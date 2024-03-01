Виктор Радов знает выгоды самозанятости Страница автора

В этой статье разбираем плюсы и минусы перехода на самозанятость. Прочитайте и решите, подходит это вам или нет.

Зачем работать легально и платить налоги

Налоги — это обязательные платежи государству, за счет которых оно обеспечивает работу здравоохранения, армии, транспорта и т. п. Только треть доходов бюджета формируют налоги с нефти и газа, остальные 2/3 — прочие налоги . Если люди не будут их платить, страна не сможет исполнять свои социальные обязательства. Только за счет полезных ископаемых мы жить не сможем.

В России миллионы людей, которые подрабатывают, оказывают услуги, продают товары собственного производства, честно трудятся, но не платят налоги. Это не преступники, а обычные добропорядочные люди, которые зарабатывают своим трудом: няни, репетиторы, ремонтники, фрилансеры, кулинары и другие. Но когда они не платят налоги, они нарушают закон.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неуплаты налогов. Если налоговая узнает, что человек не платил налоги, она может доначислить их за три года, предшествующие году проверки, и взыскать пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки .

Штраф за неуплату налогов составляет 20 или 40% от неуплаченной суммы. Еще есть штраф за несданные декларации — до 30% от суммы налога за каждый год .

Тем, кто давно и много не платит налоговой, грозит уголовная ответственность. Если за три года задолженность человека составит 2,7 млн рублей, его могут оштрафовать на 300 000 ₽ или лишить свободы на срок до года .

Когда деятельность становится систематической и приносит регулярный доход, это предпринимательство. За бизнес без госрегистрации и уплаты налогов могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 2000 ₽ .

Если доход за время незаконного предпринимательства превысит 2,25 млн рублей, грозит уже уголовная ответственность.

Число самозанятых в России постоянно растет. По данным налоговой службы на конец ноября 2023 года, 9 млн человек официально зарегистрировано в этом статусе. Год назад самозанятых было 6,3 млн.

Быть нелегалом сложно. Без официального статуса рискованно в открытую рекламироваться: приходится постоянно бояться проверок и штрафов, трудно взять кредит или ипотеку.

Сейчас в России действует налоговый режим, который позволяет самозанятым работать официально и не боясь проверок. Они могут открыто получать деньги наличными или на банковский счет.

Что такое самозанятость

Это экспериментальный налоговый режим. Официально он называется налогом на профессиональный доход — НПД. Режим позволяет легально получать доход тем, кто зарабатывает самостоятельно.

Кто может стать самозанятым. Человек может стать самозанятым, если:

зарабатывает до 2,4 млн рублей в год;

работает сам, без сотрудников с трудовыми договорами;

занимается разрешенной для режима деятельностью, например оказывает услуги или продает созданное своими руками, сдает жилье в аренду или наем.

Работать как самозанятый можно в любом регионе России .

Граждане Украины и стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии — тоже могут платить НПД. Для этого надо только получить ИНН в России .

Работать как самозанятый может человек со статусом ИП или без. Еще этот режим подходит для дохода от сдачи жилья в аренду — квартиры, дачи.

Вот примеры профессий, подпадающих под самозанятость:

Кому нельзя использовать режим для самозанятых. Самозанятым не может быть тот, кто зарабатывает больше 2,4 млн рублей в год . Лимита для ежемесячного дохода нет: самозанятый может получить в январе 30 тысяч рублей, в феврале — ничего, а в марте — заработать миллион. Также НПД недоступен тем, у кого есть наемные работники по трудовым договорам.

Еще есть ограничения по видам деятельности. Нельзя применять НПД, если человек:

Перепродает готовые, подакцизные или требующие маркировки товары, например алкоголь и табак, лекарства, обувь, изделия легкой промышленности. Доставляет товары, например как частный курьер. Исключение — если продавец предоставит онлайн-кассу для приема платежей и выдачи чека клиентам. Оказывает агентские, комиссионные и поручительские услуги по договорам. Добывает или продает полезные ископаемые, например песок.

Какие налоги и в какие сроки нужно платить. Самозанятые платят налог по двум ставкам:

4% — с поступлений от людей без статуса ИП; 6% — с поступлений от ИП и компаний.

НПД надо платить только за месяцы, когда был доход. Если ничего не заработали, платить налог не нужно.

Платить надо только с доходов от своей профессиональной деятельности — тех денег, которые заплатил клиент.

Домашний кондитер печет торты на заказ и получает за них деньги на карту. Налог надо заплатить только с этих поступлений, а не с переводов от друзей или родственников.

Платить налог от других поступлений не надо. Самозанятость не применяется к доходам от:

трудовой деятельности;

продажи квартиры, автомобиля или другого личного имущества;

продажи ценных бумаг;

основной деятельности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих и медиаторов.

С этих доходов надо платить НДФЛ — 13%.

Налог на профессиональный доход платят раз в месяц. В течение месяца самозанятый отчитывается о доходе, а потом мобильное приложение считает налог и не позднее 12-го числа следующего месяца показывает финальную сумму к уплате. Ее нужно перечислить до 28-го числа того же месяца.

Могут ли изменить условия самозанятости в будущем. Могут. Но действующие условия и ставки зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.

Схема работы самозанятого. Учет доходов, с которых надо заплатить налог, ведется через приложение «Мой налог».

Учитывать доходы можно двумя способами:

Выставить клиенту счет через приложение. Когда придут деньги, счет надо перевести в статус оплаченного, и чек сформируется автоматически. Работать без выставления счета. Клиент может перевести деньги самозанятому на карту или отдать наличными. После этого самозанятый вносит сумму в приложение как доход. Тут же , в приложении, формируется ссылка на чек.

Передать чек клиенту можно такими способами:

отправить по смс или через мессенджеры, например в «Телеграме»; выслать на электронную почту; дать клиенту считать QR-код на чеке; распечатать и вручить.

Самозанятый сам решает, какой чек выдать: электронный или бумажный. Клиент не вправе требовать бумажный чек, если уже получил электронный.

действительно ли его отправитель самозанятый Пример чека за услуги фрилансера. По номеру ИНН, указанному в чеке, на сайте ФНС можно проверить,его отправитель самозанятый

Стоит ли оформлять самозанятость

Без статуса самозанятого, как и без любого другого официального статуса типа ИП, человек продолжает работать нелегально и не платить налоги. Если когда-нибудь об этом узнает налоговая — доначислит неуплаченные за три года налоги, взыщет штраф и пени.

Кому выгодно оформить. Раньше у мелких предпринимателей был выбор только между ИП и ООО. Оба варианта были не из самых простых: нужно было общаться с налоговой, на УСН подавать декларацию, а в случае ООО — еще и составлять бухгалтерскую отчетность.

НПД — быстрый способ заявить о своих доходах государству и работать легально. Заявление о постановке на учет подается через интернет, идти в налоговую не нужно, госпошлины нет. Подробнее об этом расскажу ниже.

Но бывают ситуации, когда все-таки лучше зарегистрироваться в качестве ИП.

ИП и самозанятость

Отличия от ИП. Главное отличие в том, что самозанятым работать проще: легче зарегистрироваться, нет налоговой отчетности, не нужна онлайн-касса, можно не платить страховые взносы за себя.

Сравнительная таблица отличий ИП и самозанятого ИП на УСН Самозанятый без статуса ИП Регистрация Лично с госпошлиной 800 ₽, через МФЦ либо интернет бесплатно. Срок регистрации — 3 рабочих дня Бесплатно. Срок регистрации — 6 дней, в реальности — 10—15 минут Лимит годового дохода 265 800 000 ₽ 2 400 000 ₽ Сотрудники До 100 человек Нельзя нанимать Налоговая ставка в 2024 году 6%, 15% или пониженная ставка региона для суммы доходов до 199 350 000 ₽



8% или 20% — для дохода от 199 350 000 до 265 800 000 ₽ 4% — доходы от физлиц без статуса ИП,

6% — доходы от юрлиц и ИП Страховые взносы за себя Обязательны. В 2024 году — 49 500 ₽ + 1% от доходов, превышающих 300 000 ₽ в год По желанию Работа по найму Можно Можно Онлайн-касса Обязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассы Не нужна Налоговый учет Надо заполнять книгу учета доходов и расходов, раз в год сдавать декларацию Нет Налоговые вычеты Взносы за себя можно вычесть из налога при УСН «Доходы» или включить в затраты бизнеса на УСН «Доходы минус расходы» Один вычет 10 000 ₽ до достижения лимита

Сравнительная таблица отличий ИП и самозанятого Регистрация ИП на УСН Лично с госпошлиной 800 ₽ или через МФЦ либо интернет бесплатно. Срок регистрации — 3 рабочих дня Самозанятый без статуса ИП Бесплатно. Срок регистрации — 6 дней, в реальности — 10—15 минут Лимит годового дохода ИП на УСН 265 800 000 ₽ Самозанятый без статуса ИП 2 400 000 ₽ Сотрудники ИП на УСН До 100 человек Самозанятый без статуса ИП Нельзя нанимать Налоговая ставка в 2024 году ИП на УСН 6%, 15% или пониженная ставка региона для суммы доходов до 199 350 000 ₽



8% или 20% — для дохода от 199 350 000 до 265 800 000 ₽ Самозанятый без статуса ИП 4% — доходы от физлиц без статуса ИП, 6%— доходы от юрлиц и ИП Страховые взносы за себя ИП на УСН Обязательны. В 2024 году — 49 500 ₽ + 1% от доходов, превышающих 300 000 ₽ в год Самозанятый без статуса ИП По желанию Работа по найму ИП на УСН Можно Самозанятый без статуса ИП Можно Онлайн-касса ИП на УСН Обязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассы Самозанятый без статуса ИП Не нужна Налоговый учет ИП на УСН Надо заполнять книгу учета доходов и расходов, раз в год сдавать декларацию Самозанятый без статуса ИП Нет Налоговые вычеты ИП на УСН Взносы за себя можно вычесть из налога при УСН «Доходы» или включить в затраты бизнеса на УСН «Доходы минус расходы» Самозанятый без статуса ИП Один вычет 10 000 ₽ до достижения лимита

Что лучше выбрать: самозанятость или ИП. Если вы работаете на себя, не собираетесь нанимать сотрудников, ваш доход не превышает 2,4 млн в год и вас мало заботит будущая пенсия, для вас идеальна самозанятость. А если хотите масштабировать бизнес, надо оформлять ИП.

Как стать самозанятым в России

Есть четыре способа зарегистрироваться как самозанятый:

Проще всего зарегистрироваться через приложение «Мой налог» — об этом мы уже писали.

Приложение «Мой налог» для iOS и Android

Как перейти на самозанятость с ИП. Каких-то специальных требований нет — нужно просто зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Но самозанятый ИП не может совмещать НПД с другими спецрежимами: упрощенкой (УСН), автоматической упрощенкой (АУСН) и единым сельхозналогом (ЕСХН). Поэтому после регистрации в качестве самозанятого в течение месяца надо отказаться от других спецрежимов в налоговой по месту жительства или ведения деятельности.

У любого налогового режима есть свои плюсы и минусы. Расскажу подробно, что вас ждет, если решите стать плательщиком НПД.

Плюсы регистрации в качестве самозанятого

Простая регистрация. Не нужно собирать бумаги, платить пошлину, ехать в налоговую. Для регистрации через приложение «Мой налог» понадобятся только паспортные данные и ваша фотография с телефона.

Если есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, для регистрации достаточно заявления через приложение «Мой налог». Стать самозанятым можно в любой день месяца.

Клиенты банка, с которым сотрудничает ФНС, могут подать заявку сразу в личном кабинете на сайте или в приложении банка.

Официальный статус. Регистрация в качестве самозанятого делает заработки легальными. Самозанятый «чист» перед государством, работает «в белую», без рисков получить штраф за неуплату налогов. Официальный статус также позволяет защищать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики.

Иногда легальный статус оказывается выгодным. Например, во время эпидемии коронавируса государство вернуло самозанятым уплаченный налог за 2019 год и предоставило дополнительный налоговый капитал в размере МРОТ — 12 130 ₽. Этот капитал автоматически списывался в счет уплаты налога до исчерпания лимита.

Официальное подтверждение доходов. Регистрация в качестве самозанятого позволяет подтвердить свой заработок, например для получения кредита, ипотеки, оформления визы. Правда, не все банки учитывают доход от самозанятости при оценке платежеспособности клиента.

Низкие налоговые ставки. Налог на профессиональный доход — один из самых недорогих способов работать легально. Ставки в 4 и 6% зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.

Можно не платить страховые взносы. Страховые взносы за себя можно не платить. Это удобно, но, с другой стороны, если их не уплачивать, деятельность самозанятого не войдет в трудовой стаж. А вот бесплатная медицина ему все равно положена, так как часть налога идет на финансирование ОМС.

Налоговый вычет в 10 000 ₽. Вычет можно получить один раз за все время применения режима. Его дают не деньгами, а применяют к выплатам, чтобы снизить ставку налога на 1—2%.

Так, вместо 4% с доходов от людей без статуса ИП самозанятый заплатит 3%. Вместо 6% с доходов от ИП и компаний — 4%. Пониженная ставка будет действовать, пока самозанятый не исчерпает сумму вычета — 10 000 ₽.

Самозанятые также могут оформить налоговые вычеты при покупке квартиры и лечении, но только с дохода, который облагается НДФЛ, например с зарплаты или с дохода от продажи квартиры или машины.

Можно работать по найму и быть самозанятым одновременно. С зарплаты будут удерживать НДФЛ 13%, а с дополнительного дохода надо самому платить НПД. При этом работодатель продолжит уплачивать страховые взносы с зарплаты.

Человек работает по найму менеджером, а в свободное время шьет кошельки на заказ. С его зарплаты на основной работе будут отчислять НДФЛ и страховые взносы. А как самозанятый он будет платить 4 или 6% только с доходов от продажи кошельков.

Деятельность самозанятого может совпадать с работой по трудовому договору. Например, можно по будням работать в кондитерской, а по выходным печь тортики на заказ.

Можно совмещать разные виды деятельности. Самозанятый может одновременно писать текст на сайт, делать для него фотографии, подрабатывать репетитором и вести свой онлайн-курс по верстке лендингов.

Можно быть ИП и самозанятым одновременно. Предприниматель может перейти на НПД и работать без деклараций. Для этого ему надо отказаться от прежнего налогового режима: УСН, АУСН или ЕСХН. Для предпринимателей без наемного персонала НПД — это возможность пересидеть безденежье без уплаты фиксированных взносов и прекращения статуса ИП.

Можно нанимать исполнителей по гражданско-правовым договорам. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников в штат по трудовым договорам. А вот заключать договор подряда или оказания услуг можно. Например, дизайнер сайтов на НПД может обратиться к копирайтеру за текстом, а фотограф — к ретушеру.

Нет отчетности. Самозанятому не надо заполнять декларации, выбирать наиболее выгодный налоговой режим. Все, что требуется, — сообщить о профессиональном доходе, сформировать чек в приложении, передать его клиенту и раз в месяц заплатить налог.

Не нужен кассовый аппарат. Самозанятому не нужно покупать онлайн-кассу. Чеки формируются в приложении, передать их можно в электронном виде или распечатать на принтере.

А если самозанятый работает через партнеров, например через агрегатор такси или биржу фриланса, чеки могут формироваться даже без его участия.

Повышение доверия клиентов и расширение клиентской базы. Самозанятые могут выдавать клиентам счета и чеки, которые формирует приложение «Мой налог». Это позволяет открыто себя рекламировать и может повысить доверие клиентов к бизнесу.

Юрлицам и ИП проще работать с самозанятыми, чем с физлицами без такого статуса. Компании и ИП обязаны платить за исполнителей НДФЛ и соцвзносы. При работе с самозанятыми им ничего платить дополнительно не надо — только за работу.

Возможность арендовать место для работы на льготных условиях. На территории некоторых центров «Мой бизнес» открыты коворкинги и бизнес-инкубаторы — там можно арендовать офисы или рабочие места. Бизнес-инкубаторы предоставляют в аренду помещения самозанятым, которые были зарегистрированы не более трех лет назад.

Минусы и подводные камни

Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Самозанятые могут работать только сами на себя. Если нужны помощники, придется нанимать людей по гражданско-правовому договору или регистрировать ИП.

Трудовой стаж не идет. Если не платить страховые взносы, трудовой (а правильно — страховой) стаж не засчитают. Поэтому копить на пенсию придется самому. Если не набрать нужное количество пенсионных баллов, на пенсию можно будет выйти в 70 лет и она будет минимальной.

Копить стаж и платить взносы в СФР можно добровольно. В 2024 году минимальная сумма страховых взносов — 50 798,88 ₽.

Ограничения на доход. Если доход от самозанятости больше 2,4 млн рублей в год, с дохода свыше этого лимита надо заплатить НДФЛ 13%.

Самозанятый ИП после превышения лимита в течение 20 дней должен перейти на другой налоговый режим: УСН, АУСН или патент. Если он этого не сделает, налоговая автоматически переведет его на ОСН. На УСН и АУСН можно будет перейти только с начала следующего года.

Нет соцгарантий и пособий. Самозанятым приходится рассчитывать только на себя: у них нет больничного, отпуска, выплаты по беременности и родам в сравнении с теми, кто работает по трудовому договору.

НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Это важно для ИП: они не могут совмещать НПД с ОСН, УСН или патентом.

Нельзя работать как самозанятый с текущим и прошлым работодателем в течение двух лет после увольнения.

Банки неохотно выдают кредиты. Хоть самозанятые и могут подтвердить свои доходы справками из приложения «Мой налог», а банки обязаны их принимать, они по-прежнему часто отказывают в выдаче кредитов самозанятым или дают их на менее выгодных условиях. Впрочем, людей, работающих «вчерную», банки кредитуют еще менее охотно.

Не подходит большинству иностранцев. Кроме россиян на НПД могут работать только граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии или Украины.

Больше хлопот, чем у физлица. Чек нужно сформировать и передать клиенту не позднее 9-го числа следующего месяца. А в некоторых ситуациях — сразу после получения денег.

Если пропустить этот срок, налоговая может начислить штраф 20% от суммы дохода при первом нарушении. А при повторном нарушении в течение шести месяцев штраф будет равен сумме дохода.

Запомнить

Самозанятость — самый простой способ получать доход легально, если работаете сами на себя, без сотрудников с трудовыми договорами. Самозанятость проще и выгоднее, чем ИП: легче зарегистрироваться, ниже налоги, нет налоговой отчетности, не нужны кассы, можно не платить страховые взносы за себя. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через приложение «Мой налог», в личном кабинете плательщика НПД на сайте ФНС, на портале госуслуг или через банк из списка ФНС. Налоговая ставка для самозанятых — 4% с доходов от людей без статуса ИП и 6% с доходов от ИП и компаний. Налоги с доходов за предыдущий месяц платят до 28-го числа текущего месяца. Если не было доходов, ничего платить не надо. Декларацию заполнять не нужно. Помимо простой регистрации, низких ставок и отсутствия отчетности, плюсы самозанятости такие: налоговый вычет в 10 000 ₽, можно работать по найму, быть ИП и совмещать разные виды деятельности. Основные минусы самозанятости: нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, страховой стаж для пенсии не идет, нет соцгарантий и пособий, ограничение на доход — 2,4 млн в год. Кроме того, нельзя работать как самозанятый с текущим и прошлым работодателем в течение двух лет после увольнения. Еще в Учебнике Т⁠—⁠Ж есть бесплатный курс «Про самозанятость», изучите его, чтобы знать все детали об этом налоговом режиме.