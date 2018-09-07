Читал у вас историю о том, как женщина увеличила себе балкон, а соседка через суд заставила вернуть все как было. Я два года назад купил квартиру, которая находится в тамбуре на две квартиры. Еще в 90-е на тамбур установили металлическую дверь, хотя в планировке дома дверь не предусмотрена. Соседи захватили себе весь тамбур, захламили его своими старыми вещами, там плохо пахнет и трудно даже дойти до двери. На замечания соседи не реагируют. На ночь они закрывают дверь тамбура изнутри так, что снаружи не открыть. Если я прихожу домой поздно, то не могу попасть в квартиру. Ключ от двери тамбура у меня есть, но изнутри ее можно закрыть еще и на щеколду. И соседи каждую ночь это делают. Наверное, боятся, что кто-нибудь украдет их гнилую картошку. Председатель ТСЖ у нас постоянно меняется, попасть к нему невозможно. Я хочу убрать эту дверь, так как считаю, что она установлена незаконно. Можно мне сразу подавать в суд? Или надо сначала решать вопрос с ТСЖ? На какие нормы ссылаться? Алексей В.

Большинство общих дверей, которые установлены в старых домах, установлены незаконно. Много лет на это закрывают глаза все надзорные службы. И это происходит не потому, что все жильцы хотят нарушить закон, а просто потому, что согласовать установку такой двери чрезвычайно сложно. Я об этом уже подробно рассказывал в статье «Как законно поставить дверь на лестничной клетке?» Дмитрий Корнев юрист Профиль автора

Расскажу, что делать вам.

Есть два пути решения проблемы

Вероятнее всего, у ваших соседей нет документов и разрешений, которые нужны для установки этой двери. В таком случае есть два метода воздействовать на них: административный и судебный.

В судебном порядке вы можете потребовать демонтировать дверь и убрать вещи, если они мешают вам заходить в свою квартиру. Буквально.

В административном — привлечь соседей к административной ответственности за нарушение разных правил и норм.

Как привлечь соседа к административной ответственности

Самовольная установка двери без разрешений и согласований — это административное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ. За него могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 рублей. Это немного. ст. 19.1 КоАП РФ

Но еще такая дверь и вещи в общем коридоре, которые затрудняют доступ к квартире, — это нарушение норм противопожарной безопасности. А за это штраф уже больше: от 2 до 3 тысяч рублей. ст. 20.4 КоАП РФ

Вы можете пожаловаться на соседа в жилищную инспекцию и в пожарный надзор. Заявление пишется в письменном виде, без специальной формы. Укажите ваше имя, адрес, контактные данные, адрес соседа. Можете приложить фотографии с доказательствами: заставленный вещами коридор, щеколду двери.

Можно подать жалобу в жилищную инспекцию — лично или через систему ГИС ЖКХ. В пожарный надзор, который осуществляет МЧС, можно пожаловаться также лично, по почте или в электронном виде — в том числе через сайт госуслуг.

Что касается вещей и прочего хлама. Использовать лестничные клетки и даже площадки под первым маршем лестницы для размещения личных вещей в России запрещено законом. Ни коляску, ни велосипед, ни садовую лопату поставить там нельзя. Методы воздействия те же самые. Можете жаловаться в жилищную инспекцию. Правда, те частенько на такие жалобы не реагируют, потому что это повсеместная проблема, которую практически невозможно контролировать. Сегодня убрали — завтра опять поставили. пп. 3.2.15—3.2.16 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Рекомендуем перед этим еще раз спокойно поговорить с соседом, показать ему эту статью и сослаться на законы. Попробуйте договориться: он убирает картошку и демонтирует щеколду, а вы не подаете жалобы в надзорные органы. Возможно, это самый лучший способ решить проблему и не нажить себе врага в лице соседа.

Если вы подадите жалобу, то соседа, конечно, оштрафуют, выдадут предписание устранить нарушение — но на этом все. Может, оштрафуют потом еще разок. К сожалению, штрафы — не самый эффективный метод борьбы с правонарушениями.

Единственно, если сосед проживает в квартире по договору социального найма, то неисполнение законного предписания может привести к его выселению и расторжению договора найма. п. 3 ст. 29 ЖК РФ

Соседей не выбирают Читайте, как защититься, если соседи шумят дрелью, затапливают и строят дома на ваших деревьях Подписаться

Как повлиять на соседа через суд

В суд, конечно, лучше пойти с юристом. Еще от вашего имени в суд может обратиться ваша управляющая компания, на которую, вообще-то, договором возложена обязанность содержать общее имущество в вашем доме. Но заставить ее нельзя. Еще истцом может быть ТСЖ. По таким искам суды признают управляющие компании и ТСЖ надлежащими истцами.

Заявление подается в районный или городской суд. В мировой суд подавать не надо: там рассматривают только иски, связанные с определением порядка пользования общим имуществом.

В исковом заявлении укажите, что требуете от соседа демонтировать самовольно возведенную конструкцию и устранить препятствие в пользовании вашей квартирой, то есть очистить места общего пользования от захламления. ст. 304 ГК РФ

Вот два примера реальных дел, где суды обязали нерадивого соседа демонтировать дверь, установленную без согласия других жильцов, и убрать бытовой мусор. Стерлитамакский и Волжский районные суды полностью поддержали истцов в требованиях к соседям:

Могут быть проблемы с требованиями очистить лестничную клетку от вещей. Некоторые суды ссылаются на то, что раз вещи не препятствуют вам заходить в свою квартиру буквально — то есть не лежат поперек вашей двери и не перекрывают пожарные и эвакуационные выходы, — то заставить их убрать через суд не получится. В данном случае суд не ведет надзор за соблюдением правил пользования помещения, а защищает только ваши права на доступ в квартиру или на противопожарную безопасность.

Если подать исковое заявление об устранении препятствий к пользованию квартирой, нужно будет еще доказать, что эти вещи действительно мешают вам зайти. С другой стороны, если суд удовлетворит требование демонтировать дверь, то без двери, может, сосед и не будет там больше ничего хранить. Апелляционное определение № 33-2029/2014 от 22.04.2014

Основная проблема может возникнуть уже после суда: сосед может просто решить ничего не делать и не уберет дверь. Судебные приставы крайне неэффективно исполняют решения суда, которые должны выражаться в действиях. Взыскать деньги, арестовать имущество — это все просто. А вот заставить соседей демонтировать дверь — это сложно.

Как заставить соседа исполнить решение суда

Есть один метод, который, к сожалению, применяется и юристами, и судами редко. Судебной практики по нему толком не найти, но попробовать можно. Еще в 2015 году в гражданский кодекс добавили статью 308.3. Она говорит, что если обязательство, установленное законным решением суда, не исполняется, то вы можете потребовать установить судебную неустойку (астрент) до момента исполнения. ст. 308.3 ГК РФ

Например, вы выиграли суд у соседа и решение суда вступило в силу: суд обязал соседа вынести свои вещи и демонтировать дверь. А он ничего не делает. Вы подаете еще один иск в суд, в котором говорите: гражданин сосед не исполняет решение суда, прошу суд установить неустойку за неисполнение. И суд по своему усмотрению назначает сумму, которая будет взыскиваться с вашего соседа в вашу пользу до тех пор, пока он не демонтирует эту дверь. /kak-podat-v-sud/ Как подать иск в суд

Конечно, все это следует надлежаще оформить и обосновать в письменном виде, а еще нужно, чтобы суд вообще понял, что вы от него хотите.

Судебную неустойку можно заявить заранее. Например, попросить суд предусмотреть в решении такую формулировку: «Обязать демонтировать дверь в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения в указанный срок установить судебную неустойку». Суд не вправе отказать в установлении судебной неустойки по таким делам, но так бывает. Советую идти в вышестоящие суды и добиваться правильного применения закона. пп. 31—38 Постановления Пленума Верховного суда № 7 от 24.03.2016

Какие еще могут быть проблемы

Если это не сосед устанавливал дверь, а, например, бывшие жильцы, то его нельзя заставить ее снести. Устранять нарушения должен тот, кто их совершил. Если сосед приведет свидетелей или представит доказательства, что не проживал по этому адресу, когда устанавливали дверь, то суд вы не выиграете. Определение СК по гражданским делам ВС РФ № 78-КГ17-68 от 31.10.2017

Однако если в решении суда будет указано, что дверь не принадлежит соседу, то вы можете смело убрать ее самостоятельно, не опасаясь исков о компенсации за испорченное имущество. Да, потратите деньги, но зато получите то, что хотите. Можно попробовать договориться с управляющей компанией и убрать дверь совместными усилиями.