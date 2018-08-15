Когда люди не могут договориться, они идут в суд.

Алексей Каблучков юрист

Но в суд нельзя просто прийти: нужно подать специальный документ — исковое заявление, по-простому — иск.

Иск — это заявление, в котором один человек просит суд обязать другого выполнить какое-то требование. Того, кто подает иск, называют истцом. Тот, кого хотят обязать, — ответчик.

Вроде все просто: «Я, такой-то, хочу, чтобы такой-то сделал вот это на таких-то основаниях». Но на успешность иска влияют нюансы: формулировки, структура, обоснование. Даже опытные юристы иногда ошибаются на этапе подачи искового заявления, теряют время и проигрывают дела. Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию, которая позволит подать иск без ошибок.

Пошагово Сформулировать, чего мы хотим: наметить результат, найти закон, изучить судебную практику и подумать, выполнимо ли требование. Установить срок исковой давности, чтобы не пропустить его. Определить участников спора и правильно выбрать суд для подачи иска. Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора — отправить претензию еще до суда. Подготовить документы, которые нужно приложить к иску: доказательства, выписки и квитанции. Оплатить госпошлину. Составить иск самостоятельно или с помощью готовых образцов. Разослать иск сторонам и предъявить его в суд. Проверить, принял ли суд иск к производству. На наш взгляд, именно в этой последовательности проще всего составить и подать иск, но никто не мешает вам сначала составить иск, а потом уже оплатить пошлину — делайте так, как вам удобнее. Или посоветуйтесь с юристом.

Шаг 1 Сформулировать требование

В прошлых статьях мы уже писали, что в суд идут не за справедливостью, а за исполнением конкретных требований. Поэтому первое, с чего стоит начать, — понять, о чем просить суд. Если требование не определено хотя бы в общих чертах, нельзя понять, в какой суд и к кому подавать иск.

Наметить результат. Подумайте, какого результата вы хотите добиться.

Например, истец — покупатель машины, в ней обнаружился дефект, его машину забрали на долгий официальный ремонт и «морозили» этим ремонтом слишком долго. Еще и написали в соцсетях, что истец ее специально повредил, чтобы нажиться на ремонте. Чего он теперь хочет? Объясните мне: российский суд

Вариантов много:

чтобы удалили публикацию из соцсетей; чтобы удалили публикацию из соцсетей и отремонтировали машину; чтобы удалили публикацию, отремонтировали машину и заплатили моральный ущерб; чтобы отдали машину как есть, уж бог с ним с ремонтом и публикацией; чтобы заменили на новую машину без дефектов; чтобы вернули деньги за машину; чтобы вернули деньги за машину плюс неустойку за долгий ремонт; чтобы и выдали новую машину, и заплатили неустойку, и удалили публикацию, и заплатили моральный ущерб, и опубликовали опровержение, и вприсядку еще станцевали четырнадцать тактов.

Не все из этого истец сможет получить, но для начала нужно понимать, чего он хочет.

Нельзя одновременно изменить и предмет требования, и его обоснование

Требование можно изменить в ходе судебного разбирательства. Обстоятельства, на которых основан иск, тоже. Но одновременно изменить предмет требования и его фактическое обоснование нельзя.

Например, в суд подали иск об обращении взыскания на автомобиль по договору купли-продажи. В ходе процесса можно изменить предмет иска — вместо автомобиля просить взыскать уплаченные за него средства. Также можно изменить основание иска — вместо договора купли-продажи сослаться на договор лизинга. Но заявить о том, что теперь вы просите взыскать деньги по договору лизинга нельзя, потому что это уже другой иск.

Для начала достаточно наметить предмет требования и продолжить подготавливать иск. Отточить формулировку можно и позже.

Найти закон. Ваше требование должно основываться на законе, а иногда — точно его повторять.

Например, договор купли-продажи автомобиля признали недействительным в рамках банкротства продавца. В договоре было указано, что в таком случае продавец должен купить покупателю равноценный транспорт. Но такое требование в суде покупатель заявить не сможет, потому что в законе четко указаны последствия недействительности сделки — вернуть все полученное по ней: продавцу — автомобиль, а покупателю — деньги. Другие придумывать нельзя. п. 1 ст. 167 ГК РФ

Обычно закон предоставляет сторонам возможность самим устанавливать правила — тогда требование может основываться на законе.

По общему правилу, если продавец не передал документы на автомобиль, то покупатель вправе отказаться от него и потребовать вернуть деньги. Но в статье 464 ГК РФ указано, что стороны могут договориться иначе. Например, что при затягивании передачи документов на автомобиль продавец должен уплатить неустойку. Такое требование суд рассмотрит.

Вообще суд в первую очередь руководствуется нормами закона, и только потом — понятиями справедливости и морали. Поэтому иск надо обосновывать не только фактами и здравым смыслом, но и нормами закона.

Cуд в первую очередь руководствуется законом и только потом — моралью

В интернете много ресурсов, где можно найти образцы исков с готовыми ссылками на законы. Там можно выбрать заявление, которое подходит под вашу ситуацию, и подсмотреть, на какой закон надо ссылаться. Но законодательство постоянно меняется, поэтому актуальность статей обязательно нужно перепроверить.

Тексты правовых актов можно найти в справочно-правовых системах, например в Гаранте, Консультанте или на официальном интернет-портале правовой информации.

Изучить судебную практику. Изучая решения судов по идентичным спорам, можно понять, какое требование лучше заявить, как доказать, что вы правы, и какие у вас шансы на выигрыш. Если много судов в разных регионах одинаково удовлетворили схожие иски, есть смысл не изобретать велосипед, а попросить у суда того же самого.

Судебные акты публикуются в открытом доступе: СудАкт публикует решения судов общей юрисдикции, Банк решений — арбитражных судов.

Банк решений арбитражных судов. Тут можно выбрать конкретный суд и категорию спора, чтобы в целом оценить ваши шансы. А можно искать по ключевым словам

Проверить выполнимость требования. Суд может повелеть исполнить ваше требование, но исполнять его будет ответчик. И если он физически не может исполнить решение суда или его будет невозможно заставить, то выйдет глупо.

Неисполнимыми считаются решения, которые:

оказывают давление на личность, например, заставляют ответчика признать вину или подписать договор; обязывают ответчика сделать то, что сделать невозможно, например, вернуть дом, который уже снесли; сформулированы неконкретно: просто вернуть какой-то долг.

Часто достаточно переформулировать требование, чтобы оно стало исполнимым.

Например, требование «вернуть долг» лучше сформулировать так: «взыскать с Иванова Ивана Анатольевича в пользу Петрова Александра Семеновича сумму основного долга в размере 237 849,14 рубля, а также сумму неустойки в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 1 мая 2018 года по день фактического исполнения обязательства». Такое требование более конкретное и предусматривает последствия его неисполнения.

Установить срок исковой давности. Иск надо предъявить в течение срока, определенного законом, — срока исковой давности.

Общий срок исковой давности — 3 года. В большинстве случаев течение срока исковой давности начинается со дня, когда истец узнал о нарушении своего права и о том, кто его ответчик. п. 1 ст. 196 ГК РФ

Например, квартиру истца 1 января 2018 года залили соседи сверху. Истец всю зиму жил на Бали и вернулся только 4 апреля — именно тогда он увидел огромное пятно на потолке. В суд он может обратиться до 4 апреля 2021 года.

По ряду дел установлены специальные сроки. Например, иск об оспаривании увольнения нужно подать в течение 1 месяца после получения приказа, о признании недействительным решения общего собрания общества — в течение 6 месяцев, о взыскании компенсации за ненадлежащее выполнение работ по договору подряда — 1 года. ст. 392 ТК РФ п. 5 ст. 181.4 ГК РФ п.п. 2, 3 ст. 725 ГК РФ

Суд откажет в иске, если ответчик заявит о пропуске исковой давности

Перед тем, как писать иск, обязательно нужно узнать срок давности по вашему требованию. Весь процесс нужно планировать с учетом этого срока, потому что суд просто откажет в иске, если ответчик заявит о пропуске исковой давности. ст. 199 ГК РФ

Шаг 2 Определить участников спора и суд

Помимо истца в процессе всегда участвует ответчик, а иногда даже несколько ответчиков. В некоторых делах есть еще третье лицо и прокурор. Суду об участниках спора нужно сообщить, поэтому определить их нужно до подачи иска.

Понять, к кому предъявлять иск. Иск предъявляется к конкретному лицу — ответчику. Истец должен сам определить ответчика еще до предъявления иска в суд. Иск надо подавать к тому, кто должен что-то сделать по закону, а не к обидчику, плохому человеку или тому, кого хочется наказать.

Например, истица пострадала из-за водителя троллейбуса. Но иск надо подавать не к водителю троллейбуса, а к троллейбусному депо. Именно оно предоставляло услуги перевозки и несет ответственность за действия водителя.

Чтобы правильно определить ответчика, надо перевести ситуацию с человеческого языка на язык закона. Для этого нужно ответить на вопросы:

От чьего имени оформлены договор, чеки или другие документы? Кому в итоге идут деньги и кто получает выгоду от ситуации? Кто напрямую отвечает перед вами по закону?

Ответчиками могут быть не только люди, но и организации, общественные объединения, органы власти, города, субъекты федерации и даже само государство.

Ответчиком может быть даже государство

В ходе судебного разбирательства ненадлежащего ответчика можно будет заменить. Но это сложно даже для опытных юристов. Проще сразу указать правильного.

Подумать, к кому еще можно предъявить иск. Иск можно предъявить сразу к нескольким ответчикам. Обычно чем больше ответчиков, тем проще заставить хоть кого-то из них выполнить требование.

Дополнительных ответчиков можно привлечь и в ходе судебного разбирательства, но на это будет нужно получить согласие суда. Кроме того, процесс начнется сначала, а это — время и дополнительные расходы. ст. 46 АПК РФ ст. 40 ГПК РФ ст. 41 КАС РФ

Понять, что и с кого требовать. При подаче иска к нескольким ответчикам нужно указать, в какой части каждый из них должен выполнить заявленное требование.

Например, в результате ДТП пострадал автомобиль, а страховая компания отказалась выплачивать страховое возмещение. Истец может предъявить иск к страховой компании и виновнику ДТП. Со страховой можно взыскать страховое возмещение в пределах лимита ответственности, неустойку за отказ добровольно исполнить требование и штраф, если страховая не исполнит требование в досудебном порядке. А с виновного в ДТП водителя можно взыскать сумму ущерба, не покрытую страховым возмещением и компенсацию за утрату товарной стоимости автомобиля. Как я судился с автосервисом

Иногда ответчики — солидарные должники. Такие должники обязаны совместно выполнить одно и то же требование. Например, заемщики одного займа солидарно отвечают за его неисполнение, а принявшие наследство наследники солидарно отвечают по долгам наследодателя в пределах принятого наследства. ст. 1175 ГК РФ

Истец может получить исполнение от любого из должников или от них всех по частям. Это удобно — долг проще получить с пяти ответчиков чем с одного.

Например, ремонт квартиры, которую зимой залили соседи сверху, обошелся в шестьдесят тысяч рублей. В квартире на верхнем этаже живут 3 человека: отец — собственник помещения — и два сына-студента. По закону члены семьи собственника жилого помещения несут с ним солидарную ответственность по обязательствам, связанным с пользованием этим помещением. То есть долг за ремонт можно взыскать солидарно со всех трех соседей, а не делить его на каждого по двадцать тысяч и ждать, пока студенты смогут собрать такую сумму. Как Алёну залили соседи

Проверить, не должно ли участвовать третье лицо. Третье лицо — это лицо, чьи интересы могут пострадать из-за принятого решения. Если отсутствие третьего лица в процессе явно несправедливо, его надо указать в иске и попросить суд привлечь его к участию в деле. Иначе решение может быть оспорено третьим лицом.

Например, истец потребовал взыскать в счет долга загородный дом ответчика. Суд иск удовлетворил. Позже оказалось, что дом был заложен, и залогодержатель обжаловал решение, потому что он — не привлеченное к процессу третье лицо, а иск направлен на вывод дома из залога. Решение было отменено.

По некоторым категориям дел в судебном разбирательстве должен участвовать прокурор. Но с этим вопросом разберется сам суд. Третье лицо суд тоже может привлечь самостоятельно.

Найти адреса сторон. Суду надо сообщить адреса привлекаемых к делу лиц. Их можно увидеть в реквизитах договоров, на чеках, сайтах и вывесках.

Юридический адрес организации можно узнать на сайте ФНС. У ИП юридический адрес совпадает с адресом проживания, поэтому его не публикуют в открытом доступе, как и адрес простого физического лица. Адрес ИП можно получить, запросив выписку из ЕГРИП о месте жительства ИП.

Адрес обычного гражданина самостоятельно узнать, скорее всего, не получится. Поэтому можно указать последнее известное вам место жительства лица или хотя бы год и место его рождения. Эти данные потребуются, чтобы суд сам запросил сведения об адресе физического лица.

Выбрать суд для подачи иска и процессуальный закон. В России есть две судебные системы и несколько процессуальных законов. Каждый из них предусматривает свои правила подачи иска. Мы уже подробно рассказывали, как найти нужный суд. Как выбрать суд для подачи иска

Проверить, нет ли приказного производства В некоторых случаях вместо иска надо подавать заявление о выдаче судебного приказа. Это бывает, например, когда спор связан со сделкой в простой письменной форме — распиской, касается взыскания алиментов или не выплаченной зарплаты. ст. 122 ГПК РФ ст. 229.2 АПК РФ В приказном производстве нет истца и ответчика — есть заявитель и должник. Это упрощенная форма разрешения гражданских дел. Судебный приказ выдается судьей единолично, без разбирательства в судебном заседании и без извещения сторон. Судебный приказ имеет силу судебного решения и одновременно выступает в роли еще и исполнительного документа. То есть его можно сразу нести приставам. По закону мировой суд должен выдать приказ в течение 5 дней со дня поступления заявления, а арбитражный — в течение 10 дней. После этого суды направляют копию приказа должнику, и у него есть 10 дней на подачу возражений. Если возражения есть, судебный приказ отменяется и приходится идти в суд с иском. ч. 1 ст. 126 ГПК РФ ст. 128 ГПК РФ ч. 2 ст. 229.2 АПК РФ ч. 3 ст. 229.5 АПК РФ Иногда писать заявление о выдаче приказа — лишняя возня. Поэтому если вы знаете, что ответчик будет бороться и сопротивляться, попробуйте получить от него письменный отказ в исполнении обязательств и готовьте иск.

Шаг 3 Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора

Для подачи некоторых исков необходимо соблюсти процедуру досудебного урегулирования: направить претензию, предложить заключить соглашение или подать жалобу в административный орган. Если пропустить такую процедуру, суд может не рассмотреть иск или вернуть его. ст. 136 ГПК РФ ст. 128 АПК РФ

Уточнить, обязателен ли досудебный порядок. В законе или в договоре может быть установлено, что перед судом обязательно нужно попытаться решить спор мирно. Тогда перед подготовкой иска нужно написать претензию или другой документ.

Есть еще много других примеров, когда обязательно соблюсти претензионный порядок, поэтому все равно имеет смысл написать претензию. На практике после получения претензии стороны часто договариваются без суда.

Проверить, нет ли субсидиарной ответственности. Иногда закон предусматривает, что до обращения к одному из должников нужно предъявить требование к основному должнику. Такая ответственность одного должника за другого называется субсидиарной.

Если вы думаете, что кто-то за кого-то отвечает, проверьте закон: нет ли субсидиарной ответственности. Чтобы подать иск к дополнительному должнику, сначала нужно направить требование к основному, и если он его не исполнит, обращаться к дополнительному. Иск, поданный с нарушением этого правила, скорее всего, не удовлетворят.

Подготовить и направить претензию или другой досудебный документ. Претензия — это способ решить спор мирно. Ее текст должен состоять из требования и срока его исполнения. Еще в претензии нужно указать, что в случае невыполнения требования придется идти в суд. Как подготовиться к суду с родственником

Направить досудебный документ можно:

заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае имеет смысл продублировать претензию по электронной почте, чтобы ускорить процесс; курьером в адрес организации. Такой способ не используют при направлении претензии на домашний адрес физического лица, потому что его может не быть дома, когда приедет курьер; под роспись с проставлением даты получения и подписи на копии документа или описи, если вы передаете большой объем документов.

В любом из вариантов у вас на руках должна сохраниться копия направленного документа. Доказательство направления тоже нужно сохранить. Это может быть почтовая квитанция, талон курьерской службы или штемпель о получении.

Отсчитать срок. Проверьте, какой у ответчика срок ответа на претензию. Если в законе указан разумный срок — конкретного не предусмотрено. Нужно прикинуть, сколько потребовалось бы времени для ответа, если бы вы были на месте ответчика.

Если ответ не поступит, вот теперь и только теперь подавайте иск. Исковое заявление можно подать, даже если должник ответит, что согласен выполнить требование, но позже.

Шаг 4 Подготовить документы, прикладываемые к иску

Общедоступные и имеющиеся у сторон документы можно подготовить в одном экземпляре — для суда. Те документы, которых нет у других участников процесса, — по одному для каждого участника. Дополнительно стоит сделать копии всех документов для себя. Так будет проще найти нужный документ и все пояснить, если судья вас спросит.

Как правило, к иску прикладываются копии документов, а не оригиналы.

Копия доверенности на подписание иска. Если иск подписывает истец лично — физическое лицо или руководитель фирмы-истца — доверенность не требуется. Если иск подписывает представитель, то к иску нужно приложить копию доверенности.

При подаче административного иска представителем по доверенности к иску также нужно приложить копию документа, подтверждающего наличие у представителя высшего юридического образования.

Доказательства. Все, что написано в иске, нужно подтвердить документами. Обычно это договоры, расписки, приказы, квитанции или платежные поручения. Еще в качестве доказательств можно использовать переписку сторон, фотографии, скриншоты и свидетельские показания.

После принятия иска можно будет предоставить дополнительные доказательства или истребовать их через суд, если самостоятельно получить вы их не можете. Так истребуют записи телефонных разговоров или внутрикорпоративные документы.

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. По закону к иску, который подается в арбитражный суд, нужно приложить свежую выписку из реестра налоговой об ответчике — ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но на практике достаточно приложить распечатку с сайта ФНС. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12

Выписка из ЕГРЮЛ в виде распечатки с сайта налоговой

Копия свидетельства о регистрации. Закон обязывает прикладывать к иску в арбитражный суд копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП. Сейчас многие суды уже не обращают внимание на этот документ. Но лучше подстраховаться и соблюсти все формальности, иначе иск могут оставить без движения, и вы потеряете время.

Еще к иску нужно приложить расчет взыскиваемой суммы, если спор денежный, квитанцию об уплате госпошлины и документы, которые подтверждают соблюдение досудебного порядка урегулирования спора — копию претензии и доказательство ее направления.

В суд общей юрисдикции иск и приложения к нему нужно подавать по количеству ответчиков и третьих лиц — суд самостоятельно направит документы участникам спора. В арбитражный суд иск подается в одном экземпляре, но вместе с доказательством направления сторонам иска и приложений к нему.

Шаг 5 Сделать расчет цены иска и оплатить госпошлину

Суд не будет рассчитывать за истца сумму его требований, если они выражены деньгами. Истец должен сам все посчитать и доказать, что расчеты правильные.

Определить характер требования и цену иска. Если требование касается взыскания денежных средств или имущества, это имущественное требование, и надо определить цену иска.

Обычно цена иска — это сумма всех денежных требований: долга, неустойки и штрафов.

Если в иске истребуется недвижимость или иное имущество, то цена иска определяется его стоимостью. А по искам о взыскании алиментов цена иска — это совокупность платежей за год. ст. 91 ГПК РФ ст. 103 АПК РФ

Если требование не связано с имуществом, по нему цена иска не определяется. Это, например, требования о выселении, об оспаривании отцовства, о защите авторских прав или чести, достоинства и деловой репутации.

А требование о возмещении морального вреда считается неимущественным, несмотря на то, что компенсация морального вреда выражается деньгами.

Подготовить расчет иска. К иску с имущественным требованием нужно приложить его расчет. Сделать расчет необходимо, даже если он состоит из простого сложения нескольких чисел — так требует закон:

Стоимость ремонта — 50 110 Р.

Компенсация за утрату товарной стоимости — 8200 Р.

Оплата услуг оценщика — 7000 Р. 50 110 Р + 8200 Р + 7000 Р = 65 310 Р.

Стоимость ремонта — 50 110 Р.

Компенсация за утрату товарной стоимости — 8200 Р.

Оплата услуг оценщика — 7000 Р. 50 110 Р + 8200 Р + 7000 Р = 65 310 Р.

Сложный расчет можно сделать в виде таблицы.

Расчет взыскиваемого в суде имущества

Имущество Количество За 1 шт Итого Камера 3 шт 10 000 Р 30 000 Р Замшевая куртка 3 шт 7990 Р 23 970 Р Магнитофон 3 шт 4100 Р 12 300 Р Портсигар 3 шт 367 Р 1101 Р

Камера Количество 3 шт За 1 шт 10 000 Р Итого 30 000 Р Замшевая куртка Количество 3 шт За 1 шт 7990 Р Итого 23 970 Р Магнитофон Количество 3 шт За 1 шт 4100 Р Итого 12 300 Р Портсигар Количество 3 шт За 1 шт 367 Р Итого 1101 Р

При расчете неустойки нужно указать период просрочки, сумму основного долга и процентную ставку. Если ставка или сумма основного долга менялись, то расчет придется разбить на периоды.

За уклонение от возврата денежных средств можно начислять проценты по ключевой ставке Банка России. Проще всего такие проценты рассчитать при помощи специального калькулятора. Другой размер процентов может быть установлен законом или договором. п. 1 ст. 395 ГК РФ

Пример расчета процентов по ст. 395. Сумма основного долга — 100 000 Р , но 21 июля должник вернул 10 000 Р . 2 мая, 19 июня, 18 сентября и 30 октября Банк России уменьшил ключевую ставку

Проверить, не освобожден ли иск от госпошлины. За подачу иска надо заплатить пошлину. Но есть исключения. Например, за иск о защите прав потребителей или об оспаривании действий судебного пристава госпошлину платить не нужно. ст. 333.36 НК РФ ст. 333.37 НК РФ

Рассчитать госпошлину. Госпошлина по неимущественным требованиям фиксирована, а по имущественным требованиям зависит от цены иска. Пошлина за подачу в арбитражные суды дороже, чем в суды общей юрисдикции — организациям судиться дороже, чем физическим лицам.

Проще всего сделать расчет на специальном калькуляторе на сайте суда.

Калькулятор на сайте Арбитражного суда города Москвы

За каждое содержащееся в иске неоднородное требование — если их невозможно просто сложить — нужно отдельно оплатить госпошлину. Калькуляторы судов это не учитывают, но судья обязательно проверит. Обычно это касается неимущественных требований.

Например, в арбитражный суд подан иск о признании права собственности на три отдельных объекта недвижимости. Это неимущественные требования, и каждое из них должно оплачиваться в размере 6000 рублей. Общий размер госпошлины составит 18 000 рублей.

Оплатить госпошлину. Чтобы оплатить пошлину, нужно сначала узнать реквизиты. Это можно сделать на сайте суда. Там же можно скачать квитанцию или платежное получение.

В назначении платежа нужно указать, что это госпошлина в конкретный суд за конкретный иск, например: «госпошлина в Ленинский районный суд г. Курска за иск о взыскании задолженности по договору найма». В случае уплаты пошлины по доверенности надо указать, что плательщик действует от имени истца. К иску всегда нужно прикладывать подлинник квитанции, а не ее копию.

Реквизиты Ленинского районного суда Курска

Шаг 6 Составить иск

Иск нужно начинать с шапки: в какой суд, от кого и к кому. Затем его содержание можно разбить на подразделы.

В первую очередь в иске нужно описать обстоятельства дела в их хронологической последовательности. Затем осветить процессуальные вопросы — выбор суда и соблюдение претензионного порядка. После этого расписать позицию по существу спора со ссылками на закон, который должен применить суд, чтобы удовлетворить ваши требования. В конце — просительная часть, где нужно четко сформулировать все требования.

Использовать готовые образцы. Структуру, аргументацию и ссылки на закон можно позаимствовать из имеющихся в интернете образцов исков. Или можно найти судебное решение по идентичному спору и переписать аргументацию в свой иск. Как составить иск в суд

Убрать все лишнее. Часто приходится составлять длинные иски с огромным количеством ссылок на законы и судебные акты. Но по возможности иск надо оформить коротко.

Суды забиты делами и, скорее всего, в ваш иск не будут вчитываться. Особенно это касается судов общей юрисдикции. Поэтому перечитайте иск и уберите все лишнее:

Нравственные оценки ответчика. Цитаты из учебников по праву. Афоризмы и пословицы. Международные конвенции и Конституцию РФ , если есть закон, детализирующий их положения.

Добавить эмоций. Судьи не роботы, и у них тоже есть эмоции. Поэтому лаконичный иск не должен быть сухим. Сделайте так, чтобы судье было интересно читать иск:

Разделите иск на подразделы. Выделите или подчеркните важные предложения. Сделайте экономическое обоснование заявленных требований. Сложные расчеты оформите в таблицу. Добавьте иллюстрации моментов, которые сложно понять. Сошлитесь на решения судов по похожим делам.

Перепроверить. Перед подачей иска нужно его перечитать и перепроверить все приложения. Документы должны быть разложены по порядку. Если иск подается в арбитражный суд, перед подачей нужно не забыть приложить к нему доказательство направления иска с приложениями другим участникам процесса.

Заверьте копии. Копии документов, которые вы подаете в суд, должны быть заверены. Если документов мало, достаточно просто расписаться на каждом из них, поставить дату и написать «копия верна». Если документов много, можно их сшить, наклеить бумажку и расписаться на ней под фразой «копия верна».

Шаг 7 Разослать и предъявить иск

Ответчик и третьи лица должны ознакомиться с иском до судебного заседания. Поэтому на истце лежит обязанность подготовить его копии с приложениями для других участников процесса. Копии документов, которые и так есть у других сторон, можно не делать.

Экземпляры для других сторон. В судах общей юрисдикции суд самостоятельно рассылает копии процессуальных документов участникам процесса. Поэтому при подаче иска надо приложить к нему его копию и копии приложений по количеству сторон.

При подаче иска в арбитражный суд надо самому направить иск и копии документов другим участникам процесса.

Предъявить иск. Подать иск в суд можно лично через канцелярию, направить по почте или электронно на сайтах «Электронное правосудие» и «Мой арбитр», предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуг.

У канцелярии судов свой режим работы. Точно узнать время приема исковых заявлений можно на сайте суда или по телефону. Большинство судов принимает иски от любого человека без доверенности. Но иногда сотрудники суда просят предъявить паспорт, доверенность или даже диплом о наличии у представителя высшего юридического образования. Такие особенности лучше тоже уточнить по телефону.

Подавать иск электронно нужно обязательно через учетную запись того, кто подписал иск. То есть, если иск подписывает Иванов В.А., то подавать иск нужно через его личный кабинет.

Что будет, если допустить ошибку при подаче иска Суд примет к производству только иск, который подан по всем правилам и с соблюдением всех требований закона. ст. 136 ГПК РФ ст. 128 АПК РФ ст. 130 КАС РФ Если в иске не указаны необходимые сведения или не приложены все документы, суд оставит иск без движения и установит срок для устранения этих нарушений в специальном определении. Если определение суда будет исполнено, иск будет считаться поданным в день его первоначального поступления в суд. Если нет — иск вернут истцу. Это важно, когда есть риск истечения срока исковой давности. К примеру, истец рассчитал, что срок исковой давности истекает 19 апреля. Он предъявил иск 17 апреля, но забыл приложить к нему расчет взыскиваемой суммы. Суд оставил иск без движения и поручил донести расчет до 30 апреля. Истец все рассчитал и 27 числа передал документ в суд. В ходе судебного заседания ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. Суд это заявление не удовлетворил, потому что иск считается поданным 17 апреля. Есть более серьезные нарушения, при которых иск сразу возвращается: Не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Иск подан не в тот суд. Заявленные требования должны рассматриваться в приказном порядке. Не устранены нарушения, которые были причиной оставления иска без движения.

Вот и все. Потом суд назначит дату заседания, и справедливость восторжествует. Или нет.