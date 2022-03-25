Препараты с магнием — популярные безрецептурные средства, которыми пытаются снимать стресс и лечить тревогу.
При этом эффективность добавок с этим микроэлементом как успокоительных лекарств не доказана.
Еще до 2020 года тревожные расстройства были распространенными проблемами со здоровьем. Пандемия COVID-19 и события последнего месяца ухудшили положение.
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Поскольку миллионы людей на Земле ежедневно нуждаются в успокоительных средствах, ученые пытаются создать новые эффективные лекарства от тревоги, которые не вызывали бы побочных эффектов и были показаны детям, беременным, пожилым людям. В качестве одного из таких средств они рассматривают добавки с магнием.
Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России зарегистрировано несколько десятков препаратов магния как отечественного, так и зарубежного производства. В базе Роспотребнадзора также зарегистрированы несколько БАДов с магнием.
Во многих препаратах и добавках магний объединен с другими биоактивными компонентами: минералами, витаминами, пивными дрожжами. В качестве успокоительного обычно пробуют использовать комбинацию магния и витамина В6.
Как связаны магний и тревога
Mg²+ важен для организма человека. Микроэлемент задействован в синтезе нуклеиновых кислот, энергетическом обмене, выбросе инсулина, сокращениях мышц.
В 80-х годах прошлого века ученые обнаружили, что Mg²+ влияет на работу центральной нервной системы.
В головном мозге человека есть два основных нейромедиатора — возбуждающий глутамат и тормозящая деятельность ЦНС гамма-аминомасляная кислота, ГАМК.
Теоретические исследования показали, что когда нейроны, в работе которых участвует глутамат, слишком активны, у человека возникает тревога. Магний ослабляет действие глутамата. И одновременно усиливает влияние на нервные клетки ГАМК, что важно для борьбы со стрессом, поскольку когда ГАМК недостаточно, человек тревожен.
Также в исследованиях было установлено, что стресс истощает запасы магния, а низкий уровень микроэлемента приводит к стрессу. Когда человек в стрессе, у него вырабатываются особые гормоны, которые помогают выжить в сложной ситуации. Они активизируют сердечно-сосудистую и дыхательные системы, усиливают мозговую активность.
Но работают гормоны стресса таким образом, что снижают концентрацию магния в сыворотке крови и ведут к его потере с мочой. Железы внутренней секреции, вырабатывающие гормоны стресса, чувствительны к нехватке магния: когда уровень микроэлемента снижается, они работают активнее. И постепенно гормонов стресса становится все больше, а организм продолжает терять магний и «нервничать». Замыкается порочный круг: стресс — потеря магния — усиление стресса — дополнительные потери микроэлемента.
То есть магний регулирует работу нервной системы так, что препятствует негативному влиянию стресса и развитию тревоги. Поэтому ученые предположили, что прием добавок с микроэлементом может быть полезен для лечения тревожности.
Эффективен ли магний в борьбе с тревогой
В 2017 году журнал Nutrients опубликовал обзорную статью, авторы которой проанализировали доступные на тот момент научные публикации о влиянии добавок магния на лечение тревоги. Всего авторы обзора нашли 6573 публикации на эту тему. Но в обзор включали только двойные слепые рандомизированные клинические исследования, РКИ, в которых участвовали люди с легкой тревогой без серьезных соматических заболеваний и выявленного истощения запасов магния в организме.
По правилам РКИ, одна группа добровольцев принимает исследуемый препарат, вторая — плацебо или лекарство с доказанной эффективностью. Кому досталось плацебо или лекарство с признанной эффективностью, а кому — исследуемый препарат, не знают ни добровольцы, ни врачи.
По критериям РКИ из 6573 исследований отобрали восемь. Но и они оказались ненадежны: все имели хотя бы один из трех недостатков.
Проблемы со статистической обработкой результатов. Шесть из восьми исследований оценивали эффективность лечения по шкале тревожности Гамильтона — HAM-A. Авторы обзора указывают, что использование этой шкалы связано с ошибками в обработке данных.
Отсутствие плацебо-контроля. Три исследования сравнивали препараты магния не с плацебо, а с другими лекарствами. Отсутствие контроля «пустышкой» снижает достоверность изысканий, поскольку оценка эффекта плацебо важна при разработке методов лечения психиатрических состояний — тревожности, депрессии, зависимостей. При этом все проанализированные авторами обзора исследования с группой плацебо показали, что эффективность «пустышки» сопоставима с эффективностью препаратов магния.
Применение магния совместно с другими биоактивными соединениями. Только в одном исследовании из восьми использовали магний сам по себе. Во всех остальных микроэлемент дополняли витамином В6 или лекарственными растениями. Витамин B6 может изменять работу нейромедиаторов, задействованных в развитии тревоги.
В итоге авторы обзора сделали вывод, что эффективность магния для лечения даже легкой тревожности не доказана. Те клинические изыскания, которые вроде бы соответствуют современным стандартам качества, при внимательном рассмотрении оказываются не полностью достоверными.
За прошедшее с момента выхода обзора время ситуация с исследованиями связи магния и тревоги не изменилась.
На сайте examine.com — независимой базы данных о биологически активных добавках — в марте 2022 года приведено лишь одно исследование о влиянии магния на тревожность. Но оно посвящено лечению предменструального синдрома, а не стресса и фоновой тревоги.
Работа, опубликованная в журнале PLoS One в 2018 году, заявляет себя как рандомизированное и слепое испытание и доказывает эффективность препаратов магния для лечения тревоги. Но на самом деле в эксперименте слепым рандомизированным методом сравнивали магний и магний + витамин В6.
Эффективность подавления стресса магнием и магнием в комбинации с витамином В6 была приблизительно одинаковой. Но в исследовании не оценили ни плацебо, ни другие противотревожные средства. Поэтому нельзя утверждать, что стресс у добровольцев в эксперименте снизился благодаря приему магния. Возможно, их состояние улучшилось с течением времени или по какой-либо другой причине.
Исследование 2021 года продемонстрировало эффективность магния против социального стресса, который вызывали социальным стресс-тестом Трира — TSST. Добровольцы произносили речь, представляя себя кандидатами для приема на работу, а затем выполняли математические операции. Делали они это перед жюри, которое было основным фактором стресса.
Исследование рандомизировали: добровольцев распределяли по группам в случайном порядке. Использовали плацебо-контроль: 25 человек из 100 вместо препарата магния получали таблетку-пустышку.
Экспериментальную группу из 75 человек разделили на три подгруппы. Все подгруппы получали магний, витамины В6, В9 и В12. Разница между подгруппами была в добавках экстрактов зеленого чая и родиолы.
Результаты эксперимента показали, что самую высокую эффективность против стресса имеет комбинация из магния, витаминов В6, В9, В12, экстрактов зеленого чая и родиолы. То есть исследование не доказывает эффективность магния: возможно, стресс у участников уменьшился за счет действия витаминов или травяных экстрактов.
Надо ли принимать магний, чтобы успокоиться
Препараты магния, зарегистрированные в России, не относятся к группе седативных средств. Даже те производители, которые рекламируют свои препараты как средство борьбы с тревогой, честно указывают, что от тревожности лекарство помогает, только если она возникла на фоне дефицита микроэлемента.
Если мы откроем инструкцию, размещенную на этом сайте, то увидим, что показание к применению препарата — установленный дефицит магния, который могут сопровождать раздражительность и бессонница.
Установленный недостаток магния, или гипомагниемия, бывает бессимптомным. Но обычно проявляется дрожанием, судорогами, нарушениями сердечного ритма. Развивается гипомагниемия на фоне голода, приема некоторых лекарственных препаратов и тяжелых заболеваний — например, болезни Крона, острого панкреатита, алкоголизма.
Диагностировать у себя самостоятельно дефицит магния нельзя. Такой диагноз может поставить только врач на основании анализов. Правда, производители «Магне В6» разместили на своем сайте специальный опросник, при помощи которого можно заподозрить у себя нехватку микроэлемента. Однако как бы невзначай предупреждают, что результаты теста не являются диагнозом, а для достоверного выявления дефицита микроэлемента следует обратиться к врачу.
Влияние магния на тревогу показано только в фундаментальных исследованиях. Нет достоверных клинических подтверждений эффективности терапии тревожных расстройств микроэлементом.
Ни в одном отечественном или зарубежном клиническом руководстве по лечению тревоги добавки с магнием и магнием в комбинации с витамином В6 не указаны. Поэтому пытаться без консультации с врачом лечить микроэлементом тревогу неразумно.
Для снижения тревожности можно использовать пять способов сохранять спокойствие в сложные времена. Если успокоиться не получается, надо обратиться к психотерапевту.
Пил магний в периоды экзаменов в вузе и действительно начинал чувствовать себя лучше, меньше нервничал.
Сейчас тоже его пью и заметил насколько сон стал лучше. Я у меня бруксизм и уровень стресса я могу для себя определить в зависимости от того, насколько болят мышцы челюсти. После магния бруксизм практически исчез, мышцы челюсти не болят.
Возможно это плацебо, но для меня это работает.
Ildar, с мышцами челюстей та же история. Помогает магний Б6 форте. Правда , если не пить его модет все обратно вернуться
Aleksandra, да тоже заметил, что если не пить, то всё возвращается. Уезжал на майские праздники в другой город на 2 недели и за эти 2 недели боль вернулась.
Лично я пью magnesium malate 400. Есть вообще множество видов магния, но читал, что некоторые из них могут вызывать проблемы со стулом. С magnesium malate такой проблемы нет.
Ildar, с магнием Б6 форте тоже. Еще пила Магнерот( эффект заметила намного позже, чем от магния ) от него тоже ничего подобного не было
В статье не упомянуты ни дозировка, а некоторые препараты имеют совсем маленькую дозу, ни форма магния, а от формы зависит действует ли магний вообще и как именно. А еще не упомянуто что анализы на дефицит магния очень сложные и поэтому врачи его назначают симптоматически.
Что касается личного опыта, по ощущениям, при приеме магния меньше психуешь, не злишься если тебя подрезали на дороге, вообще спокойней все воспринимаешь (цитрат магния, 300 мг). Уверенно сказать что это не плацебо, я конечно не могу. Еще, по показаниям умного браслета, увеличилась продолжительность длиной фазы сна. Конечно, для серьезных выводов нужны исследования.
Принимаю магний давно, с айхерба , покупала глицинат , бисглицинат и цитрат. Все препараты отлично налаживают сон, снимают нервозность, убирают сердцебиение. У моей пожилой мамы на фоне приема магния исчезли судороги ног.
Мне всегда помогает магний при стрессе
У меня адски стрессовая работа - магний 500мг через 2 недели снял большую часть симптомов, принимаю на постоянной основе. Уменьшился нервный тремор, перестало заходится сердце и появился аппетит.
И однажды на фоне очень тяжелых новостей пропила неделю 1000мг - помогло.
Я бы может и посчитала это плацебо. Но до этого 2 месяца пила берокку и магнийВ6 в меньшей дозировке - результата не было вообще.
Мне магний очень хорошо помогает, наладился сон, даже ушли панические атаки. Самый лучший магний который мне помог это с айхерба глицинат магния, до этого пила российский Магне б6 форте, не помог.
Леся, согласна с вами, глицинат это лучшая форма , жаль что теперь не с нами не будет , как и Айхерба
Субъективно, мне и ребенку, у которого схожая с моей физиология и метаболизм, магний помогает справиться с раздражительностью и возбудимостью нервной системы. Жаль только, что помогает он, только пока его принимаем. Прекращаешь прием - симптомы возвращаются. В общем, работает, как мягкое успокоительное, и на том спасибо. Еще спасибо - за то, что относительно мягко помог мне перенести ковид, который, как теперь известно, сильно бьет по нервной системе. Подруга, которая справлялась без магния, имеет пост-ковидный ПТСР. Вспоминает о том периоде с дрожью. Я же себя поберегла: свела контакты с представителями нашей, довольной токсичной, системы здравоохранения к минимуму + пропила во время ковида и пост-ковида курс магния. Итог: психическое состояние относительно неплохое (в сравнении с той же приятельницей, которая уже полтора года не может прийти в себя). Принимала и принимаю самый дешевый - Магнелис.
Непонятно. Пью ещё много чего. А вот с ГАБА лучше сплю. Точно!
Богатый опыт лечения депрессии с помощью сиозс. Мне под 60. Резюмирую, я всю жизнь из тех, чья нервная система сжигает магний, как в топке. Увы, медицина раньше не предлагала нам лечения магнием, а он действительно очень помогает. Да, депрессию и тревожность он сам по себе не вылечит. К этим диагнозам нас ведут десятилетия невыявленной гипомагниемии, когда и в молодости мучают головные боли, у женщин пмс, в межсезонье по вечерам горит лицо, при перемене погоды трясёт и многое другое. Это оно.
Галина, по поводу пмс, головных болей и плохого самочувствия при перемене погоды, это про меня. Мне магний посоветовала моя гинеколог принимать. Я в хелатной форме принимаю. Он для жкт удобоваримый:) Раньше импортный брала, теперь на магний хелат эвалар перешла, дешевле и по качеству не уступает.
Да. В высоких дозах от 400 мг избавил от тревоги. Правда тоже вместе с витаминами группы б. При этом в анализах волос и крови на микроэлементы магний был существенно ниже нормы
Принимаю на ночь магний в хелатной форме для расслабления.
Днём аспаркам для бодрости.
Нужно отметить, что некоторые формы магния слабят живот, учитывайте при приеме.
Tanja, а какой фирмы магний пьёте? Российского производителя?
Чем Psycho The Rapist - уж лучше магний. Или магнум!
Да. Мне 67 лет. С 2012 года по рекомендации врача принимаю магний - "Натурал Калм" (сейчас он называется "Натурал Маг"). Замечательное средство. И действительно снимает тревожность и облегчает стресс.
Ребят проверяйте отзывы на правдивость , комменты день-в-день, час-в-час, да еще и отвечают друг другу ))) или это на заказ тоже статьи?))
Я вам, граждане, больше скажу 🙃. Для усвоения магния в организме необходим витамин В6 и/или оротовая кислота. Всё это усваивает наш организм из нормального питания. Но бояться того факта, что мы пьём магний с уже упакованными этими добавлениями, не следует: магне В6 или магнерот. Там их дозы очень малы. А что касается производителя, я пила и украинский неоднократно, и 🧐румынский (хотя румынские лекарства ещё тот трюк!) Посравнивала с оригинальным французским, разницы никакой, все одинаково работают. Так что спокойно пейте обычного российского производителя.
Никто из мужчин не написал о том, помог ли магний+В6 в случае нарушения либидо на фоне стресса. Если есть у кого такие примеры, прошу написать.