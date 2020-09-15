Я подключил газ за 466 580 Р и не жалею.
Мы построили загородный дом и в 2018 году стали жить в нем постоянно. Все коммуникации и отопление на тот момент работали от электричества, поскольку газ подключить мы не успели. Тогда я думал, что газификация — это долго, дорого и невыгодно.
На самом деле оказалось, что жить с газом дешевле и удобнее, поэтому в 2020 году мы все-таки его подключили. Если бы я спланировал все на этапе строительства и узнал, какие требования по безопасности будут указаны в проекте, сумма вышла бы еще меньше. По моим расчетам, стоимость подключения отобьется примерно через пять лет. Расскажу, как подключить газ в Подмосковье и на чем можно сэкономить.
Почему газ выгоднее электричества
Мы круглогодично живем в Подмосковье. В нашем доме две большие комнаты на первом этаже и три спальни на втором — всего площадь дома около 170 м². На кухне, в ванной и коридоре первого этажа установлены теплые полы.
Сразу после строительства мы обогревали дом электричеством. С местными сельскими тарифами на электроэнергию в зимнее время мы тратили до 10—15 тысяч рублей в месяц. У соседей дом 200 м², который они отапливали газом и платили в эти же месяцы не больше тысячи. Когда я узнал об этом, решил тоже подключить газ.
Когда лучше подавать заявку на подключение газа и какой план действий
Подключение газа — процесс небыстрый, он может затянуться на полгода и больше. Когда заключаешь договор с газоснабжающей организацией, максимальный срок, за который она должна подключить, — восемь месяцев. Для более трудоемких категорий подключения бывает и дольше — об этом расскажу ниже.
Если есть время и средства, можно сделать все быстрее — за три-четыре месяца. Чтобы точно успеть к отопительному сезону, заявку на подключение нужно подавать в конце зимы или ранней весной. Я начал позднее — в июне. Но в начале сентября газ уже пустили, так что холода встречу с газовым отоплением.
Вот из каких этапов состоит подключение газа:
- Выбрать организацию для подключения.
- Сделать план коммуникаций.
- Собрать документы и подать заявку.
- Заключить договор подключения.
- Разработать проектную документацию.
- Исправить недочеты.
- Согласовать сметы и оплатить работы.
- Выполнить строительно-монтажные работы.
- Пустить газ.
Шаг 1
Выбрать организацию для подключения
Еще в 2018 году, после завершения стройки, я обратился в несколько компаний и попросил рассчитать стоимость подключения моего дома к газу. Самый дешевый вариант стоил больше 500 тысяч за работы на участке плюс стоимость оборудования и работ внутри дома. Это было дорого.
В марте 2020 года сосед стал подключать газ. Уже к маю в его дом завели газовую трубу. Оказалось, что сосед обратился напрямую в Мособлгаз, а стоимость подключения была значительно ниже той, которую мне предложили частные компании.
Я решил не медлить и тоже попробовать подключиться к газу без посредников. С чего начинать, я не знал, поэтому зарегистрировался на сайте Мособлгаза и начал изучать информацию о подключении в личном кабинете. На сайте были подробные инструкции по подключению. Но не все шаги я выполнил вовремя и в нужном порядке, поэтому процесс затянулся.
Я несколько раз звонил на горячую линию Мособлгаза и иногда попадал на неопытных операторов. Больше всего меня интересовал срок подключения, примерная стоимость и перечень нужных документов. Когда сотрудник долго и неуверенно отвечал на вопросы, я прощался и перезванивал позднее, чтобы попасть на другого специалиста. Например, про рекламируемую на сайте программу «Газ за 21 день» операторы почти ничего не знали. Как оказалось позднее, мой участок под нее подходил и я мог бы ею воспользоваться, если бы обратился раньше.
Шаг 2
Сделать план коммуникаций и топосъемку участка
При подаче заявки на подключение топографическая карта не нужна. Она потребуется при заключении договора на проектирование, чтобы верно спланировать газопровод и рассчитать необходимые материалы. Но я рекомендую сделать топосъемку первым шагом, потому что тогда ее можно сразу прикрепить к заявке. Я заказал топосъемку уже после того, как отправил заявку. В результате мне пришлось ждать, когда менеджер посмотрит ее и прикрепит к заявке.
Топографическая карта — это чертеж земельного участка с учетом рельефа и объектов, расположенных на нем. Для проекта газификации на топосъемке нужно отобразить все существующие и планируемые коммуникации.
Мой дом уже был подключен к электричеству и водоснабжению. Эти коммуникации шли под землей — их нужно было учитывать в первую очередь, потому что газ по участку тоже будут прокладывать под землей. Мне потребовалось время, чтобы вспомнить, как и где эти коммуникации проложены. Если указать не все коммуникации или указать неверно, на этапе строительства газопровода это может помешать. Возможно, придется переделывать проект и копать другую траншею — это потеря времени и денег.
Если дом еще только строится, лучше планировать газ одновременно со всеми коммуникациями из-за требований к прокладке газовых труб. Для этого нужно предупредить инженеров, что делаете топосъемку для подключения газа. Они могут подсказать варианты прокладки трубопровода, но все требования и особенности сможет учесть только инженер при проектировании.
Я заранее позаботился о поиске исполнителя на топосъемку — его контакт нашел у соседей по поселку. Уже на следующий день ко мне приехала бригада из двух человек. Один ходил по участку с прибором и втыкал его в землю, а второй снимал показания. Вместе мы обошли границы участка и дом по периметру. Я показал, где и на какой глубине закопаны уже имеющиеся коммуникации.
Мой участок находится в частном поселке, поэтому за топосъемку я заплатил 8000 Р. Топосъемка муниципальной земли стоит дороже из-за дополнительных согласований. На следующее утро результат был у меня на почте в электронном виде.
Шаг 3
Собрать документы и подать заявку
Я отправлял заявку онлайн. Если подавать документы в офисе, сотрудники, скорее всего, зарегистрируют вас в личном кабинете и заполнят онлайн-заявку от вашего имени. Когда я после одобрения заявки пришел в офис для подписания договора, желающих лично подать документы оформляли именно так. Ехать в офис есть смысл, если хотите задать вопросы по документам или процессу подключения, на которые не смогли ответить сотрудники колцентра.
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете — указать имя, телефон и электронную почту. В личном кабинете в разделе «Подключение» есть схема, которая наглядно показывает этапы подключения и зоны работ: технологическое присоединение до границы участка, работы на участке и в доме. В этом же разделе можно подать онлайн-заявку. Мне понадобилась выписка о государственной регистрации недвижимости — в заявке нужно указать параметры участка и дома — и сканкопии этих документов — их нужно прикрепить к заявке.
Первый этап всегда выполняет Мособлгаз, другие этапы можно заказать у другого подрядчика, но приемку работ и пуск газа также будет осуществлять Мособлгаз. Все услуги, кроме установки газового котла, я заказал у них.
В заявке потребуется указать примерный расход газа. Его можно рассчитать прямо на сайте с помощью онлайн-калькулятора. Если расчетный МЧРГ больше 5 м³/час, нужно заказывать платный расчет. Но перед этим убедитесь, что в вашем населенном пункте есть техническая возможность подключить более высокую мощность. Иначе расчет будет бесполезен и вам подключат только ту мощность, на которую рассчитан газопровод. Я посчитал и указал, что нам хватит 5 м³/час.
Формы ввода информации простые. Если что-то непонятно — в правой части страницы есть подсказки и полезные ссылки. Не все поля обязательны для заполнения. Если планируете пуск газа сразу, то лучше указать все данные.
Недостающие документы можно отправить позднее через раздел «Сообщения» или напрямую менеджеру, когда он свяжется для уточнения деталей. Некоторым газ нужен не сразу — например, потому что они еще только проектируют коммуникации и строят дом. В таком случае заказывают только технические условия, а газ подключают позже.
Есть и особенности. Если дом или участок находятся в залоге — например, зарегистрирована ипотека, — потребуется согласие банка на подключение газа. Форму согласия поможет найти менеджер газовой компании или сотрудник банка. На момент подачи заявки мои участок и дом не были обременены ипотекой, получать у банка разрешение мне не потребовалось.
После ввода данных личный кабинет предложит скачать заполненный бланк заявки, подписать его и отправить отсканированную копию или фотографию. Если есть электронная цифровая подпись — ЭЦП, — можно выбрать вариант онлайн-подписи договора.
Когда отправляешь заявку, в личном кабинете появляется текущий статус. По мере движения заявки сайт будет отправлять оповещения на электронную почту и через смс.
Топографическую съемку лучше сделать заранее, но я заказал ее уже после отправки заявки. Добавить новые документы в личном кабинете у меня не получилось. Файл с результатом съемки я отправил через раздел «Сообщения» и через пару дней получил ответ, что этот файл прикрепят к моей заявке.
Через несколько дней мне позвонил менеджер и попросил прислать разрешение администрации коттеджного поселка — собственника земли — на проведение газопровода. Я связался с комендантом поселка, и уже к вечеру у меня был заполненный бланк с печатью и подписью. Отсканированный документ я отправил менеджеру, заявку в тот же день отправили на доработку. Возможно, есть и другие случаи, когда для обработки заявки нужны дополнительные документы.
Шаг 4
Заключить договор
Проект договора я получил в личном кабинете примерно через две недели после подачи заявки, изучил его и отправился в офис для подписания и оплаты. Я сразу отправлял заявку на подключение, поэтому вместе с договором прислали технические условия — основной документ для газификации — и счет на оплату технологического присоединения — подведения газопровода к границе моего участка. В технических условиях указан адрес подключаемого участка, срок подключения, выделяемая мощность и срок действия этих условий, в течение которого можно подключиться.
Моя заявка больше недели «висела» в статусе «Подготовка договора». Я несколько раз узнавал статус по телефону и спрашивал, когда будет готово. В итоге мне назвали точный день, когда можно приезжать за договором. По регламенту на предоставление технических условий дается 10 рабочих дней с момента подачи полного комплекта документов. Через 9 дней после отправки последнего документа — разрешения от коттеджного поселка — договор и технические условия были готовы.
Для подписания договора я ездил в офис. Если при подаче выбрать вариант с ЭЦП, можно не ездить и подписать онлайн. Оплатить договор тоже можно в личном кабинете. В договоре был указан стандартный срок пуска газа — 8 месяцев. Но мой случай показал, что все может произойти гораздо быстрее.
Шаг 5
Проектирование
Я получил технические условия. Теперь нужно было подписать договор на технологическое присоединение — так называемую врезку — и проектирование.
Технологическое присоединение — это подведение газопровода к границе участка. На территории моего участка и дома объем работ пока был не ясен — для этого и нужен проект.
Стоимость технологического присоединения у меня получилась минимальная — 65 526 Р. Если газопровод уже подведен к границе участка, стоимость снижается до 39 тысяч, а при газификации второго здания на участке, например бани, врезка стоит около 26 тысяч. Если газопровод придется прокладывать под землей закрытым способом — например, если нужен «прокол» под дорогой, — стоимость подключения участка будет выше.
Эти цены устанавливает не Газпром и не Мособлгаз, а правительство. Но, даже если от участка до газопровода будет 200 метров, стоимость останется фиксированной — те же 65 тысяч рублей. В моем случае метр трубы до участка стоил около 40 тысяч. При этом проекты, где нужно проложить 200 метров за 65 тысяч рублей, для Мособлгаза убыточны.
Фактически это госуслуга. Даже если монтажные работы заказаны у частников, врезку всегда выполняет газораспределительная компания. Договор можно оплачивать по частям: 50% при подписании, 35% после монтажа и 15% после пуска газа.
В офисе в тот же день я заключил договор на проектирование. Стоимость услуг была как в постановлении правительства Московской области — 19 024 Р. Оплачивать нужно сразу.
Оплатить счета можно было наличными, пластиковой картой в кассе без комиссии или безналичным банковским переводом с личного счета. При оплате через терминал была комиссия 3%.
Проектирование состоит из двух частей:
- Проект технологического присоединения — от магистрального газопровода до границы участка.
- Строительно-монтажные работы на участке и в здании.
Заказать проект и выполнить его можно у сторонних подрядных организаций. Проект у таких компаний может быть дешевле, а реализация — дороже. Выполненный проект должны принять сотрудники Мособлгаза, и есть вероятность, что с первого раза частный подрядчик свою работу сдать не сможет. Придется разбираться с подрядчиком и, возможно, доплачивать за работу. Если проектирование и монтаж выполняют сотрудники Мособлгаза, работу своих специалистов они чаще принимают с первого раза или исправляют бесплатно. Это еще одна причина, почему я обратился в газораспределительную компанию напрямую.
По условиям договора, проектирование может идти до двух месяцев, но процесс можно ускорить. В договоре указан куратор, ответственный за ведение договора, который сопровождает от момента подписания до пуска газа и открытия лицевого счета. Он должен следить за всеми этапами и координировать все отделы, чтобы все сделали быстрее.
В моем договоре были неверные контакты куратора: кто-то перепутал участки и указал ответственного за другой район. Еще через день я получил контакты своего куратора, который на следующий день уходил в отпуск. Позднее оказалось, что в отпуске он заразился коронавирусом, пообщаться с ним я так и не смог. Все это я выяснял самостоятельно, звоня на разные номера телефонов из договора и на сайте.
Я понял, что, если пустить процесс на самотек, подключение может сильно затянуться.
Поэтому контроль за своим договором и этапами подключения я взял на себя. Пока менеджер был в отпуске, я через колцентр вышел на руководителя проектного отдела своего подразделения. Инженер по телефону назвал требования, которые чаще всего нарушаются, попросил прислать проект дома и указать желаемое расположение газовых коммуникаций внутри.
Я не умею работать в специальных программах, поэтому внес изменения в графическом редакторе условно. Такой вариант инженеров устроил, и через пару недель я получил заказанный проект.
Оказалось, при прокладке газовых коммуникаций есть много ограничений. После того как газопровод проложат, земля по два метра в каждую сторону будет считаться охранной зоной. В таких зонах нельзя строить здания, ограждения и прокладывать коммуникации без согласования с газовой компанией. Прокладывать газопровод параллельно с фундаментом можно не ближе четырех метров.
Когда я выбирал место для дома на участке, я не знал этих особенностей. Мне повезло, что удалось «вписать» газопровод так, как я планировал — вдоль границы участка. Если бы дом был на пару метров ближе к забору, газовую трубу пришлось бы вести через весь участок и огибать дом с другой стороны.
Если планируете подводить к дому газ — задумайтесь о проектировании на этапе строительства до фундамента. Расстояние от дома до границ участка, форма фундамента, расположение подземных и наземных коммуникаций — все это должно быть согласовано между собой в проекте газификации.
Шаг 6
Исправление недочетов
Через пару недель после заключения договора я получил проект. Оказалось, что не все условия для пуска газа в моем доме выполняются. Перечислю наиболее часто встречающиеся недочеты.
Вентиляция технического помещения. По нормам, котел отопления дома должен быть установлен в отдельном техническом помещении — котельной. Циркуляция воздуха в котельной важна, чтобы можно было безопасно использовать газовый котел. Проще говоря, котельная должна хорошо проветриваться. Если вентиляция или окно отсутствуют, пустить газ не получится.
Размер вентиляционного канала и площадь окна вычисляются по объему котельной и указаны в проекте. Чем больше объем помещения — тем мощнее нужна вентиляция и тем больше окно. Например, минимальная площадь окна в м² вычисляется как 3% от объема помещения в м³. Учитывается площадь не всего окна, а только стекла. Окно должно открываться для проветривания.
Например, площадь котельной — 8 м², высота потолка 3 м, тогда объем котельной — 24 м³. Значит, минимальная площадь оконного стекла 24 × 3% = 0,72 м².
Защита котла. Стены и пол из горючих материалов нужно изолировать от котла. Подойдет плитка, металл или другой негорючий материал.
Расположение газового котла также регламентируется нормами. Для навесных котлов расстояние от котла до стены напротив не менее 1 м, счетчик устанавливается не ближе 80 см от котла (для турбированных котлов — не ближе 35 см). Если есть электрический котел, он не должен быть ближе 1 м от газового.
Расположение коммуникаций в котельной. Газовые трубы могут идти параллельно с любыми другими коммуникациями, но не ближе 40 см к ним. Идут провода по стене в коробе или открыто — не имеет значения.
Особенности вывода вентиляции на крыше. Нормы регулируют минимальную высоту «грибка» — верхней части вентиляционного канала. Подробная схема установки таких конструкций указана в проекте.
Для безопасного использования газовой плиты есть дополнительные требования. У моих соседей большинство проблем были связаны с кухней и газовой плитой. Некоторые отказывались от газовой плиты, чтобы ничего не переделывать. Например, Анастасии пришлось поменять котел, чтобы не делать лишних дырок в крыше.
Вентиляция кухни. При установке газовой плиты или духового шкафа кухня должна проветриваться по нормам. Чем больше объем кухни — тем шире нужен вентиляционный канал. Окно на кухне должно открываться.
Помещение кухни. Если кухня не отделена дверью от соседней комнаты, вход должен быть с аркой определенной высоты от потолка. Минимальное расстояние от потолка зависит от высоты установки вентиляционных решеток. Например, если высота арки 30 см, а вентиляционная решетка в 50 см от потолка — это нарушение. Арка должна быть ниже, чем вентиляция. Это нужно для правильной работы вентиляции — так газ в случае утечки уйдет в вентиляцию, а не распространится по дому.
Защита газовой плиты выполняется аналогично котлу — изоляция пожароопасных стен негорючими материалами. Защищать нужно пол под плитой и духовым шкафом, а также стену с запасом минимум на 80 см выше плиты и по 10 см по краям.
Моя котельная только частично соответствовала проекту — пришлось ставить еще один грибок для вентиляции и сдвигать электрический котел на безопасное расстояние от газового. Вентканал на кухне был меньше, чем нужно по проекту. Но мне повезло: мы передумали устанавливать громоздкую вытяжку для плиты, поэтому оставили два канала для вентиляции. По нормам этого было достаточно.
Это только кажется, что вентиляционные каналы шириной 125 мм — такой был у меня — и 150 мм — требовался по проекту — почти одинаковые и отличаются всего на 25 мм. На деле второй канал почти в полтора раза лучше проветривает кухню и в случае утечки поможет избежать печальных последствий.
Доработку несоответствий можно заказать у Мособлгаза за дополнительную плату. Но у меня был свой подрядчик, который проложил все коммуникации в доме. Воспользоваться его услугами мне показалось удобнее и быстрее. Если проект подключения газа будет готов на этапе строительства дома, все условия можно учесть заранее и избежать проблем с переделками.
Шаг 7
Согласование смет и оплата дополнительных работ
Пока я исправлял недочеты в котельной, сотрудники Мособлгаза готовили сметы по утвержденному проекту. Через несколько дней счета на оплату и сметы мне прислали на почту.
Было два счета: первый — на услуги и оборудование из постановления правительства, второй — на прочее оборудование, цены на которое не регулируются. В сумме получилось 182 тысячи рублей, а с учетом технологического присоединения и проектирования — 266 тысяч.
В сметах учтена стоимость материалов, монтажных и пусковых работ. В мою смету не входила наладка оборудования и договор технического обслуживания — его нужно заключить минимум на год перед пуском газа. Устанавливать и подключать котел я планировал силами своих специалистов, поэтому в смете из дополнительного оборудования учли только газовый счетчик, распределительный ящик и датчик утечки газа.
Соседи по поселку, которые недавно подключали газ, за тот же перечень работ платили от 300 до 500 тысяч рублей. Кто-то подключался через Мособлгаз, кто-то через частные компании.
Из-за расположения дома у меня получился большой метраж трубы на участке. Если бы дом стоял ближе к существующему газопроводу — рядом с границей участка, — я мог бы уложиться в 130—150 тысяч рублей. Менеджер сказал, что в прошлом году такое подключение обошлось бы в 250 тысяч или дороже. Проектирование год назад тоже стоило дороже — 30—40 тысяч рублей.
Если сравнивать с частными подрядчиками, их цены не сильно изменились. Я позвонил в две компании, чтобы узнать актуальные цены. Не уточнив расположение моего участка и расстояние до газопровода, менеджер первой компании сразу сообщил стоимость «от 500 тысяч». Во второй компании назвали вилку от 350 до 450 тысяч в зависимости от длины трубы. В обоих случаях внутридомовое газовое оборудование — котел, компоненты для установки и газовая плита — не входили в цену.
Стоимость метра газовой трубы. На общую стоимость влияет длина газопровода на участке: каждый метр вырытой траншеи и каждый метр уложенной под землей или по цоколю дома трубы. По моим расчетам, метр трубы под землей с учетом всех расходов увеличивает стоимость подключения примерно на 3000 рублей, а метр трубы над землей — на 1500 рублей.
Подключение дома, который стоит рядом с газопроводом, будет на 60—80 тысяч дешевле. А если не подключать кухню к газу, можно сэкономить еще 20—30 тысяч на прокладке трубы и около 30 тысяч на коммуникациях и обустройстве кухни.
Счетчики газа бывают разные: от простых аналоговых до приборов с автоматической передачей показаний. Последние оснащены симкартами и раз в месяц отправляют показания в газовую компанию. Если в личном кабинете привязать банковскую карту, про оплату счетов можно забыть. Я купил такой счетчик за 10 290 Р. Вставили симку в счетчик и настроили передачу показаний сотрудники Мособлгаза — мне ничего делать не пришлось.
Показания с обычного счетчика нужно снимать и передавать вручную. Если «скручивать» или передавать заниженные показания, обман рано или поздно вскроется. Газовые компании сопоставляют расход газа в зависимости от населенного пункта, температуры воздуха и количества проживающих со счетами за предыдущие месяцы. Если в январе-феврале человек стал тратить в два раза меньше, чем в ноябре-декабре, то либо он перестал жить в доме, либо пытается обмануть.
Счетчик можно не ставить, если единственный газовый прибор — плита. При подключении газа для отопления дома счетчик обязателен. Мособлгаз работает со своей линейкой оборудования. Если хотите установить свой счетчик — возможно, придется писать обращение, чтобы разрешили его использовать.
Газовый котел я покупал сам. Стоимость котла с оборудованием для установки — 51 946 Р, материалы для переоборудования котельной — еще 14 000 Р. За работу по установке заплатил 20 000 Р, за переоборудование котельной и вентиляцию — еще 32 000 Р. Если бы во время строительства дома у меня был проект для подключения газа, переделывать котельную не пришлось бы и я сэкономил бы 20—25 тысяч.
После переоборудования котельной нужно было сделать акт соответствия вентиляции проекту и получить отчет о проверке работы заземления. Их выдает компания, у которой есть лицензия на такие работы. Контакты такой организации я нашел у соседей.
Процедура похожа на поверку счетчика воды в квартире: специалист проверяет правильность установки и работы прибора. Полученные документы и копия лицензии — специалист дал вместе с актами — понадобятся для пуска газа. За каждый акт я заплатил 3500 Р. Тот же специалист подключил и настроил два датчика газа в котельной за 6000 Р.
Шаг 8
Строительно-монтажные работы
Договор на монтажные работы я подписывал в офисе Мособлгаза — это был мой второй визит. Варианты такие же, как при оплате договора на подключение.
Через несколько дней после оплаты со мной связался новый куратор. Видимо, мой все еще болел коронавирусом, поэтому мне назначили нового из соседнего отделения Мособлгаза. Куратор задал несколько уточняющих вопросов: готов ли участок к работе, в какие дни могу принять работников — только выходные или в будние тоже — и готово ли оборудование в котельной для подключения.
Меня поставили в очередь на монтажные работы, предупредив, что желающих сейчас много и очередь длинная. К тому моменту уже начался август, и я морально приготовился ждать до сентября.
Особенность реализации проекта через Мособлгаз — множество разных отделов и бригад. Каждая бригада выполняет свою часть работ. Монтаж обычно делают в два этапа: первая бригада прокладывает полиэтиленовые трубы под землей, вторая — стальные трубы по фасаду и внутри здания. Между заездом каждой из бригад может пройти неделя или две. Если повезет — обе бригады все сделают в один день или друг за другом на следующий день.
Моя очередь подошла через пару недель. На участок приехал прораб, чтобы разметить земельные работы и проверить состояние котельной и кухни. На этом этапе проверяют соответствие реальных условий плану. Работы по обустройству вентиляции и приведению в порядок всех строительных норм были завершены, поэтому вопросов не было. Но это еще не финальная приемка. Перед пуском газа сотрудники газовой компании проверили все еще раз.
Доработка проекта. Пока прораб осматривал кухню, обнаружилась нестыковка с проектом. Я планировал подключить к газу варочную панель и духовой шкаф, а в проекте была только панель. При проектировании учитывается мощность всех газовых приборов — она не должна превышать расчетное максимальное потребление — МЧРГ.
Потребление газа 5 м³/час — ровно столько я запросил — соответствуют примерно 43 кВт мощности. Сумма мощностей всех газовых приборов не должна превышать запрошенную. Потребляемую мощность можно найти в паспорте устройства. В моем проекте учли котел на 24 кВт и варочную панель на 8 кВт. Духовка требовала еще 5 кВт. В сумме получилось 37 кВт — превышения запрошенной мощности нет.
Но проект пришлось корректировать. Объем корректировок получился небольшой: добавить духовой шкаф и рассчитать потребление с учетом новой мощности. Эти исправления внесли бесплатно.
Сколько стоит доработка проекта
|Бесплатно
|Платно
|Изменение модели котла
|Сдвинуть траншею из-за обнаруженных под землей коммуникаций
|Перенос вентиляционного канала
|Перенести котельную в другое помещение
|Перенос котла на соседнюю стену
|Добавить второй котел или газовый генератор
Платные доработки проекта в Мособлгазе стоят от 6000 рублей.
Мой проект разрабатывали сотрудники Мособлгаза. Если проект готовила сторонняя организация, вам выдадут перечень изменений на корректировку. Этот перечень должна исправить проектная организация, стоимость доработок и другие вопросы заказчик решает с ней напрямую.
Если при монтаже обнаружились несоответствия с проектом, монтажная организация принимает решение о дальнейшей работе. Если несоответствия можно исправить на месте с соблюдением норм безопасности — монтаж продолжается. Более серьезные изменения потребуют консультации с проектировщиком или даже остановки монтажа до корректировки проекта. В любом случае все изменения вносятся в проект.
Земляные работы. Моя смета по прокладке труб включала рытье траншеи. На всякий случай у меня уже были контакты рабочих, которые рыли траншею для коммуникаций. Но с 2020 года эти работы выполняют подрядчики Мособлгаза — так мне сказал менеджер. В других регионах может быть иначе.
Рабочие приехали на следующий день и за четыре часа прокопали траншею длиной 30 метров, которую разметил прораб Мособлгаза, и вырыли котлован на границе с магистральным трубопроводом. Он нужен для врезки и пуска газа.
На следующий день приехали сразу две бригады по укладке труб — подземных и по цоколю дома. А еще через день вернулась бригада копателей и закопала траншею. За три дня все работы на участке и в доме были выполнены.
С момента подписания договора на монтажные работы до их выполнения прошел месяц. Но мне повезло, что бригады согласовали свой график и выполнили работы друг за другом: не пришлось ждать своей очереди у каждой бригады.
Шаг 9
Пуск газа
На все подготовительные, проектные, земляные и монтажные работы у меня ушло меньше трех месяцев. К этому моменту котел подключили к газовым трубам, но газ пока не пустили.
Перед пуском нужно выполнить наладку установленного оборудования. Стоимость зависит от количества оборудования и его мощности. Дороже всего настраивать газораспределительный ящик, который понижает давление со среднего на низкое. Мне выставили счет на 16 000 Р.
Для пуска газа нужно написать в офисе заявление и приложить пакет документов:
- Паспорта на установленное газовое оборудование — котел, счетчик, плиту и духовку.
- Акт о соответствии вентиляции — проветривание во всех помещениях и дымоход в котельной должны соответствовать проекту.
- Отчет о заземлении — котел должен быть заземлен.
- Документы о регистрации дома — если не предоставляли при подаче заявки или регистрировали дом во время газификации.
- Адресная справка — документ о присвоении номера дома по номеру участка. Требуется, если строение зарегистрировано, но у него еще нет адреса с номером дома. Точный адрес нужен для заключения договора поставки газа.
- Договор с монтажной организацией на обслуживание котла — можно заключить в офисе Мособлгаза при подаче документов.
- Договор на поставку газа — заключается с Мособлгазом. По этому договору будут присылать квитанции на оплату.
Для пуска газа я заключил договор технического обслуживания всего газового оборудования на год — 11 800 Р. Еще я купил варочную панель и духовой шкаф за 37 000 Р и заплатил 4000 Р за подключение и работы на кухне.
В течение двух недель приезжают специалисты Мособлгаза, проверяют документы, соблюдение требований и соответствие выполненных работ проекту. Если все в порядке — пускают газ. Ко мне приехали через три дня после подачи документов и за час пустили газ.
Что в итоге
Когда я подавал заявку на подключение, менеджеры обещали подключить меня к началу отопительного сезона, то есть за четыре месяца. Я хотел подключиться до начала холодов, поэтому срок октябрь-ноябрь меня тоже устраивал.
Подключение заняло три месяца. Возможно, если бы я активнее вникал в процесс и вовремя получил контакты моего куратора, вышло бы еще быстрее. Восемь месяцев, которые указаны в договоре, — это максимальный срок, и Мособлгаз или другая государственная газовая компания не будет намеренно его растягивать. Теперь даже в самые холодные зимние месяцы отопление дома будет обходиться не дороже 1000 Р.
На подключение газа я потратил 466 580 Р
|Наименование работ
|Стоимость
|Технологическое присоединение
|65 526 Р
|Проектирование
|19 024 Р
|Монтажные работы на участке и в доме
|182 284 Р
|Газовый котел, доп. оборудование и установка
|71 946 Р
|Наладочные работы для запуска и техобслуживание на первый год
|27 800 Р
|Материалы и работа по переоборудованию котельной
|46 000 Р
|Документы для пуска газа
|13 000 Р
|Газовая варочная панель и духовой шкаф с подключением
|41 000 Р
Частные компании называли стоимость от 350 тысяч, но в эту сумму не входит газовое оборудование и дополнительные работы в котельной. Из-за длинной трубы на моем участке стоимость была бы больше минимум на 50 тысяч, а если приплюсовать оборудование и работы в котельной и на кухне — еще на 100 тысяч дороже. Через Мособлгаз получилось дешевле, причем все оборудование, работы и проверки я уже учел.
Если не подключать газовую плиту и духовку, получится дешевле: меньше труб, согласований и дополнительных работ. На этом можно сэкономить около 100 тысяч рублей. Еще я мог сэкономить на доработках в котельной. Если бы на этапе строительства дома у меня был газовый проект, не пришлось бы переделывать вентиляцию и передвигать электрический котел.
Как подключить газ
- Начинать подключение лучше во время строительства дома.
- Узнайте, какая газораспределительная компания отвечает за подключение к газу в вашем районе.
- Проверьте, можно ли подключиться, и, если да, какая мощность газопровода будет.
- Соберите документы и подайте заявку на подключение.
- Получите технические условия и закажите проектирование.
- Исправьте несоответствия и доработайте коммуникации в соответствии с проектом.
- Заключите договор на строительно-монтажные работы.
- Установите внутридомовое оборудование.
- Проведите наладку оборудования и пуск газа.
Уххх, сейчас я разгуляюсь (как проектировщик газа)
Немного дополню Вашу статью:
"Прокладывать газопровод параллельно с фундаментом можно не ближе четырех метров."
- это потому что среднее давление, расстояние для низкого - 2 м.
"Если планируете подводить к дому газ — задумайтесь о проектировании на этапе строительства до фундамента. Расстояние от дома до границ участка, форма фундамента, расположение подземных и наземных коммуникаций — все это должно быть согласовано между собой в проекте газификации" - мысль верная, но на крайняк можно пустить надземку, выглядит не красиво, но и заморочек меньше.
"По нормам, котел отопления дома должен быть установлен в отдельном техническом помещении — котельной." - котлы до 35 кВт можно устанавливать в КУХНЯХ.
"Значит, минимальная площадь оконного стекла 24 × 3% = 0,72 м²." - по нормам минимальная площадь 0,8 м2, и еще зависит от толщины стекла (лучше самое тонкое). По факту горгаз во многих регионах просит от 1 м2.
"Для навесных котлов расстояние от котла до стены напротив не менее 1 м" - для ЛЮБЫХ котлов.
"счетчик устанавливается не ближе 80 см от котла (для турбированных котлов — не ближе 35 см)" - счетчик устанавливается по ПАСПОРТУ, в нормативке для жилые дома только рекомендации.
"Но мне повезло: мы передумали устанавливать громоздкую вытяжку для плиты, поэтому оставили два канала для вентиляции. По нормам этого было достаточно" - как сдадите объект, можете и вытяжку подключить ;-)
"Если хотите установить свой счетчик — возможно, придется писать обращение, чтобы разрешили его использовать." - коррупция и сговор на лицо
"Дороже всего настраивать газораспределительный ящик, который понижает давление со среднего на низкое. Мне выставили счет на 16 000 Р." - вот это конечно днище, ГРПШ идут готовыми с завода, даже если нужно поднастроить сбросной клапан, это делов на 5 минут....
И мое нелюбимое:
"Заказать проект и выполнить его можно у сторонних подрядных организаций. Проект у таких компаний может быть дешевле, а реализация — дороже. Выполненный проект должны принять сотрудники Мособлгаза, и есть вероятность, что с первого раза частный подрядчик свою работу сдать не сможет. Придется разбираться с подрядчиком и, возможно, доплачивать за работу. Если проектирование и монтаж выполняют сотрудники Мособлгаза, работу своих специалистов они чаще принимают с первого раза или исправляют бесплатно. Это еще одна причина, почему я обратился в газораспределительную компанию напрямую."
- чертов Ф1314!!! Лично у нас Горгаз никогда не умел проектировать, раньше даже и не пытался, (сейчас легкую работу оставляют себе, а чуть по сложнее так на субподряд) и благодаря вот таким рассуждениям и ФЗ по которому подводящий газопровод может проектировать только горгаз, много газовых контор с хорошими спецами лишились львиной доли работы, в общем тупо подгибают работу под себя =((
Gordon, подскажите пожалуйста, на моём участке в земле как выяснилось проходит газовая труба, я не являюсь газовым абонентом, мой дом отапливается электричеством и скорее всего услугами газа в дальнейшем я пользоваться не буду, как мне реагировать на надписи фломастером на моём заборе от газовиков, что я например должна убрать мой гараж с моей земли и т.д. и т.п., хотя когда мы брали разрешение на строительство дома и нам его дали, в плане была только высоковольтная электрическая опора, и нам просто согласовали с моэск расстояние от неё до дома (10м) и все, вроде как официально этой газовой трубы нет, должны ли газовики убрать с моей земли свою трубу или нет?! Ведь она идёт куда и к кому то, кто их абонент и они от него получают доход?!
Freeman, по выложенным документам, якобы за настройку ящика, там наладка газового котла, а не ГРПШки!
Юрий, грп просто включил и работает. Я хз как его и кто настраивает. Мне просто вентиль открыли и проверили что давление в трубе не уходит. Хотя было смешно смотреть на водяной метровый манометр.
"Я подключил газ за 466 580 Р и не жалею." Какая же у нас замечательная страна - крупнейшие в мире запасы природного газа, по тв орут о прогрессе за 20 лет и т.д., а люди по прежнему вынуждены справлять нужду деревянном сортире на улице и тратить сумасшедшие деньги на кусок копеечной трубы и её подведение.
Ярослав, стоимость подключения не самая большая стоимость во всех работах. Больше стоят доп работы, оборудование, акты и т.д.. вообще газом пользоваться дорого. Даже если не пользуешься - все равно должен мособлгазу 12к в год (спасибо царю) за обслуживание.
Ярослав, почему люди работающие в газовой компании, должны работать бесплатно?
Ярослав, так автор в итоге и будет получать практически бесплатный по мировым меркам газ в доме. 20-30 евро в месяц на отопление зимой, судя по прогнозам. А подключение газа, это не про газ, а про подключение. Привидите пример аналогичного подключения в развитой не газовой стране, например, в Германии. И тогда можно будет сравнить. Или задайтесь вопросом почему в не менее развитых странах за городом очень даже не бедные люди сидят без магистрального газа. Подсказка: очень дорого подключать.
И странно, что вы не видите прогресса. Можно удалённо согласовать и подписать с госструктурой договор с подтверждением по смс. Привидите хоть один пример из Европы с таким уровнем сервиса.
Денис, вы с автором в доле? Зимой газовое отопление в таком доме будет не меньше 5 000 в месяц! И это не в суровом Подмосковье. Зачем рассказывать сказки ? Вы какую то премию отрабатываете?
Денис, вот вам пример, в Канаде подключение газа бесплатно, мало этого ресурсоснабжающая организация платит заказчику 2000 канадских долларов (но они предназначены лишь для оплаты счетов за газ).
Вячеслав, ресурсоснабжающая организация монополист в районе? (это ответ на вопрос про 2000)
Денис, я вот тоже пока не вижу ни какого прогресса, вот с подключением света да, действительно прогресс, с 1 июля 2020, до этого мне бы это обошлось примерно в МО 25-30 тыс, но за неделю, сейчас на сайте Россети подаешь заявку на технологическое присоединение, срок исполнения 90 дней (мне свет "дали" на столб через 60 дней) и стоило мне это оплатой на сайте банковской картой всего 550 рублей и все ни копейки больше и счётчик электронный и ящик (щиток) поставили бесплатно, вот это я понимаю, действительно для обычных людей, обычных россиян, доступно для всех, ну пришлось подождать, но это ерунда.
Спасибо за статью, Георгий! Как всегда, подробно и основательно. Добавил в закладки 🤝
Спасибо, интересно. Правда, я на даче зимой не живу, и лично мой подсчёт показал, что газ (а нам его обещают провести за миллион) будет окупаться примерно 60..65 лет. Я столько не проживу, поэтому решил и дальше готовить на баллонном газе ;)
Блин, за эти деньги можно в другом регионе дом с газом купить =)
Ох, Alex, если бы это только моя история была. У нас весь поселок так "чудостранно" (как вы выразились) к газу подключался. И ладно бы за 3 месяца... Некоторые год+ не могут подключиться
Если бы все было просто, понятно, за пару дней и без вложений -- этой статьи бы не было :(
Георгий, А нам за подключение в договоре прописали 750р. , только за ТУ!!! Так как путем ввода не возможно, а лишь построив распределительный газопровод, и только мособлгаз может. та как монополист(((
А про остальные расходы, молчу....
Одно расстройство с ними...
Хотя будка газа в 103х метрах... Но попути участки бз газа и их не калышит....
А с другой стороны соседи с газом, но у них частная ветка и они против подключения к ним.
Георгий,у меня сложилась такая ситуация. У нас ДНП в Подмосковье. По границе участка проходит газ. Подали заявку на подключение. Получили отказ, что мощностей не хватает. Есть ли способы борьбы с отказами?
подключаю газ 3й год, в октябре начнется четвертый, прошел все круги ада, задержки возникали на каждом этапе + пандемия.. пожелайте мне удачи..
Roman, удачи! А вы через кого подключаетесь?
Георгий, написал заявление, выдали ТУ и договор на подключение, магистраль по которому должны были сделать максимум за год, сделали за полтора. по участку работали частники, но в какой-то момент просто забили на меня, хотя на словах типа чем-то занимались, когда их пнул оказалось что акт ВДПО просрочен, потом при проверке на изоляционное соединения нашли утечку, далее из-за пандемии сельсовет не мог выдать справку об отсутствии птицы и скота на участке (лютая дичь) - никто не работал и не отвечал на телефон, сейчас я еще раз делал акт ВДПО и акт опресовки так как прошлые уже просрочились, под конец выяснилось что в проекте ошибка, ее исправили и вся исполнительная документация сейчас у газпрома, вроде это финал, но я уже не уверен..
Roman, это не Иваново?
Anton, неа, Калужская область.. в этом году таки добил вопрос.. 4 года, или окого того.. акт ВДПО, кстати, еще один делал ))
Дмитрий, поставить дешевле. А заправлять потом? В долгосрочной перспективе бесперспективная ерунда.
Спасибо! Вы очень подробно все описали. А как вы рассчитали когда отобьётся подключение газа?
Vladimir, а просто наврал!
Vladimir, логика простая. В год по счетам за электричество я платил около 90-100 тысяч. 95% из этой суммы -- это отопление. Вычитаем обслуживание газового оборудования (10К в год) и, собственно, стоимость самого газа (МАКСИМУМ 10К в год, а скорее меньше, то есть по 500-1000 руб/мес). Получается ежегодная экономия около 80 тысяч. Делим 450 на 80, получаем чуть больше 5 лет.
Подсчет грубый, но мы же все равно заранее не узнаем насколько холодные будут зимы.
Георгий, у нас с вами одинаковые дома. Только у нас чуть уменьшенный проект -150 м2. 1000 за газ вы зимой платить не будете. Точно не меньше 2-3 тысяч зимой. При ПМЖ и повышенной теплолюбивости в районе 5000. Летом 400 -600 рублей. Мы провели газ в прошлом августе. Ежегодный договор на техническое обслуживание 6400 сейчас стоит. Поставили ZONT для удаленного управления котлом. Котел такой же кстати)
Svetlana, про 1000 тоже не верб, учитывая то что дом бревенчатый. У меня хорошо утеплённый каркас, и то 1200 выходит с газовой плитой.
Svetlana, может быть. Проверим :) Но точно не 10 тысяч будет.
Плюс мы еще все швы, стыки и щели обработали герметиком (на фото видно). Это очень сильно повлияло на теплопроводность стен. Без герметика первая зима была холодная, с герметиком температура ниже 22 не опускалась.
Ваш дом с герметиком?
Георгий, да. Без него точно больше было бы. Про 10 тысяч вы забудете конечно. Но газ он тоже не бесплатный. Я вас поздравляю с подключением, помню эту эйфорию еще)
Георгий, привет! Настоящая зима в этом году! Как счета за газ? Радуют? У нас в декабре 2400 рублей в режиме 20 градусов в будни и 23-24 в выходные.
Svetlana, сразу за всю зиму отчитаюсь :)
В самые холодные месяцы от 3 до 4 тысяч плюс/минус. За март около 2 тысяч получится. Апрель-май уже по 300-500 руб будет как в сентябре. Получилось около 2 тысяч/мес, если в среднем по году считать. Как ни странно, примерно такая же сумма стоит в платежах за отопление за 1-2-комнатную квартиру.
Внутри дома при этом 22-24 градуса всегда. Жить комфортно.
Зима и правда холодная в этом году. Но дом и котел легко справились. Разница по деньгам ощутима. С такими зимами газ за 4-5 лет окупится.
Георгий, обслуживание ГО вычитать-то зачем? Это тоже составляющая затрат на газ.
Нельзя считать экономию выбросив часть затрат. В год на газ получается 20К минимум (сам газ + обслуживание ГО), но это все равно будет оптимальнее электрообогрева.
Круто
Спасибо за статью
Сам надеюсь пройти эту процедуру в следующем году.
Родители в МО в том году подключали газ, обошлось так же в 400 000 (без котла) и заняло 5 месяцев. Делали через частную компанию.
Согласен с автором про газовую плиту. Спустя время, я понял, что это лишнее было. Можно хорошо сэкономить. Кто ж знал что основные заморочки это из-за плиты))). Ну и расценки жесть конечно у газовиков. Я уложился в 150 с котлом в 2016 году в регионе
То чувство когда в своём доме жить дешевле чем в квартире
Статья очень хорошая, все четко и по полочкам разложено. И наш дом в деревне мы уже давно хотим газифицировать.
У меня возник только один вопрос:
Где мне взять на это дело 466580р, если моя пенсия чуть больше 14000р?
Тетя Света, отличный вопрос задали! ... но не по адресу :(
Дмитрий Анатолич 🦆 еще в нулевые хотел сделать так, чтобы подключение к газу стало не дороже 25 тыр, но видимо что-то не получилось :( Наверное, времени не просто хватило
Проект кстати стал дешевле, я год назад делал за 40к, и это была фиксированная и минимальная цена.
НО, подключать газ не выгодно. У меня такая же площадь как и у вас. Грел 2 зимы кондиционерами и теплым полом по ночам, выходило 5-7к в месяц зимой
Год пользуюсь газом. Экономия 2-3к в январь-март. В итоге, я даже первые 10к, которые вносил при подключении ещё не потратил. Летом воду греет все равно бойлер 250л (на 3х человек хватает + когда гости, всем хватает), держит тепло кондёр. В месяц за свет 1200 выходит. Так что для себя я понял, что зря выкинул около 300к.
Обслуживание я сделал по запросу у частников за 3к в год, подключал котел самостоятельно. Монтажные работы на участке и ввод в дом стоили около 100к, траншея 12к, договор 56к вроде. + Акт заземления, вентиляция, доп труба - 40к
Георгий, давайте разберем все Ваши работы.
Технологическое присоединение - 65526 р. Это обязательная трата. Я платил 59990, поскольку заявку на ТУ подал как только купил участок, еще до строительства дома. Это было 2 года назад. Каждый год эта сумма индексируется, так что у вас немного дороже.
Проектирование - 19024 р. Трата абсолютно не нужная. В соответствии с действующим законодательством РФ, проект для ИЖС, СНТ, ДНТ и т.д. не требуется. Более того, именно в проекте вам проектант предписывает сделать гигантскую вентилляцию (которая на самом деле рекомендуемая, а не обязательная), навязывает размеры окон (которые также при определенных оговорках можно сократить), дополнительные монтажные работы и т.д. - а вы добровольно согласовывая проект подписываетесь под этим, вы попадаете на огромные траты по общестроительным работам, а также на установку дорогого электронного счетчика (вместо механического), который может в любой момент, в случае если что-нибудь глюканет, перекрыть вам газ. И при неудачном стечении обстоятельств, вы останетесь посреди крещенских морозов один на один со своей проблемой, а мособлгаз будет разводить руки и говорить что "у них все правильно, оставьте заявку, мы через неделю посмотрим".
Монтажные работы на участке и в доме - 182284 р. Я заплатил только 6000 р. гражданам ближнего зарубежья за то, что они траншею мне выкопали, 1000 р. за то, что мне присоединили подземную газовую трубу к цокольному вводу, а также 2293 р. за грузовой яндекс-драйв, которым я все это возил от места сварки до участка. Все остальное сделал сам менее чем за одну неделю (включая повесить котел, подсоединить дымоход и т.д.) Все внутри разводил металлопластиковой трубой TECE.
Газовый котел, доп. оборудование и установка - 71946. Не очень понимаю, зачем вы котел включили в смету. А радиаторы отопления почему не включаете? А теплые полы? Узел гидравлического разделения? На мой взгляд, сам котел, как и монтаж системы отопления, не имеет отношения к газификации. Это совершенно параллельные траты. Включение этого в общие траты вносит только дополнительный сумбур. Если интересно, я за котел с дымоходом заплатил 42 тыс. руб. Попал уже на подорожание с ростом курса евро. Если бы купил его на месяц раньше - было бы еще дешевле. Впрочем, котел котлу рознь.
Наладочные работы для запуска и техобслуживание на первый год - 27800 р. Наладил все сам по пошаговой инструкции производителя котла, скачанной с сайта. За ТО ВДГО на год отдал 3000 р.
Материалы и работа по переоборудованию котельной 46000 р.
Как писал выше, развод чистой воды в большинстве случаев. Особенно в части вентиляции, которая просто должна быть, при этом ее сечение обязательными требованиями не регламентируется. И, кстати, благодаря которой серьезно возрастают теплопотери вашего дома, а, как следствие, счета за отопление. Может в этом все и дело?
Ничего не переделывал, все их "требования" отпали после моего обещания обратиться в ФАС, если они будут продолжать упорствовать.
Документы для пуска газа 13000 р.
Совершенно бесполезная трата. Проверить заземление, вентканалы и дымоход на своем собственном участке вы можете сами. При этом никакие лицензии не требуются. Что касается датчиков утечки газа (САКЗ), они нужны только если у вас котел в подвале, либо в отдельном строении. В противном случае, никакая САКЗ не требуется. Поверьте мне, при утечке газа вы это унюхаете. Когда мне делали продувку, воняло так, что не заметить это было невозможно.
Вы, кстати, попали еще на операционные расходы: на регулярную проверку работы этой самой САКЗ.
Зато счастливо избежали траты денег на сам пуск газа (ну либо вам его включили в стоимость). С меня и с моих знакомых пытались стрясти за это деньги. Так вот, в соответствии с Постановлением №1314, работы по пуску газа уже входят в стоимость технологического присоединения (самая первая трата).
Газовая варочная панель и духовой шкаф с подключением 41000 р. Я думал, что у меня очень дорогая варочная панель: с конфоркой WOK, газконтролем, автоподжигом и пр. Но Вы меня переплюнули. Я заплатил 13642 р. Что касается духового шкафа, мы с супругой посчитали, и поняли, что надо ставить электрический. При нашем пользовании духовкой, она никогда не окупится по затратам на электричество. А даже средняя электрическая духовка в разы функциональнее самой навороченной газовой. Считаю, что тут как с котлом: включать этот пункт в смету по газификации неправильно.
Примерно так. Простите, если я Вас расстроил. Более подробно - на форумхаусе, тема называется "Создание своими силами сети газопотребления на трубе Tece". Там же, на 3-й странице, и смета моя выложена до последнего рубля, а также видеоролик, в котором я показываю как это реально все выглядит.
Георгий, не в убыток - в свое время приходилось обосновывать реальные расходы подобных работ, поэтому вот вам цифры:
себестоимость прокладки погонного метра полиэтиленовой трубы состоит из (себестоимость - с фондами, накладными расходами, транспортирокой и т.д.):
- земляных работ (ручной метод - не более 330 рублей, механический - не более 220 рублей) - выставляю в счете от 500 (чаще 1000) рублей за п.м.
- самой трубы 26-32 рублей с учетом монтажа (отпускная цена с завода с транспортировкой для трубы 32 мм составляет на сегодня 21.96 при покупке двух бухт по 200 метров)
С учетом накладных расходов - не более 1000 рублей за п.м.
САКЗ из списка отпускается по 2450-2600 в варианте CO/CH если от 100 шт.
Счетчик даже сам Мособлгаз предлагает за 12990 в розницу.
В общем рентабельности ниже 30-35% там нигде нет - а по проектированию вообще под 95%.
PS: А где вы нашли контору, которая меряет заземление за 5к? За 3900 можно провести полные ПСИ по электрике вообще - не только по заземлению.
Георгий, для статистики Ростовская область газ под ключ 100-150К (без оборудования конечно)
Соседский дом в 200 м2 невозможно отапливать зимой за одну тысячу рублей
Человеку очень хотелось газа. Подключение за эти деньги нерационально. 15 лет можно топить электричеством. Затраты на обслуживание газовых приборов выше. 10000 рублей в подмосковье наверно 2500 кВт если однофазный счётчик, если двухфазный 3300 кВт это примерно 500-650 кубов газа по 5.5 2750-3500 рублей. Экономия в 5 холодных месяцев +~30000 рублей. Котёл поменять раз в 7 лет - 10000 рублей в год. Договор газового обслуживания - 4000 р.
в год. 150000 с оборудованием - это планка для подключения домов до с расходом газа до 700 куб метров. Остальное в СЭС было бы выгоднее.
Дмитрий, в одной из статей я уже сравнивал некоторые виды топлива:
https://journal.tinkoff.ru/guide/heat-in-the-house/
В моем случае газ отбивается. Пусть не за 5 лет, а за 6-7. Посмотрим сколько за эту зиму уйдет на газ. Потом обязательно расскажу :)
Огромное спасибо за полезную статью.
Скоро и мне предстоит эта забава. Как все сделаю - отпишусь (после зимы).
Отличная статья. Спасибо, Георгий! Сам сейчас прохожу этот квест с проведением газа и тоже через Мособлгаз. Пока нахожусь в районе п.5. Воспользуюсь советами 😊
Очень интересная статья. Я только что подключила газ в дом, и цены от Мособлгаза у нас были значительно выше. Я заключила договор с Мособлгазом на технологическое обслуживание и пуско-наладку, и ещё нам счёт выставили на приёмку изолирующего соединения, и в целом сумма вышла 41000 р. Причём в другой компании коммерческий все эти услуги стоили 15200, пришлось ехать в Мособлгаз и писать заявление на возврат средств. Сам Мособлгаз должен были пустить нам газ по договору технологического присоединения за 1,5 года, но в итоге после моих бесконечных звонков им, и жалоб губернатору Московской области, газ нам пустили только через 1 год и 8 месяцев. Итог, лучше изначально контролировать все самому и не пускать на самотёк.
Подскажите, потребовался ли вам на каком-либо этапе тех паспорт БТИ на дом?