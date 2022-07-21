Что такое газлайтинг: примеры в отношениях и что с этим делать
Путеводитель по психике. Выпуск № 5
Есть люди, общение с которыми оставляет неприятный осадок.
Каким-то образом они заставляют других чувствовать себя глупыми и никчемными, сомневаться в себе, своей адекватности и чувствах. Это результат газлайтинга. Рассказываем о том, что это такое, в новом выпуске путеводителя по психике.
В предыдущем выпуске: что такое стокгольмский синдром.
Что это
Газлайтинг — это манипулятивное поведение с целью заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия реальности. Некоторые специалисты считают его видом эмоционального насилия.
Газлайтинг может проявляться:
- В обесценивании чувств. Например, если вы расстроены поведением партнера, а он в ответ говорит вам: «Да тут не из-за чего переживать» или «Я же просто пошутил». При любом конфликте газлайтер обвиняет свою жертву в том, что она слишком остро все воспринимает и эмоционально нестабильна.
- В искажении фактов в свою пользу. Человек может отрицать, что что-то говорил вам или обещал. Если вы точно об этом помните, — утверждать, что вы все не так запомнили, неправильно его поняли, а то и вовсе выдумали.
- В том, чтобы обвинить другого в своих ошибках. Газлайтер может убедить жертву в том, что это из-за нее он ведет себя неправильно. Например, она расстраивает его или злит.
- В том, чтобы придумывать другому человеку вымышленные недостатки — и регулярно о них напоминать. Например, газлайтер может постоянно говорить о том, что вы совершенно не умеете зарабатывать и потому вам не стоит участвовать в принятии финансовых вопросов. Притом что вы зарабатываете больше, чем он.
- В том, чтобы распускать слухи и подрывать отношения с другими людьми. Например, говорить за вашей спиной другим о том, что вы на грани нервного срыва. А вам — о том, что окружающие вас люди якобы плохо относятся к вам. Хотя в действительности и то, и другое — собственные выдумки газлайтера.
Психологи отмечают, что в некоторых случаях такое поведение может быть неосознанным. Несмотря на это, оно причиняет жертвам ощутимый вред.
Внушая им ложные установки и убеждения, газлайтер заставляет их сомневаться в своих воспоминаниях, чувствах, мыслях, суждениях, способности адекватно воспринимать реальность, принимать решения.
Свое название термин — с английского «газлайтинг» переводится как «газовый свет» — получил в честь одноименной пьесы 1938 года. В ней был реалистично описан этот вид психологического насилия. По сюжету семейная пара переезжает в дом умершей тети. Однажды муж случайно узнает, что где-то в этом доме спрятаны бесценные украшения, и начинает их искать. А чтобы нелюбимая жена ему не мешала, он начинает убеждать ее в том, что она безумна. Например, когда жена замечает, что по вечерам газовые лампы в доме начинают мигать, муж убеждает ее в том, что это лишь ее воображение. В результате женщина и правда начинает сомневаться в своем психическом здоровье.
Но до начала 2000-х термин «газлайтинг» редко использовался. Его популяризировала психоаналитик и директор Йельского центра по изучению эмоционального интеллекта Робин Стерн. В 2007 году она выпустила книгу «Скрытые манипуляции», в которой подробно разобрала механизм газлайтинга и то, как он влияет на людей, которые ему подверглись.
Стерн утверждает, что едва ли не каждый человек в которой-то момент своей жизни сталкивался с газлайтингом в той или иной форме. Чаще всего в романтических отношениях. Но к этому виду насилия также могут прибегнуть коллеги, близкие родственники, друзья, родители. И даже, как считается, медицинские работники. Например, если врач в открытую преуменьшает значение симптомов пациента, списывает их на излишнюю мнительность или эмоциональную нестабильность.
Жертвам газлайтинга часто свойственны такие мысли и фразы:
- «Я веду себя как сумасшедший»;
- «Я просто слишком остро на все реагирую»;
- «Кажется, со мной происходит что-то нехорошее, но я не понимаю, что именно»;
- «Я совсем перестал понимать, что чувствую»;
- «Я виновата в том, что у нас все идет не так»;
- «Я постоянно все воспринимаю неправильно»;
- «Я всех вокруг разочаровываю, потому что слишком глупая и неуверенная в себе».
Почему люди прибегают к газлайтингу
Из-за неуверенности в себе и в своем мнении. Робин Стерн считает это основной причиной. Неуверенные в себе люди нередко отчаянно нуждаются во внешнем подтверждении своей правоты. Это позволяет им укрепить чувство собственной важности, снизить уровень внутренней тревоги. Ради этого они используют все доступные им методы, чтобы заставить окружающих признать их точку зрения, согласиться с их версией событий и подчинить их себе.
Из-за стремления к власти и контролю. Газлайтеры стремятся привязать свою жертву к себе и заставить вести себя так, как им выгодно. Не замечать их просчетов газлайтера, скрывать от других их ошибки, брать на себя больше обязанностей по дому или на работе. И при этом никому не жаловаться.
Из-за психических расстройств. Некоторые специалисты считают, что склонность к газлайтингу и манипуляциям может быть симптомом расстройства личности, нарциссического расстройства и психопатии. В этом случае газлайтеры нередко ведут себя по-разному со своей жертвой и с окружающими. Из-за чего жертва нередко не решается обратиться за помощью: она думает, что другие люди ей попросту не поверят.
Из-за сложностей в отношениях. Если один из партнеров изменяет физически или финансово — к примеру, тратит на себя крупные суммы и пытается это скрыть, — он может прибегнуть к газлайтингу, чтобы отвести от себя подозрения другого партнера. И так обезопасить себя от неприятного выяснения отношений и попытаться как-то их сохранить.
Из-за особенностей человеческой психологии. Людям психологически важно доверять другим, чувствовать их одобрение. Особенно если это наши родители, любимые или очень близкие друзья. С ними мы обычно чувствуем себя в безопасности, а потом становимся менее критичными к тому, что они говорят. Чем газлайтеры нередко и пользуются.
Чем опасен
Газлайтинг негативно сказывается на эмоциональном самочувствии. Жертвы нередко чувствуют фрустрацию, неуверенность в себе, недовольство собой, раздражение и обиду. Но часто не до конца понимают причину этих чувств. И потому не могут их выразить и защитить себя.
У людей, которые систематически и в течение долгого времени подвергаются газлайтингу, как отмечают психологи, самооценка может снизиться катастрофически. Они начинают чувствовать себя бессильными и неспособными добиться успеха. Им становится сложно принимать решения. Риски развития тревожного и депрессивного расстройств растут.
Даже если абьюзивные отношения удается разорвать, жертвы газлайтинга нередко продолжают испытывать сложности: им бывает непросто довериться другим людям, устанавливать с ними связи, начинать новые отношения. Они продолжают сомневаться в своей адекватности и не чувствуют полного контакта с реальностью, отмечает психолог Наоми Торрес-Макки, изучающая феномен газлайтинга. Некоторые специалисты считают это проявлением посттравматического стрессового расстройства.
Что делать
Главная сложность в том, что жертвы газлайтинга часто не понимают, что с ними происходит. И потому не в силах себя защитить.
Чтобы разобраться в ситуации, психологи предлагают такую последовательность действий.
Шаг 1. Пообщавшись с человеком, которого подозреваете в газлайтинге, подробно запишите ваш разговор. Потом в спокойной обстановке внимательно прочитайте и проанализируйте его, пытаясь обнаружить, не старался ли собеседник навязать свою точку зрения, не расходится ли она с тем, что, как вам кажется, вы знаете или чувствуете, не возникают ли в процессе у вас сомнения в себе. Если да — это может быть признаком газлайтинга.
Шаг 2. Проведите внешний аудит. Расскажите вызывающему у вас доверие человеку о том, что подозреваете кого-то в газлайтинге, постаравшись максимально точно описать ваши с ним отношения. И попросите дать честную оценку ситуации: беспочвенны ли ваши подозрения, адекватны ли ваши оценки и выводы. Это поможет вам более объективно взглянуть на ситуацию и избавит от части сомнений.
Шаг 3. Валидируйте свои чувства — признайте, что они нормальны, вы имеете на них право. Так вы начнете возвращать себе уверенность в том, что ваши реакции адекватны, а восприятие мира соответствует реальности. Начать эту работу можно с мониторинга своих эмоций и завязанных на них паттернах поведения. Робин Стерн рекомендует использовать для этого приложение Mood Meter.
Шаг 3. Сохраняйте переписку с газлайтером. Если он снова попробует исказить факты в свою пользу или начнет отрицать, что что-то обещал вам в прошлом, — у вас будут доказательства его неправоты.
Если вы стали жертвой газлайтинга со стороны коллеги и начальника — этот метод также может быть полезен. Собрав достаточно доказательств, вы можете обратиться в эйчар-отдел и попросить их о помощи.
Шаг 4. Учитесь устанавливать границы. Если вы почувствуете, что газлайтер пытается манипулировать вами, — постарайтесь не ввязываться с ним в спор. Он все равно ни к чему не приведет: цель газлайтера не докопаться до истины, а убедить вас в своей точке зрения. Лучше просто скажите своему собеседнику, что ваши мнения с ним не совпадают, и предложите закончить разговор.
Если газлайтер в ответ начнет горячиться — объясните ему, что в таком тоне вы общаться не намерены. И постарайтесь как можно спокойнее отойти от него подальше: например, в другую комнату. Так вы установите не только психологические, но и физические границы, тем самым дадите газлайтеру понять, что больше он не сможет вами манипулировать.
Если газлайтинг со стороны близкого человека зашел далеко — например, человек регулярно вам врет и заставляет вас сомневаться в собственной адекватности, то психологи, в том числе Робин Стерн, рекомендуют прекратить эти отношения.
Эффективный инструмент для подготовки к разрыву — визуализация. Начните представлять в мельчайших подробностях свою жизнь вне мучащих вас отношений. Старайтесь при этом сохранять позитивный настрой, даже если мысли о разрыве вызывают у вас сильное беспокойство. Например, подумайте о том, как приятно будет вернуть уверенность в себе, перестать сомневаться в своей картине мира, избавить свою жизнь ото лжи и навязанных вам заблуждений.
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В школе меня очень обижали и обзывали. Постоянно надо мной ржали.
При этом взрослые реагировали так: «Ты приникаешь все близко к сердцу. Ты в школе должна учиться».
Первый психолог очень мне помог, просто предоставив факты: вообще никак не реагировать на оскорбление и смех над собой могут только очень зрелые личности, при чем далеко не все взрослые на это способны.
И мне сразу стало хорошо.
Как бы глупо это не звучало, больше всего я переживала не из-за травли в школе, а то, что я болезненно на неё реагирую.
И было облегчением понять, что взрослые просто хотели от моих отвязаться.
Долгое время подозревала бывшего партнера в измене: находила косвенные улики и странные изменения в поведении. Партнер практически убедил меня в том, что я истеричка, мои сомнения - плод больного воображения, которые оскорбляют его, а мои попытки спросить, с кем он там скрытно общается - наглое вторжение в его границы.
В один момент все мои подозрения подтвердились, и я была в шоке даже не от самого факта, а от количества лжи, меня окружавшей.
С тех пор свято уверена в том, что "если что-то кажется - значит, не кажется" и твердо убеждена в том, что если в отношениях некомфортно - надо что-то менять.
Еще заметила, что у некоторых людей очень популярно обвинять других в манипуляторстве. Например:
- Мне неприятно, что ты опоздал на важное для меня мероприятие
- Ты манипулируешь с помощью чувства вины! Я на такое не ведусь!
Lana, такое чувство, что в настоящее время в современных отношениях кто кого первый в абъюзивном поведении, манипуляциях и газлайтинге обвинит, тот и на коне
Lana, манипуляторы чаще всего переводят стрелки, потому что они "владеют технологией", пока вы в растерянности от происходящего, они-то прекрасно осознают что делают и какой будет результат.
тоже точно также пришла к выводу, что "если что-то кажется - значит, не кажется".
Lana, как знакомо, "если что-то кажется - значит, не кажется" - новый лозунг моей жизни, больше надо доверять себе)
Lana, вроде гоп-стоперы пользовались этим способом: засовывают руку в карман «лоха», а ему говорят: «И чего это ты в мой карман залез и трогаешь мой телефон?» - от шока жертва ничего не могла сказать.
По факту настоящий "газлайтинг" — это пункты 2 и 5, когда утверждают, что "не было такого, ты все выдумала" и за спиной врут о тебе твоим друзьям и в лицо тебе о них. А всё остальное — ну такое себе. "Обесценивание" чувств почему-то случается всегда у тех, кто раздувает из мухи слона, но раньше им ставили это на вид и приходилось успокаиваться, а теперь вот есть "газлайтинг" и можно продолжать раздувать и этим гордиться. Если выносить мужу мозг каждый день по капельке, то вполне закономерно получишь "это из-за тебя я злой". Но теперь есть "газлайтинг" и можно продолжать выносить мозг и опять же закономерно собой гордиться. Напоминать о недостатках — всегда не самое перспективное дело в отношениях, но если уж такое случается, то что теперь "певцу от бога" не говорить что ли, что ему не стоит петь караоке пьяному, если он сам считает себя Карузо?
"Если газлайтинг со стороны близкого человека зашел далеко — например, человек регулярно вам врет и заставляет вас сомневаться в собственной адекватности, то психологи, в том числе Робин Стерн, рекомендуют прекратить эти отношения."
так и вижу, как ребенок лет 8-10-12-14 прекращает общение с родителями. (период раньше не беру, маленькие дети еще не настолько осознают что происходит, а с возрастом появляется понимание что что-то не так). да даже более взрослым может быть просто некуда уйти.
Ну да, а стоит прекратить такие отношения, сразу «ну как ты мог бросить родную мать, у неё же больше никого нет». Так потому и нет, что все сбегают рано или поздно.
Гусь, о, как же жизненно.
Моя матушка самый лучший газлайтер по жизни. У нас весьма специфические осношения дома, но в целом, конечно, весьма хорошие. Однако это не мешало ни давить на жалость, ни заставлять испытывать чувство вины, кидаться какими-то унижающими словами и фразами, пытаться привязать к батарее и далее по списку. Я понимаю, что по большей части это все было не со злым умыслом, но школа жизни вышла неплохая, да и схожесть характерами все это превращало в стычку двух баранов.
Удивительно, что до сих пор находятся люди, далекие от нашей семьи, которые мое желание жить отдельно (в 30 то лет, ага) воспринимают это как "бросила мамку в одиночестве на произвол судьбы", хотя расстояние сделало наши отношения намного лучше и при расхождении во взглядах всегда есть возможность встать и уйти, а не по традиции слушать крики и провокации из соседней комнаты.
А теперь вопрос в студию: что если человек действительно очень импульсивен, эмоционален и нестабилен, крайне резко и болезненно воспринимает любую критику, и даже вещи, которые косвенно его касаются, специально пытается заставить людей пообещать ему что-то, что они не хотят исполнять изначально, а потом использует обещания, которые ему не давали как предлог для претензий, но при этом оправдывает своё поведение газлайтингом со стороны близких?
Михаил, держаться от него подальше
Машенька, если это случайный знакомый, дело нехитрое. Но чаще всего речь идёт о близких родственниках, от которых держаться подальше просто не получится. Бесполезный совет - что в отношении "газлайтера", что описанного выше манипулятор.
Alexandra, ну если вам 12 лет, то наверное. В остальных случаях можно попробовать что-то предпринять
Машенька, вы рассматриваете только ситуацию, когда именно вы зависите от условно токсичного человека, и тогда можно пытаться избавиться от этой зависимости, но что, если это он от вас зависит? Если это ваш ребёнок, или пожилой родитель, или сестра-инвалид, и так далее.
Не всё так просто решается.
Alexandra, ну а если это больной человек, с деменцией, например, то причём тут газлайтинг? Это болезнь и она не лечится, как не печально.
В любом случае нужно эмоциональное дистанцирование от чужой Болезни.
Но это совсем другой разговор же
Alexandra, Я думаю, если токсичный человек зависит от Вас, нужно вводить свои жёсткие правила совместного бытия.
Вы - несёте ответственность, значит Вы устанавливаете правила. И нужно их отстаивать.
Alexandra, да я на самом деле понимаю, есть очень сложные ситуации. Но так же существуют сиделки, дома престарелых, пансионы и интернаты и тд. Зачастую многие мучаются не из-за отсутствия возможности, а, например, из-за чувства вины, осуждения общества, собственных моральных правил. Если вы действительно близкие люди с газлайтером, то можно проблемы обсудить, договориться, выработать сигналы какие-то. А если нет, то зачем страдать?
«Не ври, у тебя не болит, нечему там болеть» и ещё тысяча причин не любить врачей. Со взрослой мной так уже не разговаривают, но я-то всё помню.
"Не ври! Ничего ты не помнишь!"))
Ирина, да зачем их любить? Пусть работают хорошо, а мы заплатим. И будем уважать врачей , если они хорошо работают. Работа то действительно трудная
А как понять что человек действительно остро и не совсем адекватно реагирует на ситуацию, а где ты обесцениваешь его чувства? Где тут граница?
Ещё есть проблема в том что воспоминания могут искажаться в удобную для нас строну, а у другой стороны в свою. По итогу прошлое может быть разным, хотя казалось бы проживали эти моменты вы вдвоем)
По описанию - полностью мой муж. Моя самооценка упала ниже плинтуса, а в спорах мне легче согласится, чем спросить с ним. Да и выдуманные "факты" моих измен уже по перек горла стоят
Да, вынужденно живу с нарциссом.
Не понимала, что происходит, пока сама не начала интересоваться темой, что же у него за расстройство такое?
Нарциссизм.
Токсичные, унижающие, сравнивающие отношения с отцом.
И манипулятивная, никогда не защищавшая его мать, в позиции жертвыи безответственного ребёнка.
Так я и узнала, что такое газлайтинг. Согласна с автором, за этим поведением часто стоят именно нарциссы.
Мой партнер А. все 7 лет отношений не забывает частенько напоминать мне, что я остро на все реагирую. Он называет это over reacting.
Систематически повторяющиеся ситуации: он договорился со мной о чем-то, а потом единолично решил поступить иначе. Когда я говорю,
- А., слушай, мы же договорились. Мне очень неприятно, что ты регулярно не следуешь договоренностям, а потом обвиняешь меня в том, что я обижаюсь на это.
- В., я просто хотел бы, чтобы у меня был партнер, который проще реагирует на подобные вещи. Нарушение договоренности это не что-то критичное, а ты слишком остро реагируешь на это, каждый раз плачешь и обижаешься. Мы наверное просто не подходим друг другу. Я хочу расстаться, потому что ты реагируешь не так как мне хотелось.
Конечно же я потом плачу, не понимаю как такое может быть. Как в принципе меня могут обвинять в том, что я реагирую обидой на нарушенную договоренность или обещание. Пытаюсь у него узнать, почему он так говорит, но дальше с его стороны начинается горделивое молчание. Это беспокоит меня больше чем что-либо, ведь я просто стараюсь понять его и дать ему понимание меня и моих действий. Доходит до крайности, я начинаю думать, что я схожу с ума и начинаю записывать наши разговоры, слушать и анализировать, правда ли у меня была настолько нездоровая реакция. У меня даже выработался скилл запоминать диалоги наизусть, могу пересказать без ошибок и дословно 👍
Сейчас описав все это, понимаю, что было бы смешно, если не было бы так грустно.
Виолетта, из вашего дословного диалога следует что ваш партнёр хочет другого партнёра, если человек уже это озвучивает, то возможно стоит задуматься "любит ли он меня?".
Здравствуйте, я только сейчас начинаю понимать, что сталкивалась с газлайтингом от любимого человека уже 5 лет отношений. Сначало все не так было заметно, но когда мы начали жить вместе и прожили почти год так, только сейчас я поняла, что да, это оно. Если начинать с предыстории, то это первоначально не были здоровые отношения, потому что мы оба имели психические расстройства. В моем случае это рекуррентно-депрессивное расстройство и астения. В его целая куча диагнозов. С того момента как мы начали жить вместе, начала ухудшаться вся симптоматика, которая не так мешала жить, в отличие от нынешнего состояния. После его слов, теперь я очень сильно сомневаюсь в своей памяти, потому что как что не скажу, так это не так. Буквально сейчас, я разговаривала с партнёром по телефону и четко помня его слова про откладывания 20-30% от заработка, он пытается меня убедить, что там были не 20-30%, а 20-40% и он так же на 100% уверен, что было именно так. Сомневаюсь в своей адекватной реакции на его действия, слова. Потому что он считает что :"Я преувеличиваю, неадекватно реагирую, импульсивна и многое многое другое". В наших отношениях присутствует психологическое и физическое насилие. И после его избиений, я очень долго отхожу, потому что очень обидно, жаль себя, страшно, хочется убежать от этого подальше, плачу навзрыд, потому что, понимаю -нет сил уйти. Он повторяет, что это неадекватная реакция и я очень остро реагирую. Я отдаленно понимаю, что его действия в мой адрес неправильны и понятно дело, что мне плохо от этого, что я плачу, но все равно уверена, что именно я в этой ситуации реагирую неправильно. Моя самооценка упала ниже некуда. Я считаю, что не так умна, красива, что не умею распоряжаться финансами, убираться нормально, вести себя нормально, нормально общаться с людьми и тд. И все перечисленное, это лишь малая часть от того, что теперь по "моему" мнению не так. Мне кажется, что я начинаю сходить с ума, ни на что не способна, ничтожна, ужасна и тд. И это со мной сделали лишь слова другого человека повторенные очень очень много раз. Я считаю, что мои чувства ничто, потому что постоянно они остаются не приняты во внимание, тк слышу в свой адрес "Ты не принимаешь мои чувства! Тебе все равно на них!" Теперь я перестала думать о себе, потому что чувства другого человека важнее.. Он не видит ошибок в своих действиях и вины. Везде ошибки мои, даже если ничего не было сделано и вина на мне. Даже когда я пытаюсь заговорить об этом, слышу лишь "Опять ты ищешь виноватого.." Только расписав немного свою историю, я ищу у себя в голове людей, которые помогут мне уйти от этого и начать нормальную жизнь, ищу пути бегства от этого ужаса. Сейчас он вернулся домой и я понимаю, что вновь начнется кошмар...
Silent, я прочитала Ваш пост и мне стало очень грустно и больно за Вас. Думаю, я тоже прожила такой кошмар, но тогда я этого не понимала. Сейчас все уже позади. Я живу в другой стране. С любимым и понимающим мужем. А прошлое забыла совсем. Желаю и Вам найти опору и выйти с этих отношений. И ни в коем случае не вините себя. Это может быть невозвратно. Когда поверите, что Вы сама во всем виновата. Если хотите напишите мне. Вам надо с кем нибудь поговорить об этом. Поверить в себе.
Были, отношения с женщиной. Встречались, переписывались. Через какое то время, завиноватила во всем, обосновывая что я сам во всем виноват, и мы просто общались, и разговаривали ни о чем, и что у меня расстройство личности.
Шаг 3 два раза
https://m.facebook.com/groups/592586595560100/?tsid=0.3770898019908935&source=result
Настоящий семейный групповой газлайтинг...