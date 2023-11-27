Аналог ГАС «Правосудие», но по арбитражным делам. В картотеке при системе «Мой арбитр» собраны 36 млн актов. Сервис помогает следить за исходом дел, подавать документы в арбитражные суды и искать их решения.

Можно выбирать судебные акты по имени судьи, категории дел или по ключевым словам: например, «алименты», «штраф» или «аренда»

Стоимость: бесплатно