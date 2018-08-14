Этот материал обновлен 21.07.2021
Даже если ИП ничего не зарабатывает, он должен платить обязательные взносы.
В 2021 году это 40 874 Р, как было и в 2020 году. Если бизнес не пошел, ИП выгоднее закрыть. Юристы называют это «аннулировать регистрацию ИП».
Зарегистрироваться снова можно в любое время. Раньше после повторной регистрации нельзя было уйти на налоговые каникулы, а с 2018 года — можно.
Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
Могут ли отказать в закрытии ИП
ФНС имеет право отказать в закрытии ИП, но тогда она обязана выдать документ, в котором изложена причина отказа. Я и мои знакомые бухгалтеры с таким ни разу не сталкивались, но я слышала, что чаще всего отказы связаны с неправильно заполненным заявлением.
Если заморочиться, то можно найти примеры — Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 № А38-2471-4/278-2006. ФНС отказалась закрывать ИП, потому что за предпринимателем был долг по ЕНВД — 448 рублей 55 копеек — и налоговая посчитала, что сначала предпринимателю нужно пройти процедуру банкротства.
Суд с этим не согласился, ИП все-таки закрыли.
Шаг 1
Рассчитать и уволить работников
Чтобы закрыть ИП с работниками, нужно уволить всех — в том числе нетрудоспособных, отпускников, несовершеннолетних и беременных сотрудниц.
Сотрудников нужно предупредить об увольнении заранее. Обычно это делают за две недели, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Уведомление составляют в произвольной форме и выдают работникам под подпись.
За две недели до увольнения работников нужно уведомить службу занятости. На сайте центра занятости в разделе «Документы для работодателя» есть форма уведомления. Заявления нужно отправить в службу занятости по месту жительства ИП.
Чтобы оформить увольнение, нужно составить приказ об увольнении и записку-расчет. Сотруднику нужно будет выдать на руки трудовую книжку, если вели ее в бумажном виде и хранили у себя, или выписку со сведениями о трудовой деятельности, если работник отказался от бумажной трудовой книжки, справку о заработке для расчета пособий за текущий и два предыдущих года и справку 2-НДФЛ за текущий год. В трудовой книжке нужно написать, что увольняют сотрудника на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Если вели электронную трудовую книжку, в ней нужно оставить аналогичную запись. Подробнее мы писали об увольнениях в статье «Как правильно оформить сотрудника в штат, а потом уволить его».
Предпринимателю по уволенным сотрудникам нужно сдать отчетность:
- В налоговую — Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ.
- В пенсионный фонд — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД.
- В фонд социального страхования — 4-ФСС.
В течение 15 календарных дней со дня подачи расчета нужно уплатить страховые взносы, которые насчитали в расчете по страховым взносам и отчете 4-ФСС.
Если хотите закрыть ИП без работников, начинайте со сбора документов, потом уже все остальное.
Шаг 2
Снять с учета онлайн-кассу
Для этого нужно подать заявление в налоговую и приложить отчет о закрытии фискального накопителя. Заявление можно подать лично в налоговой или на сайте ФНС.
Контрольно-кассовая техника снимется с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в бумажном или электронном виде. После этого формируется карточка о снятии ККТ с регистрационного учета. В электронном виде такая карточка формируется за пару часов.
Шаг 3
Подать документы в налоговую
Чтобы закрыть ИП, нужно отдать в ИФНС пакет документов:
- Заявление.
- Квитанцию об оплате госпошлины.
- Справку из ПФР, но она не обязательна.
Подать документы на закрытие ИП нужно в ту налоговую, где вы регистрировались. Заявление по форме № Р26001 заполняем либо на компьютере, либо вручную печатными буквами черной ручкой.
Бланк заявления на закрытие ИП
Раздел 2. Подписывать в налоговой или МФЦ в присутствии сотрудника, который принимает заявление.
Раздел 3. Заполнять не нужно.
Раздел 4. Заполняется только в случае, если подаете заявление не лично, а через представителя по нотариальной доверенности или почтовым отправлением. При отправке почтой подпись на заявлении тоже необходимо заверить у нотариуса.
Госпошлину за ликвидацию ИП можно оплатить либо прямо на сайте налоговой, либо заполнить там же квитанцию, а оплатить в отделении банка.
Закрытие ИП в 2021 году будет стоить вам 160 Р. Если будете подавать документы через сайт ФНС, госпошлину платить не надо.
Еще на сайте налоговой написано, что нужна справка из пенсионного фонда о том, что вы предоставили все сведения по взносам. Но тут же написано, что эта справка не обязательна — налоговая умеет делать внутренний запрос в ПФР. Я эту справку ни разу не прикладывала.
Документы можно сдать одним из пяти способов:
- в налоговой, где регистрировали ИП, — лично или отправить кого-то с нотариальной доверенностью;
- по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса;
- через сайт налоговой, в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»;
- с помощью учетной записи портала госуслуг;
При личной подаче документов берите с собой паспорт. В этом случае инспектор выдаст расписку с подписью, датой и штампом — она подтверждает, что вы сдали документы.
При отправке по почте таким подтверждением считаются кассовый чек и опись вложения, подписанная сотрудником почты. Датой подачи заявления считается день, когда налоговая получит письмо.
Срок закрытия ИП в 2021 году — 5 рабочих дней с момента получения документов налоговой. После этого она выдает уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП. Если подавали документы через МФЦ, то срок увеличивается до 11 дней.
Шаг 4
Закрыть расчетный счет
Тут все просто. Чтобы закрыть счет, нужно заполнить заявление, форму для него дадут в банке. Банк все сделает сам.
Шаг 5
Уплатить взносы
Фиксированные взносы платят все ИП. В 2021 году срок уплаты — в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о закрытии ИП в ЕГРИП. Если вы закрываетесь в середине года, то сумму взносов нужно рассчитывать пропорционально отработанным месяцам и дням. Их платят отдельно за обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Допустим, ИП закрылся 27 июня 2021 года. Получается, что в 2021 году ИП проработал 5 полных календарных месяцев и 27 календарных дней. Тогда взносы нужно считать так:
- Взносы на обязательное пенсионное страхование. Сумма за полные месяцы — это (32 448 / 12) × 5 = 2704 × 5 = 13 520 Р. Сумма за 27 дней июня — это (32 448 / 12) × (27 / 30) = 2704 × 0,9 = 2434 Р. Итого будет 15 954 Р.
- Взносы на обязательное медицинское страхование. Сумма за полные месяцы — это (8426 / 12) × 5 = 702 × 5 = 3511 Р. Сумма за 27 дней июня — это (8426 / 12) × (27 / 30) = 702 × 0,9 = 632 Р. Итого будет 4143 Р.
Еще нужно будет заплатить дополнительный 1% пенсионных взносов от суммы, на которую полученный доход превысил 300 000 Р.
Шаг 6
Cдать отчетность и заплатить налоги
Сумма налога и срок подачи декларации зависят от системы налогообложения, на которой вы работали.
ИП на УСН должен подать декларацию не позднее 25 числа месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Она заполняется так же, как ежегодная, но с одним отличием: на титульном листе в поле «Код налогового периода» ставьте 50.
ИП на ОСН подают 3-НДФЛ и декларацию по НДС. Дедлайн декларации 3-НДФЛ — 5 дней после внесения записи в ЕГРИП, налог нужно уплатить в течение 15 дней. Декларация по НДС подается не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП закрылся. Налог нужно уплатить либо сразу, либо разделить на три части и платить в течение квартала ежемесячно до 25 числа.
Пусть ИП из примера выше работал на ОСН. Он закрылся как раз в конце второго квартала и декларацию по НДС подаст не позже 25 июля.
ИП на ЕНВД должен подать декларацию не позднее 20 числа первого месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Уплатить налог — не позднее 25 числа того же месяца.
Если ИП из примера работал на ЕНВД, то он должен был сдать декларацию не позднее 20 июля 2018 года, а уплатить налог — до 25 июля.
ИП на ПСН имеет право пересчитать стоимость патента пропорционально отработанному времени. Переплату можно зачесть в другие налоги или вернуть. Подать заявление на перерасчет нужно до того, как патент закончится.
Если просрочить отчеты и налоги
Если вы закроете ИП и останетесь должны государству или своим кредиторам, долги вам не простят — сумма долга перейдет на вас как на физическое лицо.
Погасить долги можно добровольно. Еще их могут взыскать через суд, через процедуру банкротства. В течение пяти лет после суда вы не сможете заниматься бизнесом, а еще и выезд из страны могут закрыть.
Шаг 7
Хранить документы вечно
Документы по работе ИП — книги учета доходов и расходов, налоговые документы — нужно хранить еще 4 года, даже если ИП уже закрылось.
Квитанции и платежки по страховым взносам хранятся в течение 6 лет. Документы по сотрудникам — в течение 50 лет.
Частые вопросы по ликвидации ИП
Как оплатить страховые взносы? Можно через сервис на сайте ФНС:
Как узнать, закрыт ли ИП? Статус ИП можно уточнить на сайте ФНС в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».
Во вкладке «Индивидуальный предприниматель/КФХ» нужно ввести либо ФИО и регион, либо ОГРНИП или ИНН. Данные обновляются ежедневно.
Как закрыть ИП в другом городе? Документы нужно подать в ту же налоговую, куда их подавали:
- по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса;
- через сайт налоговой в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»;
- через сайт госуслуг.
Как закрыть ИП, если не велась деятельность? Чтобы закрыть ИП, который не работал, нужно:
- Сдать отчетность и уплатить фиксированные взносы за себя. Количество и форма отчетов зависит от системы налогообложения, которая была выбрана при регистрации ИП.
- Подать документы на закрытие ИП в ФНС.
- Закрыть расчетный счет в банке.
Можно ли закрыть ИП по доверенности? ИП можно закрыть по нотариально заверенной доверенности. А также нужно заверить у нотариуса подпись на заявлении по форме № Р26001. В случае подачи заявления по доверенности в форме заполняется раздел №4:
Может ли налоговая ликвидировать ИП? Налоговая или суд могут принудительно ликвидировать ИП и исключить его из ЕГРИП. Причины бывают разные, вот основные из них:
- смерть предпринимателя;
- банкротство;
- решение суда.
Если ИП снят с учета, как взыскать долг? Если ИП прекратил работать, ему не простят долги, а будут взыскивать как с обычного физического лица: через суд или процедуру банкротства. Банкротства добиваются тоже через суд, если должник не платит в течение 3 месяцев.
Результатом такого суда может стать мировое соглашение, реструктуризация долга или продажа имущества.
Добрый день. Если закрыть расчетный счет (шаг 4), то потом оплачивать взносы и налоги (шаг 5 и 6) с личного расчетного счета?
Mila, мне надо будет закрыть ИП щет
Закрывал ИП по вашей инструкции.
Рекомендую вначале заплатить налоги т.к. после снятия с учёта сделать это через личный кабинет не получится "ограничения функционала"
Заполнить декларацию в первые, оказалось тоже не просто.(искать компьютер, принтер, искать инструкции по заполнению).
Отправка в налоговую. На приём не записаться очередь на месяц в перед.
Пришлось искать , как отправить почтой России.
Обслуживался в Тинькофф.
Огромная просьба Тинькофф ввести такую услугу "закрытие ИП под ключ"
Не я один блуждал по тёмному лесу.
юрий, а мне еще по телефону сказали, что нормально все можно будет декларацию и заполнить и подать через сервис. А потом кукишь с маслом. Сейчас тоже надо инструкцию по заполнению искать)
юрий, столкнулся с этим всем сейчас.
Статья требует актуализации
Подскажите, если закрыть ИП (открытое в 2019) сейчас, и открыть вновь в 2019 или 2020 году, буду ли я иметь право снова на налоговые каникулы? Сотрудница налоговой сказала, что нет, что имеют право лишь впервые зарегистрированные ИП, но, возможно, она ошибается?
Софья, сотрудница к сожалению права... Сам хотел когда-то воспользоваться, но не прокатило. Вполне возможно, что это зависит от региона, может быть в вашем регионе и будут каникулы на повторную регистрацию. В Ставропольском крае такого нет.
Софья, будете иметь, законодательство изменилось, это в самом начале статьи написано.
Очень важное упущение - если выбрали портал госуслуг, то нужна личная явка, иначе идите на почту. Я попытался брать пункт г) и обломался, потому что регистрирующий орган по телефону перенаправил в пункт б) - нотариус и почта физическая.
ИП через МФЦ не закрывают, такая услуга не предоставляется. Так мне сказали в МФЦ Хорошёво-Мнёвники. На возражение, что везде об этом пишут, ответили, что это бред, такая услуга не оказывается, всё через налоговую.
https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-zaregistrirovat-ip/#7 тут в описании действий также нет опции закрытия ИП через МФЦ
ИФНС сама снимет кассу с учета. Если у Вас есть ККМ, то при прекращении деятельности ИП налоговая снимет её с учета автоматически (Письмо ФНС России № ЕД-4-20/8069 от 26 апреля 2019 г).
Информация, видимо, устарела. В МФЦ сказали, что при подаче через МФЦ госпошлину 160 руб платить было не надо, через портал или МФЦ сейчас бесплатно!!!
ОЧЕНЬ важный момент, который в этой статье почему то не упоминается ((( -->> До подачи заявления Р26001 о закрытии ИП предпринимателю на УСН надо рассчитать ориентировочную сумму НАЛОГА к уплате, чтобы понимать, какую часть можно компенсировать взносами. Взносы ОПС и ОМС, перечисленные после закрытия ИП, в зачёт уже не пойдут и в декларации не указываются. И в этом случае придется оплачивать и взносы и налог.
Evgenia, то есть сначала надо оплатить взносы и потом после закрытия их можно учесть?
в главкнига пишут, что "При закрытии ИП ликвидационная декларация по УСН сдается по той же форме, что и годовая налоговая декларация. Отличие в заполнении заключается в том, что на титульном листе декларации указывается код налогового периода «96» (Приложение N 1 к Порядку заполнения, утв. Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@)". Подскажите, как в итоге правильно написать?
Elena, здравствуйте!
Вы не выяснили на счет кода, 96 или 50?
Анатолий, 50
Подскажите, пожалуйста, нужно ли лично приходить и забирать уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП? Если да, то можно ли вместо этого оформить доверенность на родственника или попросить в налоговой послать документы почтой?
Марина, вроде как да, доверенность можно оформить через нотариуса на получение и подачу почти любых документов
Марина, налоговая почтой вам ничего не отправит. На электронную может ответить если вы писали им с ЭЦП.
Информация с сайта ФНС по оплате госпошлины при закрытии ИП. "С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину не требуется!"
https://www.nalog.ru/create_business/ip/closing/
Какая дата, с которой считается ИП закрытым - с даты подачи Заявления или с даты Уведомления о снятии с учёта?
Serg, с даты уведомления.
"Если вы закроете ИП и останетесь должны государству..." То есть, при закрытии можно пропустить шаг уплаты взносов и закрыть ИП с долгами?
Нурлан, по идеи даже нужно. Ведь чтобы рассчитать налоги, нужно знать дату закрытия ИП.
В статье не раскрыт механизм самостоятельной электронной подачи декларации в ФНС. Механизм мудреный, но он ЕСТЬ! Есть видео с инструкцией: https://www.youtube.com/watch?v=sx_xWvRpQbQ
Для подачи потребуется ЭЦП и пару часов свободного времени. Но, видимо, это самый быстрый и дешевый способ!
В Москве закрыть ИП через мфц невозможно, даже во "флагманских" окружных мфц. В них только регистрация новых ИП
А если ИП не закрывать вообще и пустить на самотёк,
Здравствуйте! Закрываю ИП. Подскажите, кто снимает отчет о закрытии фискального накопителя - я, в налоговой или там, где кассу регистрировала? Спасибо
Добрый день. После закрытия ИП каким способом заплатить рассчитанные взносы и налог, если расчетный счет уже закрыт?
Тиньков разочаровал.. Никогда больше не обращусь по поводу бизнеса. Лучше банк Точка. Не послушал я умных людей. Думал, что Тиньков бизнес так же хорош как и Тинькоф для физ лица, но нет.. свои дела сделали, ни о чем не предупредили , а дальше крутись как хочешь.. Не ожидал.. Огромный дизлайк.
P.S. Могли бы напоследок хоть в этой статье написать как самому рассчитаться с выплатами в бюджет, но ...((
Последовала инструкции и сначала закрыла ИП и следующим шагом оплатила взносы. Из-за этого не смогла зачесть упаченные соц. взносы в декларации и сделать налоговый вычет.
Потеряла 30к.
Не понятно, почему этот важный момент в статье не упоминается.
Соц. взносы важно оплатить до дня закрытия ИП, если хотите потом на их величину произвести налоговый вычет в декларации!!!
Добрый день. Ип закрываю в октябре , налогообложение УСН "доходы минус расходы". Надо ли платить 25 октября авансовый платеж за 9месяцев или оплатить всю оставшуюся сумму за минусом оплаченных авансовых платежей.????!!!!
Комментарий удален пользователем
Мария, здравствуйте. Отвечаю за маркетинг Тинькофф Бизнеса. Вы правы, ликвидационную декларацию пока нельзя сдать в Тинькофф Бухгалтерии.
Пишем «так же», потому что статья написана не только для клиентов Тинькофф, но вообще для всех ИП. Тинькофф Бухгалтерия — это просто сервис, который заполняет декларацию по утвержденной законом форме и правилам. В тексте статьи переформулируем, чтобы убрать двусмысленность.
Ася, уже год просим добавить этот сервис