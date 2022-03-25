Светлана Белицкая биохимик Профиль автора

Препараты с магнием — популярные безрецептурные средства, которыми пытаются снимать стресс и лечить тревогу.

При этом эффективность добавок с этим микроэлементом как успокоительных лекарств не доказана.

Еще до 2020 года тревожные расстройства были распространенными проблемами со здоровьем. Пандемия COVID-19 и события последнего месяца ухудшили положение.

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Поскольку миллионы людей на Земле ежедневно нуждаются в успокоительных средствах, ученые пытаются создать новые эффективные лекарства от тревоги, которые не вызывали бы побочных эффектов и были показаны детям, беременным, пожилым людям. В качестве одного из таких средств они рассматривают добавки с магнием.

Во многих препаратах и добавках магний объединен с другими биоактивными компонентами: минералами, витаминами, пивными дрожжами. В качестве успокоительного обычно пробуют использовать комбинацию магния и витамина В6.

Российский препарат магния от компании «Фармстандарт-УфаВИТА». Источник: «Еаптека»

Немецкий препарат магния. Источник: «Еаптека»

Как связаны магний и тревога

Mg²+ важен для организма человека. Микроэлемент задействован в синтезе нуклеиновых кислот, энергетическом обмене, выбросе инсулина, сокращениях мышц.

В 80-х годах прошлого века ученые обнаружили, что Mg²+ влияет на работу центральной нервной системы.

В головном мозге человека есть два основных нейромедиатора — возбуждающий глутамат и тормозящая деятельность ЦНС гамма-аминомасляная кислота, ГАМК.

Теоретические исследования показали, что когда нейроны, в работе которых участвует глутамат, слишком активны, у человека возникает тревога. Магний ослабляет действие глутамата. И одновременно усиливает влияние на нервные клетки ГАМК, что важно для борьбы со стрессом, поскольку когда ГАМК недостаточно, человек тревожен.

Но работают гормоны стресса таким образом, что снижают концентрацию магния в сыворотке крови и ведут к его потере с мочой. Железы внутренней секреции, вырабатывающие гормоны стресса, чувствительны к нехватке магния: когда уровень микроэлемента снижается, они работают активнее. И постепенно гормонов стресса становится все больше, а организм продолжает терять магний и «нервничать». Замыкается порочный круг: стресс — потеря магния — усиление стресса — дополнительные потери микроэлемента.

То есть магний регулирует работу нервной системы так, что препятствует негативному влиянию стресса и развитию тревоги. Поэтому ученые предположили, что прием добавок с микроэлементом может быть полезен для лечения тревожности.

Эффективен ли магний в борьбе с тревогой

В 2017 году журнал Nutrients опубликовал обзорную статью, авторы которой проанализировали доступные на тот момент научные публикации о влиянии добавок магния на лечение тревоги. Всего авторы обзора нашли 6573 публикации на эту тему. Но в обзор включали только двойные слепые рандомизированные клинические исследования, РКИ, в которых участвовали люди с легкой тревогой без серьезных соматических заболеваний и выявленного истощения запасов магния в организме.

По правилам РКИ, одна группа добровольцев принимает исследуемый препарат, вторая — плацебо или лекарство с доказанной эффективностью. Кому досталось плацебо или лекарство с признанной эффективностью, а кому — исследуемый препарат, не знают ни добровольцы, ни врачи.

По критериям РКИ из 6573 исследований отобрали восемь. Но и они оказались ненадежны: все имели хотя бы один из трех недостатков.

Проблемы со статистической обработкой результатов. Шесть из восьми исследований оценивали эффективность лечения по шкале тревожности Гамильтона — HAM-A. Авторы обзора указывают, что использование этой шкалы связано с ошибками в обработке данных.

Отсутствие плацебо-контроля. Три исследования сравнивали препараты магния не с плацебо, а с другими лекарствами. Отсутствие контроля «пустышкой» снижает достоверность изысканий, поскольку оценка эффекта плацебо важна при разработке методов лечения психиатрических состояний — тревожности, депрессии, зависимостей. При этом все проанализированные авторами обзора исследования с группой плацебо показали, что эффективность «пустышки» сопоставима с эффективностью препаратов магния. /placebo-effect/ Говорят, эффект плацебо действует не на всех, правда?

Применение магния совместно с другими биоактивными соединениями. Только в одном исследовании из восьми использовали магний сам по себе. Во всех остальных микроэлемент дополняли витамином В6 или лекарственными растениями. Витамин B6 может изменять работу нейромедиаторов, задействованных в развитии тревоги. Инструкция по медицинскому применению «Магне В6»PDF, 40,7 КБ

В итоге авторы обзора сделали вывод, что эффективность магния для лечения даже легкой тревожности не доказана. Те клинические изыскания, которые вроде бы соответствуют современным стандартам качества, при внимательном рассмотрении оказываются не полностью достоверными.

За прошедшее с момента выхода обзора время ситуация с исследованиями связи магния и тревоги не изменилась.

На сайте examine.com — независимой базы данных о биологически активных добавках — в марте 2022 года приведено лишь одно исследование о влиянии магния на тревожность. Но оно посвящено лечению предменструального синдрома, а не стресса и фоновой тревоги.

Работа, опубликованная в журнале PLoS One в 2018 году, заявляет себя как рандомизированное и слепое испытание и доказывает эффективность препаратов магния для лечения тревоги. Но на самом деле в эксперименте слепым рандомизированным методом сравнивали магний и магний + витамин В6.

Эффективность подавления стресса магнием и магнием в комбинации с витамином В6 была приблизительно одинаковой. Но в исследовании не оценили ни плацебо, ни другие противотревожные средства. Поэтому нельзя утверждать, что стресс у добровольцев в эксперименте снизился благодаря приему магния. Возможно, их состояние улучшилось с течением времени или по какой-либо другой причине.

Исследование 2021 года продемонстрировало эффективность магния против социального стресса, который вызывали социальным стресс-тестом Трира — TSST. Добровольцы произносили речь, представляя себя кандидатами для приема на работу, а затем выполняли математические операции. Делали они это перед жюри, которое было основным фактором стресса.

Исследование рандомизировали: добровольцев распределяли по группам в случайном порядке. Использовали плацебо-контроль: 25 человек из 100 вместо препарата магния получали таблетку-пустышку.

Экспериментальную группу из 75 человек разделили на три подгруппы. Все подгруппы получали магний, витамины В6, В9 и В12. Разница между подгруппами была в добавках экстрактов зеленого чая и родиолы.

Результаты эксперимента показали, что самую высокую эффективность против стресса имеет комбинация из магния, витаминов В6, В9, В12, экстрактов зеленого чая и родиолы. То есть исследование не доказывает эффективность магния: возможно, стресс у участников уменьшился за счет действия витаминов или травяных экстрактов. /list/medical-evidence/ 14 авторитетных медицинских источников

Надо ли принимать магний, чтобы успокоиться

Препараты магния, зарегистрированные в России, не относятся к группе седативных средств. Даже те производители, которые рекламируют свои препараты как средство борьбы с тревогой, честно указывают, что от тревожности лекарство помогает, только если она возникла на фоне дефицита микроэлемента.

На официальном сайте препарата «Магне В6» указано, что он эффективен при дефиците магния

Если мы откроем инструкцию, размещенную на этом сайте, то увидим, что показание к применению препарата — установленный дефицит магния, который могут сопровождать раздражительность и бессонница.

Установленный недостаток магния, или гипомагниемия, бывает бессимптомным. Но обычно проявляется дрожанием, судорогами, нарушениями сердечного ритма. Развивается гипомагниемия на фоне голода, приема некоторых лекарственных препаратов и тяжелых заболеваний — например, болезни Крона, острого панкреатита, алкоголизма. /crohn-disease/ Что такое болезнь Крона и сколько стоит ее лечить

Диагностировать у себя самостоятельно дефицит магния нельзя. Такой диагноз может поставить только врач на основании анализов. Правда, производители «Магне В6» разместили на своем сайте специальный опросник, при помощи которого можно заподозрить у себя нехватку микроэлемента. Однако как бы невзначай предупреждают, что результаты теста не являются диагнозом, а для достоверного выявления дефицита микроэлемента следует обратиться к врачу. Опросник для выявления дефицита магнияPDF, 40,7 КБ

Влияние магния на тревогу показано только в фундаментальных исследованиях. Нет достоверных клинических подтверждений эффективности терапии тревожных расстройств микроэлементом. Клинические рекомендации по диагностике и лечению панического расстройства и генерализованного тревожного расстройства — Российское общество психиатров Рекомендации по лечению генерализованного расстройства — Американская ассоциация тревоги и депрессии