Я много раз обращался в Роспотребнадзор с жалобами, но все время получал отказ. Основания были разными. Например, проверяющие писали, что по указанному мной адресу нет магазина, хотя я прикладывал к жалобе его фотографии и скриншоты с «Гугл-карт». А у них одни отмазки: «Непонятно, что это за магазин, название не указано, не получилось найти». Причем после отказа я не могу отправить им уточнение. Приходится создавать новое обращение, которое рассматривают заново. Бывают отказы из-за отсутствия доказательств моих претензий. Роспотребнадзору мало, что я скидываю фото и подробно описываю нарушение. Ему нужны какие-то ответы от магазина. Но маленькие фирмы не дают письменных ответов, да еще и могут вытолкать из помещения, если настаивать на выдаче документа. Другой вид отказа: «Мы связались с магазином, там сказали, что такого не было. Ваша жалоба не подтвердилась». Несколько раз Роспотребнадзор отвечал, что обязательно проведет проверку. И на этом все. А где узнать, была ли проверка и какой результат? Об этом меня не информировали. Думаю, они отказывают мне, только бы не работать, и усложняют процесс, чтобы рядовому пользователю было сложнее добиться справедливости. Расскажите, где я действую неправильно? И как подать жалобу на Роспотребнадзор в более высокую инстанцию? Б.

Бывает, что человек пишет жалобу в какой-то госорган и получает отказ. Он пытается понять, почему ему отказали, но не может: ответ написан сложно и запутанно. А ссылки в нем на подпункт какого-то там пункта какой-то статьи не добавляют ясности, а как бы намекают: «Даже не пытайся. Сначала окончи юрфак, потом приходи». Никита руководитель юридического агентства Профиль автора

Так и в вашем случае: нормальному человеку трудно понять, чего от него хочет Роспотребнадзор в своих документах. Выступлю вашим переводчиком с бюрократического языка на русский и расскажу о типичных ошибках, которые допускают многие люди, когда пишут жалобы в Роспотребнадзор.

В каких случаях жалобу в Роспотребнадзор могут оставить без рассмотрения

Роспотребнадзор в некоторых случаях имеет право оставлять обращения без рассмотрения и даже не отвечать на них. Общие для всех ведомств в России случаи прописаны в законе «О порядке рассмотрения обращений граждан». К ним относятся: в обращении нет фамилии, имени и отчества или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. В такой ситуации ответа не будет;

в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы сотрудникам ведомства или членам их семьи. В таком случае жалобу оставят без ответа, а гражданину сообщат, что он злоупотребляет своим правом на обращения;

невозможно прочитать жалобу: например, из-за неразборчивого почерка. Если чиновники смогут прочесть данные отправителя, ему отправят ответ с разъяснением, что прочитать жалобу не смогли. В этом случае гражданин может пожаловаться снова — если перепишет жалобу;

из текста жалобы непонятно, чего хочет гражданин. Например, написано: «Долой коррупцию, даешь справедливость!» вместо «Прошу разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных»;

гражданин жалуется на то, о чем уже получил ответ по существу, а ничего нового в жалобе нет;

ответ невозможно дать без разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Такое бывает крайне редко, но все же случается. ст. 11-ФЗ о работе с обращениями граждан

Когда жалоба попадает в Роспотребнадзор, ее регистрируют и проверяют на правильность заполнения. В ней должны быть указаны: Название госоргана, куда вы обращаетесь, либо ФИО человека, которому адресована жалоба, или хотя бы его должность. Ваши ФИО. Адрес, по которому нужно отправить вам ответ. Адрес и наименование нарушителя. Суть жалобы. Дата. Подпись. ст. 7 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»

Есть и специфические для Роспотребнадзора причины для отказа. Я изучил ответы ведомства на ваши запросы и понял, что вам отказывают из-за них. Вы совершаете одни и те же ошибки. /guide/zhaloba/ Как правильно подать жалобу в любое ведомство

Не указываете в жалобе название и адрес компании, которую нужно проверить. Если заявитель составил жалобу правильно, его доводы адекватны и указывают на нарушение прав, то Роспотребнадзор оформляет распоряжение о проведении внеплановой проверки. В нем должны быть указаны юридическое название и адрес организации, которую необходимо проверить. Эту информацию сотрудники ведомства берут из текста обращения. Если в вашей жалобе адреса и наименования нарушителя нет, проводить проверку не будут, поскольку непонятно, кто именно нарушил права заявителя.

Дело в том, что Роспотребнадзор — это не полиция и не ФСБ. Проверяющие не будут вести расследование, чтобы выяснить виновника нарушения. Поэтому вы должны предоставить им всю информацию, чтобы они могли начать проверку. Для этого укажите в тексте жалобы юридическое наименование нарушителя и его адрес. Роспотребнадзор не будет действовать наугад: есть риск ошибиться и проверить не того, кого нужно. Потом законность контрольных мероприятий придется обосновывать, если компания или ИП начнут жаловаться на действия госоргана. Все должно быть однозначно: человек пожаловался вот на эту фирму, поэтому ее и проверяют.

Например, заявитель написал, что с ним плохо обошлись в кафе по такому-то адресу, а название не указал. В этом здании есть столовая, ресторан и кондитерская — неясно, кого проверять. Или к моменту проверки кафе съехало, а на его место встало другое, но под той же вывеской.

Учтите, что юридическое наименование фирмы порой не совпадает с торговой маркой, под которой она работает. Например, кафе «У Артура» может на самом деле называться ООО «Ромашка» или «ИП Иванов А. К.». Нужно узнать настоящее наименование — то, под которым фирма зарегистрирована.

Юридический адрес тоже часто не совпадает с фактическим. Например, организация зарегистрирована в Москве, но работает в Калуге, Самаре и Казани. Если адрес регистрации отличается от фактического, в жалобе лучше указать оба. И скриншоты из «Гугл-карт» не нужны — достаточно адреса.

Получить информацию о нарушителе несложно. Можно спросить у сотрудников компании. Вам обязаны ее предоставить — это не тайна. Или посмотрите, что написано в чеке, договоре, проверьте информационный стенд в офисе, табличку с режимом работы на двери, рекламные вывески, поищите информацию на сайте организации. ст. 9 закона «О защите прав потребителей»

Если вы знаете название юрлица, но не знаете адрес, запросите сведения на сайте налоговой. Это бесплатно и можно сделать за минуту. Вам пришлют выписку, где будет вся информация о компании. Ничто не мешает приложить эту выписку к жалобе, чтобы снять все вопросы Роспотребнадзора. Но даже в этом случае указывать в тексте жалобы название компании и ее адрес необходимо.

Не соблюдаете претензионный порядок. По закону вы не можете сразу подать жалобу в Роспотребнадзор. Сначала необходимо сообщить о своем недовольстве компании или предпринимателю, который нарушил ваши права. Для этого нужно составить претензию и отправить в компанию-нарушителя.

В претензии укажите суть нарушения, дату и время, когда это произошло, требования и срок, в течение которого они должны быть удовлетворены. Затем отправьте претензию заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес компании. Квитанцию об отправке и вернувшееся уведомление сохраните — это доказательства, что вы соблюли претензионный порядок.

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Можно воспользоваться сервисом Почты России для отправки заказных писем. Сервис платный, но стоимость отправки заказного письма сопоставима с отправкой бумажного — порядка 70 Р. Зато можно сэкономить на бумаге, конверте и принтере: текст письма можно набрать в самом сервисе. Поскольку отправка происходит через единую систему идентификации госуслуг, такое письмо будет считаться подписанным электронной подписью, равнозначной собственноручной.

Можно вручить претензию лично: распечатайте ее в двух экземплярах, один отдайте, а на втором попросите поставить подпись, дату и печать. Этот способ хуже: сотрудники часто отказываются принимать претензии и на чем-то расписываться. Или ее может принять тот, кто не вправе этого делать. Например, уборщица, которая проведена неофициально и юридически никак к компании-нарушителю не относится.

Потом ждите ответа. Его должны дать в течение 30 дней с момента получения претензии. Но есть исключения. Ряд требований должны рассмотреть в течение 10 дней, например: об уменьшении покупной цены товара; компенсации расходов на исправление недостатков товара; возврате денег, которые вы заплатили за товар; возмещении убытков из-за продажи некачественного товара или предоставлении недостоверной информации о нем. ст. 21, 22 закона «О защите прав потребителей»

Требования о замене некачественного товара рассматриваются за 7 дней. Если продавцу нужно дополнительное время, чтобы убедиться в дефектах, срок могут продлить до 20 дней.

Если ваши требования не удовлетворили или проигнорировали претензию, тогда уже можно жаловаться в Роспотребнадзор. К жалобе приложите претензию с отметкой о вручении или квитанцией об отправке.

Соблюдать претензионный порядок необходимо. Если претензии не было, Роспотребнадзор не вправе проводить проверку по жалобе. Он как бы говорит: «Сначала попробуйте договориться между собой, а если не сможете, то приходите — я вмешаюсь». подп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 закона № 294-ФЗ

Не стоит недооценивать силу письменной претензии. Бывает, что потребитель составляет претензию, компания признает свою ошибку и возмещает ущерб. Вопрос закрыт, все довольны: потребитель получил то, что хотел, компания избежала проверки, а Роспотребнадзору — меньше работы.

На что можно жаловаться в Роспотребнадзор

Жаловаться в Роспотребнадзор можно на качество товара или услуги, на некачественное обслуживание на предприятии или в торговой точке.

Недостатком товара, работы или услуги считается их несоответствие требованиям, предусмотренным законом, либо условиям договора между продавцом и покупателем, либо целям, для которых товар, работа или услуга обычно используется. Покупателю продали сломанный телевизор — значит, условия договора нарушены, поскольку покупатель заплатил за рабочий. Можно жаловаться в Роспотребнадзор. В договоре прописано, что покупатель заплатил именно за сломанный телевизор, — значит, жалобу Роспотребнадзор не примет. Тут ничего не нарушено: покупатель знал, за что платил. Покупатель купил просроченные таблетки в аптеке — можно звать Роспотребнадзор, поскольку они опасны для жизни. Если в продуктовом магазине грязно, по прилавку бегают тараканы, а продавцы без масок и санитарных книжек — это тоже создает угрозу жизни и здоровью граждан, а значит, можно жаловаться в Роспотребнадзор. Преамбула закона «О защите прав потребителей»

Как написать жалобу в Роспотребнадзор

Способы подачи жалобы. Как именно обращаться в Роспотребнадзор, гражданин вправе решать самостоятельно. Вариантов несколько: лично, через форму на сайте, обычной или электронной почтой.

Лично при посещении ведомства. Личный визит к чиновникам и устное обращение допустимы, но придется записаться на прием. Это не самый эффективный и быстрый способ решить проблему — приходится узнавать приемные часы, запись может быть на несколько недель вперед, иногда приходится стоять в очереди. Такой способ подойдет тем, кто принципиально не пользуется электронными сервисами и сайтом госуслуг.

Путем факсимильной связи. Факсимильная связь была когда-то современным и довольно передовым методом отправки обращений, но сейчас маловероятно, что в региональном подразделении Роспотребнадзора найдется работающий факс и человек, умеющий с ним работать. Лучше использовать другие способы подачи жалоб.

Через официальный сайт. Самый надежный и быстрый способ пожаловаться на что угодно — электронное обращение через официальный сайт Роспотребнадзора. Оно доставляется моментально, и потерять такую жалобу нереально.

Обращение, поданное через сайт, попадет в центральный аппарат, а дальше все зависит от того, что указано в жалобе. Если решение вопроса в компетенции региональных подразделений — его направят туда. Пересылка занимает время. Процесс рассмотрения можно ускорить, если пожаловаться напрямую в региональное подразделение. Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации

Заказным письмом с уведомлением о получении. Это можно сделать на бумаге или в электронной форме.

В первом случае вы пишете письмо на листе бумаги от руки или печатаете на принтере. Потом упаковываете его в конверт с адресом и несете на почту — его доставит почтальон, а у вас будет уведомление о вручении письма. Главное — знать почтовый адрес: его можно посмотреть в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

Второй способ — сервис Почты России для отправки заказных писем. Стоит он около 70 Р, но никуда ходить не нужно.

По электронной почте. Закон разрешает направлять жалобы и по электронной почте — официальные адреса всех региональных подразделений содержатся на сайте ведомства.

Через госуслуги. Воспользоваться сайтом госуслуг для подачи жалоб в Роспотребнадзор не получится — такой функции в 2022 году на госуслугах нет.

Образец жалобы в Роспотребнадзор

Допустим, у Алексея в квартире вода непригодна для питья, а управляющая компания ничего с этим не делает. Вот как будет выглядеть хорошая жалоба.

Образец заявления в Роспотребнадзор

Можно ли подать жалобу в Роспотребнадзор анонимно. Некоторые люди боятся подписывать жалобы: считают, что чиновники начнут хуже к ним относиться или будут мстить.

Направить жалобу анонимно можно — но вот разбирать ее и принимать по ней меры Роспотребнадзор не обязан. Если нет полных данных заявителя или адреса, на который нужно отправить ответ, чиновники имеют право не отвечать и это не будет считаться нарушением. п. 1 ст. 11 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан

Не бойтесь подписывать жалобы. Закон защищает человека, который пожаловался на нарушение своих прав. А еще нельзя разглашать сведения, которые он указал в обращении, в том числе и его данные.

Сроки рассмотрения обращения. Срок рассмотрения жалобы, как правило, не превышает месяца, но отсчитывается со дня регистрации обращения в Роспотребнадзоре. Время, пока письмо идет почтой, не учитывается.

В некоторых ситуациях срок рассмотрения могут продлить еще на 30 дней, но вас должны об этом уведомить. ст. 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»

Что делать, если Роспотребнадзор не отвечает на жалобу

По результатам рассмотрения жалобы Роспотребнадзор обязан что-то ответить. Ответ придет бумажным письмом, если вы приносили жалобу лично в ведомство или отправляли почтой. Если же вы подавали обращение в электронном виде, то ищите ответ в своей электронной почте. Если сроки прошли, а вы ничего не получили, значит, Роспотребнадзор нарушил правила рассмотрения заявлений. п. 4 ст. 10 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»

Допустим, вы все сделали правильно: предварительно отправили нарушителю претензию, в жалобе в Роспотребнадзор указали название и адрес организации. Но тщетно. Роспотребнадзор отвечает: «Мы проверили — ваши слова не подтвердились, нарушений нет». Или вообще ничего не отвечает. Тогда можно писать жалобу уже на сам Роспотребнадзор.

Куда жаловаться на Роспотребнадзор

Вот куда можно пожаловаться на действия или бездействие Роспотребнадзора.

В прокуратуру. Обращайтесь в региональную прокуратуру — той области, края или республики, где находится местный Роспотребнадзор. Писать в генпрокуратуру нет смысла: жалобу все равно спустят ниже.

Центральный аппарат Роспотребнадзора. Например, вы написали жалобу в региональное управление ведомства, но получили отказ или вас проигнорировали. Тогда вы вправе обратиться в центральный аппарат. Не забудьте приложить к письму доказательства, что вы уже писали в местный Роспотребнадзор, но вам отказали или не ответили.

Образец жалобы на Роспотребнадзор

В суд. Пожаловаться на бездействие или незаконные действия можно и в суд. Специально для судебного обжалования действий и бездействия чиновников существует Кодекс административного судопроизводства РФ, и вы вправе подать административный иск.

В суде можно обжаловать бездействие должностных лиц Роспотребнадзора, если они отказались проводить проверку или провели ее не в полном объеме, дали отписку. Суд не привлечет чиновников к ответственности, но может заставить работать. Обжаловать через суд действия или бездействие чиновников можно в течение трех месяцев. /kak-podat-v-sud/ Как подать иск в суд

Допустим, Артур написал жалобу в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и получил отказ. Он не успокоился и подал жалобу на региональное управление в центральный аппарат Роспотребнадзора. Ответа на этот раз вообще не последовало. Тогда он написал в Генпрокуратуру жалобу на Роспотребнадзор. Прокуроры не стали разбираться, а переадресовали его жалобу обратно в Роспотребнадзор. То есть орган, на который Артур жаловался, теперь должен был рассматривать жалобу на самого себя. В итоге Артур все-таки получил ответ, опять отрицательный, и подал в суд на Роспотребнадзор. Суд проверил его доводы и подтвердил, что ведомство действительно нарушило сроки рассмотрения обращения. А вот сами ответы Роспотребнадзора судью полностью устроили: он решил, что там все правильно. В результате Артуру присудили всего 5 тысяч рублей — компенсацию морального вреда за ожидание ответа. А на юридические услуги — подготовку жалоб и консультации — он потратил 36 тысяч. Эти расходы не компенсировали, потому что Артур понес их еще до суда и они не были прямо связаны с административным иском. Так что затея оказалась весьма убыточной. Решение по делу № 2А-2198/2017

Как правильно жаловаться в Роспотребнадзор

Сначала отправьте претензию нарушителю ваших прав. Если ответа нет или он вас не устроил, можно обращаться в Роспотребнадзор.

В тексте жалобы не забудьте указать юридическое наименование и адрес компании, на которую жалуетесь.

На проверку дается 30 дней. Роспотребнадзор должен прислать ответ на электронную или обычную почту.

Если Роспотребнадзор не ответил в установленный срок, это нарушение.

Действия или бездействие сотрудников Роспотребнадзора можно оспорить. Можете писать жалобы в центральный аппарат ведомства, прокуратуру или направить административный иск в суд.