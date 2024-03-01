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Как вести бизнес в России
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Плюсы и минусы перехода на самозанятость

Кому выгодно платить НПД

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Плюсы и минусы перехода на самозанятость
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Виктор Радов

знает выгоды самозанятости

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Мы уже отвечали на основные вопросы о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятых и какие у них есть права.

В этой статье разбираем плюсы и минусы перехода на самозанятость. Прочитайте и решите, подходит это вам или нет.

Зачем работать легально и платить налоги

Налоги — это обязательные платежи государству, за счет которых оно обеспечивает работу здравоохранения, армии, транспорта и т. п. Только треть доходов бюджета формируют налоги с нефти и газа, остальные 2/3 — прочие налоги  . Если люди не будут их платить, страна не сможет исполнять свои социальные обязательства. Только за счет полезных ископаемых мы жить не сможем.

В России миллионы людей, которые подрабатывают, оказывают услуги, продают товары собственного производства, честно трудятся, но не платят налоги. Это не преступники, а обычные добропорядочные люди, которые зарабатывают своим трудом: няни, репетиторы, ремонтники, фрилансеры, кулинары и другие. Но когда они не платят налоги, они нарушают закон.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неуплаты налогов. Если налоговая узнает, что человек не платил налоги, она может доначислить их за три года, предшествующие году проверки, и взыскать пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки  .

Штраф за неуплату налогов составляет 20 или 40% от неуплаченной суммы. Еще есть штраф за несданные декларации — до 30% от суммы налога за каждый год  .

Тем, кто давно и много не платит налоговой, грозит уголовная ответственность. Если за три года задолженность человека составит 2,7 млн рублей, его могут оштрафовать на 300 000 ₽ или лишить свободы на срок до года  .

Когда деятельность становится систематической и приносит регулярный доход, это предпринимательство. За бизнес без госрегистрации и уплаты налогов могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 2000 ₽  .

Если доход за время незаконного предпринимательства превысит 2,25 млн рублей, грозит уже уголовная ответственность.

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Число самозанятых в России постоянно растет. По данным налоговой службы на конец ноября 2023 года, 9 млн человек официально зарегистрировано в этом статусе. Год назад самозанятых было 6,3 млн.

Быть нелегалом сложно. Без официального статуса рискованно в открытую рекламироваться: приходится постоянно бояться проверок и штрафов, трудно взять кредит или ипотеку.

Сейчас в России действует налоговый режим, который позволяет самозанятым работать официально и не боясь проверок. Они могут открыто получать деньги наличными или на банковский счет.

Что такое самозанятость

Это экспериментальный налоговый режим. Официально он называется налогом на профессиональный доход — НПД. Режим позволяет легально получать доход тем, кто зарабатывает самостоятельно.

Кто может стать самозанятым. Человек может стать самозанятым, если:

  • зарабатывает до 2,4 млн рублей в год;
  • работает сам, без сотрудников с трудовыми договорами;
  • занимается разрешенной для режима деятельностью, например оказывает услуги или продает созданное своими руками, сдает жилье в аренду или наем.

Работать как самозанятый можно в любом регионе России  .

Граждане Украины и стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии — тоже могут платить НПД. Для этого надо только получить ИНН в России  .

Работать как самозанятый может человек со статусом ИП или без. Еще этот режим подходит для дохода от сдачи жилья в аренду — квартиры, дачи.

Вот примеры профессий, подпадающих под самозанятость:

Кому нельзя использовать режим для самозанятых. Самозанятым не может быть тот, кто зарабатывает больше 2,4 млн рублей в год  . Лимита для ежемесячного дохода нет: самозанятый может получить в январе 30 тысяч рублей, в феврале — ничего, а в марте — заработать миллион. Также НПД недоступен тем, у кого есть наемные работники по трудовым договорам.

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Еще есть ограничения по видам деятельности. Нельзя применять НПД, если человек:

  1. Перепродает готовые, подакцизные или требующие маркировки товары, например алкоголь и табак, лекарства, обувь, изделия легкой промышленности.
  2. Доставляет товары, например как частный курьер. Исключение — если продавец предоставит онлайн-кассу для приема платежей и выдачи чека клиентам.
  3. Оказывает агентские, комиссионные и поручительские услуги по договорам.
  4. Добывает или продает полезные ископаемые, например песок.

Какие налоги и в какие сроки нужно платить. Самозанятые платят налог по двум ставкам:

  1. 4% — с поступлений от людей без статуса ИП;
  2. 6% — с поступлений от ИП и компаний.

НПД надо платить только за месяцы, когда был доход. Если ничего не заработали, платить налог не нужно.

Платить надо только с доходов от своей профессиональной деятельности — тех денег, которые заплатил клиент.

Домашний кондитер печет торты на заказ и получает за них деньги на карту. Налог надо заплатить только с этих поступлений, а не с переводов от друзей или родственников.

Платить налог от других поступлений не надо. Самозанятость не применяется к доходам от:

  • трудовой деятельности;
  • продажи квартиры, автомобиля или другого личного имущества;
  • продажи ценных бумаг;
  • основной деятельности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих и медиаторов.

С этих доходов надо платить НДФЛ — 13%.

Налог на профессиональный доход платят раз в месяц. В течение месяца самозанятый отчитывается о доходе, а потом мобильное приложение считает налог и не позднее 12-го числа следующего месяца показывает финальную сумму к уплате. Ее нужно перечислить до 28-го числа того же месяца.

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Как платить налоги самозанятому

Могут ли изменить условия самозанятости в будущем. Могут. Но действующие условия и ставки зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.

Схема работы самозанятого. Учет доходов, с которых надо заплатить налог, ведется через приложение «Мой налог».

Учитывать доходы можно двумя способами:

  1. Выставить клиенту счет через приложение. Когда придут деньги, счет надо перевести в статус оплаченного, и чек сформируется автоматически.
  2. Работать без выставления счета. Клиент может перевести деньги самозанятому на карту или отдать наличными. После этого самозанятый вносит сумму в приложение как доход. Тут же, в приложении, формируется ссылка на чек.
Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых
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Передать чек клиенту можно такими способами:

  1. отправить по смс или через мессенджеры, например в «Телеграме»;
  2. выслать на электронную почту;
  3. дать клиенту считать QR-код на чеке;
  4. распечатать и вручить.

Самозанятый сам решает, какой чек выдать: электронный или бумажный. Клиент не вправе требовать бумажный чек, если уже получил электронный.

Пример чека за услуги фрилансера. По номеру ИНН, указанному в чеке, на сайте ФНС можно проверить, действительно ли его отправитель самозанятый
Пример чека за услуги фрилансера. По номеру ИНН, указанному в чеке, на сайте ФНС можно проверить, действительно ли его отправитель самозанятый

Стоит ли оформлять самозанятость

Без статуса самозанятого, как и без любого другого официального статуса типа ИП, человек продолжает работать нелегально и не платить налоги. Если когда-нибудь об этом узнает налоговая — доначислит неуплаченные за три года налоги, взыщет штраф и пени.

🍩 Налоговая нашла бизнес в соцсети и заставила подать декларацию 🍌

Кому выгодно оформить. Раньше у мелких предпринимателей был выбор только между ИП и ООО. Оба варианта были не из самых простых: нужно было общаться с налоговой, на УСН подавать декларацию, а в случае ООО — еще и составлять бухгалтерскую отчетность.

НПД — быстрый способ заявить о своих доходах государству и работать легально. Заявление о постановке на учет подается через интернет, идти в налоговую не нужно, госпошлины нет. Подробнее об этом расскажу ниже.

Но бывают ситуации, когда все-таки лучше зарегистрироваться в качестве ИП.

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ИП и самозанятость

Отличия от ИП. Главное отличие в том, что самозанятым работать проще: легче зарегистрироваться, нет налоговой отчетности, не нужна онлайн-касса, можно не платить страховые взносы за себя.

Я ИП и стал самозанятым. Что обязательно нужно сделать дальше?
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Сравнительная таблица отличий ИП и самозанятого

ИП на УСНСамозанятый без статуса ИП
РегистрацияЛично с госпошлиной 800 ₽, через МФЦ либо интернет бесплатно. Срок регистрации — 3 рабочих дняБесплатно. Срок регистрации — 6 дней, в реальности — 10—15 минут
Лимит годового дохода265 800 000 ₽2 400 000 ₽
СотрудникиДо 100 человекНельзя нанимать
Налоговая ставка в 2024 году6%, 15% или пониженная ставка региона для суммы доходов до 199 350 000 ₽

8% или 20% — для дохода от 199 350 000 до 265 800 000 ₽		4% — доходы от физлиц без статуса ИП,
6% — доходы от юрлиц и ИП
Страховые взносы за себяОбязательны. В 2024 году — 49 500 ₽ + 1% от доходов, превышающих 300 000 ₽ в годПо желанию
Работа по наймуМожноМожно
Онлайн-кассаОбязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассыНе нужна
Налоговый учетНадо заполнять книгу учета доходов и расходов, раз в год сдавать декларациюНет
Налоговые вычетыВзносы за себя можно вычесть из налога при УСН «Доходы» или включить в затраты бизнеса на УСН «Доходы минус расходы»Один вычет 10 000 ₽ до достижения лимита

Сравнительная таблица отличий ИП и самозанятого

Регистрация
ИП на УСНЛично с госпошлиной 800 ₽ или через МФЦ либо интернет бесплатно. Срок регистрации — 3 рабочих дня
Самозанятый без статуса ИПБесплатно. Срок регистрации — 6 дней, в реальности — 10—15 минут
Лимит годового дохода
ИП на УСН265 800 000 ₽
Самозанятый без статуса ИП2 400 000 ₽
Сотрудники
ИП на УСНДо 100 человек
Самозанятый без статуса ИПНельзя нанимать
Налоговая ставка в 2024 году
ИП на УСН6%, 15% или пониженная ставка региона для суммы доходов до 199 350 000 ₽

8% или 20% — для дохода от 199 350 000 до 265 800 000 ₽
Самозанятый без статуса ИП4% — доходы от физлиц без статуса ИП, 6%— доходы от юрлиц и ИП
Страховые взносы за себя
ИП на УСНОбязательны. В 2024 году — 49 500 ₽ + 1% от доходов, превышающих 300 000 ₽ в год
Самозанятый без статуса ИППо желанию
Работа по найму
ИП на УСНМожно
Самозанятый без статуса ИПМожно
Онлайн-касса
ИП на УСНОбязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассы
Самозанятый без статуса ИПНе нужна
Налоговый учет
ИП на УСННадо заполнять книгу учета доходов и расходов, раз в год сдавать декларацию
Самозанятый без статуса ИПНет
Налоговые вычеты
ИП на УСНВзносы за себя можно вычесть из налога при УСН «Доходы» или включить в затраты бизнеса на УСН «Доходы минус расходы»
Самозанятый без статуса ИПОдин вычет 10 000 ₽ до достижения лимита

Что лучше выбрать: самозанятость или ИП. Если вы работаете на себя, не собираетесь нанимать сотрудников, ваш доход не превышает 2,4 млн в год и вас мало заботит будущая пенсия, для вас идеальна самозанятость. А если хотите масштабировать бизнес, надо оформлять ИП.

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Чем самозанятость отличается от ИП
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Как стать самозанятым в России

Есть четыре способа зарегистрироваться как самозанятый:

  1. Через мобильное приложение «Мой налог».
  2. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
  3. Через личный кабинет или мобильное приложение одного из банков, которые сотрудничают с налоговой службой.
  4. На портале госуслуг.

Проще всего зарегистрироваться через приложение «Мой налог» — об этом мы уже писали.

Как перейти на самозанятость с ИП. Каких-то специальных требований нет — нужно просто зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Но самозанятый ИП не может совмещать НПД с другими спецрежимами: упрощенкой (УСН), автоматической упрощенкой (АУСН) и единым сельхозналогом (ЕСХН). Поэтому после регистрации в качестве самозанятого в течение месяца надо отказаться от других спецрежимов в налоговой по месту жительства или ведения деятельности.

Для отказа можно использовать уведомление для отказа от УСН по форме № 26.2-8 или уведомление для отказа от ЕСХН по форме № 26.1-7.

У любого налогового режима есть свои плюсы и минусы. Расскажу подробно, что вас ждет, если решите стать плательщиком НПД.

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Как стать самозанятым
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Плюсы регистрации в качестве самозанятого

Простая регистрация. Не нужно собирать бумаги, платить пошлину, ехать в налоговую. Для регистрации через приложение «Мой налог» понадобятся только паспортные данные и ваша фотография с телефона.

Если есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, для регистрации достаточно заявления через приложение «Мой налог». Стать самозанятым можно в любой день месяца.

Клиенты банка, с которым сотрудничает ФНС, могут подать заявку сразу в личном кабинете на сайте или в приложении банка.

Официальный статус. Регистрация в качестве самозанятого делает заработки легальными. Самозанятый «чист» перед государством, работает «в белую», без рисков получить штраф за неуплату налогов. Официальный статус также позволяет защищать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики.

Иногда легальный статус оказывается выгодным. Например, во время эпидемии коронавируса государство вернуло самозанятым уплаченный налог за 2019 год и предоставило дополнительный налоговый капитал в размере МРОТ — 12 130 ₽. Этот капитал автоматически списывался в счет уплаты налога до исчерпания лимита.

Официальное подтверждение доходов. Регистрация в качестве самозанятого позволяет подтвердить свой заработок, например для получения кредита, ипотеки, оформления визы. Правда, не все банки учитывают доход от самозанятости при оценке платежеспособности клиента.

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Как самозанятым подтвердить доходы при оформлении кредита
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Низкие налоговые ставки. Налог на профессиональный доход — один из самых недорогих способов работать легально. Ставки в 4 и 6% зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.

Можно не платить страховые взносы. Страховые взносы за себя можно не платить. Это удобно, но, с другой стороны, если их не уплачивать, деятельность самозанятого не войдет в трудовой стаж. А вот бесплатная медицина ему все равно положена, так как часть налога идет на финансирование ОМС.

Налоговый вычет в 10 000 ₽. Вычет можно получить один раз за все время применения режима. Его дают не деньгами, а применяют к выплатам, чтобы снизить ставку налога на 1—2%.

Так, вместо 4% с доходов от людей без статуса ИП самозанятый заплатит 3%. Вместо 6% с доходов от ИП и компаний — 4%. Пониженная ставка будет действовать, пока самозанятый не исчерпает сумму вычета — 10 000 ₽.

Самозанятые также могут оформить налоговые вычеты при покупке квартиры и лечении, но только с дохода, который облагается НДФЛ, например с зарплаты или с дохода от продажи квартиры или машины.

Можно работать по найму и быть самозанятым одновременно. С зарплаты будут удерживать НДФЛ 13%, а с дополнительного дохода надо самому платить НПД. При этом работодатель продолжит уплачивать страховые взносы с зарплаты.

Человек работает по найму менеджером, а в свободное время шьет кошельки на заказ. С его зарплаты на основной работе будут отчислять НДФЛ и страховые взносы. А как самозанятый он будет платить 4 или 6% только с доходов от продажи кошельков.

Деятельность самозанятого может совпадать с работой по трудовому договору. Например, можно по будням работать в кондитерской, а по выходным печь тортики на заказ.

Можно совмещать разные виды деятельности. Самозанятый может одновременно писать текст на сайт, делать для него фотографии, подрабатывать репетитором и вести свой онлайн-курс по верстке лендингов.

Можно быть ИП и самозанятым одновременно. Предприниматель может перейти на НПД и работать без деклараций. Для этого ему надо отказаться от прежнего налогового режима: УСН, АУСН или ЕСХН. Для предпринимателей без наемного персонала НПД — это возможность пересидеть безденежье без уплаты фиксированных взносов и прекращения статуса ИП.

Можно нанимать исполнителей по гражданско-правовым договорам. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников в штат по трудовым договорам. А вот заключать договор подряда или оказания услуг можно. Например, дизайнер сайтов на НПД может обратиться к копирайтеру за текстом, а фотограф — к ретушеру.

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Самозанятым можно нанимать работников: как правильно заключить договор
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Нет отчетности. Самозанятому не надо заполнять декларации, выбирать наиболее выгодный налоговой режим. Все, что требуется, — сообщить о профессиональном доходе, сформировать чек в приложении, передать его клиенту и раз в месяц заплатить налог.

Не нужен кассовый аппарат. Самозанятому не нужно покупать онлайн-кассу. Чеки формируются в приложении, передать их можно в электронном виде или распечатать на принтере.

А если самозанятый работает через партнеров, например через агрегатор такси или биржу фриланса, чеки могут формироваться даже без его участия.

Повышение доверия клиентов и расширение клиентской базы. Самозанятые могут выдавать клиентам счета и чеки, которые формирует приложение «Мой налог». Это позволяет открыто себя рекламировать и может повысить доверие клиентов к бизнесу.

Юрлицам и ИП проще работать с самозанятыми, чем с физлицами без такого статуса. Компании и ИП обязаны платить за исполнителей НДФЛ и соцвзносы. При работе с самозанятыми им ничего платить дополнительно не надо — только за работу.

Возможность арендовать место для работы на льготных условиях. На территории некоторых центров «Мой бизнес» открыты коворкинги и бизнес-инкубаторы — там можно арендовать офисы или рабочие места. Бизнес-инкубаторы предоставляют в аренду помещения самозанятым, которые были зарегистрированы не более трех лет назад.

Минусы и подводные камни

Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Самозанятые могут работать только сами на себя. Если нужны помощники, придется нанимать людей по гражданско-правовому договору или регистрировать ИП.

Трудовой стаж не идет. Если не платить страховые взносы, трудовой (а правильно — страховой) стаж не засчитают. Поэтому копить на пенсию придется самому. Если не набрать нужное количество пенсионных баллов, на пенсию можно будет выйти в 70 лет и она будет минимальной.

Копить стаж и платить взносы в СФР можно добровольно. В 2024 году минимальная сумма страховых взносов — 50 798,88 ₽.

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Самозанятые могут платить пенсионные взносы через приложение «Мой налог»
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Ограничения на доход. Если доход от самозанятости больше 2,4 млн рублей в год, с дохода свыше этого лимита надо заплатить НДФЛ 13%.

Самозанятый ИП после превышения лимита в течение 20 дней должен перейти на другой налоговый режим: УСН, АУСН или патент. Если он этого не сделает, налоговая автоматически переведет его на ОСН. На УСН и АУСН можно будет перейти только с начала следующего года.

Нет соцгарантий и пособий. Самозанятым приходится рассчитывать только на себя: у них нет больничного, отпуска, выплаты по беременности и родам в сравнении с теми, кто работает по трудовому договору.

НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Это важно для ИП: они не могут совмещать НПД с ОСН, УСН или патентом.

Нельзя работать как самозанятый с текущим и прошлым работодателем в течение двух лет после увольнения.

Банки неохотно выдают кредиты. Хоть самозанятые и могут подтвердить свои доходы справками из приложения «Мой налог», а банки обязаны их принимать, они по-прежнему часто отказывают в выдаче кредитов самозанятым или дают их на менее выгодных условиях. Впрочем, людей, работающих «вчерную», банки кредитуют еще менее охотно.

Не подходит большинству иностранцев. Кроме россиян на НПД могут работать только граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии или Украины.

Больше хлопот, чем у физлица. Чек нужно сформировать и передать клиенту не позднее 9-го числа следующего месяца. А в некоторых ситуациях — сразу после получения денег.

Если пропустить этот срок, налоговая может начислить штраф 20% от суммы дохода при первом нарушении. А при повторном нарушении в течение шести месяцев штраф будет равен сумме дохода.

Запомнить

  1. Самозанятость — самый простой способ получать доход легально, если работаете сами на себя, без сотрудников с трудовыми договорами.
  2. Самозанятость проще и выгоднее, чем ИП: легче зарегистрироваться, ниже налоги, нет налоговой отчетности, не нужны кассы, можно не платить страховые взносы за себя.
  3. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через приложение «Мой налог», в личном кабинете плательщика НПД на сайте ФНС, на портале госуслуг или через банк из списка ФНС.
  4. Налоговая ставка для самозанятых — 4% с доходов от людей без статуса ИП и 6% с доходов от ИП и компаний. Налоги с доходов за предыдущий месяц платят до 28-го числа текущего месяца. Если не было доходов, ничего платить не надо. Декларацию заполнять не нужно.
  5. Помимо простой регистрации, низких ставок и отсутствия отчетности, плюсы самозанятости такие: налоговый вычет в 10 000 ₽, можно работать по найму, быть ИП и совмещать разные виды деятельности.
  6. Основные минусы самозанятости: нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, страховой стаж для пенсии не идет, нет соцгарантий и пособий, ограничение на доход — 2,4 млн в год. Кроме того, нельзя работать как самозанятый с текущим и прошлым работодателем в течение двух лет после увольнения.
  7. Еще в Учебнике Т⁠—⁠Ж есть бесплатный курс «Про самозанятость», изучите его, чтобы знать все детали об этом налоговом режиме.

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работасамозанятостьправо
Виктор РадовА вы попробовали себя в качестве самозанятого? С какими проблемами столкнулись?
  • Vladimir Bay"Если налоговая узнает, что человек не платил налоги, она может доначислить их за 3 года и взыскать пени" - если зарегистрироваться самозанятым, то вы считай сами приходите в налоговую и налоговая по-прежнему может взять с вас налоги за 3 года, налоговая амнистия для самозанятых не объявлена.21
  • МаксимVladimir, речь о будущих доходах.1
  • Сергей ЕвгеньевичВобщем понятно: плюсы есть только для тех, кто уже сидел на ИП и хотел соскочить с уплаты соцстраха. А тем, кто привык работать вчёрную, никакого смысла регистрироваться нет, только лишний раз засветиться на радарах.35
  • Иван Щербаков"Разница между ИП и самозанятым" статье постоянно причудливо переплетаются противоречащие друг другу вещи. Перепутано теплое с мягким. Впрочем эта путаница много где встречается до сих пор.Как можно противопоставлять ИП и самозанятого? НПД это налоговый режим (НПД~УСН), а не правовая форма (ИП, ООО). Причем в статье про это даже есть НПД надо не с ИП сравнивать, а с УСН, ОСН и тп23
  • Иван ЩербаковСергей, очень интересна прям статистика сколько ИП скинуло с себя эти бессмысленные и беспощадные поборы в виде доп налогов, стыдливо именуемых соц взносами16
  • Roman Bykov"Можно нанимать работников по гражданско-правовым договорам. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников в штат по трудовым договорам. А вот заключать договор подряда или оказания услуг можно. Например, дизайнер сайтов на НПД может обратиться к копирайтеру за текстом, а фотограф — к ретушеру". -- можно поподробнее? Как дизайнеру сайтов это оформить, с какой суммы в этом случае надо будет платить налог дизайнеру (со всей суммы, полученной за выполненный сайт, или с суммы, которая у него остается на руках после расчета с копирайтером?) и какой порядок расчета дизайнера с копирайтером?11
  • Дмитрий Каюрин56
  • Андрей&gt;&gt; Если доход за время незаконного предпринимательства превысит 1,5 млн рублей, грозит уже уголовная ответственность. На самом деле 2,250 млн.4
  • АндрейДмитрий, +100 Пока государство тратит налоги преимущество на дворцы чиновников, ФСБ, армию и Росгрвардию, обманывать его правильно и почетно.10
  • Алиса ШевченкоПредположим, что гражданин одной из перечисленных стран (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) будет оформлен как самозанятый. Получается, что человек будет платить налоги в бюджет России. Значит ли это, что статус самозанятого даст ему право на легальный нахождение в Россию "по работе"?5
  • Дарья Шумелева-КостенкоСдаю квартиру как самозанятый. Подтолкнули к этому соседи, которые в домовом чате написали (не мне), что не любят квартиросъемщиков и если они будут себя неподобающе вести быстренько сообщат в налоговую. В своих квартиросъёмщиках уверена, но решила подстраховаться.24
  • Юлия МаркевичС одной стороны заманчиво, а с другой...5
  • Roman BykovАнна, расходы не принимаются в расчёт. Потратили расходники на 999 руб., получили за работу 1000 руб. = налог рассчитывается с 1000 руб., а не с 1 руб.11
  • Roman BykovVladimir, нет. Как раз с этой целью и был введён НПД -- прошлое в прошлом, вы даже не обязаны отмечать доход в настоящем, если не хотите. И по закону 10 лет ничего не изменится. Эта штука исключительно на сознательности базируется.0
  • Дмитрий Каюрин8
  • Вера СоловьеваСамозанятый пенсионер не считается работающим пенсионером и ему индексируется пенсия как неработающему пенсионеру?3
  • ReeolaВера, Да, самозанятый пенсионер не считается работающим, льгот и индексаций не лишается2
  • Олег РыбьяковRoman, настоящий грабёж!!!4
  • Михаил"Трудовой стаж не идет. Если не платить страховые взносы, трудовой стаж не засчитают. Поэтому копить на пенсию придется самостоятельно. Если не набрать нужное количество пенсионных баллов, на пенсию можно будет выйти в 70 лет. При этом пенсия будет минимальной. Копить стаж и платить взносы в ПФР можно самостоятельно. В 2020 году год стажа стоит 32 448 Р." - но если основная работа по найму и работодатель платит взносы, по сути ничего не изменится для меня? Или пока все уже заработанные пенсионные баллы?4
  • Roman BykovОлег, да, 4% это настоящий грабеж, конечно2
  • ольга евдокимоваСпасибо за статью, Все очень подробно и понятно. я ИП на усн, вот думаю, может стоит переметнуться к самозанятым.4
  • Дмитрий DomienАнна, за потраченный материал берите наличку мимо кассы - так справедливо будет. Иначе можно и в убыток сработать. т.е. если выручка 10000 а материал стоит 9700 то налог 4% - 400 руб будет. Получается минус 100р. Нафига тогда такая работа?3
  • Дмитрий DomienВинни Пух сказал что кто то стал много кушать, вот потому и не можем жить с сырьевых доходом. А кто стал много жрать - всем известно в нашей стране3
  • ЖукДмитрий, согласен, по возможности так и делаем!0
  • ЖукСергей, да и то не все ип могут соскочить)1
  • Эльвина БрестельНикита, а с чего бы это она должна свои деньги на нужды подъезда заносить? это чо еще за благотворительность11
  • Александр ЛыковНикита, это чревато будущим вымогательством. Плати больше или мы на тебя пожалуемся в налоговую. Ситуации бывают разные 😊17
  • Михаил КиреевРешил посмотреть свою будущую пенсию.Мой стаж 25лет из них 13 как ИП.на данный момент вышло 7800.Капец2
  • Сергей ЗыковПробовал себя в самозанятости. Когда началась пандемия в прошлом году, то деятельность приостановил и отменил самозанятость. Когда встал на учёт в ЦЗН то узнал что месяцы самозанятости не идут в стаж, с которого начисляется пособие. Тогда стало понятно, что налог на самозанятость - это мзда дармоедам у власти за возможность пахать чтобы прокормить себя и свою семью.10
  • лидия амелинаpoezd666, зря пугались. Ндфл с превышенной суммы полученного дохода вы будите платить сами. Но если вы превысите за год 2,4 мил. руб. Вам придется отказаться от статуса самозанятого и открывать ИП., для того чтобы продолжить свою деятельность. Налоговая будет следить за вашим доходами, а не та организация с кем или кому оказываете услуги.2
  • лидия амелинаСтатья понравилась. Всё четко и понятно написано. Немного желаю обсудить и пояснить некоторым высказанные комментарии и рассуждения к этой статье. Правильно стаж не идет и больничные листы не оплачивают как у ИП. ИП за работников из своего дохода платит кроме зарплаты еще страховые взносы, это и есть подтверждение стажа и будущая пенсия и в случае больничного, налоги ежемесячно 30,2 %. И еще за себя, т.е. фиксированный налог на пенсию и медицину. В 2021 г. за год в пенсионный фонд — 32448 руб. и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 426 руб. Итого за себя ИП в 2021 г. должен заплатить 40874 руб. за год. Если ИП выбрал налогообложение УСН доходы 6%. Примерно в квартал ИП январь, февраль, март предоставлял в день на 8000-10000 тыс.р. Это примерно за 3 месяца предоставил услуг на 750000 тыс. руб. * 6% = 45 000 тыс. руб. Не имеет значение, что вы вложили в предоставление услуги или на покупку товара. Не учитывается при расчете налогов - аренда помещения, коммунальные услуги, выплата зарплаты работникам, транспортные расходы, хозрасходы. Еще налог заплатить 1% от дохода в 750000 тыс. руб. 7500 тыс.р. А сколько всяких отчетов надо составить и вовремя все оплатить и сдать отчеты. В налоговую, ФСС, ПФР. Еще более сложно при налогообложении УСН в 15% доходы минус расходы. Все тоже самое, но это еще все бумаги нужно собрать и подтвердить расходы которые еще не все налоговой признаются. А вы возмущаетесь, что самозанятые должны платить 4% или 6% налогов, это мелочь. Чтобы так писать и не соглашаться с условием предоставляемые для самозанятым. Вы просто никогда не занимались ИП. А тот, кто работает в "черную" надеясь на друзей или знакомых, которые смогут решить потом вашу проблему. Ну, ну посмотрим в 2029 г. Пишите о нахлебников - про армию (хотите такую армию, что была развала СССР с 2009 г. и сейчас восстановлена), росгвардию, госслужащих и др. вот еще про космос забыли упомянуть. А откуда берут средства про пособия многодетным семьям, инвалидам, врачам и всем кто так упорно боролся и борится за жизни. Да, всё перечислять куда государство тратит наши налоги сложно, это многои не к чему в том числе и чиновникам (а как без них - анархия). По всей вероятности дальше своего кармана не видите. 10 лет нам дают возможность быть честными, чтобы не попасть в неприятность. Предполагаю, что в 2029 г. конкретно будет жесткая проверка о "черных" доходах. Согласна, что у нас в государстве не так всё гладко. От каждого из нас зависит изменить Россию своей честностью. Мы каждый очень желаем процветания только себе любимым, а государству Россия от нас "кукишь". Государство нам всё должно. Предоставить нам бесплатную хорошую медицину, дороги, хорошие больницы, материнский капитал, хорошие школы, отличных учителей, питание детям в школах малышам бесплатно, дотации пенсионерам, инвалидам, низкие кредиты, большую зарплату и прочее, прочее, прочее... Только так не получиться, если мы сами не желаем честности и требовать его от государственных чиновников.8
  • Ирина НекрасоваVladimir, ))))0
  • Михаил КрыловRoman, Если вдруг еще не разобрался(спустя год), то все очень просто. Заключаешь договор на оказание услуг с кем либо. Если ты дизайнер, то с заказчиком, если владелец сайта, то с дизайнером. В договоре прописываешь конкретную работу и соответственно оплату. Вот и все. С этой суммы и будет идти налог1
  • Roman BykovМихаил, спасибо. Но я уже давно на ИП с патентом перешел. Но идея понятна.0
  • Александр РябининИван, многие действительно забывают про возможность ИП применять НПД. В статье о такой возможности, кстати, написано, но общий ритм противопоставления ИП и самозанятого сбивает с толку. На мой взгляд, необходимо осветить проблему с трёх ракурсов: ИП на УСН, ИП на НПД, ФЛ без статуса ИП на НПД. Полагаю ИП на НПД незаслуженно пропускается, но у ИП на НПД есть свои плюсы (нет кассы, нет обязательных страховых взносов, можно открывать расчётные счета, можно судиться в арбитражных судах и пр.).1
  • Александр РябининНикита, я бы такой вариант никому не посоветовал, т.к.: 1. нет никаких шансов, что 4% "на нужды подъезда", на нужды подъезда и пойдут. 2. всегда одним людям будет казаться, что выплаты маленькие (скрываются), что выплаты большие, что тот, кто собирает деньги в сговоре с тем, кто платит и пр. Например, 4% от 22000 = 880 в месяц, что большинству людей покажется мелочью. 3. нет никаких шансов, что впоследствии ФНС не попросит НДФЛ 13% (пример из жизни: соседям снизу не нравится шум сверху, они получают выписку из ЕГРН и подают на собственника вышерасположенной квартиры - тому приходит предложение заплатить НДФЛ 13%, сразу переадресованное в виде повышения платы на эту же сумму. шумные арендаторы съехали, но проблема налога осталась).6
  • Александр РябининRoman, каждый платит свои налоги. Т.е. Ваш дизайнер платит с суммы, которая ему направлена (например, 4%, если он ФЛ-самозанятый и деньги пришли от ФЛ-самозанятого или 13% если он ФЛ без статуса ИП и не применяет НПД)1
  • Иван ЩербаковАлександр, более того. ФЛ на НПД вообще не имеет никакого смысла - у ИП много плюсов, час из которых вы перечислили. Минусов в сравнении с ФЛ нет: по всем параметрам как минимум не хуже1
  • ТатьянаДмитрий, полностью поддерживаю0
  • александр сотниковДмитрий, Абсолютно согласен! наше государство обдирая население до нитки не дает взамен вообще ни чего. Почему тогда я должен что-то такому государству!1
  • AT ITлидия, "всем кто так упорно боролся и борится за жизни" = СМСками по телевидению деньги собирают обычно для тех кто борется с болезнью2
  • Юрийалександр, лично вас государство не обобрало, если вы не платите налоги вы не вправе требовать от него взамен что-то2
  • Геннадий АлександровичВсё хорошо расписано, но вот в чем загвоздка,налоги вокруг нас, получается, что мы в водовороте налогов, т.к. при каждой покупке в магазинах, заправках мы уже платим налог государству, по сути, если посчитать налоги которые входят в стоимость продуктов, товаров, бензина, налог на авто, то выходит =50% из того, что зарабатывает самозанятый, уплачивая опять же налог за своё дело, он получает только 50% чистого достатка.. Допустим, у меня есть авто, своё дело (самозанятый).. Идя в магазин я трачу на продукты с которых автоматически плачу налог государству, заправляю машину + автоналог, и ещё плачу 6% как СЗ,в общем выходит что вокруг одни налоги.. "хочешь жить - плати за то чтобы жить"5
  • Alexandr AlexandrВ общем ты должен платить просто так и ничего за это не получать)) Все как в чипполино))4
  • Токсик тостЕсли у вас много расходов и мало доходов, то самозанятость не лучший вариант. Почему-то нигде в интернете не пишут, что если переходишь на НПД, то не можешь получать вычеты. Когда я совмещал работу по трудовому договору и самозанятость, то в год много возвращал НДФЛ - оплачивал лечение жены и свое, покупал нам образовательные курсы, инвестировал через ИИС. Сейчас жена в декрете - у нее нет НДФЛ, я полностью перешел на НПД и тоже не плачу НДФЛ. А тратим мы много - кроме расходов, которые я выше перечислил скоро будет еще трата - покупаем квартиру, так как с маленьким стало тесно в нашей двушке. И вот выходит, что у нас была бы хорошая возможность получить часть расходов назад, воспользовавшись вычетом. Но нет, налоги, которые я уплачиваю с самозанятости вернуть с помощью вычета нельзя. Никак. Да, кто-то скажет, что я сам выбрал не уплачивать НДФЛ и зарегистрировался самозанятым, но по моей логике возвращать можно 4% или 6%, а не 13% если понес расходы на те же цели, которые указаны в законе. Считаю это несправедливым - доходы сейчас еще маленькие, если платить с них 13%, то можно вообще остаться ни с чем. Жду, когда супруга выйдет из декрета и тогда хотя бы за квартиру и проценты по ипотеке мы сможем вернуть деньги. Может и законодательство к тому времени поменяют - остается только наедятся.3
  • Галина МатвееваИван, Спасибо.0
  • Галина МатвееваАлександр, очень круто пояснили - столько открытий в комментариях.0
  • Виктор РадовГалина, 1 - Налог будут начислять только с поступлений, который вы сами укажете как налог. Чек при этом формировать не обязательно (т.е. по закону за доход от проф. деятельности вы должны сформировать чек, но это никто не отслеживает). 2 - Только после того, как вы укажете поступление как налог. Пока ФНС никак не отслеживает добросовестность плательщика. Еще теоретически клиент может пожаловаться, если ему чек не пришлют.2
  • Катя ЗиминаЯ пробовала. Очень удобная штука для психологов, рукодельниц, репетиторов. Для всех, кто хотел выйти из тени, но не хотел связываться с отчетностью и бухгалтерскими заморочками. Когда раскрутилась, открыла ИП, он лайн касса была и прочие прелести жизни. Сейчас закрыла ИП и снова вернулась на самозанятость. Жалко поздно узнала, что ИП можно перевести в режим самозанятости. Ну, уж теперь пока так.1
  • Наталья ИвановаЖук, потратил 4 проц на нужды подъезда, а бабка все равно настучала и получил еще и штраф. Где гарантии? и в чем профит?1

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