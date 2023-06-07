Андрей Ненастьев электромонтер Профиль автора

Электропроводка, выключатели и розетки — наиболее частая причина пожаров.

Но чтобы их проверить, достаточно просто вызвать электрика. При этом в доме есть и другие бытовые устройства, которые на первый взгляд могут показаться безопасными. Однако нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования — вторая причина пожаров в России после человеческого фактора. И в жизни удлинители куда чаще становятся причинами пожаров, чем утюги.

Мы собрали самые пожароопасные устройства в доме по данным МЧС. Объясним, в чем именно опасность этих приборов и как можно предотвратить возгорание.

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Что чаще всего горит по статистике МЧС

Чаще всего горят провода и кабели, за ними следуют проблемы с розетками и электрощитками.

Много пожаров происходит также из-за проблем с бытовыми приборами: бойлерами, телевизорами, кондиционерами и даже электрическими звонками. Данные НИИ противопожарной обороны МЧС PDF, 7,6 МБ

Причины пожаров из-за электрики по данным МЧС

Где начался пожар Число пожаров в 2021 году Кабели и провода 40 232 Выключатель, розетка, вилка, удлинитель 5344 Щиток, электросчетчик 3317 Бытовые нагревательные приборы: масляные радиаторы, конвекторы и подобное 3301 Приборы освещения 927 Холодильник 775 Электроинструмент 719 Бойлер 707 Электроплита 623 Трансформатор, стабилизатор 478 Стиральные, швейные машины и подобная техника 437 Телевизор 294 Автоматический выключатель 290 Компьютеры и периферия 287 Кондиционер 170 Микроволновка 146 Утюг 70 Магнитофоны и устройства звукозаписи 66 Электрозвонок 39

Где начался пожар Число пожаров в 2021 году Кабели и провода 40 232 Выключатель, розетка, вилка, удлинитель 5344 Щиток, электросчетчик 3317 Бытовые нагревательные приборы: масляные радиаторы, конвекторы и подобное 3301 Приборы освещения 927 Холодильник 775 Электроинструмент 719 Бойлер 707 Электроплита 623 Трансформатор, стабилизатор 478 Стиральные, швейные машины и подобная техника 437 Телевизор 294 Автоматический выключатель 290 Компьютеры и периферия 287 Кондиционер 170 Микроволновка 146 Утюг 70 Магнитофоны и устройства звукозаписи 66 Электрозвонок 39

Удлинители

Чем опасны. Удлинители могут искрить, нагреваться, плавиться и загораться. Часто это происходит не из-за неисправности удлинителя, а из-за неправильного использования.

У каждого удлинителя есть ограничения по нагрузке — его измеряют в киловаттах и, как правило, указывают на корпусе. Если гнезд несколько, то при подключении приборов их суммарная мощность не должна превышать общее ограничение по мощности.

К примеру, ограничение мощности удлинителя с пятью гнездами — 3 кВт. В такой прибор можно включить тостер на 1,5 кВт и кофеварку на 1,5 кВт, а еще три гнезда надо оставить свободными. Ведь тостер и кофеварка при одновременном включении уже дают предельную нагрузку. Если в этот удлинитель подключить еще электрочайник на 2 кВт, кабель удлинителя начнет плавиться — это чревато пожаром.

От таких ситуаций должен защищать автомат в щитке: при перегрузке сети он обесточит розетку, в которую подключен удлинитель. Но автомат не всегда срабатывает из-за разницы предельной силы тока, на которую рассчитаны удлинитель и автомат. Поэтому надежнее самому контролировать мощность приборов, которые подключаете к удлинителю. https://journal.tinkoff.ru/on-fire/ Как обезопасить квартиру на случай пожара?

Информация о мощности электроприборов обязательно есть в их паспорте. Также мощность производитель указывает на самих приборах — обычно на дне или задней стороне.

У этого простого удлинителя на два гнезда предел мощности указан на обратной стороне: 3600 Вт, то есть 3,6 кВт. В такой удлинитель можно включить стандартный электрический обогреватель, и еще останется запас Если на корпусе удлинителя нет данных о его мощности, проверьте маркировку кабеля. Здесь кабель с сечением жил 1,5 мм², этому сечению соответствует 4,1 кВт мощности — соотношения можно найти в таблицах или калькуляторах в интернете

У этого простого удлинителя на два гнезда предел мощности указан на обратной стороне: 3600 Вт, то есть 3,6 кВт. В такой удлинитель можно включить стандартный электрический обогреватель, и еще останется запас Если на корпусе удлинителя нет данных о его мощности, проверьте маркировку кабеля. Здесь кабель с сечением жил 1,5 мм², этому сечению соответствует 4,1 кВт мощности — соотношения можно найти в таблицах или калькуляторах в интернете

Как предотвратить пожар. Чтобы избежать пожара, надо тщательно выбрать удлинитель и грамотно его использовать. Вот несколько правил, которые помогут это сделать:

Покупайте удлинитель с сечением кабеля не менее 1,5 мм², рассчитанный на мощность не менее 3,6 кВт. Если не хочется разбираться в маркировке, можно сориентироваться на ощупь: тонкий кабель, который легко согнуть, ненадежен. Лучше брать удлинитель с предохранителем — обычно внешне предохранитель выглядит как красная кнопка на корпусе и нужен, чтобы автоматически обесточить приборы при перегреве. Эти предохранители не всегда срабатывают, но с ними все же спокойнее. Если покупаете китайский удлинитель, лучше брать без кнопки включения и выключения. Компоненты именно этой кнопки зачастую плохо соединены и приводят к пожару. Следите, чтобы мощность подключенных приборов соответствовала ограничению мощности удлинителя. При первом использовании можно провести простой тест: включите одновременно все приборы, которые хотите подсоединить к удлинителю, и потрогайте кабель — он не должен сильно нагреваться. Допустимым считается нагрев до +65 °C, а перегретый кабель будет невозможно держать в руках. Контролируйте, чтобы кабель удлинителя не повреждался: не сгибался на излом, не пережимался дверью или ящиком шкафа. Кабели для удлинителей делают из мелких медных жил: если часть их разорвется, удлинитель продолжит работать, но в месте разрыва появится опасная зона — здесь кабель будет нагреваться и, возможно, искрить. Если в доме есть приборы с плоскими вилками без заземляющих контактов, втыкайте их всегда в одни и те же гнезда удлинителя. Другие гнезда используйте для больших круглых вилок с заземлением: у них больше диаметр контакта и при подключении они навсегда расширят гнездо под свой размер. Если затем в такое гнездо воткнуть плоскую вилку, она будет болтаться и из-за плохого контакта может стать причиной возгорания.

Иногда хозяева создают мотки из удлинителя, чтобы он не путался под ногами. Если включены мощные приборы, спутанный кабель будет сильнее нагреваться и риск пожара увеличится. Это видно, если посмотреть на кабель через тепловизор. На этом фото кабель специально собран в моток — он сильно греется. Источник: bigpicture.ru На этой фотографии кабель распутан, и он греется равномерно и не так сильно. Источник: bigpicture.ru

Иногда хозяева создают мотки из удлинителя, чтобы он не путался под ногами. Если включены мощные приборы, спутанный кабель будет сильнее нагреваться и риск пожара увеличится. Это видно, если посмотреть на кабель через тепловизор. На этом фото кабель специально собран в моток — он сильно греется. Источник: bigpicture.ru На этой фотографии кабель распутан, и он греется равномерно и не так сильно. Источник: bigpicture.ru

Это удлинитель IKEA KOPPLA, в котором опасность сочетания плоских и круглых вилок устранена за счет конструкции самого удлинителя. В обычном удлинителе можно просто пометить маркером гнезда для разных вилок. Источник: del-i-very.ru

Конвекторы и радиаторы

Чем опасны. В качестве обогревательных приборов в квартирах обычно используют конвекторы или масляные радиаторы. Ими обогревают жилье, когда не справляется общедомовая система отопления или когда тепло уже выключили, а на улице похолодало.

Чем сильнее нужно греть комнаты, тем выше опасность пожара. Как правило, он возникает из-за перегрева отопительного устройства.

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Если обогреватель правильно установлен и ничем не закрыт, горячий поток воздуха рассеивается по помещению. Но если прибор накрыть или уронить на пол, циркуляция воздуха прекратится — тепло будет «заперто» внутри. Детали прибора и проводка накалятся — произойдет воспламенение.

Как предотвратить пожар. Два основных правила, чтобы конвектор или радиатор не загорелся:

Не накрывайте включенный прибор: сверху нельзя класть одежду, тряпки, коробки или что-то еще. Особенно опасно класть мокрые вещи, чтобы их посушить. В таком случае пожар может произойти из-за попадания влаги на электрические детали. Расположите прибор свободно — вокруг радиатора должно быть достаточно места для рассеивания тепла. Нельзя прислонять его к кровати или заставлять мебелью со всех сторон.

При покупке нагревателя выбирайте прибор с функцией защиты от перегрева — предохранителем, который отключает подачу тока. Предохранители в таких устройствах обычно работают по примитивной технологии и не всегда срабатывают, но с ними все же лучше. https://journal.tinkoff.ru/guide/teplodom/ Как утеплить частный дом

Телекомпания «НТВ» провела эксперимент: конвектор накрыли футболками и стали ждать. Через 40 минут начался пожар. Источник: ntv.ru

Приборы освещения

Чем опасны. В 2014 году ученые из Нижегородского государственного технического университета исследовали пожарную опасность различных видов ламп и выяснили, что наиболее опасны лампы накаливания. От них может воспламениться дерево, акрил, бумага и полиэтилен, а полипропилен начинает плавиться.

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Например, если лампа торшера сильно раскалится, она может поджечь тканевый абажур. Когда такой светильник стоит рядом со шторами, последствия будут катастрофичны.

То же самое касается галогенных ламп, которые тоже излучают большое количество тепла. Именно по этой причине галогенные лампы не рекомендуют ставить в плафоны точечных светильников в натяжных потолках: потолок не загорится, но может расплавиться.

Еще пожароопасными считаются светильники с трубчатыми люминесцентными лампами: такие часто ставят в офисах и школах, но иногда и в квартирах. У таких светильников может загореться стартер — небольшой блок, который обеспечивает включение лампы. https://journal.tinkoff.ru/gkh/ Экономить на ЖКХ

Как предотвратить пожар. Лучше отказаться от ламп накаливания, галогенных и люминесцентных ламп и перейти на светодиодные, к тому же это экономит электричество.

Если все же хочется использовать в дизайне лампы накаливания, не стоит вкручивать их в светильники с деревянными, акриловыми, бумажными или полиэтиленовыми элементами.

Люминесцентные светильники ставят в квартиры, когда хочется сэкономить: они дешевые и их легко монтировать. Но они не самые безопасные. Источник: ozon.ru

У этого светильника легкий абажур из пластика и ткани — вкручивать в него лампу накаливания опасно

Холодильник

Чем опасен. В холодильнике может произойти замыкание — компрессор, термостат или лампа освещения загорится, огонь перейдет на пластиковые детали, и начнется пожар. Обычно горят старые холодильники, в которых оборудование изношено. Еще в старых приборах может загореться кабель подключения к розетке или вилка.

Опасность резко возрастает, если электричество в квартиру идет с перебоями: его часто отключают и происходят скачки напряжения.

Как предотвратить пожар. Старому холодильнику лучше обеспечить щадящий режим работы, чтобы прибору было легче поддерживать холод. Вот как это сделать: Проверьте уплотнители дверцы. Они изнашиваются, и если дверца неплотно закрывается, компрессор будет работать без остановки, охлаждая камеру. Старый уплотнитель легко заменить самому: его вытаскивают руками и ставят новый. Уберите холодильник от источников тепла, например батареи, и проверьте, чтобы на него не светило солнце. Не ставьте внутрь теплые и горячие продукты. Убедитесь, что холодильник не придвинут задней стенкой вплотную к стене: позади прибора должно оставаться пространство для охлаждения рабочих элементов. Проверьте, чтобы на задней стенке холодильника не скапливались залежи пыли, которая мешает теплообмену, а еще может легко загореться. Пыль убирают мягкой щеткой или пылесосом. https://journal.tinkoff.ru/list/faq-fridge/ Как выбрать холодильник и не переплатить за лишние функции

Если при открывании дверцы по руке слегка бьет током, как будто щиплет, такой холодильник надо немедленно отключить.

Пожар в лондонском небоскребе Grenfell Tower в 2017 году. Возгорание началось в холодильнике марки Hotpoint Ariston. Источник: BasPhoto / Shutterstock

Чтобы защитить холодильник от скачков напряжения, его подключают через стабилизатор — устройство, которое поддерживает напряжение ровно 220 В. Если напряжение в розетках часто скачет, через стабилизаторы желательно подключить все домашние приборы. Источник: ozon.ru

Электроплита

Чем опасна. Поверхность электроплиты может раскаляться до +500 °C, такая температура опасна сама по себе. Но чтобы произошел пожар, должно совпасть два фактора:

Плита долго включена и накалилась. На плите или рядом есть предметы, которые могут воспламениться.

Часто пожар происходит, когда плиту забыли выключить, оставив на ней кастрюлю или сковородку. Из-за перегрева пригорает пища, плавятся пластиковые части посуды и загорается деревянная ручка. Также может воспламениться пластиковая обшивка мебели поблизости.

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Если на плите нет посуды, может, и обойдется: плита просто разогреется и будет работать, пока ее не выключат.

Как предотвратить пожар. Покупайте плиту с системами защиты. Они бывают нескольких типов:

От перегрева: плита отключится, если она слишком сильно раскалится. От забывчивости хозяев: плита отключится, если конфорки включены, но с плитой долго не совершают никаких действий. Защита поймет, что хозяева забыли выключить прибор, и сама это сделает. От перегрузки: спасет плиту, если в сети произойдет скачок напряжения. Иногда такие скачки не только портят оборудование, но и становятся причинами пожаров.

В дорогих моделях еще бывают датчик отсутствия посуды и датчик грязной поверхности: чем больше на плите грязи, тем сильнее она раскаляется. https://journal.tinkoff.ru/list/plita-chistota/ Как ухаживать за варочной панелью, чтобы она всегда была чистой

Так как электрическая плита — мощный энергопотребитель, важно убедиться, что она подключена к силовой розетке, которая запитана кабелем с более толстым сечением, нежели обычные розетки: не менее 4 мм². Мощность бытовых электроплит при одновременном использовании четырех конфорок может достигать 7—8 кВт.

Здесь в меню слева выбраны три системы защиты: от перегрузки, перегрева и автовыключение, если никто долго не нажимает на кнопки. Защита от перегрузки обесточит плиту, если в сети произойдет скачок напряжения: это тоже может спровоцировать пожар. Источник: ozon.ru

А вот такая китайская плита для дачи не даст шанса на ошибку, за ней нужен глаз да глаз. Источник: ozon.ru

Бойлер

Чем опасен. Пожар может произойти из-за ошибок подключения. Например, если старая модель бойлера не оснащена собственным кабелем с вилкой и кабель к бойлеру присоединили вручную, места соединения могут легко воспламениться.

Практически все новые водонагреватели снабжены устройством защитного отключения, которое обесточит прибор при коротком замыкании: например, из-за попадания влаги на электрические части. Так бывает, когда бак начинает подтекать. https://journal.tinkoff.ru/guide/boiling-water/ Как выбрать электрический бойлер

Кроме возгораний бойлеры иногда взрываются. Так происходит, когда внутри бака появляется повышенное давление, которое разрывает бак на куски. Это редкая ситуация, так как в любом бойлере есть две ступени защиты:

Термостат, который отключает нагрев, когда вода нагреется до нужной температуры. Предохранительный клапан, который в случае предельного давления выпустит излишек воды и пара из бойлера.

Таким образом, чтобы произошел взрыв, должен отказать термостат и не сработать предохранительный клапан. Бывает, что клапан просто забыли установить, — тогда достаточно отказа термостата.

Это начало возгорания старого бойлера из-за плохого контакта подводящего провода. Источник: vk.com/ehlektrik

В многоквартирном доме давление воды в трубах обычно 3—4 атмосферы. Стандартный предохранительный клапан рассчитан на давление в 6 атмосфер: как только в баке бойлера появится такое давление, клапан откроется и начнет стравливать воду. На этом фото видно носик, через который польется вода

Как предотвратить пожар или взрыв. Следить за состоянием бойлера и температурой горячей воды, которая из него выходит. Вот верные признаки поломки:

вода в кране становится все горячее и горячее, постепенно превращается в кипяток — за исключением случаев, когда в системе ГВС есть узел подмеса, который поддерживает в трубах заданную температуру; на бойлере «зависают» индикаторы: например, лампа нагрева то горит, то нет; манометр и термометр, если они установлены на бойлере или трубах, зашкаливают; бойлер не слушается регулировок: хозяева устанавливают самую меньшую температуру нагрева, но ничего не меняется; бойлер издает посторонние звуки, например шипит или хрипит, а предохранительный клапан стравливает воду.

Мастера по бытовой технике также рекомендуют примерно раз в три года чистить трубчатый нагреватель внутри бойлера и менять магниевый анод, который защищает стенки бойлера и сам нагревательный элемент от коррозии. Чем грязнее вода в квартире, тем чаще надо чистить. Бойлер, на нагревательных элементах которого накопились горы накипи, работает хуже — и он опаснее. https://journal.tinkoff.ru/plumber/ 9 самых частых вопросов сантехнику

Стиральная машина

Чем опасна. Стиральные машинки загораются не так часто, и, как правило, это результат поломки в старых моделях. Вот что может случиться:

где-то потекла вода, и она попала на электрические части; заклинило сливной насос, он перегрелся и начал плавиться; стал проскальзывать ремень привода барабана и из-за трения пошел дым: это не пожар, но выглядит страшно; из-за перенапряжения в электросети воспламенился блок управления: это может произойти даже когда машина не работает, поэтому рекомендуют отключать аппарат из розетки, если не стираете; неверно подобран стиральный порошок, из-за излишнего вспенивания он попал на электрические компоненты и произошло замыкание.

Как предотвратить пожар. Пожару часто предшествуют явные сигналы поломки: запах гари, дым, потрескивания, щелчки, вода под машинкой, иногда даже видны искры. Это нельзя оставлять просто так — вызовите мастера, чтобы он разобрался. https://journal.tinkoff.ru/guide/washing/ Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Также имеет значение, как подключена стиральная машина. В идеале у нее должна быть отдельная влагозащищенная розетка с заземлением, а в щитке — устройство защитного отключения или дифавтомат, который обесточит машинку при проблемах с электрикой.

Такая розетка подойдет для ванной: шторки не дадут попасть влаге, а внутри розетки есть специальные отверстия для удаления конденсата. Источник: ozon.ru

Телевизор

Чем опасен. Чаще горят старые советские телевизоры с электронно-лучевой трубкой: они большие и тяжелые, а еще греются при работе. Такие устройства могут воспламениться из-за ветхости электрических компонентов или из-за перегрева. Поэтому старые телевизоры нельзя ставить в ниши и близко к стене: телевизор должен хорошо вентилироваться.

Новый телевизор или плазменная панель вряд ли загорятся сами по себе, основная опасность здесь — перенапряжение в розетке. Как и в случае со стиральной машиной, неважно, работает телевизор или нет: если произойдет скачок напряжения, он может загореться. https://journal.tinkoff.ru/guide/not-burnout/ Как защитить частный дом от пожара

Как предотвратить пожар. Старый телевизор лучше заменить на новый, а новый — подключить через реле защиты от перенапряжения. Такие реле можно ставить в щитке, и тогда они будут защищать всю квартиру, но для этой работы придется вызвать электрика.

Есть и более простой вариант — реле, которое включается прямо в розетку. Оно защищает все устройства, которые будут в нее подключены. Такое реле стоит 1000—2000 Р, а чтобы разобраться с ним, не нужны специальные знания.

Реле дешевле и значительно меньше по размерам, чем стабилизатор напряжения, но и принцип действия у него другой: при скачке напряжения реле не будет «выпрямлять» ток, а просто обесточит все приборы.

Такое реле защиты включают прямо в розетку. Кроме повышенного напряжения оно умеет фиксировать и пониженное, которое плохо сказывается на долговечности бытовых приборов. Источник: vseinstrumenti.ru

Утюг

Чем опасен. Подошва утюга при работе разогревается до +200 °C, и такой источник тепла может легко поджечь ткань или, например, дерево.

Все современные утюги автоматически прекращают нагреваться, когда температура подошвы достигла заданной. Поэтому если просто оставить утюг в вертикальном положении, скорее всего, ничего не произойдет: он будет включаться и выключаться хоть весь день, но не загорится.

Другое дело, если утюг оставили включенным, когда он лежит подошвой на поверхности. Температуры нагрева может хватить, чтобы поверхность воспламенилась. Особенно опасны гладильные доски, так как сверху они покрыты тканью. https://journal.tinkoff.ru/iron-and-steam/ «Теперь отпариваю все»: 9 проверенных гаджетов для тех, кто обожает глаженые вещи

Как предотвратить пожар. Покупать новые модели утюгов, которые оснащены защитой от пожара. Они автоматически отключаются, если находятся без движения: через 5—15 минут в стоячем положении и через 20—30 секунд в лежачем. Эти функции могут называться «защита от пожара», «защита от опрокидывания» или «автоотключение».

Если есть функция защиты от пожара, производитель утюга обязательно укажет это в описании. Источник: ozon.ru

Что в итоге