р Монтажные работы на участке и в доме 182 284 Р Газовый котел, доп. оборудование и установка 71 946 Р Наладочные работы для запуска и техобслуживание на первый год 27 800 Р Материалы и работа по переоборудованию котельной 46 000 Р Документы для пуска газа 13 000 Р Газовая варочная панель и духовой шкаф с подключением 41 000 Р

Технологическое присоединение 65 526 Р Проектирование 19 024 Р Монтажные работы на участке и в доме 182 284 Р Газовый котел, доп. оборудование и установка 71 946 Р Наладочные работы для запуска и техобслуживание на первый год 27 800 Р Материалы и работа по переоборудованию котельной 46 000 Р Документы для пуска газа 13 000 Р Газовая варочная панель и духовой шкаф с подключением 41 000 Р

Частные компании называли стоимость от 350 тысяч, но в эту сумму не входит газовое оборудование и дополнительные работы в котельной. Из-за длинной трубы на моем участке стоимость была бы больше минимум на 50 тысяч, а если приплюсовать оборудование и работы в котельной и на кухне — еще на 100 тысяч дороже. Через Мособлгаз получилось дешевле, причем все оборудование, работы и проверки я уже учел.

Если не подключать газовую плиту и духовку, получится дешевле: меньше труб, согласований и дополнительных работ. На этом можно сэкономить около 100 тысяч рублей. Еще я мог сэкономить на доработках в котельной. Если бы на этапе строительства дома у меня был газовый проект, не пришлось бы переделывать вентиляцию и передвигать электрический котел.