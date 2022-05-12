Мария Рудницкая объелась пышками Профиль автора

Пышки — такой же гастрономический символ Петербурга, как корюшка или шаверма.

Я часто вижу, как в местных пышечных выгуливают туристов и говорят им: «Нельзя приехать в Петербург и не поесть пышек!»

Вокруг слова «пышки» много споров. Иногда слышу мнение, что его придумали только для того, чтобы отличаться от Москвы: в столице такую же выпечку называют пончиками. По другой версии, пышками называют жаренные в масле колечки из теста, а пончиками — шарики.

В Петербурге есть заведения, где продают колечки с глазурью сверху — то, что по-английски называют donuts. Но в этой статье я расскажу только о местах, где подают именно пышки — жареные румяные колечки с сахарной пудрой. Все они находятся в историческом центре города:

Пышечная на Большой Конюшенной

Где находится: Большая Конюшенная, 25

Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Адмиралтейская»

Сколько стоит пышка: 20 Р

Как утверждает вывеска, это старейшая пышечная в городе: она работает с 1958 года. И точно самая известная: сюда идут толпы туристов, а перед входом почти всегда стоит очередь. Здесь самая пестрая публика: в заведение на Большой Конюшенной приходят школьники и бабушки, бомонд и богема. Иногда место называют «Пышечная на Желябова»: такое имя носила улица в советское время.

В заведении два зала, но они небольшие — часто с пышками и напитками некуда сесть. Многие посетители заранее занимают места, пока кто-то из их компании стоит в очереди, и сидят за пустым столом. Другие гости за это время уже поели бы и ушли. Пышечная в объявлениях на стенах просит так не делать, но на них не обращают внимания. Я ни разу не попадала так, чтобы были свободные столики со стульями: всегда приходится перекусывать за высокими столами стоя.

Во многих пышечных картонные тарелки и стаканы, и меня это всегда расстраивает. Я люблю есть и пить из красивой посуды

Многим кажется, что таких цен в центре Петербурга больше нигде нет: пышка стоит 20 Р, кофе со сгущенкой или чай с сахаром — 50 Р. Но это не так: в подборке есть места, где цены ниже.

Пышки здесь мне не очень нравятся: чаще всего они кажутся непропеченными и как будто сыроватыми внутри. Возможно, мне просто не везет. На мой взгляд, сюда стоит идти как в музей: сфотографироваться на фоне витрин с красными неоновыми буквами, поразиться огромной очереди, посмеяться над нарезанной бумагой, которую используют вместо салфеток. Раньше еще приходили, чтобы погладить кота Рыжика. Но в 2021 году он пропал. Ему было 20 лет, и в пышечной считают, что он ушел умирать от старости.

До недавнего времени здесь принимали только наличные, но теперь можно расплатиться картой.

Пышечная на Садовой

Где находится: Садовая, 32

Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая»

Сколько стоит пышка: 27 Р

Еще одно место, которое работает с советских времен. Считается, что в пышечную на Большой Конюшенной ходят туристы, а об этом заведении знают только петербуржцы. Здесь мало места: есть только два столика со стульями и пара стоячих. Вдоль стен расположены стойки, где едят и пьют стоя.

Пышки обойдутся в 27 Р. Они толстые, очень мягкие и воздушные, я больше нигде таких не видела: чуть нажимаешь — и палец полностью проваливается в мякиш, но он тут же расправляется. Поклонники заведений на Садовой и Большой Конюшенной часто спорят, где пышки аутентичнее, «как в детстве». В советское время я не была в этих заведениях, но сейчас выпечка на Садовой мне кажется вкуснее. /list/buns-spb/ Где купить самую вкусную выпечку в Санкт-Петербурге: 9 проверенных мест

Кофе со сгущенкой стоит 50 Р, его наливают из титана, как и на Большой Конюшенной. Чай продают за 36 Р, компот из сухофруктов — за 50 Р. На стене наклеено объявление «Проверяйте сдачу не отходя от кассы!!!» — именно так, с тремя восклицательными знаками. Карты раньше не принимали, но теперь ими можно расплатиться.

Неодноразовая посуда — большой плюс пышечной. На стойках есть стаканчики с резаной бумагой, как на Большой Конюшенной, но на кассе можно взять обычные салфетки

Пышечка

Где находится: набережная канала Грибоедова, 56—58

Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая»

Сколько стоит пышка: от 26 Р

Заведение принадлежит известному ресторанному холдингу Ginza Project. На вывеске написано «Первая пышечная». Это хитрый маркетинговый ход: целиком фраза звучит как «Первая пышечная Ginza Project». С одной стороны, это и правда первое заведение холдинга в подобном формате. С другой — неискушенному посетителю может показаться, что место работает с давних времен. На самом деле «Пышечку» открыли только в 2017 году.

Пожалуй, это самое уютное заведение из всей подборки. В нем советская стилистика сочетается с современным комфортом. Места много: три зала, два из них — с высокими столиками и барными стульями, еще один — с диванчиками. Здесь много модно одетых девушек и молодых людей из тех, кого недавно называли хипстерами. Это единственная пышечная, где я видела меню на английском. /list/breakfast-spb/ Где завтракать в Санкт-Петербурге: 10 отличных мест

На столах — нарезанная бумага в стаканчике, как в советских пышечных

Пышка с сахарной пудрой стоит 26 Р. Можно дополнительно заказать топинги: сгущенка, мед, ягодный, шоколадный или карамельный сироп обойдутся в 40 Р за 40 мл.

Растворимый кофе со сгущенным молоком, как на Большой Конюшенной и Садовой, здесь называют бочковым. Он стоит 60 Р, эспрессо — 80 Р, американо — 85 Р, капучино — 110 Р. Выбор кофе здесь большой, в других пышечных такого нет: предлагают латте за 120 Р, мокачино за 140 Р, айриш за 145 Р, раф и фраппе за 180 Р.

Есть много акционных предложений. Если купить сразу десять пышек, две дадут бесплатно, при покупке двадцати — шесть, а если взять пятьдесят, в подарок можно получить двадцать штук. С 20:00 до 21:00 десять пышек продают за 160 Р вместо 260 Р, в воскресенье на пышки и напитки скидка 50%. Студенты всегда получают скидку 10%. Следить за акциями можно во «Вконтакте».

Петербургские пышки

Где находится: Садовая, 17

Ближайшая станция метро: «Гостиный двор»

Сколько стоит пышка: от 30 Р

«Петербургские пышки» находятся в «Гостином дворе». Чтобы найти заведение, не нужно заходить в универмаг: идите вдоль той части здания, что тянется по Садовой улице. Рядом расположен вход в общественное пространство «Двор Гостинки», которое открыли в 2021 году. Летом можно совместить поход за выпечкой с фотосессией у светящегося фонтана.

Пышки здесь больше всех оправдывают свое название: они очень пухлые, даже дырочку внутри почти не видно. Еще они самые дорогие из всей подборки. Зато есть топинги на выбор: пышка с сахарной пудрой стоит 30 Р, с медом — 55 Р, со сгущенным молоком — 45 Р, с вареной сгущенкой — 50 Р. Запить выпечку предлагают чаем за 50 Р, морсом за 70 Р, кофе с молоком или горячим шоколадом за 120 Р, эспрессо или американо за 110 Р, капучино за 130 Р. /list/dinner-spb/ Где ужинать в Санкт-Петербурге: 15 проверенных ресторанов

У «Петербургских пышек» есть еще одна точка в центре — на Загородном проспекте, рядом со станциями метро «Владимирская» и «Достоевская». Там цены ниже, а топингов еще больше: кроме тех, что я перечислила, есть пышки с корицей за 30 Р, с карамелью или шоколадным кремом за 50 Р, с мороженым за 75 Р. Пышка с пудрой на Загородном стоит 25 Р.

Монастырские пышки

Где находится: набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2

Ближайшая станция метро: «Василеостровская»

Сколько стоит пышка: 18 Р

Заведение находится в красивой церкви Успения Пресвятой Богородицы, в десяти минутах ходьбы от ледокола «Красин». Благодаря расположению это самое необычное место из всей подборки. Рядом находится горный институт, поэтому в кафе приходит много молодежи.

Мне понравились здешние пышки: они мягкие, пропеченные, с хрустящей корочкой. К ним можно взять чай в чашке за 55 Р, пуэр в чайнике за 100 Р, какао за 80 Р, капучино за 110 Р. Летом я бы выбрала грузинский лимонад за 130 Р, а в холодную погоду — сбитень с черной смородиной, имбирем и медом за 100 Р. Выгоднее всего взять сразу четыре пышки и кофе: все вместе будет стоить 120 Р. Где готовят самые вкусные булочки и десерты в Санкт-Петербурге: 9 проверенных заведений

«Монастырские пышки» — полноценное кафе, где можно пообедать. Суп дня стоит 80 Р, винегрет — 190 Р, уха с треской и лососем или мясная солянка — 170 Р, пельмени с мясом или рыбой — 240 Р. Меня удивило, что в меню церковного кафе есть скоромные блюда даже в Великий пост.

Пышки-пирожки Два гуся

Где находится: Кузнечный переулок, 8

Ближайшие станции метро: «Владимирская», «Достоевская»

Сколько стоит пышка: 12 Р

Признаюсь: это мой фаворит. Мне нравятся здешние пышки: пухлые, теплые, румяные и хорошо пропеченные. Здесь самые низкие цены из всей подборки: пышка стоит 12 Р, чай «Гринфилд» на выбор — 30 Р.

Еще в заведении продают пирожки. Их пекут здесь же, кухня открытая, поэтому тут вкусно пахнет сдобой. Можно купить горячие, только что из печки, пирожки с вишней, творогом и зеленью, печенью и яйцом, ветчиной и сыром. Они стоят по 49 Р. С картошкой и рисом, с яйцом — по 44 Р. Вся выпечка привлекательно выглядит, и в ней много начинки.

За кассой работают сразу два человека, поэтому очередь идет быстро. В двух шагах расположено много достопримечательностей: например, Музей-квартира Достоевского, Владимирский собор, Кузнечный рынок, музей Арктики и Антарктики.

Еще мне нравятся яркие цвета в интерьере

Приятно смотреть, как при тебе пекут. Один противень готовится отправиться в печку, а на другом лежат пирожки с пылу с жару

Пельмени. Пышки. Кофе

Где находится: Невский проспект, 20

Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Невский проспект»

Сколько стоит пышка: от 25 Р

У этого заведения самое центровое расположение: оно находится прямо на Невском, рядом с набережной реки Мойки и недалеко от Дворцовой площади. В оформлении интерьера эксплуатируют советскую стилистику: на стенах висят статьи из старых газет и плакаты в стиле «Окон Роста».

Пышки здесь стоят 25 Р. Со сметаной, сгущенкой или сиропом — 50 Р, в меню они называются «По-старопитерски». Мне нравится, что пышки приносят с кухни горячими. /list/streetfood-spb/ Где вкусно пообедать дешевле 400 рублей: 10 проверенных стритфудов Петербурга

Растворимый кофе со сгущенкой «Как раньше» стоит 65 Р. В пышечной на Большой Конюшенной подают такой же. Чай в чашке стоит 55 Р, американо и эспрессо — 95 Р, капучино — 160 Р. Еще в меню есть молочные коктейли по цене от 170 Р, домашний лимонад от 90 Р и другие напитки.

Перекусить можно не только пышками: пельмени стоят от 180 Р, чебурек — 150 Р, сырники — 185 Р. В соседнем зале есть симпатичная столовая, там можно взять салаты от 55 Р, супы от 75 Р, вторые блюда от 110 Р. Иногда в обоих залах обслуживают группу туристов, которые заказали здесь обед. В таких случаях поесть пышек не получится.

Граненый стакан отлично вписывается в советскую стилистику интерьера

В петербургских заведениях работают самые грамотные сотрудники

Вкусняшечная

Где находится: 1-я линия Васильевского острова, 54

Ближайшая станция метро: «Спортивная»

Сколько стоит пышка: от 20 Р

Пышки здесь довольно вкусные, но мне не очень понравилось, что их разогревают в микроволновке. Пышка с сахарной пудрой обойдется в 20 Р, со сгущенкой — в 27 Р, с медом, шоколадом, карамелью, ванильным или ягодным сиропом — в 30 Р. Есть даже с пармезаном за 42 Р. Вчерашние пышки стоят 12 Р, кофе и какао — от 70 Р.

«Вкусняшечная» — это пекарня. Кроме пышек, здесь продают пирожки: с ревенем за 42 Р, с капустой за 48 Р, с картошкой и грибами, печенью, вишней за 65 Р. Сосиска в тесте стоит 65 Р. Еще есть пирожные и торты: кусок сметанника обойдется в 85 Р, вафельная трубочка — в 102 Р, но она огромная. С 20:00 до 21:00 скидка 30% на всю выпечку. Пирожки и пироги можно заказать на дом через группу заведения во «Вконтакте».

В соседнем здании расположен филфак педагогического университета имени Герцена, поэтому сюда приходит много студенток. «Вкусняшечная» находится в двух шагах от набережной Макарова и Тучкова моста, по нему можно перейти на Петроградскую сторону.

В последний мой приход во «Вкусняшечной» закончились одноразовые тарелки и мне подали пышки в контейнере из пенопласта

В заведении есть стеллаж с книгами. Интересно, читают ли их студенты-филологи

Пышки

Где находится: 9-я линия Васильевского острова, 18

Ближайшая станция метро: «Василеостровская»

Сколько стоит пышка: 20 Р

Это маленькое кафе на несколько столов. Пышки здесь симпатичные — в меру пухлые, пропеченные. Они стоят 20 Р, других топингов, кроме классической посыпки сахарной пудрой, нет. Чай стоит 40 Р, растворимый кофе — 50 Р, американо и эспрессо — 100 Р. Я люблю компот из сухофруктов за 40 Р.

Кроме пышек, в меню есть борщ, солянка, грибной, куриный и другие супы — все по 100 Р, винегрет, селедка под шубой и «Мимоза» за 60 Р. Еще есть сосиски в тесте и пирожки за 45 Р: с яблоком, капустой, курицей и грибами.

Пышечная удобно расположена в центре туристической части Васильевского острова: рядом пешеходная часть 6-й и 7-й линий, Василеостровский рынок, Новый музей современного искусства, а через дорогу от заведения — креативное пространство «Линии». Там находятся магазины, шоурумы, библиотека, коворкинг «Практик» и бесплатные места под стеклянной крышей, где можно посидеть с ноутбуком.