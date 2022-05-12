Пышки — такой же гастрономический символ Петербурга, как корюшка или шаверма.
Я часто вижу, как в местных пышечных выгуливают туристов и говорят им: «Нельзя приехать в Петербург и не поесть пышек!»
Вокруг слова «пышки» много споров. Иногда слышу мнение, что его придумали только для того, чтобы отличаться от Москвы: в столице такую же выпечку называют пончиками. По другой версии, пышками называют жаренные в масле колечки из теста, а пончиками — шарики.
В Петербурге есть заведения, где продают колечки с глазурью сверху — то, что по-английски называют donuts. Но в этой статье я расскажу только о местах, где подают именно пышки — жареные румяные колечки с сахарной пудрой. Все они находятся в историческом центре города:
О каких пышечных расскажу
Пышечная на Большой Конюшенной
Где находится: Большая Конюшенная, 25
Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Адмиралтейская»
Сколько стоит пышка: 20 Р
Как утверждает вывеска, это старейшая пышечная в городе: она работает с 1958 года. И точно самая известная: сюда идут толпы туристов, а перед входом почти всегда стоит очередь. Здесь самая пестрая публика: в заведение на Большой Конюшенной приходят школьники и бабушки, бомонд и богема. Иногда место называют «Пышечная на Желябова»: такое имя носила улица в советское время.
В заведении два зала, но они небольшие — часто с пышками и напитками некуда сесть. Многие посетители заранее занимают места, пока кто-то из их компании стоит в очереди, и сидят за пустым столом. Другие гости за это время уже поели бы и ушли. Пышечная в объявлениях на стенах просит так не делать, но на них не обращают внимания. Я ни разу не попадала так, чтобы были свободные столики со стульями: всегда приходится перекусывать за высокими столами стоя.
Многим кажется, что таких цен в центре Петербурга больше нигде нет: пышка стоит 20 Р, кофе со сгущенкой или чай с сахаром — 50 Р. Но это не так: в подборке есть места, где цены ниже.
Пышки здесь мне не очень нравятся: чаще всего они кажутся непропеченными и как будто сыроватыми внутри. Возможно, мне просто не везет. На мой взгляд, сюда стоит идти как в музей: сфотографироваться на фоне витрин с красными неоновыми буквами, поразиться огромной очереди, посмеяться над нарезанной бумагой, которую используют вместо салфеток. Раньше еще приходили, чтобы погладить кота Рыжика. Но в 2021 году он пропал. Ему было 20 лет, и в пышечной считают, что он ушел умирать от старости.
До недавнего времени здесь принимали только наличные, но теперь можно расплатиться картой.
Пышечная на Садовой
Где находится: Садовая, 32
Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая»
Сколько стоит пышка: 27 Р
Еще одно место, которое работает с советских времен. Считается, что в пышечную на Большой Конюшенной ходят туристы, а об этом заведении знают только петербуржцы. Здесь мало места: есть только два столика со стульями и пара стоячих. Вдоль стен расположены стойки, где едят и пьют стоя.
Пышки обойдутся в 27 Р. Они толстые, очень мягкие и воздушные, я больше нигде таких не видела: чуть нажимаешь — и палец полностью проваливается в мякиш, но он тут же расправляется. Поклонники заведений на Садовой и Большой Конюшенной часто спорят, где пышки аутентичнее, «как в детстве». В советское время я не была в этих заведениях, но сейчас выпечка на Садовой мне кажется вкуснее.
Кофе со сгущенкой стоит 50 Р, его наливают из титана, как и на Большой Конюшенной. Чай продают за 36 Р, компот из сухофруктов — за 50 Р. На стене наклеено объявление «Проверяйте сдачу не отходя от кассы!!!» — именно так, с тремя восклицательными знаками. Карты раньше не принимали, но теперь ими можно расплатиться.
Пышечка
Где находится: набережная канала Грибоедова, 56—58
Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая»
Сколько стоит пышка: от 26 Р
Заведение принадлежит известному ресторанному холдингу Ginza Project. На вывеске написано «Первая пышечная». Это хитрый маркетинговый ход: целиком фраза звучит как «Первая пышечная Ginza Project». С одной стороны, это и правда первое заведение холдинга в подобном формате. С другой — неискушенному посетителю может показаться, что место работает с давних времен. На самом деле «Пышечку» открыли только в 2017 году.
Пожалуй, это самое уютное заведение из всей подборки. В нем советская стилистика сочетается с современным комфортом. Места много: три зала, два из них — с высокими столиками и барными стульями, еще один — с диванчиками. Здесь много модно одетых девушек и молодых людей из тех, кого недавно называли хипстерами. Это единственная пышечная, где я видела меню на английском.
Пышка с сахарной пудрой стоит 26 Р. Можно дополнительно заказать топинги: сгущенка, мед, ягодный, шоколадный или карамельный сироп обойдутся в 40 Р за 40 мл.
Растворимый кофе со сгущенным молоком, как на Большой Конюшенной и Садовой, здесь называют бочковым. Он стоит 60 Р, эспрессо — 80 Р, американо — 85 Р, капучино — 110 Р. Выбор кофе здесь большой, в других пышечных такого нет: предлагают латте за 120 Р, мокачино за 140 Р, айриш за 145 Р, раф и фраппе за 180 Р.
Есть много акционных предложений. Если купить сразу десять пышек, две дадут бесплатно, при покупке двадцати — шесть, а если взять пятьдесят, в подарок можно получить двадцать штук. С 20:00 до 21:00 десять пышек продают за 160 Р вместо 260 Р, в воскресенье на пышки и напитки скидка 50%. Студенты всегда получают скидку 10%. Следить за акциями можно во «Вконтакте».
Петербургские пышки
Где находится: Садовая, 17
Ближайшая станция метро: «Гостиный двор»
Сколько стоит пышка: от 30 Р
«Петербургские пышки» находятся в «Гостином дворе». Чтобы найти заведение, не нужно заходить в универмаг: идите вдоль той части здания, что тянется по Садовой улице. Рядом расположен вход в общественное пространство «Двор Гостинки», которое открыли в 2021 году. Летом можно совместить поход за выпечкой с фотосессией у светящегося фонтана.
Пышки здесь больше всех оправдывают свое название: они очень пухлые, даже дырочку внутри почти не видно. Еще они самые дорогие из всей подборки. Зато есть топинги на выбор: пышка с сахарной пудрой стоит 30 Р, с медом — 55 Р, со сгущенным молоком — 45 Р, с вареной сгущенкой — 50 Р. Запить выпечку предлагают чаем за 50 Р, морсом за 70 Р, кофе с молоком или горячим шоколадом за 120 Р, эспрессо или американо за 110 Р, капучино за 130 Р.
У «Петербургских пышек» есть еще одна точка в центре — на Загородном проспекте, рядом со станциями метро «Владимирская» и «Достоевская». Там цены ниже, а топингов еще больше: кроме тех, что я перечислила, есть пышки с корицей за 30 Р, с карамелью или шоколадным кремом за 50 Р, с мороженым за 75 Р. Пышка с пудрой на Загородном стоит 25 Р.
Монастырские пышки
Где находится: набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2
Ближайшая станция метро: «Василеостровская»
Сколько стоит пышка: 18 Р
Заведение находится в красивой церкви Успения Пресвятой Богородицы, в десяти минутах ходьбы от ледокола «Красин». Благодаря расположению это самое необычное место из всей подборки. Рядом находится горный институт, поэтому в кафе приходит много молодежи.
Мне понравились здешние пышки: они мягкие, пропеченные, с хрустящей корочкой. К ним можно взять чай в чашке за 55 Р, пуэр в чайнике за 100 Р, какао за 80 Р, капучино за 110 Р. Летом я бы выбрала грузинский лимонад за 130 Р, а в холодную погоду — сбитень с черной смородиной, имбирем и медом за 100 Р. Выгоднее всего взять сразу четыре пышки и кофе: все вместе будет стоить 120 Р.
«Монастырские пышки» — полноценное кафе, где можно пообедать. Суп дня стоит 80 Р, винегрет — 190 Р, уха с треской и лососем или мясная солянка — 170 Р, пельмени с мясом или рыбой — 240 Р. Меня удивило, что в меню церковного кафе есть скоромные блюда даже в Великий пост.
Пышки-пирожки Два гуся
Где находится: Кузнечный переулок, 8
Ближайшие станции метро: «Владимирская», «Достоевская»
Сколько стоит пышка: 12 Р
Признаюсь: это мой фаворит. Мне нравятся здешние пышки: пухлые, теплые, румяные и хорошо пропеченные. Здесь самые низкие цены из всей подборки: пышка стоит 12 Р, чай «Гринфилд» на выбор — 30 Р.
Еще в заведении продают пирожки. Их пекут здесь же, кухня открытая, поэтому тут вкусно пахнет сдобой. Можно купить горячие, только что из печки, пирожки с вишней, творогом и зеленью, печенью и яйцом, ветчиной и сыром. Они стоят по 49 Р. С картошкой и рисом, с яйцом — по 44 Р. Вся выпечка привлекательно выглядит, и в ней много начинки.
За кассой работают сразу два человека, поэтому очередь идет быстро. В двух шагах расположено много достопримечательностей: например, Музей-квартира Достоевского, Владимирский собор, Кузнечный рынок, музей Арктики и Антарктики.
Пельмени. Пышки. Кофе
Где находится: Невский проспект, 20
Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Невский проспект»
Сколько стоит пышка: от 25 Р
У этого заведения самое центровое расположение: оно находится прямо на Невском, рядом с набережной реки Мойки и недалеко от Дворцовой площади. В оформлении интерьера эксплуатируют советскую стилистику: на стенах висят статьи из старых газет и плакаты в стиле «Окон Роста».
Пышки здесь стоят 25 Р. Со сметаной, сгущенкой или сиропом — 50 Р, в меню они называются «По-старопитерски». Мне нравится, что пышки приносят с кухни горячими.
Растворимый кофе со сгущенкой «Как раньше» стоит 65 Р. В пышечной на Большой Конюшенной подают такой же. Чай в чашке стоит 55 Р, американо и эспрессо — 95 Р, капучино — 160 Р. Еще в меню есть молочные коктейли по цене от 170 Р, домашний лимонад от 90 Р и другие напитки.
Перекусить можно не только пышками: пельмени стоят от 180 Р, чебурек — 150 Р, сырники — 185 Р. В соседнем зале есть симпатичная столовая, там можно взять салаты от 55 Р, супы от 75 Р, вторые блюда от 110 Р. Иногда в обоих залах обслуживают группу туристов, которые заказали здесь обед. В таких случаях поесть пышек не получится.
Вкусняшечная
Где находится: 1-я линия Васильевского острова, 54
Ближайшая станция метро: «Спортивная»
Сколько стоит пышка: от 20 Р
Пышки здесь довольно вкусные, но мне не очень понравилось, что их разогревают в микроволновке. Пышка с сахарной пудрой обойдется в 20 Р, со сгущенкой — в 27 Р, с медом, шоколадом, карамелью, ванильным или ягодным сиропом — в 30 Р. Есть даже с пармезаном за 42 Р. Вчерашние пышки стоят 12 Р, кофе и какао — от 70 Р.
«Вкусняшечная» — это пекарня. Кроме пышек, здесь продают пирожки: с ревенем за 42 Р, с капустой за 48 Р, с картошкой и грибами, печенью, вишней за 65 Р. Сосиска в тесте стоит 65 Р. Еще есть пирожные и торты: кусок сметанника обойдется в 85 Р, вафельная трубочка — в 102 Р, но она огромная. С 20:00 до 21:00 скидка 30% на всю выпечку. Пирожки и пироги можно заказать на дом через группу заведения во «Вконтакте».
В соседнем здании расположен филфак педагогического университета имени Герцена, поэтому сюда приходит много студенток. «Вкусняшечная» находится в двух шагах от набережной Макарова и Тучкова моста, по нему можно перейти на Петроградскую сторону.
Пышки
Где находится: 9-я линия Васильевского острова, 18
Ближайшая станция метро: «Василеостровская»
Сколько стоит пышка: 20 Р
Это маленькое кафе на несколько столов. Пышки здесь симпатичные — в меру пухлые, пропеченные. Они стоят 20 Р, других топингов, кроме классической посыпки сахарной пудрой, нет. Чай стоит 40 Р, растворимый кофе — 50 Р, американо и эспрессо — 100 Р. Я люблю компот из сухофруктов за 40 Р.
Кроме пышек, в меню есть борщ, солянка, грибной, куриный и другие супы — все по 100 Р, винегрет, селедка под шубой и «Мимоза» за 60 Р. Еще есть сосиски в тесте и пирожки за 45 Р: с яблоком, капустой, курицей и грибами.
Пышечная удобно расположена в центре туристической части Васильевского острова: рядом пешеходная часть 6-й и 7-й линий, Василеостровский рынок, Новый музей современного искусства, а через дорогу от заведения — креативное пространство «Линии». Там находятся магазины, шоурумы, библиотека, коворкинг «Практик» и бесплатные места под стеклянной крышей, где можно посидеть с ноутбуком.
Жаль, что автор не рубит фишку. Пышечная на Большой конюшенной, стилизована под советскую атмосферу. Поэтому в ней посуда картонная, а кофе строго со сгущенкой. Вместо салфеток- нарезанная бумага. Это не напоминание дефицита салфеток. Просто если брать пышки салфеткой, то ее потом не оторвать от самой пышки. Так что это советское ноу-хау.
Фраза "Во многих пышечных картонные тарелки и стаканы, и меня это всегда расстраивает. Я люблю есть и пить из красивой посуды" выдает претензию на снобизм. Это все равно, что сказать: я люблю распивать портвейн в подворотне с друзьями только из хрустальных бокалов.
"Два Гуся" меня не порадовали.
За обзор спасибо, хотя он не оригинален.
V, да, держать пышку бумагой удобно. Но вытирать руки и стряхивать сахарную пудру с одежды — не особо.
V, поддерживаю, пышечная на Желябова и пирожковая на Парке Победы - однозначно уникальны и неповторимы!
V, В советское время повсеместно были простые белые фарфоровые тарелки и граненые стеклянные стаканы. Только к концу начала вообще появляться одноразовая посуда. Раньше ее просто не было от слова совсем.
Очередь в Пышечную на Конюшенной 8 мая.
Ждала 40 минут, неоправданно долго, но за четыре года я ни разу не ела Пышки в СПБ.
Они были вкусные пока были горячие! На следующий день есть невозможно :(
vivara, приходите в первую половину дня, до обеда - очередь будет небольшой (минут в 15 уложитесь).
Видимо, мне везёт, почти каждый приезд захожу на Конюшенную и только один раз большая очередь была. И ела стоя только один раз, всегда были места за столом
Ева, и мне)
Прелестная подборка, Мария, спасибо! У нас в Казани таких мест нет, жаль :(
Была только на Большой Конюшенной в рамках туристической поездки в Питер, отмечала заранее на карте, попали уже под вечер, последние 5 пышек делили на двоих с ещё одними посетителями. Очень понравилось и место, и атмосфера, и сами пышки обалденные, кофе вкусный) обязательно зайду ещё раз при следующей поездке.
НАСТЯ,
На сенной, от гинзы хороша.
user685720, моя любимая
Мне на Конюшенной всегда подавали на советской тарелки в 2021 и 2022 ) И очереди были умеренные и я всегда без проблем садился за стол)))
Помню пышки на Загородном👍По дороге в институт забегали туда позавтракать. Ээх, давно это было, в далеких 80-х.😁
Ирина, а что это за место тогда было? на Загородном до недавнего времени работали «Ленинградские пышки», но закрылись
Мария, там была Пышечная. Но я даже не уверена, что это на Загородном было. Мой институт был на Ломоносова, мне кажется, что Пышечная тоже была на Ломоносова. Просто от метро мы ходили по Загородному😁
вкуснее всего на Садовой пышки! восторг) и безотказное противопохмельное)
Пышечная на Большой Конюшенной находится в бывшем здании Французской Реформаторской Церкви
Спасибо за обзор. Везу школьников, 8 класс, через неделю в Питер. Коплю "знаковые" места, где кушать.
А можно ещё статей про интересные едальни Питера.
А в Москве продают пышки?
Туча, в Москве это пончики)
А еще Пышландию могу рекомендовать! На Техноложке есть одна точно и еще где-то по городу есть точки
На Конюшенной 2 мая карты не принимали. Видимо, что-то случилось.
А вообще, и два года назад, когда я в первый раз туда ходил, их не принимали. По всей видимости, возможность была совсем небольшой отрезок времени.
Олег, думаю, в майские праздники не принимали, чтобы не задерживать очередь. В праздники она огромная, а терминалы в пышечной подвисают.
Мария, вроде всегда можно было только наличкой там расплачиваться
Регулярно (как бываем в Питере) заходим в "Пельмени. Пышки. Кофе." на Невском. Народа обычно немного, вкусно.
Два раза были в Питере, и каждый раз ходили на Большую конюшенную. По 20 минут стояли в очереди, но это того стоило. Это место где ты попадаешь обратно в СССР. Само место, дизайн да даже очередь создают эту атмосферу. Да, и пышки там изумительные👍👍👍
Около метро Московские ворота - угол дома, где был магазин Тото - открылось заведение (не запомнила название), где тоже есть вкусные пышки, а также там можно пообедать - большой ассортимент свежих разнообразных блюд. Там почти всегда очередь, так что брала там пышки навынос всего пару раз, очень понравились 👌
На Восстания 13 недавно открылась Пышка-Вышка, у них они прям идеально круглые
Моя любимая пышечная на Садовой, 32. Помещение небольшое, но на мой взгляд пышки самые вкусные.
На Москвоском проспекте есть Пирожковая с 1956 года работает, там очень вкусные пирожки по небольшим ценам и пышки тоже есть. Несколько лет назад ее хотели упразднить. но местные встали горой в защиту)
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Есть ещё «Петербургские пышки», совсем рядом с метро Достоевская, вход с двух сторон здания. Пышки вкусные)
Был только на Конюшенной. Теперб есть повод еще раз приехать в Питер ))
Вкусняшечкая и в монастыре ок. На 9-й линии отстой.
Ещё есть на Кузнечном переулке 8. Там самые дешевые :)
Сейчас любимая на 9й линии, каждый раз когда бываю рядом стараюсь зайти. Неудобно если попадаешь в обед, рядом какое-то предприятие сотрудники которого ходят туда обедать, в это время сложно найти место. А в юности была любимой пышечная на пр Попова, напротив ЛЭТИ... Часто ходили туда после лекций
На Балтийском вокзале как выходишь на перон на право есть небольшая пышечная - очень вкусно готовят. Жаль что купить можно только имея билет на руках.
Пышечных по городу полно. Главное, чтобы они выпекались на месте и продавались горячими. Потому что сама была свидетелем, как у Финляндского вокзала в подземном переходе работники несли откуда-то пышки на противне продавать в свой ларек. Тема раскрученная, продукт востребован, эксплуатируют все, кому не лень.
Мне неожиданно очень понравись пышки в маленьком кафе в Зоологическом музее, несколько лет назад. Не знаю, как там сейчас.
В студенчестве ходили в пышечную на углу Садовой и Итальянской. Пышки 8 руб. тогда стоили.
Пышки на Черной Речке тоже вкусные.
ул. Савушкина, 1/2.