Анализ судебной практики порой заменяет поход к юристу. По судебным актам можно понять, на что ссылаться в иске, у какой стороны больше шансов на победу, какие доказательства могут потребоваться, есть ли смысл обжаловать решение. А подходящие определения вышестоящих судов можно приложить к заявлению: так судья поймет, что его решение в вашу пользу не отменят на пересмотре.
Собрали сайты, где можно изучать судебную практику — бесплатно или на коммерческой основе.
Государственный портал объединил работу судов общей юрисдикции и подчеркивает доступность и открытость судебной системы. Правда, юристы недовольны им из-за технических перерывов, недружелюбного интерфейса и примитивных фильтров.
В системе можно искать практику по ключевым словам, номеру дела, названию суда или дате принятия решения. Всего в базе 199,5 млн актов
Стоимость: бесплатно
Аналог ГАС «Правосудие», но по арбитражным делам. В картотеке при системе «Мой арбитр» собраны 36 млн актов. Сервис помогает следить за исходом дел, подавать документы в арбитражные суды и искать их решения.
Можно выбирать судебные акты по имени судьи, категории дел или по ключевым словам: например, «алименты», «штраф» или «аренда»
Стоимость: бесплатно
В самой популярной базе содержатся постановления Пленума Верховного суда. Доступ к практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов платный. Интеллектуальный поиск поможет найти акт, который наиболее точно подходит к запросу. Есть приложения для iOS и Android
Стоимость: зависит от обслуживающей организации и выбранного комплекта. «Оптимальный» — с банком решений судов общей юрисдикции — обойдется примерно в 12 000 ₽ в месяц. Раз в полгода система предоставляет бесплатный доступ на два дня
Коммерческая версия дает доступ к 85 млн актов судов всех уровней — от мировых до Верховного. Разнообразие функций в целом то же, что и у «Консультанта». Есть приложения для iOS и Android
Стоимость: зависит от обслуживающей организации — продавца доступа к справочно-правовой системе. Комплект с доступом к судебной практике и системе анализа решений «Сутяжник» стоит 3000—4000 ₽ в месяц. Раз в полгода сервис предоставляет бесплатный доступ на три дня
Можно не только читать судебную практику, но и оставлять вопросы для экспертов-юристов. Есть поиск по ключевым словам в тексте, нужной статье закона, по дате и номеру решения или по фамилии судьи. А еще — тематические подборки практики
Стоимость: бесплатно
В базе 75 млн решений. Можно читать их онлайн или зарегистрироваться и подписаться на рассылку. Сервис не слишком удобный, но иногда можно найти даже те решения, которых нет в ГАС «Правосудие»
Стоимость: бесплатно
Коммерческий сервис с базой из 90 млн актов. Можно фильтровать их с помощью 21 параметра поиска, составлять свои подборки решений и читать чужие, подписываться и получать уведомления о поступлении новых актов, сортировать их по итогу и фамилии судьи
Стоимость: 5000 ₽ в месяц
Сайты судов
Суды общей юрисдикции публикуют свои решения на сайтах в разделах «Судебное делопроизводство», а о резонансных делах пишут в новостном блоке. Фильтр на сайтах судов не позволяет искать решения по ключевым словам.
Верховный и Конституционный суды тоже публикуют обзоры практики на своих официальных сайтах. Там же можно найти тексты судебных актов — в фильтре есть возможность искать решения по ключевым словам
🧑⚖️ Повышаем правовую грамотность
Отвечаем на сложные юридические вопросы и разбираем законы в потоке «Все о правах и обязанностях»
Чтобы узнать точную стоимость коммерческих версий информационных систем, обратитесь в организации, которые осуществляют поддержку клиентов в выбранном регионе. Информация о региональных центрах: «Консультант-плюс», «Гарант»
Что еще почитать:
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal
28.11, 07:29
ГАС Правосудие - вещь крайне неудобная.
Для меня как специалиста без юридического образования удобны ras.arbitr.ru и media-pravo.info
27.11, 11:41
а Кодекс/Техэксперт?
01.12, 20:45
Пользовалась, когда самостоятельно составляла иск и подаавла суд на выписку из дома прописанного в ней человека. Когда покупала этот дом в ипотеку, человек (родственник бывшего собственника) обязался выписаться, но не выписался. Еще пользовалась судебной практикой, когда под федеральны нужды изъяли часть земельного участка в московской области.Судилась с этой организацией за размер компенсации. Еще пользовалась, когда надо было решить вопрос о непрвомерности действий судебных приставов.
Но больше всего мне помогли бесплатные ресурсы, где можно задавать вопросы, а юристы со всей страны отвечают бесплатно ( Потом можно отблагодарить их финансово).
Активно при любом вопросе пользуюсь Консультантом, бесплатно.