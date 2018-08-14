Этот материал обновлен 21.07.2021

Наталия Челован главбух

Даже если ИП ничего не зарабатывает, он должен платить обязательные взносы.

В 2021 году это 40 874 Р, как было и в 2020 году. Если бизнес не пошел, ИП выгоднее закрыть. Юристы называют это «аннулировать регистрацию ИП».

Зарегистрироваться снова можно в любое время. Раньше после повторной регистрации нельзя было уйти на налоговые каникулы, а с 2018 года — можно.

Могут ли отказать в закрытии ИП ФНС имеет право отказать в закрытии ИП, но тогда она обязана выдать документ, в котором изложена причина отказа. Я и мои знакомые бухгалтеры с таким ни разу не сталкивались, но я слышала, что чаще всего отказы связаны с неправильно заполненным заявлением. Если заморочиться, то можно найти примеры — Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 № А38-2471-4/278-2006. ФНС отказалась закрывать ИП, потому что за предпринимателем был долг по ЕНВД — 448 рублей 55 копеек — и налоговая посчитала, что сначала предпринимателю нужно пройти процедуру банкротства. Суд с этим не согласился, ИП все-таки закрыли.

Шаг 1 Рассчитать и уволить работников

Сотрудников нужно предупредить об увольнении заранее. Обычно это делают за две недели, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Уведомление составляют в произвольной форме и выдают работникам под подпись.

За две недели до увольнения работников нужно уведомить службу занятости. На сайте центра занятости в разделе «Документы для работодателя» есть форма уведомления. Заявления нужно отправить в службу занятости по месту жительства ИП. Форма уведомления об увольненииDOC, 47 КБ

Чтобы оформить увольнение, нужно составить приказ об увольнении и записку-расчет. Сотруднику нужно будет выдать на руки трудовую книжку, если вели ее в бумажном виде и хранили у себя, или выписку со сведениями о трудовой деятельности, если работник отказался от бумажной трудовой книжки, справку о заработке для расчета пособий за текущий и два предыдущих года и справку 2-НДФЛ за текущий год. В трудовой книжке нужно написать, что увольняют сотрудника на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Если вели электронную трудовую книжку, в ней нужно оставить аналогичную запись. Подробнее мы писали об увольнениях в статье «Как правильно оформить сотрудника в штат, а потом уволить его».

Предпринимателю по уволенным сотрудникам нужно сдать отчетность:

В налоговую — Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ. В пенсионный фонд — СЗВ-М , СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД . В фонд социального страхования — 4-ФСС .

В течение 15 календарных дней со дня подачи расчета нужно уплатить страховые взносы, которые насчитали в расчете по страховым взносам и отчете 4-ФСС. /vshtate/ Как правильно оформить сотрудника в штат

Если хотите закрыть ИП без работников, начинайте со сбора документов, потом уже все остальное.

Шаг 2 Снять с учета онлайн-кассу

Для этого нужно подать заявление в налоговую и приложить отчет о закрытии фискального накопителя. Заявление можно подать лично в налоговой или на сайте ФНС.

Контрольно-кассовая техника снимется с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в бумажном или электронном виде. После этого формируется карточка о снятии ККТ с регистрационного учета. В электронном виде такая карточка формируется за пару часов. /otchet/ Налоги, взносы и отчеты для сотрудника

Шаг 3 Подать документы в налоговую

Чтобы закрыть ИП, нужно отдать в ИФНС пакет документов:

Заявление. Квитанцию об оплате госпошлины. Справку из ПФР, но она не обязательна.

Подать документы на закрытие ИП нужно в ту налоговую, где вы регистрировались. Заявление по форме № Р26001 заполняем либо на компьютере, либо вручную печатными буквами черной ручкой. Скачать заявление на закрытие ИПPDF, 29 КБ

Бланк заявления на закрытие ИП Раздел 2. Подписывать в налоговой или МФЦ в присутствии сотрудника, который принимает заявление Раздел 3. Заполнять не нужно Раздел 4. Заполняется только в случае, если подаете заявление не лично, а через представителя по нотариальной доверенности или почтовым отправлением. При отправке почтой подпись на заявлении тоже необходимо заверить у нотариуса

Образец заявления на закрытие ИП Раздел 2. Подписывать в налоговой или МФЦ в присутствии сотрудника, который принимает заявление. Раздел 3. Заполнять не нужно. Раздел 4. Заполняется только в случае, если подаете заявление не лично, а через представителя по нотариальной доверенности или почтовым отправлением. При отправке почтой подпись на заявлении тоже необходимо заверить у нотариуса.

Госпошлину за ликвидацию ИП можно оплатить либо прямо на сайте налоговой, либо заполнить там же квитанцию, а оплатить в отделении банка. 160 Р стоит закрыть ИП в 2021 году

Закрытие ИП в 2021 году будет стоить вам 160 Р. Если будете подавать документы через сайт ФНС, госпошлину платить не надо.

Если закрываете ИП через налоговую, в поле «Тип платежа» выбирайте вариант «Платеж». Через МФЦ — «При обращении через многофункциональные центры»

Еще на сайте налоговой написано, что нужна справка из пенсионного фонда о том, что вы предоставили все сведения по взносам. Но тут же написано, что эта справка не обязательна — налоговая умеет делать внутренний запрос в ПФР. Я эту справку ни разу не прикладывала.

Документы можно сдать одним из пяти способов:

в налоговой, где регистрировали ИП, — лично или отправить кого-то с нотариальной доверенностью; по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса; через сайт налоговой, в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»; с помощью учетной записи портала госуслуг;

При личной подаче документов берите с собой паспорт. В этом случае инспектор выдаст расписку с подписью, датой и штампом — она подтверждает, что вы сдали документы. 40 874 Р должен платить ИП в качестве обязательных взносов в 2021 году

При отправке по почте таким подтверждением считаются кассовый чек и опись вложения, подписанная сотрудником почты. Датой подачи заявления считается день, когда налоговая получит письмо.

Срок закрытия ИП в 2021 году — 5 рабочих дней с момента получения документов налоговой. После этого она выдает уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП. Если подавали документы через МФЦ, то срок увеличивается до 11 дней.

Шаг 4 Закрыть расчетный счет

Тут все просто. Чтобы закрыть счет, нужно заполнить заявление, форму для него дадут в банке. Банк все сделает сам.

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Шаг 5 Уплатить взносы

Фиксированные взносы платят все ИП. В 2021 году срок уплаты — в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о закрытии ИП в ЕГРИП. Если вы закрываетесь в середине года, то сумму взносов нужно рассчитывать пропорционально отработанным месяцам и дням. Их платят отдельно за обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Допустим, ИП закрылся 27 июня 2021 года. Получается, что в 2021 году ИП проработал 5 полных календарных месяцев и 27 календарных дней. Тогда взносы нужно считать так:

Взносы на обязательное пенсионное страхование. Сумма за полные месяцы — это (32 448 / 12) × 5 = 2704 × 5 = 13 520 Р . Сумма за 27 дней июня — это (32 448 / 12) × (27 / 30) = 2704 × 0,9 = 2434 Р . Итого будет 15 954 Р . Взносы на обязательное медицинское страхование. Сумма за полные месяцы — это (8426 / 12) × 5 = 702 × 5 = 3511 Р . Сумма за 27 дней июня — это (8426 / 12) × (27 / 30) = 702 × 0,9 = 632 Р . Итого будет 4143 Р .

Еще нужно будет заплатить дополнительный 1% пенсионных взносов от суммы, на которую полученный доход превысил 300 000 Р.

Шаг 6 Cдать отчетность и заплатить налоги

Сумма налога и срок подачи декларации зависят от системы налогообложения, на которой вы работали.

ИП на УСН должен подать декларацию не позднее 25 числа месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Она заполняется так же, как ежегодная, но с одним отличием: на титульном листе в поле «Код налогового периода» ставьте 50.

ИП на ОСН подают 3-НДФЛ и декларацию по НДС. Дедлайн декларации 3-НДФЛ — 5 дней после внесения записи в ЕГРИП, налог нужно уплатить в течение 15 дней. Декларация по НДС подается не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП закрылся. Налог нужно уплатить либо сразу, либо разделить на три части и платить в течение квартала ежемесячно до 25 числа.

Пусть ИП из примера выше работал на ОСН. Он закрылся как раз в конце второго квартала и декларацию по НДС подаст не позже 25 июля. /tax-break/ Налоговые каникулы для ИП

ИП на ЕНВД должен подать декларацию не позднее 20 числа первого месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Уплатить налог — не позднее 25 числа того же месяца.

Если ИП из примера работал на ЕНВД, то он должен был сдать декларацию не позднее 20 июля 2018 года, а уплатить налог — до 25 июля.

ИП на ПСН имеет право пересчитать стоимость патента пропорционально отработанному времени. Переплату можно зачесть в другие налоги или вернуть. Подать заявление на перерасчет нужно до того, как патент закончится. Письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18591

Если просрочить отчеты и налоги Если вы закроете ИП и останетесь должны государству или своим кредиторам, долги вам не простят — сумма долга перейдет на вас как на физическое лицо. п. 2 ст. 216 закона от 26.10.2002 №127-ФЗ п. 4 ст. 22.1 закона от 08.08.2001 №129-ФЗ Погасить долги можно добровольно. Еще их могут взыскать через суд, через процедуру банкротства. В течение пяти лет после суда вы не сможете заниматься бизнесом, а еще и выезд из страны могут закрыть.

Шаг 7 Хранить документы вечно

Документы по работе ИП — книги учета доходов и расходов, налоговые документы — нужно хранить еще 4 года, даже если ИП уже закрылось. пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ

Квитанции и платежки по страховым взносам хранятся в течение 6 лет. Документы по сотрудникам — в течение 50 лет.

Частые вопросы по ликвидации ИП

Как оплатить страховые взносы? Можно через сервис на сайте ФНС:

Как узнать, закрыт ли ИП? Статус ИП можно уточнить на сайте ФНС в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

Во вкладке «Индивидуальный предприниматель/КФХ» нужно ввести либо ФИО и регион, либо ОГРНИП или ИНН. Данные обновляются ежедневно.

Как закрыть ИП в другом городе? Документы нужно подать в ту же налоговую, куда их подавали:

по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса; через сайт налоговой в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»; через сайт госуслуг.

Как закрыть ИП, если не велась деятельность? Чтобы закрыть ИП, который не работал, нужно:

Сдать отчетность и уплатить фиксированные взносы за себя. Количество и форма отчетов зависит от системы налогообложения, которая была выбрана при регистрации ИП. Подать документы на закрытие ИП в ФНС. Закрыть расчетный счет в банке.

Можно ли закрыть ИП по доверенности? ИП можно закрыть по нотариально заверенной доверенности. А также нужно заверить у нотариуса подпись на заявлении по форме № Р26001. В случае подачи заявления по доверенности в форме заполняется раздел №4:

Закрытие ИП: образец заполнения бланка в случае подачи заявления по доверенности

Может ли налоговая ликвидировать ИП? Налоговая или суд могут принудительно ликвидировать ИП и исключить его из ЕГРИП. Причины бывают разные, вот основные из них:

смерть предпринимателя; банкротство; решение суда.

Если ИП снят с учета, как взыскать долг? Если ИП прекратил работать, ему не простят долги, а будут взыскивать как с обычного физического лица: через суд или процедуру банкротства. Банкротства добиваются тоже через суд, если должник не платит в течение 3 месяцев.

Результатом такого суда может стать мировое соглашение, реструктуризация долга или продажа имущества.