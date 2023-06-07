Электропроводка, выключатели и розетки — наиболее частая причина пожаров.
Но чтобы их проверить, достаточно просто вызвать электрика. При этом в доме есть и другие бытовые устройства, которые на первый взгляд могут показаться безопасными. Однако нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования — вторая причина пожаров в России после человеческого фактора. И в жизни удлинители куда чаще становятся причинами пожаров, чем утюги.
Мы собрали самые пожароопасные устройства в доме по данным МЧС. Объясним, в чем именно опасность этих приборов и как можно предотвратить возгорание.
Что чаще всего горит по статистике МЧС
Чаще всего горят провода и кабели, за ними следуют проблемы с розетками и электрощитками.
Много пожаров происходит также из-за проблем с бытовыми приборами: бойлерами, телевизорами, кондиционерами и даже электрическими звонками.
Причины пожаров из-за электрики по данным МЧС
|Где начался пожар
|Число пожаров в 2021 году
|Кабели и провода
|40 232
|Выключатель, розетка, вилка, удлинитель
|5344
|Щиток, электросчетчик
|3317
|Бытовые нагревательные приборы: масляные радиаторы, конвекторы и подобное
|3301
|Приборы освещения
|927
|Холодильник
|775
|Электроинструмент
|719
|Бойлер
|707
|Электроплита
|623
|Трансформатор, стабилизатор
|478
|Стиральные, швейные машины и подобная техника
|437
|Телевизор
|294
|Автоматический выключатель
|290
|Компьютеры и периферия
|287
|Кондиционер
|170
|Микроволновка
|146
|Утюг
|70
|Магнитофоны и устройства звукозаписи
|66
|Электрозвонок
|39
Удлинители
Чем опасны. Удлинители могут искрить, нагреваться, плавиться и загораться. Часто это происходит не из-за неисправности удлинителя, а из-за неправильного использования.
У каждого удлинителя есть ограничения по нагрузке — его измеряют в киловаттах и, как правило, указывают на корпусе. Если гнезд несколько, то при подключении приборов их суммарная мощность не должна превышать общее ограничение по мощности.
К примеру, ограничение мощности удлинителя с пятью гнездами — 3 кВт. В такой прибор можно включить тостер на 1,5 кВт и кофеварку на 1,5 кВт, а еще три гнезда надо оставить свободными. Ведь тостер и кофеварка при одновременном включении уже дают предельную нагрузку. Если в этот удлинитель подключить еще электрочайник на 2 кВт, кабель удлинителя начнет плавиться — это чревато пожаром.
От таких ситуаций должен защищать автомат в щитке: при перегрузке сети он обесточит розетку, в которую подключен удлинитель. Но автомат не всегда срабатывает из-за разницы предельной силы тока, на которую рассчитаны удлинитель и автомат. Поэтому надежнее самому контролировать мощность приборов, которые подключаете к удлинителю.
Информация о мощности электроприборов обязательно есть в их паспорте. Также мощность производитель указывает на самих приборах — обычно на дне или задней стороне.
Как предотвратить пожар. Чтобы избежать пожара, надо тщательно выбрать удлинитель и грамотно его использовать. Вот несколько правил, которые помогут это сделать:
- Покупайте удлинитель с сечением кабеля не менее 1,5 мм², рассчитанный на мощность не менее 3,6 кВт. Если не хочется разбираться в маркировке, можно сориентироваться на ощупь: тонкий кабель, который легко согнуть, ненадежен.
- Лучше брать удлинитель с предохранителем — обычно внешне предохранитель выглядит как красная кнопка на корпусе и нужен, чтобы автоматически обесточить приборы при перегреве. Эти предохранители не всегда срабатывают, но с ними все же спокойнее.
- Если покупаете китайский удлинитель, лучше брать без кнопки включения и выключения. Компоненты именно этой кнопки зачастую плохо соединены и приводят к пожару.
- Следите, чтобы мощность подключенных приборов соответствовала ограничению мощности удлинителя. При первом использовании можно провести простой тест: включите одновременно все приборы, которые хотите подсоединить к удлинителю, и потрогайте кабель — он не должен сильно нагреваться. Допустимым считается нагрев до +65 °C, а перегретый кабель будет невозможно держать в руках.
- Контролируйте, чтобы кабель удлинителя не повреждался: не сгибался на излом, не пережимался дверью или ящиком шкафа. Кабели для удлинителей делают из мелких медных жил: если часть их разорвется, удлинитель продолжит работать, но в месте разрыва появится опасная зона — здесь кабель будет нагреваться и, возможно, искрить.
- Если в доме есть приборы с плоскими вилками без заземляющих контактов, втыкайте их всегда в одни и те же гнезда удлинителя. Другие гнезда используйте для больших круглых вилок с заземлением: у них больше диаметр контакта и при подключении они навсегда расширят гнездо под свой размер. Если затем в такое гнездо воткнуть плоскую вилку, она будет болтаться и из-за плохого контакта может стать причиной возгорания.
Конвекторы и радиаторы
Чем опасны. В качестве обогревательных приборов в квартирах обычно используют конвекторы или масляные радиаторы. Ими обогревают жилье, когда не справляется общедомовая система отопления или когда тепло уже выключили, а на улице похолодало.
Чем сильнее нужно греть комнаты, тем выше опасность пожара. Как правило, он возникает из-за перегрева отопительного устройства.
Если обогреватель правильно установлен и ничем не закрыт, горячий поток воздуха рассеивается по помещению. Но если прибор накрыть или уронить на пол, циркуляция воздуха прекратится — тепло будет «заперто» внутри. Детали прибора и проводка накалятся — произойдет воспламенение.
Как предотвратить пожар. Два основных правила, чтобы конвектор или радиатор не загорелся:
- Не накрывайте включенный прибор: сверху нельзя класть одежду, тряпки, коробки или что-то еще. Особенно опасно класть мокрые вещи, чтобы их посушить. В таком случае пожар может произойти из-за попадания влаги на электрические детали.
- Расположите прибор свободно — вокруг радиатора должно быть достаточно места для рассеивания тепла. Нельзя прислонять его к кровати или заставлять мебелью со всех сторон.
При покупке нагревателя выбирайте прибор с функцией защиты от перегрева — предохранителем, который отключает подачу тока. Предохранители в таких устройствах обычно работают по примитивной технологии и не всегда срабатывают, но с ними все же лучше.
Приборы освещения
Чем опасны. В 2014 году ученые из Нижегородского государственного технического университета исследовали пожарную опасность различных видов ламп и выяснили, что наиболее опасны лампы накаливания. От них может воспламениться дерево, акрил, бумага и полиэтилен, а полипропилен начинает плавиться.
Например, если лампа торшера сильно раскалится, она может поджечь тканевый абажур. Когда такой светильник стоит рядом со шторами, последствия будут катастрофичны.
То же самое касается галогенных ламп, которые тоже излучают большое количество тепла. Именно по этой причине галогенные лампы не рекомендуют ставить в плафоны точечных светильников в натяжных потолках: потолок не загорится, но может расплавиться.
Еще пожароопасными считаются светильники с трубчатыми люминесцентными лампами: такие часто ставят в офисах и школах, но иногда и в квартирах. У таких светильников может загореться стартер — небольшой блок, который обеспечивает включение лампы.
Как предотвратить пожар. Лучше отказаться от ламп накаливания, галогенных и люминесцентных ламп и перейти на светодиодные, к тому же это экономит электричество.
Если все же хочется использовать в дизайне лампы накаливания, не стоит вкручивать их в светильники с деревянными, акриловыми, бумажными или полиэтиленовыми элементами.
Холодильник
Чем опасен. В холодильнике может произойти замыкание — компрессор, термостат или лампа освещения загорится, огонь перейдет на пластиковые детали, и начнется пожар. Обычно горят старые холодильники, в которых оборудование изношено. Еще в старых приборах может загореться кабель подключения к розетке или вилка.
Опасность резко возрастает, если электричество в квартиру идет с перебоями: его часто отключают и происходят скачки напряжения.
Как предотвратить пожар. Старому холодильнику лучше обеспечить щадящий режим работы, чтобы прибору было легче поддерживать холод. Вот как это сделать:
- Проверьте уплотнители дверцы. Они изнашиваются, и если дверца неплотно закрывается, компрессор будет работать без остановки, охлаждая камеру. Старый уплотнитель легко заменить самому: его вытаскивают руками и ставят новый.
- Уберите холодильник от источников тепла, например батареи, и проверьте, чтобы на него не светило солнце.
- Не ставьте внутрь теплые и горячие продукты.
- Убедитесь, что холодильник не придвинут задней стенкой вплотную к стене: позади прибора должно оставаться пространство для охлаждения рабочих элементов.
- Проверьте, чтобы на задней стенке холодильника не скапливались залежи пыли, которая мешает теплообмену, а еще может легко загореться. Пыль убирают мягкой щеткой или пылесосом.
Если при открывании дверцы по руке слегка бьет током, как будто щиплет, такой холодильник надо немедленно отключить.
Электроплита
Чем опасна. Поверхность электроплиты может раскаляться до +500 °C, такая температура опасна сама по себе. Но чтобы произошел пожар, должно совпасть два фактора:
- Плита долго включена и накалилась.
- На плите или рядом есть предметы, которые могут воспламениться.
Часто пожар происходит, когда плиту забыли выключить, оставив на ней кастрюлю или сковородку. Из-за перегрева пригорает пища, плавятся пластиковые части посуды и загорается деревянная ручка. Также может воспламениться пластиковая обшивка мебели поблизости.
Если на плите нет посуды, может, и обойдется: плита просто разогреется и будет работать, пока ее не выключат.
Как предотвратить пожар. Покупайте плиту с системами защиты. Они бывают нескольких типов:
- От перегрева: плита отключится, если она слишком сильно раскалится.
- От забывчивости хозяев: плита отключится, если конфорки включены, но с плитой долго не совершают никаких действий. Защита поймет, что хозяева забыли выключить прибор, и сама это сделает.
- От перегрузки: спасет плиту, если в сети произойдет скачок напряжения. Иногда такие скачки не только портят оборудование, но и становятся причинами пожаров.
В дорогих моделях еще бывают датчик отсутствия посуды и датчик грязной поверхности: чем больше на плите грязи, тем сильнее она раскаляется.
Так как электрическая плита — мощный энергопотребитель, важно убедиться, что она подключена к силовой розетке, которая запитана кабелем с более толстым сечением, нежели обычные розетки: не менее 4 мм². Мощность бытовых электроплит при одновременном использовании четырех конфорок может достигать 7—8 кВт.
Бойлер
Чем опасен. Пожар может произойти из-за ошибок подключения. Например, если старая модель бойлера не оснащена собственным кабелем с вилкой и кабель к бойлеру присоединили вручную, места соединения могут легко воспламениться.
Практически все новые водонагреватели снабжены устройством защитного отключения, которое обесточит прибор при коротком замыкании: например, из-за попадания влаги на электрические части. Так бывает, когда бак начинает подтекать.
Кроме возгораний бойлеры иногда взрываются. Так происходит, когда внутри бака появляется повышенное давление, которое разрывает бак на куски. Это редкая ситуация, так как в любом бойлере есть две ступени защиты:
- Термостат, который отключает нагрев, когда вода нагреется до нужной температуры.
- Предохранительный клапан, который в случае предельного давления выпустит излишек воды и пара из бойлера.
Таким образом, чтобы произошел взрыв, должен отказать термостат и не сработать предохранительный клапан. Бывает, что клапан просто забыли установить, — тогда достаточно отказа термостата.
Как предотвратить пожар или взрыв. Следить за состоянием бойлера и температурой горячей воды, которая из него выходит. Вот верные признаки поломки:
- вода в кране становится все горячее и горячее, постепенно превращается в кипяток — за исключением случаев, когда в системе ГВС есть узел подмеса, который поддерживает в трубах заданную температуру;
- на бойлере «зависают» индикаторы: например, лампа нагрева то горит, то нет;
- манометр и термометр, если они установлены на бойлере или трубах, зашкаливают;
- бойлер не слушается регулировок: хозяева устанавливают самую меньшую температуру нагрева, но ничего не меняется;
- бойлер издает посторонние звуки, например шипит или хрипит, а предохранительный клапан стравливает воду.
Мастера по бытовой технике также рекомендуют примерно раз в три года чистить трубчатый нагреватель внутри бойлера и менять магниевый анод, который защищает стенки бойлера и сам нагревательный элемент от коррозии. Чем грязнее вода в квартире, тем чаще надо чистить. Бойлер, на нагревательных элементах которого накопились горы накипи, работает хуже — и он опаснее.
Стиральная машина
Чем опасна. Стиральные машинки загораются не так часто, и, как правило, это результат поломки в старых моделях. Вот что может случиться:
- где-то потекла вода, и она попала на электрические части;
- заклинило сливной насос, он перегрелся и начал плавиться;
- стал проскальзывать ремень привода барабана и из-за трения пошел дым: это не пожар, но выглядит страшно;
- из-за перенапряжения в электросети воспламенился блок управления: это может произойти даже когда машина не работает, поэтому рекомендуют отключать аппарат из розетки, если не стираете;
- неверно подобран стиральный порошок, из-за излишнего вспенивания он попал на электрические компоненты и произошло замыкание.
Как предотвратить пожар. Пожару часто предшествуют явные сигналы поломки: запах гари, дым, потрескивания, щелчки, вода под машинкой, иногда даже видны искры. Это нельзя оставлять просто так — вызовите мастера, чтобы он разобрался.
Также имеет значение, как подключена стиральная машина. В идеале у нее должна быть отдельная влагозащищенная розетка с заземлением, а в щитке — устройство защитного отключения или дифавтомат, который обесточит машинку при проблемах с электрикой.
Телевизор
Чем опасен. Чаще горят старые советские телевизоры с электронно-лучевой трубкой: они большие и тяжелые, а еще греются при работе. Такие устройства могут воспламениться из-за ветхости электрических компонентов или из-за перегрева. Поэтому старые телевизоры нельзя ставить в ниши и близко к стене: телевизор должен хорошо вентилироваться.
Новый телевизор или плазменная панель вряд ли загорятся сами по себе, основная опасность здесь — перенапряжение в розетке. Как и в случае со стиральной машиной, неважно, работает телевизор или нет: если произойдет скачок напряжения, он может загореться.
Как предотвратить пожар. Старый телевизор лучше заменить на новый, а новый — подключить через реле защиты от перенапряжения. Такие реле можно ставить в щитке, и тогда они будут защищать всю квартиру, но для этой работы придется вызвать электрика.
Есть и более простой вариант — реле, которое включается прямо в розетку. Оно защищает все устройства, которые будут в нее подключены. Такое реле стоит 1000—2000 Р, а чтобы разобраться с ним, не нужны специальные знания.
Реле дешевле и значительно меньше по размерам, чем стабилизатор напряжения, но и принцип действия у него другой: при скачке напряжения реле не будет «выпрямлять» ток, а просто обесточит все приборы.
Утюг
Чем опасен. Подошва утюга при работе разогревается до +200 °C, и такой источник тепла может легко поджечь ткань или, например, дерево.
Все современные утюги автоматически прекращают нагреваться, когда температура подошвы достигла заданной. Поэтому если просто оставить утюг в вертикальном положении, скорее всего, ничего не произойдет: он будет включаться и выключаться хоть весь день, но не загорится.
Другое дело, если утюг оставили включенным, когда он лежит подошвой на поверхности. Температуры нагрева может хватить, чтобы поверхность воспламенилась. Особенно опасны гладильные доски, так как сверху они покрыты тканью.
Как предотвратить пожар. Покупать новые модели утюгов, которые оснащены защитой от пожара. Они автоматически отключаются, если находятся без движения: через 5—15 минут в стоячем положении и через 20—30 секунд в лежачем. Эти функции могут называться «защита от пожара», «защита от опрокидывания» или «автоотключение».
Что в итоге
- Проверьте проводку в квартире: если шатаются розетки, искрят выключатели и постоянно выбивает «пробки», то начать нужно с этого — и только потом думать о безопасности бытовых приборов.
- При выборе любой бытовой техники обращайте внимание на системы защиты. Люди бывают забывчивыми, и лучше, если электроплита или утюг отключатся сами, когда хозяева уехали в спешке.
- Безопаснее выключать приборы из розеток, когда ими не пользуетесь. Особенно это важно в квартирах, где есть проблемы с электричеством: лампочки часто мигают, светят слишком ярко, тускло или периодически гаснут. В таких квартирах бытовую технику лучше подключить через стабилизатор или реле напряжения.
Вызвала опытного электрика с миллионом отличных отзывов, чтобы заменить советские розетки на нормальные. Теперь у меня шатаются и искрят розетки(
Анастасия, наибольшая вероятность по быстрому сорвать деньги.Обычно там меняются стаканы (крепления для розеток старые на новые а где нет устанавливаются .К тому же бывает еще и после советских розеток концы кабеля короткие это тоже проблема .И еще проблема то что проводка старая алюминий .Ну и плюс ко всему этому сами розетки ныне не все однако такие крепкие как раньше.
Данила, сейчас буржуинские розетки,а также и китайские, рассчитаны на извлечение прибыли....т.е.почаще покупать и менять.Что техника бытовая,садовая,что розетки,патроны,провода,пригодны разве что детям играть,имитируя батарейки,аккумуляторы и пр....которые не предназначены для применения их как в быту,так и в строительстве.Садовая только в песочке играться,бытовая -одноразовая,а розетки,патроны,провода вообще не пригодны для использования..
Анастасия, что значит "искрят розетки"? Если искра возникает в момент, когда Вы извлекаете - вытягиваете - вилку, то ничего в этом страшного нет - вилку нужно вытягивать, когда прибор, к которому она подсоединена, выключен. Если же искры летят из розетки при неподвижном нахождении контактов в розетке, то немедленно нужно прекратить использование этой розетки и вызвать электрика.
А вот удлинитель из IKEA - это удар ниже пояса.
Анастасия, IKEA...
Анастасия, да уж… На минутку забыл про это и вот опять
Анастасия, все такие IKEA делаются в Китае. У меня на работе такие китайские удлинители только без наклейки "IKEA" :) В любом компьютерном магазине и на рынке где электротовары продаются Вы легко найдёте такие удлинители.
Мария, спасибо) удлинители найду, а вот чем заполнить пустоту в сердце...
А не проще было написать честно:
"Любой электроприбор может привести к пожару"?
- Как снижаете риск пожара в квартире?
- Не думаю об этом.
Хороший способ, надёжный (но именно так я и делаю, да..)
У нас как-то загорелся фумигатор с жидкостью. Жидкость кончилось, колба раскалилось, видимо и загорелась.
Проснулся ночью от хлопка. Пошел смотреть, вначале не понял даже что случилось, но потом увидел, как огонь идет от розетки и уже карабкается по деревянной стене.
Больше жидкость не используем...
тьфунатебя, зачем же с ним включенным спать((( так и пластина может загореться
тьфунатебя, как потушили?
kot_dermeco, полотенце накинул сверху.
Да, у нас тоже как-то расплавилась верхняя часть фумигатора. Стержень на 5 мм поднялся выше положенного уровня, упёрся в верхнюю часть и расплавил корпус.
тьфунатебя, перешли на фумигаторы без нее?
Первое, что сделал при переезде в новую старую квартиру - заменил всю проводку. А это уже потребовало капитального ремонта..
Полностью сделали кап ремонт в старом фонде СПб. Прошло около 2 недель, уехали на дачу. Загорелся холодильник Либхер. Дорогущий, абсолютно новый. На восстановление потратили около 3 млн (слава Богу не все сгорело). А у холодоса закоротило мозг. Т.е. новый и дорогой тоже ничего не гарантирует. Только страховка, только хардкор!
Оксана, вот это история... Представляю, как вам было обидно переделывать ремонт в квартире. Как вы справлялись с этим всем вообще?
Однажды, будучи ещё ребенком, я проснулась от невыносимого запаха жжёной пластмассы. Окно было открыто нараспашку, и первым делом я подумала, что горит помойка. Однако предположение не подтвердилось. На соседней кровати спала сестра, и я спросила у неё, что происходит. "А, у нас квартира горит" - равнодушно сказала она, повернулась на другой бок и продолжила спать. Я малость офигела, подошла к двери и выглянула в коридор. Коридор я, собственно говоря, не увидела. Только чёрный (свет в квартире был отключен), заполненный дымом, проход, в глубине которого между ванной и кухней носились родители с ведрами. Лезть в эту суету было бессмысленно, так что оставалось лишь дождаться, пока всё кончится. В общем, ночью, пока все спали, то ли проводка коротнула, то ли загорелось что-то на задней стенке старого холодильника. Мама проснулась и стала бродить по квартире в поисках источника запаха. Через стекла в кухонной двери она увидела отблески пламени и помчалась будить отца. Ну, а дальше они обесточили квартиру, набрали воды и своими силами потушили пожар. Холодильник выгорел в ноль, потолок и стены на кухне закоптились, но этим обошлось. Не последнюю роль сыграла привычка закрывать двери. Огонь и дым не распространились в коридор и дальше.
Warped, какой кошмар! Хорошо, что родители вовремя все потушили.
Развели в щитке верх и низ в каждом помещении и вывели на отдельную розетку холодильник, чтобы в случае отъезда надолго оставить ток только для него. Ну и да, поменяли всю проводку на медную в квартире, потому что старая была непонятно какая))
Лет в 10 высунула вилку старого утюга из старой розетки и вилка загорелась прямо в руке. На секунд 5-10 меня парализовало от страха, просто смотрела как горит рука, потом очнулась и затушила. Теперь розетки всегда меняю на новые и побаиваюсь вставлять и высовывать вилки.
Natali, я однажды включил в сеть старый холодильник «Свияга-2», а он полыхнул открытым пламенем. Хорошо, что дело было в гараже. Огонь потух сам, холодильник при этом прекрасно работал — вот делали!
Natali, жесть
Если у вас старый дом или техника можете поставить в щиток устройство, защиты потребителей от дугового пробоя или опасного искрения в электропроводке. Оно не дорого стоит и обнаружит искрение в проводке.
Опционально поставить датчик СО2 и запастись огнетушителем.
Даниил, тогда уж не со2, а просто со (угарный газ).
пока горящие кабели и розетки определяла на слух и на запах. последний раз электрик полстены раздолбил, чтобы горящий кабель там заменить.
А ещё чайники опасны,и даже когда вас нет дома. Предположительно дело было так - чайник подтекал если залить воды под горло,меня дома не было больше месяца,видимо подтекало на подставку и .... благодарен автоматам которые спасли дом,хоть и поздно отрубились. Двухэтажный дом из брёвен полыхнул бы так.... Теперь как пенсионер по много раз проверяю отключаю всё дома перед уходом.
Тема пожаров печальна. Но давайте разберемся...
"... Но автомат не всегда срабатывает из-за разницы предельной силы тока, на которую рассчитаны удлинитель и автомат. ...". Да, автоматы не всегда срабатывают причина в нехватке тока для срабатывания автомата, он зависит от характеристики автоматического выключателя, например для автоматического выключателя с характеристикой "C" ток для срабатывания должен быть больше трехкратного номинального тока, то есть если автомат C16 , ток для срабатывания должен быть больше 48 ампер. Есть показатель "ток короткого замыкания", он рассчитывается делением напряжения в сети на сопротивление цепи "петля фаза - нуль", то есть сопротивление питающей цепи включая трансформатор. Чем больше ток короткого замыкания тем лучше. То есть чем больше сечение проводов до трансформатора тем лучше.
Автомат срабатывает от тока который протекает по нему, а это значит что электрическое сопротивление жил проводов электропроводки то же должно быть маленьким. Чем больше сечение проводов и короче провода тем меньше сопротивление, тем больше ток короткого замыкания, тем лучше срабатывает автоматический выключатель. И наоборот чем тоньше и длиннее провод тем выше его электрическое сопротивление, тем меньше ток короткого замыкания, и если ток протекающий по автомату ниже тока срабатывания, то автомат может и не сработать...
К сожалению мало кто измеряет ток короткого замыкания у себя в квартирах, домах. Кроме того в местах торговли создают гирлянды из удлинителей, вот автоматические выключатели и не срабатывают.
В статье нет упоминания про УЗО или дифавтомат, они защищают не только от поражения электрическим током. При повреждении электропроводки незначительная утечка также выбивала бы защиту, особенно она полезна в электропроводках с третьим защитным проводом.
Мой совет:
1. Поменяйте электропроводку на электропроводку с медными жилами с трехжильной проводкой (для сетей 220В) и с достаточным сечением жил проводов, с сечением жил проводов не менее для освещения 1,5мм2 для розеток 2,5мм2, для электрических варочных панелей 4мм2. Сейчас продают провода с характеристиками "нг", например ВВГнг, изоляция которых не распространяет горение, и с характеристикой "LS", например ВВГнг LS 3х2,5, эти провода при нагреве выделяют меньше вредных веществ...
2. Кроме автоматических выключателей установите УЗО и/или дифавтомат (в зависимости от линий).
3. До установки автоматических выключателей замерьте ток короткого замыкания (это делают электролаборатории, в городах можно найти, в принципе не так дорого). И после замера правильно подобрать защиту, в том числе и номиналы автоматических выключателей.
Бытовые удлинители типа "Пилот", в большинстве своём рассчитаны на нагрузку в 10 ампер, а это не 3 кВт, а примерно 2,2! Предназначены они не для нагревательной бытовой техники, а в основном на мелкие потребители, изначально для компьютеров, т.к., являются ещё и сетевыми фильтрами.
Для нагревательных бытовых приборов идеально отсутствие всяких удлинителей, а в крайнем случае применяются именно удлинители с сечением провода не менее 2,5 квадратных мм!
Автор статьи вводит в заблуждение несведущих граждан!
Как-то раз купила клеящий пистолет (такой, который расплавленным клеем всё клеит) в фикспрайсе. Он перегрелся и был громкий хлопок и разлетевшиеся ошмётья горячего клея. Меня до ужаса напугало, впечатлений хватило надолго. Теперь все греющие приборы (обогреватель, чайник, клеящий пистоле) и удлинители беру только качественные.
Ну и ещё один раз при мне устроили короткое замыкание при помощи паяльника - неаккуратно положили на провод, он оплавился и был громкий хлопок. Тоже впечатлений много
Ещё два случая было со старым телевизором и гирляндой - телевизор задымился, а гирлянда тоже хлопнула из-за короткого замыкания. Аккуратнее со старой техникой, обязательно проверяйте целостность провода перед использованием
Алиса, у меня у дочки клеящий пистолет так же хлопнул. Причем он новый был, видимо, просто перегрелся как-то. Она потом еще один купила, я разобрал посмотреть, так там всё на отвали сделано: самая дешевая пластмасса, детали болтаются, пайка проводов такая, что на пластилине надежнее бы держалось.
У нас однажды загорелся стабилизатор напряжения. Я была в комнате рядом и сначала заметила странный едкий запах, а потом лёгкий белый дымок. К счастью, всё обошлось - стабилизатор отключили от сети и унесли в пожаробезопасное место, вызвали электрика - он подтвердил что с розеткой всё в порядке.
Но с тех пор фобия - на любой запах дымка дома реагирую панически.
У отца сгорел дом на даче из-за того, что уехав он забыл нагреватель для воды выключить - в доме был открытый бак, в него погружали нагреватель (такая спираль на проводе). Вода видимо испарилась через пару дней, нагреватель перегрелся. Сгорело все дотла.
У нас тоже чуть не случился пожар однажды - мать забыла выключить утюг, который стоял на мягкой кровати, а провод тянулся по полу. Когда я пришла домой, собака убежала в ту комнату и видимо задела провод. Я решила проведать собаку и случайно увидела, что утюг упал на кровати и уже оплавил плед. Хорошо, что собака не ходила в ту комнату и не задевала провод, пока нас не было дома.
В обоих случаях - удивительное раздолбайство. В общем, в духе нашей семьи))
А вообще самое главное это заставить промышленность выпускать продукцию только согласно ГОСТа, а не каких то ТУ. Сейчас даже в магазинах продается тот же кабель с пометкой ГОСТ, а на самом деле он не соответствуем требованиям ГОСТа. По маркировке кабель рассчитан на 3кВт, а на самом деле недотягивает и до 2кВт. Вот вам и основная причина всех пожаров.
На мой взгляд , статья больше о рекламе электроприборов . ЛЮБОЙ электроприбор опасен при ненадлежащем использовании . Любая электропроводка , сработанная абы как , пожароопасна . При сегодняшних энергопотреблениях необходим качественный монтаж линий , установка не блоков из двух - трёх розеток , а желательно несколько отдельных рядом . При этом не забывать о защите . Купил домик , обнаружил алюминиевый провод , просто убрал его и смонтировал трёх жильный медный , поставил защиту на каждую комнату , поставил розетки для каждого прибора отдельно плюс четыре свободных . Вся защита в щите ЩРВ рядом со счётчиком . Да , обошлось мне в копеечку , но за то надёжно . Уже 17 лет никаких нареканий , всё работает исправно . А удлинители никогда не покупаю готовые , беру ПВС 3 на 2.5 , качественную вилку , розеточный блок , собираю , если надо , устанавливаю предохранитель . Теперь знаю , что это будет надёжно работать .
Сталкивался и не раз. За 30 лет службы жил в разных служебных квартирах с разным состоянием взыво-пожаро-электробезопасности. Все эти три составляющие тесно связаны между собой и от их состояния зависит Ваша жизнь и здоровье, а так же и Ваших близких. Вот Вам несколько советов, как обезопасить свою жизнь и здоровье.
1. Уходя - гасите свет! ) Самый действенный прием в Ваше отсутствие. Помните, что самый совершенный электро-прибор становится опасен после истечения гарантийного срока.
2. Уходя отключите газ. Береженого - Бог бережет.
3. Уходя отключите подачу воды. ( У Вас электропитание отключено, а у соседей? Вот Вам и причина пожара.
4. Доступ к автомату( выключателю) электричества , кранам ( клапанам) отключения подачи газа и воды держите свободными, покажите родным и соседям где они находятся и как отключаются. В критические моменты это сильно выручит. Небольшой, но дельный совет- держите дома наполненное ведро с водой(канистру), огнетушитель, это уже высший пилотаж, хотя у меня два в разных концах квартиры, в нужный момент- это сильно выручит, любой пожарный Вам скажет, что отсутствие первичных средств ведет к развитию пожара и более тяжким последствиям.
5. Содержите электроустановки, системы подачи воды и газа в исправном состоянии, не можете сами, вызовите специалиста, дешевле раз в год заплатить пару сотен чем тратить миллионы на восстановление сгоревшего жилья, я уже молчу про похороны или лечение.
6. Ну и напоследок, когда пожар уже разгорелся- БЕГИТЕ! БЕГИТЕ БЫСТРЕЕ! Жизнь намного дороже любых материальных ценностей которые Вам захочется спасти из пожара!
приборы и аппараты -это понятно, но главное какого сечения провод подключён к розеткам. Например , провод подведён к розетке 1 мм2, а 1 мм2 -14А -медь или 2 мм2 -14А -алюминий. или мощность мах 2500 квт. ( некоторый запас) . А самое главное какого сечения провод заходит в квартиру и какой там автомат стоит. ( 16А, 25А или 40А ) -вот из этого надо исходить. А не из количества аппаратов и удлинителей в квартире.
Вот у нас шатаются розетки, но при их замене поняли, что стена крошится и розетку не получится установить так, чтобы не шаталась…
Мы решили просто не трогать розетку, чтобы не шатать её, просто воткнули туда удлинитель и туда уже подключили необходимые приборы
Вот что тут делать?
Анастасия, купите гипс, разведите в воде до состояния густой сметаны и нанесите в гнездо розетки, дождитесь высыхания и поставьте снова. Шататься не будет.
Автор забыл упомянуть пожары электрооборудования из-за обрыва нулевого провода (где-то в электросетях, не у вас) или отсутствие заземления нулевого провода на воздушных линиях (через 100 - 200 м - требование ПУЭ). При обрыве нулевого провода другая фаза через мощный потребитель (например: электрообогреватель) у соседа попадает на нулевой провод и на технику у вас вместо 220 В - попадает 380 В. Сейчас много техники остается в дежурном режиме и её возгорание гарантированно. Такое случилось у меня на работе, я увидел и среагировал в течении 2 минут, а ремонтировать технику пришлось в течении 2 недель. Дома из-за отсутствия заземления нулевого провода на воздушных линиях, во время грозы у меня вышло из строя сразу несколько единиц электрооборудования, но сетевая компания так и не компенсировала убытки, прошло уже несколько лет, но заземление сделали (его не было по всему поселку) только для меня на кабеле, к которому я подключен, в одной, ближайшей ко мне точке.
На работе как-то паяльник кто-то забыл выключить. Утром следующего дня выключили, обошлось)
Александр, паяльник -это ерунда. его мощность от 25-90 вт. -лампочка . Так что можешь оставлять работать паяльник неделями, пока спираль не сгорит, если паяльник не жалко.
Главное на чём лежит(подставка) паяльник.
Наши знакомые скачивали фильм на компьютере. Сами ушли гулять в парк, с собакой. Через полтора часа вернулись: трехкомнатная квартира выгорела...комиссия обвинила компьютер. А в соседнем доме у нас в ночь на 1 января влетела петарда на 4-ый этаж, пожар был сильный (может,конечно,петарды не относятся к бытовой технике, но случаев много). И еще случай, это тоже рядом; многодетная семья холодильник Самсунг купили и ночью он загорелся, разбудил всех самый маленький, побежал в кухню за водой, а там уже полыхало...Будьте внимательны и осторожны!
Самое главное - для проводки выбирать автоматический выключатель с номиналом заведомо меньшим, чем длительно допустимый ток для данного сечения (см. ПУЭ). А с учётом того, что все производители кабельной продукции - жулики и сволочи и вместо заявленных 1,5 мм кв реально будет 1,1-1,2 мм кв (проверьте сами, если не верите), то номинал автомата надо уменьшить ещё на одну ступень и на 1,5 мм кв надо ставить автомат не на 16А, а на 10А. Это будет 2,2 кВт. Проверьте по мощности нагрузки. В большинстве случаев достаточно более чем (про электроплиту разговор отдельный).
Примечание. Провода медные и реактивку не учитываем, считаем, что cos phi = 1.
Второй важнейший момент, про который автор не сказал ни слова - это состояние контактных соединений. В идеале - это сварка или пайка, но встречаются нечасто. В основном - это соединения «под винт». Так вот, фишка в том, что медь - металл текучий (не пружинящий), со временем деформируется и нажатие на контакт ослабевает.
ВНИМАНИЕ. Очень важно периодически разбирать розетки и «прожимать» («протягивать») отвёрткой все контактные соединения. Один раз в год - два года, а потом один раз каждые 6 лет. То же самое, естественно, касается этажного распредщитка и особенно соединительных коробок в квартире.
Имею отрицательный опыт эксплуатации подпружиненных клипсов типа WAGO написано на них было до 25А, а сами при 5А расплавились. При разборе выяснилось, что контактная площадка совсем маленькая. Больше ими не пользуюсь. Вместо них поставил трубчатый зажим, вставил оба провода с одной стороны и затянул обоими винтами. Всё отлично!