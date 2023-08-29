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Что делать, если мошенники оформили на меня кредит
Безопасность
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Что делать, если мошенники оформили на меня кредит

И как от этого защититься
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Елена Грудинина

кредитный брокер

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Представьте, что вы обратились в банк за кредитом, но получили отказ из-за плохой кредитной истории, хотя просрочек у вас никогда не было.

Или вам вдруг начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг по кредиту, который вы не брали. Такое может случиться с каждым: появление онлайн-кредитования упростило жизнь не только добросовестным заемщикам, но и мошенникам, которые ухитряются брать кредиты и микрозаймы по чужим документам.

Запросите кредитную историю

Самый верный способ узнать, не числятся ли на вас чужие долги, — проверить свою кредитную историю. Это информация о действующих или закрытых кредитах, которая хранится в бюро кредитных историй, БКИ.

Каждый банк и микрофинансовая организация, МФО, направляет сведения о выданном кредите или займе в одно или несколько БКИ. В июле 2023 в России их было шесть — все контакты есть в госреестре ЦБ. Самые крупные бюро, с которыми работают большинство банков, — ОКБ, НБКИ, «Скоринг бюро» и «Русский стандарт».

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Получите список БКИ через госуслуги. Кредиторы сами решают, с какими бюро работать: один банк может отправлять информацию в четыре БКИ, а другой — только в одно. Поэтому часто бывает, что в разных бюро об одном и том же клиенте представлена разная информация. Чтобы выяснить, в каких именно бюро хранится ваша история, нужно сделать запрос в ЦККИ, Центральный каталог кредитных историй.

Самый простой способ — подать заявку через госуслуги. Ответ приходит почти сразу. Подробная инструкция есть на портале.

Когда получите список бюро, в которых хранится ваша кредитная история, придется заказать отчет в каждом из них. Это можно делать бесплатно дважды в год.

Источник: gosuslugi.ru
Источник: gosuslugi.ru

Узнайте сумму и срок долга. В разных БКИ могут предложить разные способы предоставления кредитного отчета. Самый простой — через онлайн-запрос на сайте бюро. Для этого также понадобится подтвержденная запись на госуслугах, с ее помощью БКИ авторизуют заявителей.

На сайтах БКИ форму запроса кредитной истории обычно располагают на видном месте. Источник: nbki.ru
Без авторизации запросить кредитную историю онлайн не получится. Источник: nbki.ru

В отчете с кредитной историей можно увидеть количество активных займов и общую сумму задолженности. А углубившись, можно узнать детали каждого кредита: название банка, какая сумма выдана и когда, срок действия договора и так далее.

Так выглядит сводка по кредитной истории в ОКБ. У этого клиента нет текущих просрочек
Так выглядит сводка по кредитной истории в ОКБ. У этого клиента нет текущих просрочек
А в этом отчете по кредитной истории есть текущая просроченная задолженность на сумму 7105 ₽
А в этом отчете по кредитной истории есть текущая просроченная задолженность на сумму 7105 ₽

Если есть активная просрочка, это укажут в правом верхнем углу — там, где написано «Просроченная задолженность по обязательствам в рублях РФ». В этом случае вместо зеленого слова «Отсутствует» будет указана сумма просроченной задолженности, выделенная красным.

Сумма может быть неактуальной, поэтому для уточнения лучше обратиться в банк, который выдал кредит. Но прежде — подайте заявление о мошенничестве.

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Напишите заявление в полицию

Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что правоохранителям удастся выйти на след мошенников и взыскать с них деньги. Подать заявление о преступлении можно двумя способами.

Лично в отделении. Принять заявление должны в любом отделении полиции, независимо от вашего местонахождения, проживания или прописки. После этого вам выдадут талон-уведомление с присвоенным номером — он свидетельствует, что заявление принято. Его нужно сохранить: по номеру вы сможете узнавать статус рассмотрения дела, а копию талона приложите к обращению в банк, о котором пойдет речь ниже.

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Как обратиться в полицию
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Онлайн на сайте МВД. Есть также вариант обратиться в полицию в электронном виде — для этого на сайте МВД нужно зайти в раздел «Для граждан» и выбрать вкладку «Прием обращений для граждан и организаций». Но этот способ менее оперативный. Обращения на сайте регистрируются в течение трех дней, а рассматриваются после этого в течение месяца. Если вы заявляете о преступлении лично, а не через сайт, ответить обязаны за трое суток.

В заявлении укажите все важные факты: какой кредит и когда на вас оформили, какая задолженность по нему числится, а главное — попытайтесь доказать, почему это точно сделали не вы. Например, можно приложить выписки с банковских счетов, где будет видно, что в день выдачи кредита деньги ни на одну из ваших карт не поступали. Если вы потеряли паспорт, напишите и про это. Вообще, в такой ситуации лучше всего действовать на опережение: заявить в полицию сразу после утраты, а не тогда, когда мошенники уже взяли кредит. Тогда справка об утере паспорта станет весомым доказательством непричастности к заключению договора.

После рассмотрения заявления в полиции примут решение о возбуждении уголовного дела или об отказе. О решении сообщат по электронной почте или бумажным письмом.

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Обратитесь в кредитную организацию

Обратиться нужно в ту организацию, где, по данным БКИ, за вами числится долг. Это может быть банк или МФО. Сделать это можно и до подачи заявления в полицию. Но если приложить копию талона-уведомления из отделения, то велика вероятность, что кредитор отнесется к обращению более внимательно и как минимум не заподозрит вас в попытке обмана и уклонения от своих долговых обязательств.

Обращаться в банк или МФО можно как дистанционно, так и лично. Но в любом случае общение лучше вести письменно, чтобы в дальнейшем вы могли предъявить в суде ответы кредитора на свои запросы.

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Составьте претензию. Обращение можно подать разными способами. Если у банка есть отделения в вашем городе, можно прийти в офис лично. Но самый простой и удобный вариант — заявить о происшествии дистанционно, например через чат поддержки в мобильном приложении или в интернет-банке.

Не у каждого банка есть шаблон претензии, поэтому часто ее составляют в свободной форме. Важно подробно изложить ситуацию: указать сумму и номер договора, описать, как вы узнали о задолженности и какие факты подтверждают, что кредит оформили не вы. Кроме выписки со счета, где видно, что вам на карту не зачислялись деньги, можно приложить, например, скриншот отчета БКИ с номером мобильного телефона, который мошенники использовали в анкете и который вам никогда не принадлежал. Доказать это можно справкой от оператора мобильной связи с указанием номеров, которые вы оформляли, — запросите ее заранее.

На первой странице отчета по кредитной истории НБКИ указывает персональные данные заемщика. Среди них есть номера мобильных телефонов, которые клиент указывал в заявках на кредиты в разных банках, и адрес электронной почты
На первой странице отчета по кредитной истории НБКИ указывает персональные данные заемщика. Среди них есть номера мобильных телефонов, которые клиент указывал в заявках на кредиты в разных банках, и адрес электронной почты

А если выяснится, что кредит оформлен не онлайн, а в отделении и по счастливой случайности вас в этот момент не было в городе, покажите проездные билеты или брони отелей, которые докажут этот факт.

В отличие от полиции, где порядок рассмотрения обращения регулируется законом, у банков нет строго регламентированных сроков обработки заявлений от клиентов. Закон, который вводит такую норму, заработает только летом 2024 года. А пока кредиторы руководствуются собственными инструкциями — как правило, ответ приходит за несколько дней. О принятом решении клиенту сообщат в смс или в чате онлайн-поддержки.

Обычно после таких заявлений банки проводят внутреннюю служебную проверку. Кредитор не меньше заемщика заинтересован выявлять и пресекать факты мошенничества при оформлении кредитов. В этой ситуации именно банк — пострадавшая сторона, потому что это он выдал деньги преступнику и понес ущерб.

Если после проверки банк установит, что кредит действительно получили мошенники, он может сразу аннулировать кредитный договор, отменить требование выплат, а после — направить соответствующую информацию во все БКИ, где размещены сведения о выданном на ваше имя кредите.

Но если кредитор будет игнорировать вашу претензию или сообщит, что кредит выдан законно, есть варианты оспорить это решение.

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Обратитесь к регуляторам

Если банк вам не помог, можно пожаловаться на его действия регулятору. На финансовом рынке права потребителей защищает Центральный банк РФ, он же следит за работой финансовых учреждений, включая банки и МФО. Еще есть саморегулируемые организации, СРО, в которые по закону должны входить все микрокредиторы.

Как обратиться в СРО. Если на ваш паспорт взяли микрозаем, а обращение в МФО не принесло результата, можно пожаловаться на ее действия в СРО.

На российском микрокредитном рынке сейчас работают две саморегулируемые организации: «МиР» и «Микрофинансовый альянс». Если добавятся новые, то их внесут в реестр СРО в сфере финансового рынка, который ведет ЦБ. Чтобы понять, куда именно жаловаться, придется сначала найти свою МФО в списке участников — они есть на сайтах СРО.

Саморегулируемые организации примут жалобу, только если вы предварительно обратились в МФО. При этом в случае с мошенническими кредитами инструментов влияния у них немного: могут назначить проверку, чтобы выяснить обстоятельства, как именно был выдан кредит. В основном же работа СРО сводится к тому, чтобы устанавливать профессиональные стандарты для МФО и контролировать их исполнение. По телефону горячей линии в «Микрофинансовом альянсе» нам предложили обращаться в правоохранительные органы.

Как обратиться в Банк России. Центробанк тоже не имеет полномочий расторгнуть кредитный договор, заключенный коммерческим банком: такое возможно только по решению суда. Но он может повлиять на то, чтобы к вашему заявлению отнеслись с большим вниманием.

Регулятор запросит отчет о работе с обращением и, если увидит, что банк отнесся к нему формально, например не учел вашу аргументацию и ответил отпиской, укажет кредитору на нарушение прав потребителя. Банки прислушиваются к таким сигналам ЦБ, потому что рискуют получить административное наказание.

Подать жалобу в Банк России удобнее всего через интернет-приемную на официальном сайте.

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Как обратиться к финансовому уполномоченному. Служба финансового омбудсмена рассматривает споры на финансовом рынке в досудебном порядке. Но только те, где выдвигаются требования имущественного характера — когда нужно взыскать с организации некую конкретную сумму, например неправомерно начисленные проценты. Вопросы законности заключения договоров и случаи мошенничества финомбудсмен не рассматривает. Так что обращаться в службу в подобном случае нет смысла.

Как обратиться в службу судебных приставов. Если дело дошло до того, что выплаты по мошенническому кредиту с вас пытаются взыскать коллекторы, стоит также обратиться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов, ФССП. Надзор за деятельностью коллекторов ведет она, а не ЦБ.

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А еще можно подать жалобу в НАПКА, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Как правило, она рассматривает обращения быстрее ФССП — в течение 5—7 дней.

Если решить проблему все равно не удается, придется идти в суд.

Подайте иск в суд

Кредиторы не всегда признают мошенничество и списывают такие кредиты. Иногда приходится защищать права в суде.

Соберите документы и составьте иск. Помните, что в подобных делах доказывать суду свою правоту должен инициатор спора. Так что к подаче иска стоит подготовиться: собрать максимум доказательств того, что вы не брали кредит. Для этого потребуйте в банке заверенные копии документов, на основании которых выдан кредит:

  • кредитный договор и все приложения к нему;
  • копию паспорта заемщика, которую банк делал при выдаче кредита;
  • реквизиты банковского счета или карты, куда были перечислены деньги;
  • кассовый ордер или распоряжение клиента о списании денег со счета.

Также может пригодиться ФИО и должность сотрудника, который оформил на вас кредитный договор, и адрес офиса, где это произошло, — эту информацию тоже стоит запросить в банке.

Исковое заявление подается по месту жительства. Опишите в нем обстоятельства произошедшего и потребуйте признать договор незаключенным. Также не забудьте потребовать, чтобы банк исключил запись о кредите в бюро кредитных историй.

Приложите к иску переписку с банком: суд не будет рассматривать дело, если вы предварительно не попытались урегулировать спор без его участия.

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Привлеките экспертизу. В суде предстоит доказать, что вы не получали денег по кредиту и не давали своего согласия на его выдачу. Поэтому ссылайтесь на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Если кредит был оформлен на бумаге, установить это будет нетрудно: подайте ходатайство о назначении графологической экспертизы, которая проверит подлинность подписи.

Доказать онлайн-мошенничество бывает сложнее и может занять больше времени, но это тоже возможно. При выдаче микрозаймов дистанционно МФО просят у заемщиков копии документов. Если мошенник воспользовался вашим паспортом, но заменил фотографию, то определить это поможет техническая экспертиза, которая выявляет измененные и отредактированные фото.

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В качестве электронной подписи кредиторы обычно запрашивают код, который высылают в смс при оформлении кредита или займа. Справка от мобильного оператора может доказать, что вы его не получали.

Но иногда жертвы мошенников сами помогают им. Эти методы называются социальной инженерией: преступники звонят под видом банковских служащих и под разными предлогами вынуждают взять кредит. В такой ситуации суды обычно встают на сторону кредитора, потому что клиент сам дал согласие на заключение договора.

Покажу это на примере реального судебного дела.

Мошенники оформили на имя жертвы кредит в «Росбанке» с использованием дистанционного банковского обслуживания. Человеку позвонили от имени банка и сообщили о блокировке карты. Для решения проблемы у клиента запросили паспортные данные. С их помощью преступники подали от его имени заявку на кредит, а потом выведали код из смс, который подтверждал согласие на выдачу денег. Мещанский районный суд Москвы отказал истцу в признании договора недействительным, потому что тот добровольно передал мошенникам конфиденциальную информацию. Банк за подобные действия ответственности не несет.

Судебная практика знает и другие примеры — когда жертве мошенничества удавалось доказать свою правоту.

В январе 2023 года Верховный суд отменил требования банка «Хоум-кредит» к клиентке, на имя которой мошенники оформили кредит на 206 тысяч рублей. Подписание необходимых документов проходило дистанционно — с помощью простой электронной подписи. Жертве пришел код в смс, она его продиктовала звонившему, который представился сотрудником банка. Но банк не учел, что в тексте этого сообщения не было никаких указаний на то, что клиент таким образом подписывает документы по оформленному кредиту. А значит, банк не исполнил свою обязанность по доведению условий кредита до заемщика и тем самым нарушил права потребителя. В итоге кредитный договор признали ничтожным.

Платить или не платить кредит

Пока идет судебное разбирательство, кредит будет действовать. То есть отсутствие платежей приведет к просрочке и испорченной кредитной истории. Но это поправимо: если суд встанет на вашу сторону, то кредитный договор признают ничтожным, задолженность спишут, а запись в истории уберут. Если же решение будет вынесено в пользу банка, то вдобавок к чужому кредиту вы получите еще и испорченную репутацию заемщика.

Поэтому ответ на вопрос «платить или не платить по кредиту» во многом зависит от перспектив судебного спора. Оценивать их предстоит вам, универсального совета для всех ситуаций здесь нет.

Если вы никак не причастны к оформлению кредита — например, банк выдал его по украденному или потерянному паспорту, — очевидно, что шансов выиграть суд больше. Но когда жертва сама переводит деньги мошенникам по указанными ими реквизитам или передает секретные данные из смс от банка, как это случилось с потерпевшим в примере выше, — иск, скорее всего, отклонят. И тогда за время разбирательства банк начислит штрафы и проценты на просроченную задолженность — так сумма долга вырастет еще больше.

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Немаловажно и то, какая сумма за вами числится из-за действий мошенников. Если она измеряется сотнями тысяч рублей, обслуживать такой долг будет проблематично. Но в случае с микрозаймами на несколько тысяч, возможно, будет проще закрыть обязательства, чтобы долг не рос, а уже потом разбираться с кредитором.

В интернете можно встретить мнение, что платить по чужому долгу — значит признать его своим. В Гражданском кодексе РФ действительно есть понятие «признание долга», но оно не применяется в ситуациях с мошенническими кредитами.

Признание долга работает при оценке срока исковой давности — это действие останавливает его течение. Работает это так: когда кредит ушел в просрочку, начинает исчисляться срок исковой давности — период, когда кредитор узнал о нарушении своих прав и имеет основания обратиться в суд для взыскания задолженности. Закон отводит на это три года. Но если в течение этого времени должник внесет хоть один платеж или его часть, то есть признает долг, — срок исковой давности обнуляется и начинает исчисляться заново.

Если же вы будете платить по кредиту, который оформили мошенники, чтобы избежать проблем с кредитной историей и неприятных разговоров со службой взыскания банка, это никак не повлияет на решение суда. Он точно так же может признать договор недействительным либо отклонить ваши требования — в зависимости от обстоятельств дела. При положительном исходе отправляйтесь с решением суда к кредитору для возмещения всех понесенных затрат.

Чем заканчиваются дела для мошенников

За мошенничество в сфере кредитования закон предусматривает уголовную ответственность. Она зависит от того, кто совершил преступление и в каком размере пострадавшему нанесен ущерб. Уголовное дело по обвинению в мошенничестве заводит полиция после проверки заявления от пострадавшего. При успешном завершении расследования материалы передают в суд. Это уже другое судебное разбирательство, где обвиняемым выступает мошенник, а пострадавшим — банк. Не путайте с гражданским спором между заемщиком и кредитором.

Статья и наказание за мошенничество в сфере кредитования. Мера наказания обычно зависит от размера ущерба, который мошенники причинили кредитору. Статья 159.1 УК РФ устанавливает такую ответственность:

  1. если заемщик действовал один — штраф до 120 000 ₽, до 4 месяцев ареста или до 2 лет исправительных работ;
  2. за преступление, совершенное группой лиц, — штраф до 300 000 ₽, до 5 лет принудительных работ или лишения свободы;
  3. за преступление в крупном размере, от 1 500 000 ₽, или с использованием служебного положения — штраф от 100 000 до 500 000 ₽, до 5 лет принудительных работ или до 6 лет лишения свободы;
  4. за преступление, совершенное группой лиц в особо крупном размере, от 6 000 000 ₽, — лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 000 000 ₽ или в размере дохода осужденного за последние 3 года.

В судебной практике не так много обвинительных вердиктов по результатам успешных действий следствия. Но они есть.

В 2022 году осужденному за мошенничество с получением займа в размере 19 500 ₽ суд назначил 180 часов обязательных работ. Впоследствии срок был уменьшен до 170 часов постановлением апелляционного суда.

При этом наказание преступникам назначают, даже если была лишь попытка мошенничества. Ситуация, когда хищения денег не произошло из-за того, что банк отказал в кредите, тоже служит основанием для уголовного преследования.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговорила мошенника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за попытку оформить кредит на 980 000 ₽.

А еще дела о мошенничестве в сфере кредитования заводят на тех, кто берет кредиты на себя, но отдавать их заведомо не собирается.

В 2023 году было возбуждено уголовное дело по заявлению банка против заемщика, взявшего за три дня кредитов на 4,6 млн рублей. Он намеренно набрал долгов, чтобы впоследствии податься в банкроты. Но арбитражный суд ему в списании кредитов отказал.

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Как обезопасить себя от мошенников

Есть разные способы защиты от мошенников. Большинство из них сводится к тому, что нужно сохранять бдительность и беречь свои документы и персональные данные.

Не передавайте паспорт незнакомцам и не оставляйте в залог. Бывают ситуации, когда паспорт могут попросить в залог: например, в прокате автомобилей или спортивного снаряжения. Выберите другой способ обеспечения возврата имущества — деньги или менее значимый документ. Также стоит избегать копирования паспорта там, где в этом нет необходимости, например в отелях: данные о госте администратор может записать и с ваших слов. Если с вашего паспорта снимают копию, запросите обязательство не разглашать эти данные. В этой ситуации вы имеете право потребовать у компании соглашение об обработке данных.

Не оставляйте паспортные данные на небезопасных сайтах. Вводите их только на ресурсах надежных организаций, таких как банки или страховые компании, и только в ситуациях, когда без этого не обойтись, например при покупке билетов на самолет. В адресной строке защищенного сайта должен быть значок закрытого замка. Также нельзя отправлять сканы страниц паспорта посторонним в мессенджерах.

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Не принимайте спонтанных решений. Мошенники обычно вынуждают жертву принимать решение прямо во время разговора и никогда не дают время обдумать ситуацию. Поэтому, если вы чувствуете давление или напор со стороны собеседника, кладите трубку и прерывайте разговор. Помните, что сотрудники банка или полиции никогда не спрашивают персональные данные по телефону. Более того, в банке, где вы обслуживаетесь, вся информация о вас и так есть, включая реквизиты счета, номер карты и данные паспорта.

Подключите онлайн-мониторинг кредитной истории. Кредитную историю важно регулярно проверять, для этого нужно заглядывать в личный кабинет на сайте бюро. При этом система покажет только общую сводку — количество активных договоров. Если среди них появится новый, придется заказывать полный отчет, чтобы выяснить детали — сумму, срок и название финучреждения. Это не всегда удобно, да и бесплатно только дважды в год.

Чтобы клиент по факту оформления кредита сразу об этом узнал, бюро предлагают оформить подписку на мониторинг. Как только кто-то будет проверять кредитную историю, система пришлет заемщику извещение о соответствующем запросе. Без проверки кредитной истории банки не выдадут новый кредит, а значит, клиент всегда вовремя узнает о попытках мошенничества со своими документами.

НБКИ предлагает подписку на мониторинг на год за 750 ₽
НБКИ предлагает подписку на мониторинг на год за 750 ₽

Установите ограничения на онлайн-операции. С октября 2022 года Банк России ввел такую практику: клиенты банков могут устанавливать запрет на проведение отдельных дистанционных банковских операций. Например, можно запретить банку оформление кредита без посещения офиса.

В июле 2024 года должен появиться еще один способ защиты — самозапрет на выдачу кредитов. Это уже более серьезная мера, которая позволит ограничить такие операции во всех финансовых организациях сразу. Установить запрет можно будет через госуслуги или МФЦ. Банки и МФО при этом будут обязаны перед заключением договора запросить информацию о наличии запрета у всех квалифицированных кредитных бюро.

Законопроект о самозапрете кредитов еще не утвержден Госдумой. О том, как будет работать это нововведение, мы рассказали в другой статье.

А еще в конце июля 2023 года был принят закон, обязывающий банки возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги, но при условии, что они были переведены на счет, который числится в специальной базе Центробанка. Этот закон вступит в силу летом 2024 года.

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Запомнить

  1. Берегите паспорт и не делитесь его данными без необходимости. Если потеряли, то сразу же подайте заявление в полицию. Так он станет недействительным и у мошенников не получится взять кредит.
  2. Не сообщайте незнакомым реквизиты своих банковских счетов, данные карт или коды из смс.
  3. Если обнаружили оформленный на вас кредит, заявите в полицию о мошенничестве. Также напишите претензию в банк, выдавший заем. Если реакции не будет, жалуйтесь в ЦБ.
  4. При подаче иска к банку соберите документы, подтверждающие, что вы не получали кредитные деньги и не оформляли договор, в том числе сделайте выписки со своих банковских счетов. В суде запросите графологическую экспертизу подписи под кредитным договором.
  5. Если вы сами не берете кредиты онлайн, запретите банкам, где у вас есть счет, одобрять вам ссуду по дистанционным каналам. Возможность взять в долг при личном визите в офис при этом останется, а запрет на онлайн-операции можно будет отменить в любой момент.
  6. Регулярно проверяйте вашу кредитную историю. И обязательно сделайте это, если обратились за кредитом и получили несколько отказов: возможно, кто-то испортил вашу репутацию, взяв на ваше имя кредит.

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кредитымошенничествобезопасностьбанки
Елена ГрудининаСталкивались с такими мошенниками?
  • АмонадзякаОдна из самых полезных статей здесь, спасибо.17
  • Елена ГрудининаАмонадзяка, и вам спасибо за оценку!)4
  • MariaСамозапрет на выдачу кредитов - отличная опция, надеюсь, что она появится, хотя бы в 2024 году. Воспользуюсь. Про подобное мошенничество мне рассказывала тётя, на её знакомую кто-то оформил кредит в микрозаймах - тётя в итоге настолько испугалась, что даже подключила себе какую-то платную банковскую опцию для ежемесячной проверки кредитной истории 😅13
  • SmurfetkaВот как раз сейчас решаю вопрос с займами, взятыми на моё имя. Автор в статье не учёл тот факт, что нынче микрофинансовые компании могут подтверждать личность заёмщика через госуслуги, без какого-либо предъявления скана паспорта. В моем случае кто-то взломал аккаунт, и знать бы об этом не знала, если бы не посмотрела кредитную историю. И вы хоть сотню раз напишите претензии в МФО, ЦБ или небесную канцелярию - везде одно и тоже - все подтверждено, и не доказано, что мошенничество. А полиция даёт красивую отписку - в МФО недозвонились, сорян, в заведении дела отказано (не вру, есть официальный ответ, и пофиг, что сама уже 4 раза звонила в МФО). И ты сидишь, пытаешься собрать документы в суд, что бы доказать, что ты не верблюд, что никакие деньги не получал, счёт, куда их перечисли, тебе не принадлежит, телефон, указанный в анкете тоже. Не, конечно разтрубив во все возможные инстанции вроде как процесс идёт. Вот только многое сводится к тому, что все обращения идут в город, где находится МФО, а он отличный от твоего фактического проживания. Короче... Ставьте двойную аунтификацию на госуслугах и 20тизначный пароль.21
  • maestro"Представьте, что вы обратились в банк за кредитом, но получили отказ из-за плохой кредитной истории" Банки же не сообщают причины отказа.5
  • Елена Грудининаmaestro, верно, но если отказ по этой причине, то обычно так и говорят- у клиента негативная кредитная история, например. То есть менеджер может подсказать, что отказ пришел на этапе проверки кредитной истории.5
  • АртемВсе почти верно, кроме оплат по чужому кредиту. Универсальный ответ есть - кредит не ваш, значит ни в коем случае не платить, не обслуживать. Как минимум по двум причинам: 1) суд и полиция действительно воспримут это как готовность признать и закрыть этот кредит. 2) кто и как вернет вам добровольно уплаченные деньги. Если такое не дай бог произошло, написали заявление в полицию и передали инфу об этом кредиторам. И дальше пусть сами разбираются. Один совет, когда пойдете писать заявление в полицию, в случае если на вас оформили микрозайм, полицейские будут стараться всеми правдами, неправдами забрать у вас телефон, чтоб ПРОВЕРИТЬ, не получали вы на него смс. Хотя это можно сделать по запросу сотовому оператору. Соответсвенно, или не берите с собой телефон, когда пойдете писать заявление или возьмите с собой кнопочный. Так как экспертиза, которая не дает никакого толка и мало относится к делу, может растянуться на неопределенный срок, закончиться порчей или утерей вашего устройства.5
  • user1737896К сожалению столкнулся, вчера. Утром побегу в банк узнавать, оформили ли на меня кредит(но судя по всему оформили) и если да то в полицию заявление писать. Я сообщил код из смс сотрудникам клиники красоты. Спрашивал зачем им это, сказали что обычная практика. На словах я им говорил, что кредит оформлять не хочу, подписывать ничего не буду, нужно время все обдумать и обсудить с сведущими людьми. Только дома смог перейти по ссылке из смс с кодом, а там кредитный договор. А код смс это электронная подпись на меня. Вот влип. Есть аудиозапись разговора с сотрудниками этой клиники красоты, где я вслух говорю, что не даю своего согласия на кредитный договор, а они уговаривают, мол это рассрочка.2
  • Игорь Жулькинuser1737896, А напишите потом в сообщество, чем закончилась ваша история. Очень интересно3
  • Владимир ФедоркинА если долго и упорно Пытаються взять кредит на меня? Что делать? Самозапрет есть только у Тинькова( это не реклама ).Альфа- нет такой услуги,ВТБ нет такой услуги,МТС банка- есть ,но лично нужно прийти в офис2
  • МихаилТоже столкнулся с такой проблемой. У жены мошенники взломали ЛК на госуслугах. Через госуслуги сделали электронную подпись. Потом сделали сим карту у Теле2 и не в один десяток МФО и банков обратились за кредитами и займами. Узнала об этом чисто случайно, зайдя в почту, на которую давно не заходила. А там куча писем по смене номера телефона, получении электронной подписи и т.п. При этом на родной телефон жены ни одна смска не пришла. Проверили кредитную историю, там беда совсем. Обзвонили по кредитным МФО, где видно что есть кредит или видны запросы МФО к кредитной истории, что подразумевает обращение мошенников к таким МФО. До многих просто не дозвониться. МФО и банки, запрашивая кредитную историю в бюро и, видя, что за час-два таких запросов тонна, все равно повыдавали кредиты и займы. Написали заявление в полицию, пока разбираются, но не знаю чем это кончится. На жену смотреть больно...1
  • Кайл КатарнЗдравствуйте! У меня есть похожая ситуация, взломали госуслуги, в них у меня был старый, не актуальный номер телефона и с этого номера, изменили почту, поменяли пороль, поставили двойную аутентификацию, оформили на меня микро займ в 15 тысяч и оформили кредит на 745 тысяч в альфа банке, все это онлайн. Об этом я узнал благодаря тому, что сотрудники микрозайма пытались связаться со мной через моих родителей. Созвонились с компанией микрозайма, меня уведомили о том, что на меня оформлен микро займ, которого я не совершал. Так же мне приходили чеки, в которых был указан номер на какую карту осуществлена выплата, но только последние 4 цифры, такой карты, с таким окончанием цифр я не имею. Тем же вечером я зашёл на госуслуги и сменил номер телефона, заказ выписку по кредитной истории, где увидел ещё и кредит в альфа банке. Заявил, при личном посещении в альфа банке о том, что кредит я не оформлял, взял все пологающиеся мне документы и пошёл писать заявление в полицию. В распечатке переводов был один номер на который в течении двух дней переводилась вся сумма, так же в истории приложения альфа банка, которое я установил в офисе альфа банка, были сведения, что перевод был совершён в тинькоф банк, где была указана имя и отчество получателя, все деньги отправлены со счета куда был зачислен кредит. О том что я не оформлял микрозайм и креди, я заявил в данных организациях, написал в ЦБ, теперь сижу жду ответов от всех инстанции в которые я обратился, все только начинается, даже не знаю чем закончится. В интернете читаю, ищу похожие случаю, все везде по разному заканчивалось у людей, на что рассчитывать даже не знаю.0
  • ЕленаЗдравствуйте.Сегодня мне позвонили из банка Тинькоф и сообщили,что у меня долг по кредитной карте.Я была в шоке,так как ее не оформляла.У меня даже нет мобильного банка.Думаю,что делать.1
  • ТинькоффЕлена, здравствуйте. Без согласия клиента продукты не оформляем. Хотели бы разобраться во всем. Отправьте, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам на connect@tinkoff.ru. Подробнее расскажите о ситуации, также прикрепите ссылку на комментарий.0
  • Raf SafiЭто неправда, что банки заинтересованы в выявлении мошеннических действий по отношению к своим клиентам. К сожалению любой банк в первую очередь заинтересован в собственной финансовой безопасности и поэтому он всегда в первую очередь требует возместить задолженность перед ним. И для него не важно, каким образом возникла данная задолженность - в результате мошеннических действий или же это реальная задолженность.. и только после возмещения вас ждут долгие судебные мытарства по поиску мошенников. В любом случае мошенников, которые совершили незаконные действия против вас, будете искать вы сами и требовать возмещения через суд будете вы, а не банк. Немногие клиенты банков готовы на такие "приключения" и попросту соглашаются на требования банка самим возместить ущерб от действий мошенников. По статистике, как это не печально, но до 70% украденных у клиентов банков средств, возмещают сами жертвы мошенников..1
  • user2934738Здравствуйте Елена Грудинина я инвалид 3 группы детства украли паспорт серия 18 . 85 65 00 код-340-006 полицию недазванюсь я Воронин Пётр Александрович 30 12 1978г проживаю сестрой Ольгой 19.06 1975гАлександровной ну она незаконно сдела опекунство ну они считают меня за дурака в детстве произошла трамва 1983г мне было об чугуную Боторею 5лет ну мама умерла в 2019г 8/12 ч и потом в 2020 г произошел пожар я напугался ну сестра родная меня ненавидит да и родственни тоже постоянно кладёт психушку потом аформляют кредиты я живу г Волгограде- 2 Советский район улица районная -Д-31 я был Сбербанке советский район улица Казахская д-28 я бес покоюсь что намоë имя взяли кредит пороль океан а зачем сотрудники банка меня заставили сказать пороль и по телефону мой номер серия паспорта1
  • Вадим ТкаченкоМихаил, напишите, чем дело закончится, может остальным в помощь будет0
  • Елена РасуловаМихаил, здравствуйте. Чем ваше дело окончилось? Вчера также столкнулась с мошенниками...1
  • Anastasia ChugreevaSmurfetka, чем дело кончилось? выиграли суд? 1 в 1 та же картина1
  • Инна инновановаДа взломали мой гмайл, и оформили кредит в 20тысяч, купили какой то сайт! Деньги мне на счита не были перечислены, а были установлены как купленная услуга0
  • SmurfetkaAnastasia, а мы не одни такие. На пикапу ещё наткнулась ровно на такую же историю... Как понимаю, год назад слили пароли с госуслуг. С пикабу парень смог доказать, что он не причём. На мне 2 займа. Один почему то выплачено в этот же день, второй в просрочке. Через пару недель предварительное слушание в суде по второму займу. Думаю, что после него нам дадут судебное требование, что бы смогли у оператора сотовой связи запросить подтверждение, что номер в договоре не мой. И в банк - что счёт не мой. И уже будем ждать основного заседания.1
  • Алмаз АлмазовМихаил, можно ответ у нас тоже самое на 600000 тыщ микрозаймов но еще круче переводились на наш сбер и альфу и оттуда сразу переводились на счета какието1
  • денис 89066698738user1737896, здравствуйте я юристом работаю, могу Вам помочь2
  • денис 89066698738Елена, добрый день, я занимаюсь вопросом признания кредитного договора ничтожным, можете обратиться1
  • МихаилВадим, закончилось все только за счет своих же предпринятых действий. Полиция бездействует в этих вопросах от слова совсем. Писал обращение в ЦБ, в главное управление МВД - не помогло. Наиболее оптимальный способ решения вопросов таких задолженностей - самостоятельно взаимодействовать с каждой отдельной кредитной организацией, в которой мошенники оформили кредит. Нужно писать заявление в каждую МФО, описывать все обстоятельства произошедшего, ссылаясь на обращение в полицию. Отправлял все по электронной почте. Такие обращения в МФО рассматриваются их службами безопасности в течение 2-3 недель. В общем наше дело закончилось хорошо - все МФО сняли задолженность и очистили кредитную историю. Но нервов на это дело было потрачено огромное количество. Так же рекомендую, поставить запрет на продажу имеющегося имущества без личного присутствия (оформляется в МФЦ), так как мошенники могут не только оформлять кредиты подобными способами, но и продать недвижку.2
  • МашаТоварищи, помогите! В двух разных БКИ один из не моих долгов оформлен в разных организациях, в одном бюро - это крупный банк, в котором я клиент, в другом бки - это мфо. Кому верить? В приложении банка я вижу этот не мой долг. Но огромный отчёт с нбки с указанием мфо на эту же дату оформления и сумму смущает.0
  • Андрей СSmurfetka, вам удалось что-то решить?0
  • Андрей СAnastasia, добрый день. Чем завершилось ваше дело?1
  • Андрей Сденис, добрый день! У вас есть положительная практика по таким делам?2
  • Андрей СМихаил, чем закончилось дело?1
  • Андрей САлмаз, чем закончилось дело?1
  • Андрей СЕлена, чем закончилось дело?0
  • Андрей СМаша, как обстоит ситуация по вашему делу?1
  • Андрей СКайл, чем закончилось дело?0
  • SmurfetkaАндрей, пока суд, очень медленно идёт, очень большие промежутки между заседаниями (мы подали в Питерский суд, по расположению МФО). Но тут виню МФО - они не предоставили мне со всеми документами платёжное поручение, куда деньги переводились, а я потом отдельно не запрашивала - уже энтузиазма с ними не было общаться. Потом товарищи не явились на предварительное слушание, где могли бы принести документ. И пришли только на основное заседание с бумажкой. Теперь ждём судебный запрос в банк и следующее заседание.2
  • Андрей СSmurfetka, что юристы говорят?1
  • SmurfetkaАндрей, адвокат сейчас ровно так же ждёт. Исходя из решения суда уже будем принимать какие то действия. Но все гос структуры, куда я написала в первые дни, как только узнала о займе, отправляли в суд. ЦБ ответ дал аш на 8 страницах.2
  • Sergey KotenkoА если пытались взять кредит? Пришла смс от чужого банка : заявка на кредит отклонена. Симка новая, используется только для раздачи интернета. Кроме смс ничего приложить к заявлению или претензии не получится. Что можно сделать?0
  • Sergey Kotenkouser2934738, 1. а зачем вы сюда написали пароль и номер паспорта, могут воспользоваться мошенники. 2. звоните 112 служба спасения. 3. По телефону вас не заставят. Просто нажмите красную кнопку- завершите разговор. Вы можете сходить в отделение банка?0
  • Natalya FicnerСталкивалась .0
  • Natalya FicnerЯ работаю юристом. Я хороший юрист и мои клиенты буквально передают мой номер телефона друг другу, у меня даже нет рекламы моих услуг в открытом доступе. Сегодня мне позвонил один человек, представился Владимиром, сказал что он от другого моего клиента которому я помогла ранее. Итак, он попросил помощи. Он решил продать свой земельный участок. Объявление разместил на Авито. Не прошло и минуты как объявление о продаже з/у появилось на сайте, ему сразу позвонил так называемый покупатель. Покупатель сказал что он хочет купить у него земельный участок и готов даже внести задаток. Для этого попросил его зайти в его приложение банка. В общем как только 15 000р. задатка Владимиру поступили он потерял бдительность и продиктовал покупателю код который пришёл ему по смс. Так же он как контактный продиктовал номер его жены. И ей тоже пришло смс и он тоже код от него покупателю отправил. Владимир не работает официально. А жена работает официально и у неё зарплатная карта в Альфа банке. Тут начался треш, со слов Владимира. Ему и его жене сразу, все в течении 20 минут начали приходить смс сообщения из банков. Владимиру начали приходить сообщения и сообщения и также его жене Светлане. Они люди предпенсионного возраста которые не владеют компьютером, в общем не айти специалисты. Владимиру начали приходить сообщения, что ему везде в кредитах отказано. А вот с его женой вышло интереснее. Из Сбербанка ей пришло сообщение что в кредите ей отказано. А вот из Альфа банка пришло смс что ей одобрен кредит на сумму 505 000р. До наших супругов начало доходить что происходить какая то хня. После этого они начали звонить по номерам телефонов указанных на своих банковских картах и блокировать их. В общем Владимир позвонил мне, потому что с его слов жене был мошенниками оформлен кредит. Я так понимаю, что мошенники через коды от смс которые они получили от Владимира и его жены получили доступ к их госуслугам и начали активно действовать и оформлять кредиты на их имя, чтобы потом вывести деньги себе мошенникам на счета. Сам Владимир находился на работе, он работает посуточно охранником, а жена с утра поехала в Альфа банк узнать о подробностях и какие кредиты оформлены уже на неё. Когда я с ней созвонились она сидела в отделении Альфа, она узнала что ей оформлен кредит, я сказала ей взять выписку из банка, чтобы понять кредитные деньги ещё на её счёте или уже успели мошенники вывести. В отделении Альфа банка она конечно рассказала свою историю и работники банка начали вести себя очень странно, не хотели давать выписку со счета по кредиту. Говорят ей вся информация есть в вашем приложении в телефоне. Она говорит я не могу зайти в приложение, оно у меня заблокировано. Не могли ей даже объяснить кредитные деньги есть ещё на счёте или их уже там нет. В общем Светлана там промучалась, ей дали какую дебильную, вообще не информативную выписку. Я чтобы разобраться сказала ей ехать ко мне в офис, чтобы самой увидеть выписку и разобраться со статусом её кредита. Продолжение в следующем комментарии0
  • Natalya FicnerNatalya, Далее, Светлана доехала до меня. Я начала изучать эти два листа бумаги которые ей выдали в Альфа банке. Информации там было кот наплакал. Но из этих бумаг стало понятно что ей одобрен кредит на 470 000р. Хотя ей дали распечатку документов по кредиту: сам договор и заявление к нему, и там была указана сумма кредита на 505 тысяч. Из бумажек было видно что за страховку и другие дополнительные услуги Альфа банк ей навязал на 105000р. Три позиции.0
  • Natalya FicnerNatalya, Далее. Тогда я отправила Светлану в другое отделение Альфа банка на Красную 124 ( дело кстати происходит в Краснодаре) Чтобы выяснить все таки остаток денег по ее кредитному счету. Она пошла и пришла в выпиской, тоже ни фига не развернутой, из которой только стало понятно что на кредитном счёте у неё 320 000р. её кредитных рублей. И там же она снова рассказала свою историю с мошенниками и уже там её попросили написать обращение в банк. Надеюсь что проведут внутреннюю проверку по данному факту. Далее я её снова отправила её в Альфа банк чтобы она внесла деньги которые счете в погашение кредита обратно банку. И написала заявление на возврат страховки и других навящанных при выдаче кредита доп.услуг. чтобы их тоже вернули и отправили в погашение этого же кредита. Кто не знает есть такой срок, раньше был 5 дней, сейчас кажется 2 недели ( период охлаждения если на официальном языке) , с даты взятия кредита, когда клиент имеет право ( есть специальное информационное письмо ЦБ РФ) и отказаться от страховки и попросить вернуть ему деньги которые взял банк при выдаче кредита. В окошке специалистка банка опять начала мурыжить нашу уже порядком замученную Светлану. Она вышла из банка ничего не добившись и снова позвонила мне. Я настояла на том, что бы она снова вернулась в отделение банка, настояла чтобы ей дали аудиенцию у начальника или заместителя начальника отделения. Она попала к нему на приём. И она вместе с начальников отправила деньги которые были на счёте в счёт погашения кредита в размере 300 тысяч. Сколько точно она не поняла. Человек был уставший, предпенсионного возраста, никто ничего не объясняет. По поводу заявление на возврат страховки и доп.услуг сказали в их офисе не сделают. И что ей надо ехать снова в то первое отделение Альфа банка где она была сегодня утром и только там писать заявление на возврат денег по доп. услугам.0
  • Natalya FicnerNatalya, Вот такая вот сегодня приключилась история. У меня много таких историй по сфере моей работы. И я скажу вам что такие мошенничества носят провальный и характер эпидемии. И никто бедным людям ничего не объясняет, они тыкаютс я как слепые котята когда попадают в такой замес. Уровень помощи банковских работников я вам описала. Далее по данному кредиту планируем вернуть страховку и доп. услуги. Выяснить остаток на кредитном счёте и погасить остаток задолженности. Далее подать в мфц запрет на выдачу кредитов и микрозаймов онлайн, только при личной явке в офис. Потом закрыть кредитный счёт. Потом уже разблокировать дебетовые счёта и карты наших супругов. Ну и радуемся пока тому что кажется обошлись малой кровью. И мошенники успели оформить кредит, но не успели вывести эти деньги себе на карман. Тогда было бы гораздо сложнее все вернуть в позитивное состояние.0
  • Natalya FicnerТаких историй у меня много. Про то, как у женщины, тоже возраст ближе к 50, работает на складе в аптеке, позвонили и предложили инвестирование, в результате оформили займ и залог на её квартиру единственную, где живёт она, её сожитель, дочка и внучка. Сейчас второй год бьёмся в процедуре банкротства и пытаемся признать эти договора ничтожными. Там тоже оказывается существует цепная схема для доверчивых инвесторов и эта фирма что облапошивает действует уже на конвейере и по всей стране. У них есть свой подсудимый им Тракторозаводской суд города Тольятти и там все этот отьем квартир закрепляется решением суда и квартиры у людей забирают и остаются они ещё с долгов в миллионов 10 по займу. Есть у меня кейс где человека тоже обманули и он взял 2 кредита в сбербанк онлайн и деньги перевёл мошенникам. Сейчас этот долг списываем через процедуру банкротства физика.0
  • Елена ГрудининаNatalya, вы пишите « Кто не знает есть такой срок, раньше был 5 дней, сейчас кажется 2 недели ( период охлаждения если на официальном языке) , с даты взятия кредита, когда клиент имеет право» Период охлаждения был уже не один год как 14 дней, а с января 2024 года, если не ошибаюсь 25-26 числа, его увеличили и теперь это 30 дней) и это уже давно указывали в законе, а не в письме ЦБ) П. 3 часть 2.1 статьи 7 закона «О потребительском кредите» там и говорится про право отказаться от страховки в течение тридцати дней0
  • ЕленаТинькофф, оформляете, еще как. На мое имя 16 летний парень набрал микрозаймов 7 шт.Деньги переводил себе через ваш банк.0

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